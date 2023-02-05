«Курганмашзавод» поставил Минобороны партию новых боевых машин пехоты БМП-3

Первая в этом году партия боевых машин пехоты БМП-3 поставлена военным, отгрузку бронетехники произвел Курганмашзавод. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Большая партия боевых машин пехоты передана Минобороны, техника отправлена железнодорожным транспортом. Как сообщили в госкорпорации, БМП-3 переданы в рамках гособоронзаказа этого года. Кроме новых БМП-3, предприятие в этом году также поставит в войска десантные БТР-МДМ "Ракушка", а также другую военную технику, прошедшую капитальный ремонт.
Изготовленные на Курганмашзаводе БМП-3 оснащены основным прицелом наводчика-оператора "Содема" и дополнительными комплектами защиты – броневыми экранами и решетками
- говорится в сообщении.
В настоящее время Курганмашзавод работает в круглосуточном режиме, изготавливая необходимую для проведения специальной военной операции бронетехнику. Предприятие ведет набор новых сотрудников для выполнения гособоронзаказа. Ранее сообщалось, что боевая машина пехоты БМП-3 модернизирована для улучшения тактико-технических характеристик. В рамках этой модернизации БМП получила комплекс активной защиты и навесную динамическую броню, огневая мощь БМП повышена за счет внедрения в ее боекомплект высокоточных боеприпасов и современного програмно-технического комплекса.
Боевая машина пехоты БМП-3М вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.