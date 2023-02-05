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«Курганмашзавод» поставил Минобороны партию новых боевых машин пехоты БМП-3

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«Курганмашзавод» поставил Минобороны партию новых боевых машин пехоты БМП-3

Первая в этом году партия боевых машин пехоты БМП-3 поставлена военным, отгрузку бронетехники произвел Курганмашзавод. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.


Большая партия боевых машин пехоты передана Минобороны, техника отправлена железнодорожным транспортом. Как сообщили в госкорпорации, БМП-3 переданы в рамках гособоронзаказа этого года. Кроме новых БМП-3, предприятие в этом году также поставит в войска десантные БТР-МДМ "Ракушка", а также другую военную технику, прошедшую капитальный ремонт.

Изготовленные на Курганмашзаводе БМП-3 оснащены основным прицелом наводчика-оператора "Содема" и дополнительными комплектами защиты – броневыми экранами и решетками

- говорится в сообщении.

В настоящее время Курганмашзавод работает в круглосуточном режиме, изготавливая необходимую для проведения специальной военной операции бронетехнику. Предприятие ведет набор новых сотрудников для выполнения гособоронзаказа. Ранее сообщалось, что боевая машина пехоты БМП-3 модернизирована для улучшения тактико-технических характеристик. В рамках этой модернизации БМП получила комплекс активной защиты и навесную динамическую броню, огневая мощь БМП повышена за счет внедрения в ее боекомплект высокоточных боеприпасов и современного програмно-технического комплекса.

Боевая машина пехоты БМП-3М вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

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15 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 08:10
    +3
    Бог любит большие батальоны. (С) Наполеон
    В нынешней ситуации предприятиям ВПК необходимо работать по 72 часа в сутки, чтобы обеспечить победу ВС РФ на поле боя.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:39
      +3
      Производством БМП у нас занимается один завод.Точнее сборкой,смежников куча.Если бы не запасы техники с хранения,я не думаю,что один завод сможет возмещать потери.С авиацией ситуация аналогичная.Ладно,вертолеты могут строить на четырех заводах,а с истебители-бомбардировщики,вкупе со штурмовиками?
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 08:56
        +1
        конкретно в СВО штурмовая авиация не проявила себя решающей силой. Главную скрипку играет ствольная артиллерия и танки. По танковым заводам у нас все в порядке как и по производству танков, а что по стволке?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:07
          0
          Ствольную и РСЗО делают в Перми на Мотовилинских заводах.Тут тоже,как бы тонкое звено.Но я думаю что в Свердловской области производство может подсобить.
      2. withoutreverse
        withoutreverse Сегодня, 09:39
        0
        Это хорошая новость с утра.и кофе показалось вкусным.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:16
    +4
    БМП-3 лучшая на данный момент наша бмпшка на боевом дежурстве. Побольше бы еще в компоновке "драгун" и в дополнение к ним бы БРМ-3 "рысей" побольше у них сразу разведприборы интегрированы....
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:27
      +3
      Вообще как по мне на Донбассе больше всего вывозили маталыги wink
      Нинай, БМП-3 в работе не видел, но все одно, думается мне и сейчас эти "бойцы невидимого фронта"(ну про МТ-ЛБ хвалебных статей не видал) один пес пашут больше, чем вся другая броня вместе
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:15
        +2
        Bingo
        Сегодня, 08:27
        НОВЫЙ

        +3
        Вообще как по мне на Донбассе больше всего вывозили маталыги wink..
        Этой машине надо памятники ставить везде! good
  3. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 08:16
    +3
    Наконец-то! Правильной дорогой идёте, товарищи!
  4. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:18
    +2
    Были сообщения,что "Курганмашзавод" поставил первые БМП-3 с навесной динамической защитой (ДЗ) ещё в ноябре прошлого года ! БМП и ДЗ ! Наконец-то! Свершилось! (Про КАЗы ничего не было слышно...) Но ,почему-то, такое событие прошло,как-то,незаметно ! Не было соответствующей статьи на ВО и прочих упоминаний "по случаю" ! Хотя стенаний по поводу отсутствия ДЗ на БМП было предостаточно ! ( Я "ноябрьское сообщение" даже счёл дезой и тоже промолчал...) Всё-таки , получается какая-то "однобокая" информированность на ВО !
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 09:28
      0
      На фото не видно противокумулятивных, а сейчас уже противодроновых решеток. Дроны-камикадзе основная угроза уже.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 08:21
    0
    Новая партия новых машин, это отлично, но на сколько же они новые? И будут ли они своей броней защищать пехоту или заставят вновь кататься "на броне"? Думаю, что заставят... Как бы не было трудно сейчас, но надо работать на перспективу и модернизировать производство под выпуск хотя бы БМП-3М
  6. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 08:27
    +3
    Все для фронта! все для победы! - клич наших дедов. повторим!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:49
      +1
      Это потребует полный перевод промышленности и всей экономики на военные рельсы..А у нас не война,черт побери.. request
  7. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 09:24
    0
    А почему у нас не вешают на технику решётки и мешки с песком? На технике, которую поставляет Америка с Европой для Украины всё это присутствует, и говорят очень сильно помогает и спасает.