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Военно-транспортный самолёт ВВС Канады доставил в Польшу первый танк Leopard 2 для Украины

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Военно-транспортный самолёт ВВС Канады доставил в Польшу первый танк Leopard 2 для Украины

Украинская армия уже в ближайшее время получит на вооружение танки немецкого производства. Первый Leopard 2 Украине поставила Канада, отправив его воздушным путем. Об этом сообщила канадский министр обороны Анита Ананд.


Министерство обороны Канады отправило Украине первый из четырех обещанных танков. Накануне Leopard 2A4M был погружен на борт военно-транспортного самолета ВВС Канады, после чего он взял курс на Польшу. Когда этот танк будет доставлен непосредственно на Украину, сведений нет. Возможно, что его оставят в Польше для обучения украинский танкистов, тем более, что вслед за танком должны вылететь и канадские военные инструкторы, которые будут обучать экипажи.

Сегодня самолет ВВС Канады покинул Галифакс с первым основным боевым танком Leopard 2 на борту, который наша страна передает Украине. Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим обеспечивать ВСУ средствами, необходимыми ей для победы

- заявила Ананд.


Судя по фото танка, канадцы не стали сильно заморачиваться и отправили его как есть, даже отмывать и подкрашивать не стали. Остальные три танка в Оттаве пообещали передать Киеву в "ближайшие недели". Таким образом ВСУ получат четыре танка Leopard 2A4M из наличия канадской армии.

Ранее в офисе Зеленского заявляли, что намерены получить от Канады не менее 40 танков, но канадцы смогли передать всего четыре. Вообще же на вооружении канадской армии числятся 82 танка Leopard, приобретенных в 2007 году + еще 30 "тренировочных" танков, не приспособленных для ведения боевых действий. Как заявляют в Оттаве, в строю всего двадцать - это Leopard 2A6M CAN и Leopard 2A4M CAN. Все остальные находятся на консервации или в ремонте.
Использованы фотографии:
https://t.me/milinua/21012
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7 комментариев
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  1. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 06:31
    +1
    Судя по фотографии техника не первой свежести.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 06:46
      -1
      Цитата: sgr291158
      Судя по фотографии техника не первой свежести.


      Ктож будет новой разбрасываться, заранее зная, что она будет уничтожена.
    2. Анадыреанец
      Анадыреанец Сегодня, 06:52
      0
      Покрасят, подшаманят и объявят новым.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    +2
    Канады отправило Украине первый из четырех обещанных танков
    Это еще три рейса самолета, а значит расхода топлива, которое не дешево. Дороговато для Канады обходится доставка, но для "украинских друзей" ни чего не жалко. Киев так рассчитывал на 40 шт. только от Канады, а они им всего 4, т.к. у самих в строю оказывается только 20. Обидно наверное, тем более уже раструбили на всю страну о неимоверном количестве танков, которые поставят "друзья Украины", которые "весь мир с нами".
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:48
    +1
    Канадские пособники Бандеры первыми поставили танки... запомним.
  4. zontov79
    zontov79 Сегодня, 06:49
    0
    Е-нуть бы сейчас по нему , прям в Польше!
  5. Карат
    Карат Сегодня, 06:50
    -1
    что вслед за танком должны вылететь и канадские военные инструкторы, которые будут обучать экипажи.


    Точнее сказать они и станут экипажем, потому как времени обучать нет.