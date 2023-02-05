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Израильский премьер Нетаньяху не исключил поставок вооружений на Украину

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Израильский премьер Нетаньяху не исключил поставок вооружений на Украину

Израиль не исключает поставку вооружений Украине, эта тема стоит на повестке дня. Как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, в данном вопросе Тель-Авив будет руководствоваться национальными интересами.


Предыдущее правительство Израиля полностью исключало отправку каких-либо вооружений на Украину, но поддерживало Киев оказанием другой помощи. Новые власти Израиля не исключают смены вектора и поставку Киеву систем противовоздушной обороны, тем более, что Зеленский не перестает названивать в Тель-Авив с просьбами "помочь Украине".

Вопрос вооружений был проанализирован и исключен предыдущим правительством. Я собираюсь изучить этот вопрос, и я отвечу на него лучшим образом (...) Мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами

- заявил Нетаньяху.

Ранее израильский премьер заявил, что внимательно изучает вариант передачи Украине системы ПВО "Железный купол", поставку которой неоднократно запрашивали в Киеве. В Тель-Авив звонили и глава МИД Украины Кулеба, и министр обороны Резников, да и сам Зеленский неоднократно просил зенитные системы израильского производства. На сегодняшний день Израиль оружия Украине не передавал, не желая портить отношения с Россией, в которой живет одна из самых больших еврейских общин в мире. Еще одной причиной является военное присутствие России в Сирии.

Пока же с территории Израиля на Украину отправлялись только боеприпасы, принадлежащие армии США, но хранившиеся на израильских арсеналах. Это было решение Вашингтона, Тель-Авив к нему никакого отношения не имеет.
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73 комментария
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 07:10
    +8
    Израильский премьер Нетаньяху не исключил поставок вооружений на Украину
    вот так "нетаньху" себе... неожиданно да ?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:48
      +17
      А как насчёт поставок трофейных Стрингеров Хезболле? Можно эти поставки списать на Укровермахт.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:24
        +3
        А что вы хотели.
        Гитлеровский фашизм - это настоящий фашизм. И ним евреи борются
        А фашизм, благословенный агнлосаксами - "ЭТО ДРУГОЕ" (с)
      2. Shiva83483
        Shiva83483 Сегодня, 09:29
        +2
        а чё только стингеров? там спецификацию нарыть "нарядную" имеется возможность
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:59
      +2
      Цитата: Дедкастарый
      Израильский премьер Нетаньяху не исключил поставок вооружений на Украину
      вот так "нетаньху" себе... неожиданно да ?
      Закономерно . Удивительно , то , что долго поставляли в тишине , прятались .. Вышли из тени ... Главные виновники торжества с еврейскими фамилиями ... Вся эта война поднимает замерший было в душах людей антисемитизм ... Правда удивительно ? Кхе , кхе ..Кто бы мог подумать ... Отчего это пробуждение ...
    3. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:26
      +1

      Дедкастарый (Дедка Старый)
      Сегодня, 07:10
      НОВЫЙ
      +9
      Израильский премьер Нетаньяху не исключил поставок вооружений на Украину
      вот так "нетаньху" себе... неожиданно да ?
      Скорее - закономерно. Для бени, конечно.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:11
    +28
    Стоп, а какие национальные интересы у Израиля в поставках вооружений бандеровцам и нацистам ? Я даже не про историческую память и благодарность, перезвоны про холокост это лишь прикрытие звонкой монеты. Ладно, так и быть Ливан и Палестина получат что-то поновей из оружия. Да и не лейте слезы после атак террористов на ваши города, вашим оружием другие террористы убивают гражданское население Донбасса и России.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:19
      +13
      Цитата: Silver99
      Стоп, а какие национальные интересы у Израиля в поставках вооружений бандеровцам и нацистам ?

      Одно слово, коротко и ясно - Америка.
      Вот и весь "национальный интерес".
    2. NG inform
      NG inform Сегодня, 07:29
      +9
      Захват Украины вестимо. Это не скрывается, там и президент - еврей. Евреи Украины - главные выгодо-приобретатели от этой войны, их удельная популяция быстро растёт.
    3. Жук1991
      Жук1991 Сегодня, 07:44
      -1
      Стоп, а какие национальные интересы у Израиля в поставках вооружений бандеровцам и нацистам ?

      Имелось ввиду не противоречит ли поставка вооружений Украине национальным интересам Израиля. В смысле будут ли потом проблемы? Вот в чем вопрос. Если посчитают что зрк как оборонительное вооружение не будет работать по российским солдатам, могут и одобрить поставку.
      Ну и выгода тоже есть:
      1) экспорт вооружений, выгодный бизнес. Если за деньги поставят, то там реч о сотнях миллионах. Благо запад выделяет десятки милоиардов украинцам.
      Может быть что оплатят американцы. Они вечно платят им.
      2) реклама оружия. Если железный купол покажет себя хорошо, то стоит ожидать новых заказов.

      Но я бы не ждал израильского оружия в Украине.
      Так воздух сотрясают.
    4. Vasia
      Vasia Сегодня, 08:37
      +6
      Стоп, а какие национальные интересы у Израиля в поставках вооружений бандеровцам и нацистам ?

      Так они ж не скрывают, пусть и в шуточной манере smile :

      Все прямым текстом, без утайки и необходимости чтения между строк.
      У хохлопов чубы трещат, паны управляют и песни поют. Молодцы, что сказать, умеют.
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 09:01
        +3
        Да без утайки есть старый ролик про Новый Иерусалим на территории Украины. Можно конечно считать его фейком, но власть на окраине евреи уже реально взяли и это видно по президентам. А так конечно Украина страна демократии! Хотя слово демократия скорее всего происходит от демонов.
      2. РостиславПушкаревВладимирович
        РостиславПушкаревВладимирович Сегодня, 09:22
        +1
        Vasia (Вася)
        Так они ж не скрывают, пусть и в шуточной манере

        Оказывается В.Жириновский об этом тоже говорил в 2004 году, только что нашел данное интервью, об этом он упомянул в видео 12:15-12:19
        Однако, не совсем согласен я с В.Жириновским в данном интервью, а именно по поводу (И.Сталина) и некоторых моментах, но с большой частью соглашусь с его размышлениями, они логичны.А так, советую всем форумчанам прослушать данное интервью, но не принуждаю. smile
    5. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:49
      +5
      Как какие интересы Израиля на окраине?! Надо расширять границы Израиля и создавать на территории окраины Новый Иерусалим! Они же уже озвучивали эту тему! Зря там президенты из евреев? А как же укронационалисты? Так их использовали как грубую физическую силу которую теперь успешно утилизируют! Нехилый такой хитрый ход с выходом из за печки! Может евреи хотят создать Одесскую Еврейскую Республику! С Днепропетровском у них на сегодня кажется пролёт, но надежда живёт!
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
        +1
        северный кавказ (северный кавказ)
        Сегодня, 08:49
        НОВЫЙ

        +4
        Как какие интересы Израиля на окраине?! Надо расширять границы Израиля и создавать на территории окраины Новый Иерусалим! ..
        Сейчас беглые соберутся, и начнут учить))!! wink
    6. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 09:11
      +3
      какие национальные интересы у Израиля в поставках вооружений бандеровцам и нацистам ?

      Вы забыли, что на самом деле холокост устроили не нацисты, а одни - более фартовые - евреи против других - менее фартовых.
  3. radeon5000
    radeon5000 Сегодня, 07:15
    +9
    Евреи как всегда, куда ветер дует, туда и они. На днях учения, причем очень масштабные, провели с полосатыми, которые после ВМВ у себя укрывали нацистов. Правильно говорил Александром III: Во всём свете у нас только два верных союзника, — любил он говорить своим министрам, — наша армия и флот. Так что нужно надеяться только на наш многонациональный народ и армию.
    1. 7gor
      7gor Сегодня, 09:03
      -1
      На народ надеюсь,а на армию нет!!! Текст моего комментария слишком мал
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:16
    +10
    Израиль не исключает поставку вооружений Украине
    Даже так? После этого имеет право Нетаньяху вспоминать про Бабий Яр, как место массового уничтожения евреев, цыган, поляков, советских военнопленных при активном участии бандеровцев?
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 07:27
      +10
      Память для гоев. А евреи захватывают Украину и уничтожают местное население освобождая место для себя. Типа второй Израиль, земля обетованная.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 07:35
        +3
        Цитата: NG inform
        А евреи захватывают Украину


        До 2014 года в Одессе 70 процентов населения составляли евреи. Сейчас их там и 5 процентов не наберётся. Это я к тому как евреи захватывают Украину.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 07:50
          +2
          Может евреи хотят устроить очередной Холокост? Чтобы потом представить карту жутко пострадавшего народа. Алоизыч вроде тоже имел еврейские гены.
        2. Metallurg_2
          Metallurg_2 Сегодня, 09:14
          +1
          Может они просто перекрестились, отрастили чубы вместо пейсов - и стали щирыми xoxлами?
    2. bars042
      bars042 Сегодня, 08:50
      +2
      Чины украинской вспомогательной полиции и гитлеровцы расстреливают евреев мать и сына. Украина, осень 1941 года.


      Этот снимок был сделан 13 октября 1941 года в Житомирской области (УССР) в парке оккупированного немцами поселка Мирополь в тот момент, когда два солдата украинской вспомогательной полиции (с белыми повязками) расстреливают женщину и ребенка на краю вырытой ямы. Украинские преступники на этой фотографии были добровольцами. И этот отряд постоянно пополнялся. За происходящим наблюдают два немецких офицера из 303 полицейского батальона. Облако дыма свидетельствует о только что прозвучавшем выстреле, а множество гильз – о том, что это далеко не первые жертвы. Всего там были убиты 94 еврея, из них 49 детей. В конце 1950 годов в архиве Праги случайно обнаружили этот и другие снимки. Началось расследование, нашли чехословацких конвойных. В 1958 году Любомира Скровину допросили. Он дал показания, что ему приказали задокументировать расстрел евреев. И, что полицаи — местные и были лично знакомы со многими своими жертвами. Детей по приказу фашистов не расстреливали. Их сбрасывали вниз и живыми закапывали в этих ямах. После этих событий фотограф дезертировал и присоединился к движению сопротивления в Словакии.
      В 1986 году коллаборантов вычислили сотрудники КГБ. Бывших полицаев Ивана Лесько и Дмитрия Гнятука расстреляли. Николая Рыбака (он не попал на фото) отправили в тюрьму, поскольку на момент преступления он был несовершеннолетним. Семья на фотографии осталась безымянной…
      Фотография до 1991 года хранилась в секретном архиве чехословацких спецслужб. Затем снимок рассекретили. В 2009 году американский историк Венди Лоуэр увидела фотоснимок в Мемориальном музее Холокоста США. Особое внимание она уделяет теме Второй Мировой войны, истории Германии и Украины в этот период. И поднимает вопросы, связанные с Холокостом и геноцидом населения.
      Она 10 лет изучала снимок и задавалась вопросом: почему женщина так стоит, согнутая под углом 90 градусов? Почему у нее такая странная траектории падения? Увеличив снимок, она увидела рядом с женщиной еще одного ребенка, который прижимался и прятался за юбкой матери, а та его укрывала от убийц! Согласно её исследованию, на фото изображена Хива Василюк, медсестра, ее сын Роман и ее племянник Борис.
      Венди Лоуер тоже установила имена немцев с фотографии. Но, к сожалению, Эриха Куску и Ганса Фогта, ни тогда в СССР, ни сейчас почему-то к ответственности не привлекли. Хоть они и не понесли наказания, но их имена теперь известны широкой общественности. А значит их потомки знают жестокое прошлое своих предков. Иногда это знание ложится на плечи тяжким бременем.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 09:17
        0
        В нынешних реалиях вполне могут подписать: палачи из НКВД расстреливают борцов за "вильну Украину".
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:16
    +19
    в данном вопросе Тель-Авив будет руководствоваться национальными интересами.

    Не пора ли России, руководствуясь национальными интересами начать поставки современного вооружения в Иран и Сирию?
    В Израиле уже нет проблем, кроме поставок вооружения нацистам..
    Пусть хотя бы раз эта мерзость вспомнит про Холокост...
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 07:26
      -4
      современное оружие не смогло на украине за год победить, вряд ли оно поможет в иране и сирии. Но надеюсь его просто не показывали, чтобы до войны с нато не демонстрировать.
    2. NG inform
      NG inform Сегодня, 07:27
      +1
      А толку с этими поставками? Там нужно поставок не меньше, чем на СВО. И если делать неправильно, то все эти поставки против нас же и сыграют.
    3. Погоны
      Погоны Сегодня, 07:35
      -13
      Цитата: ROSS 42
      Не пора ли России, руководствуясь национальными интересами начать поставки современного вооружения в Иран и Сирию?


      Да? А если Израиль в ответ против российского руководства задействует "Моссад", вы чем на это предлагаете ответить? hi
      1. zontov79
        zontov79 Сегодня, 08:15
        +3
        И что будет ? Поясните , или это просто в лужу.... так сказать ?
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 09:09
        +1
        Цитата: Погоны
        Цитата: ROSS 42
        Не пора ли России, руководствуясь национальными интересами начать поставки современного вооружения в Иран и Сирию?


        Да? А если Израиль в ответ против российского руководства задействует "Моссад", вы чем на это предлагаете ответить? hi
        Проще простого . Грохнуть атомной бомбой Израильскую опухоль . Произвести обеззараживание земли .
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:15
        +1
        . Да? А если Израиль в ответ против российского руководства задействует "Моссад", вы чем на это предлагаете ответить? hi

        Это угроза? laughing
        Чего вы нас своим мосадом пугаете? laughing
        Найдется ответ
      4. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 09:20
        +1
        Тогда это будет государственный терроризм, а это уже casus belli
    4. Жук1991
      Жук1991 Сегодня, 07:48
      -2
      Не пора ли России, руководствуясь национальными интересами начать поставки современного вооружения в Иран и Сирию?

      Как поставки вооружений в нищую Сирию соответствуют национальным интересам России? Сирийцам уже и так много чего отправили бесплатно. Зачем ещё?
      В чём состоит национальный интерес?
      Скажите прямо: надо мстить и наказывать. А вы про национальные интересы.....
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 09:06
        +2
        В Сирию бесплатно? Там кажется 75% добытой нефти идёт России, а остальное остаётся сирийцам. Такой своеобразный налог на добычу.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:19
        0
        . Как поставки вооружений в нищую Сирию соответствуют национальным интересам России?

        А как они соответствуют интересам сша? Сирию отбили. Теперь они под сша и Израиль не прогнутся. А изначально вообще-то террористов уничтожали. А нам они прямо угрожали. Между нами только Иран
      3. 30 вис
        30 вис Сегодня, 09:33
        +1
        Цитата: Жук1991
        Сирийцам уже и так много чего отправили бесплатно. Зачем ещё?
        В чём состоит национальный интерес?

        Две военные базы в Средиземном море практически бесплатно , дорогого стоят .. и так по мелочам . Лёгкая промышленность , сельхоз продукты и т. д .. А от израИля что ? Только вонь и война .
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 07:17
    +9
    На сегодняшний день Израиль оружия Украине не передавал, не желая портить отношения с Россией, в которой живет одна из самых больших еврейских общин в мире.

    Он что, в случае ухудшения отношений с Россией, испугался еврейских погромов в России? Так то зря - их не будет.
    Пусть лучше подумает о евреях из Израиля, собирающихся оружием кормить нациста, очередного маленького Гитлера, на Украине.

    Свастики на теле не у наших солдат, а у выродков из украинских нацбатов.
    Вот чего пусть боится.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:11
      +2
      Газовые камеры придумал еврей, евреи служили и в войсках Гитлера. Кто то воевал против Гитлера. Вообще с евреями во 2МВ не совсем понятно. То ли их уничтожали (вместе со всеми другими народами), то ли там были еврейские разборки где правильные евреи уничтожали неправильных. Но виноваты оказались немцы.
      1. Vasia
        Vasia Сегодня, 09:22
        +1
        Цитата: северный кавказ
        То ли их уничтожали (вместе со всеми другими народами), то ли там были еврейские разборки где правильные евреи уничтожали неправильных. Но виноваты оказались немцы.

        Об этом С.В. Лавров сказал как-то - шуму было:)
  7. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 07:17
    +4
    Евреи помогающие украинцам, рисующим на танках балкенкройц (при том неумело). Ясное дело, что рисунки на тему, не делают из ВСУ вермахта 39-43, но сам факт.
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 07:26
      +6
      Чем они по смыслу от вермахта отличаются?
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:18
    -9
    Я собираюсь изучить этот вопрос, и я отвечу на него лучшим образом

    А где сказано, что он поставит оружие Украине? И почему кто-то решил, что выражение "лучшим образом" означает положительное решение по поставкам оружия. recourse
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:26
      +10
      хватит болтологии, что он изучать там собрался ? называет оружие собственностью США, но ведь в Израиле нет военных баз США, обычная хитроопая позиция нагадить и свалить на другого ((( Венгрия и Австрия четко, без всякого изучения сказали не будем поставлять !
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:13
      +1
      Ну так Израиль вроде и против Ирана с Сирией не воюет. Но туда прилетает регулярно! НЛО обстреливают? Инопланетяне против Ирана и Сирии?
    3. Vasia
      Vasia Сегодня, 09:29
      0
      Цитата: Дилетант
      А где сказано, что он поставит оружие Украине? И почему кто-то решил, что выражение "лучшим образом" означает положительное решение по поставкам оружия.

      Если прошлое решение было "не поставлять оружие", а сейчас это решение хотят улучшить, что это может значить, если возможны всего два варианта решения вопроса?
  9. NG inform
    NG inform Сегодня, 07:25
    +6
    С этой войной и полной поддержкой евреями нацистов - уже и логика Гитлера в этом плане становится понятной.
  10. igorra
    igorra Сегодня, 07:27
    +5
    Раньше только пейсы немного торчали из причин конфликта. Сейчас евреи решили официально показать с какой стороны находятся. Надеюсь после этого Израиль станет недружественной страной и наш гарант во главе с МИДом не будет впредь называть евреев партнёрами.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:39
      +6
      Партнерами ? Давайте шире смотреть на еврейский вопрос в современной войне против России, кто финансирует ? чья идеология за всем этим Сорос, Блинкен, Олбрайт, Бжезинский, Болтон............
  11. Alex242
    Alex242 Сегодня, 07:39
    +4
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: Silver99
    Стоп, а какие национальные интересы у Израиля в поставках вооружений бандеровцам и нацистам ?

    Одно слово, коротко и ясно - Америка.
    Вот и весь "национальный интерес".

    американское лобби, этим все сказано....
  12. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 07:39
    +5
    Израильский премьер Нетаньяху не исключил....

    Нам тоже не нужно исключать поставки С-300, С-400 Ирану или еще кому-нибудь на Ближнем востоке...
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:15
      +1
      Надо срочно помочь КНДР и Кубе! Нет, ну а что такого?! Другим можно помогать другим режимам, а России нельзя? Что за дискриминация по национальному признаку?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:22
      +1
      . Нам тоже не нужно исключать поставки С-300, С-400 Ирану или еще кому-нибудь на Ближнем востоке...

      Уже поставляют
  13. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 08:03
    +4
    Так вот посмотришь почитаешь послушаешь и думаешь , а может вот не зря немцы их так то люто ненавидили и в печах жгли ? Может они и стоили друг друга , нации недонациков?
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:18
      0
      Ну так их и Иван Грозный с Екатериной кажется не жаловали. Но тем ни менее просочились из Польши и даже неплохо осели на окраине. Знаменитые одесские анекдоты про кого?
  14. zontov79
    zontov79 Сегодня, 08:12
    +5
    Ну а нам можно не исключить приземления еврейских самолётов в Сирии.
  15. МЮД
    МЮД Сегодня, 08:15
    +4
    Может для профилактики данного вопроса провести отключение света в Умане. А то свет везде пропадал, а Умань, по моему, ни где не упоминалась.
  16. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:24
    +4
    Вчера дифирамбы пел, что с я Россией ссорится не будет, а сегодня ВСУкам вооружения поставлять собирается.
    Ну вообще-то я и вчера знал, что он это сделает.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:19
      0
      А чего знать то? Евреи своих не бросают! Президенты окраины кто в последнее время были? Да и олигархи окраины чьих кровей!?
  17. masait
    masait Сегодня, 08:47
    0
    Вот развели балаган на сайте. Биби собаку съел в политике. Не исключать не значит поставить. Ему надо балансирать между Америкой и Россией. И пока у него не плохо олучалось. А диванным политикам лишь бы сенсацию помусолить.....
  18. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:01
    +1
    все как и 90 лет назад, евреи сами строят крематории
  19. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 09:14
    +1
    А кто-то сомневается? Просто сейчас еврейское государство торгует через посредников, а будет напрямую. Как же - такая афёра века происходит, покруче Афганистана!
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:21
      0
      Дмитрий Карабанов (Дмитрий)
      Сегодня, 09:14
      НОВЫЙ
      +1
      А кто-то сомневается? Просто сейчас еврейское государство торгует через посредников, а будет напрямую. Как же - такая афёра века происходит, покруче Афганистана!
      Таки да. Повыеживался беня для виду, и стал таким же, как внук фашиста шольц. Ничем не хуже.
  20. Esso
    Esso Сегодня, 09:15
    +2
    Россия не исключает поставку в Сирую Тактических ракет и систему ЗРК для Уничтожения Авиации Израиля, тоже не исключаем
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:19
      +1

      Esso (Макс)
      Сегодня, 09:15
      НОВЫЙ
      0
      Россия не исключает поставку в Сирую Тактических ракет и систему ЗРК для Уничтожения Авиации Израиля, тоже не исключаем
      Это будет просто необходимо!
  21. Анюта Славная
    Анюта Славная Сегодня, 09:17
    0
    Вчера ТГ канал написал.
    https://t.me/russkiegramoty/17269
    У кого то какие то вопросы ещё остались?

  22. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:17
    +1
    Мы всё конечно стерпим и в конце концов победим западно-укрофашисткую заразу! Но хотелось бы, после завершения СВО, что бы наше правительство и главное президент, не забыли как некоторые страны вели себя по отношению к России.
  23. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:18
    +1
    Израильский премьер Нетаньяху не исключил поставок вооружений на Украину
    "Не долго бабка кувыркалась!"
    Да, и кто бы сомневался. надо ведь помочь)) укронацистам чего уж там. И ещё - много, много непечатных слов в отношении его и пр. angry Надеюсь, учтется. пи.си. Надо все таки палестинцам помогать, надо!
  24. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 09:25
    +1
    А вот это зря.Израиль может очень сильно пожалеть во всех аспектах.Решение простое и эффективное.Эскадрилья с "Авангардами"в Иране.И в Сирии "Искандеры".Можно еще в средиземке корабль с "Цирконами".Дальше по плану помощь "левым"и "правым"борцам за свободу.
  25. Алевил
    Алевил Сегодня, 09:29
    +1
    У Израиля мало врагов?
    Считаю, что, если израиль начнет давать украине оружие, то можно организовать прямое взаимодействие с ХАМАС и Хезболлой. Думаю, что арабские борцы за независимость своей Родины от еврейской оккупации и террора много в чём нуждаются. Это и взрывчатка, и ПТУРы, и стрелковое оружи, да и ПЗРК им будут не лишними. Можно также организовать взаимодействие с палестинцами и ливанцами через Катар и Иран, соответственно.
    Да и с Ираном нужно организовывать всеобъемлющее сотрудничество. Хватит уже стесняться внешних осуждений и внутренних врагов, которые затесались во власти, бизнесе и культуре, при этом, представляя себя солью земли Русской, не стесняются охаивать Россию и постоянно ей вредить.
  26. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:31
    0
    посмотрели на реакцию Ирана на беспилотники. на сирию пригляделись. И поняли, что теперь можно...
  27. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 09:31
    -1
    Не надо искать чёрную кошку в темной комнате, особенно, если её там нет.

    Между израилем и Россией существует негласный статус-кво: Россия не имеет никаких дел с ВПК Ирана, а Израиль не поставляет свою технику на Украину. Очевидно, что теперь Россия начала очень сильно некий бартерный обмен вооружения и технологий с Ираном, на что Израиль, соответственно, в ответ, начнёт поставлять военную технику в Украине.

    А вопли про "укронацистов" и "как Израиль на такое способен!?!?!?" - так вообще смешно читать. Россия прекрасно устраивает договорняки с этими самыми укронацистами, обменивая нацистских боевиков с Азова на разных олигархических украинских гошефтмахеров и разные другие очень сомнительные бизнес-схемы с украинским режимом в интересах российских олигархов и правильных людей из российской власти.
  28. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 09:38
    0
    Ну так и мы не исключаем поставок Сирии ,и Ирану аналогичного вооружения?