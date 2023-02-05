Израильский премьер Нетаньяху не исключил поставок вооружений на Украину

Вопрос вооружений был проанализирован и исключен предыдущим правительством. Я собираюсь изучить этот вопрос, и я отвечу на него лучшим образом (...) Мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами

Израиль не исключает поставку вооружений Украине, эта тема стоит на повестке дня. Как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, в данном вопросе Тель-Авив будет руководствоваться национальными интересами.Предыдущее правительство Израиля полностью исключало отправку каких-либо вооружений на Украину, но поддерживало Киев оказанием другой помощи. Новые власти Израиля не исключают смены вектора и поставку Киеву систем противовоздушной обороны, тем более, что Зеленский не перестает названивать в Тель-Авив с просьбами "помочь Украине".- заявил Нетаньяху.Ранее израильский премьер заявил, что внимательно изучает вариант передачи Украине системы ПВО "Железный купол", поставку которой неоднократно запрашивали в Киеве. В Тель-Авив звонили и глава МИД Украины Кулеба, и министр обороны Резников, да и сам Зеленский неоднократно просил зенитные системы израильского производства. На сегодняшний день Израиль оружия Украине не передавал, не желая портить отношения с Россией, в которой живет одна из самых больших еврейских общин в мире. Еще одной причиной является военное присутствие России в Сирии.Пока же с территории Израиля на Украину отправлялись только боеприпасы, принадлежащие армии США, но хранившиеся на израильских арсеналах. Это было решение Вашингтона, Тель-Авив к нему никакого отношения не имеет.