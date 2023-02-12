Алкивиад. Несостоявшийся великий герой Афин и Эллады

В предыдущей статье мы говорили о происхождении и молодости Алкивиада – воспитанника Перикла и ученика Сократа, которого современники считали равно великим и в достоинствах, и в пороках. Сегодня мы продолжим этот рассказ и вспомним о военной и политической карьере этого, безусловно, выдающегося человека, о его подвигах, предательствах и трагической гибели после завершения Пелопоннесской войны.
Но вначале нам придется ненадолго отвлечься от рассказа об Алкивиаде и немного поговорить о Пелопоннесской войне, одним из главных действующих лиц которой был герой нашей статьи.
Пелопоннесская война
Рассказывая об этой войне, Фукидид писал:
«Эллада пережила столько бедствий, сколько ни разу не испытала раньше за такой же период времени…
Никогда не было взято и разорено столько городов… не было стольких изгнаний и убийств, вызванных как самой войной, так и междоусобицами».
Никогда не было взято и разорено столько городов… не было стольких изгнаний и убийств, вызванных как самой войной, так и междоусобицами».
Противоречия между Афинами и Спартой были всегда. А во время греко-персидских войн 490–479 гг. сформировались два союза греческих полисов. Первый из них – Делосский (Морской) союз, в который вошли города Северной Греции, островов Эгейского моря и побережья Малой Азии, возглавили Афины. Спарта встала во главе Пелопоннесского союза – конфедерации полисов Южной Греции.
Если Кимон был другом Спарты и даже убедил афинян оказать спартанцам помощь против восставших илотов во время III Мессинской войны, то его противники, напротив, оказались сторонниками конфронтации.
Как мы помним из статьи Кимон, сын Мильтиада, когда афинское войско второй раз пришло в Лакедемон, спартанцы заподозрили союзников в симпатии к илотам и потому отказались от помощи. В Афинах это сочли оскорблением, к власти там пришли враги Спарты, а Кимон был изгнан из Афин.
Между тем мятежные илоты оставили свои укрепления при условии, что им позволят уйти – и были поселены в Афинах и Аттике. Пришедший к власти в Афинах Перикл окончательно прибрал к рукам казну Делосского союза и использовал эти средства для строительства Длинных стен – от Пирея до Афин, что очень обеспокоило Спарту и её союзников. Используя свое господство на море, афиняне начали торговую войну против Коринфа – союзника Спарты, а потом и против осмелившейся поддержать коринфян Мегары.
Надо помнить, что все другие города Пелопоннесса (кроме Сикиона) практически не имели флота, так что Афины нанесли экономический удар по всему Пелопоннесскому союзу. Спартанцы потребовали отменить блокаду Коринфа, афиняне в ответ выдвинули невыполнимое требование предоставить независимость городам периеков.
В 460 г. до н. э. началась Малая Пелопоннесская война, которая заключалась в периодических стычках на спорных территориях и продолжалась до 445 г. до н. э. Наконец стороны пришли к компромиссу, который не устранил противоречий и не удовлетворил ни одну из них.
В 433 г. до н. э. Афины ввели санкции против Менары, которая после Малой Пелопоннесской войны стала союзницей Спарты. Разрешить этот кризис дипломатическим путем не удалось, и в 431 г. до н. э. началась так называемая Архидамова война – первый этап Пелопоннесской войны, своё название она получила в честь спартанского царя Архидама II. Спартиатам тогда пришлось привлекать в свое войско даже илотов – до 2–3 тысяч человек. Некоторые из них были обучены действиям в составе фаланги и стали гоплитами.
Это была своеобразная «война слона с китом»: спартанцы организовывали военные походы в Аттику, Афины вели боевые действия у побережья Пелопоннеса. В ходе этой войны капитулировал осажденный афинянами и страдающий от голода спартанский гарнизон острова Сфактерия, в числе прочих в плен попали 120 спартиатов. Это было неслыханное событие, в возможность которого не могли поверить ни враги, ни друзья. Отдельные воины Спарты и раньше порой попадали в плен, но никогда прежде не сдавался врагу целый отряд спартиатов. На всех в Греции эта капитуляция произвела огромное впечатление и подорвала авторитет Спарты.
В последней битве при Амфиполе (422 г. до н. э.) погибли самые последовательные сторонники войны – афинянин Клеон и спартанец Брасид. Лишившись лидеров партии войны, противоборствующие стороны вступили в переговоры, и в 421 г. до н. э. заключили так называемый Никиевый договор (по имени афинского политика, ставшего фактическим преемником умершего в 429 г. до н. э. Перикла). Архидамова война привела лишь к взаимному истощению сил и ресурсов обеих сторон и закончилась вничью.
Решающей стала Ионийская война. Она начались после неудачного нападения Афин на Сиракузы, произошедшего в 415 году до н. э., причем сицилийскую армию, разгромившую афинский экспедиционный корпус и флот, возглавлял спартанский полководец Гилипп. Через два года, в 413 году до н. э. спартанцы заняли аттическую область Декелея. При финансовой помощи Персии они построили свои корабли, и в 405 году до н. э. великий спартанский полководец Лисандр разгромил афинский флот, захватив, по разным данным, то ли 168, то ли 171 триеру из 180.
Скульптурное изображение головы Лисандра
Через год Пелопоннесская война закончилась поражением Афин.
Теперь вернемся к рассказу об Алкивиаде.
Начало политической деятельности Алкивиада
Уже после заключения Никиева мирного договора, в 420 году до н. э., Алкивиад впервые был избран стратегом и сразу же начал борьбу с Никием, желая развязать новую войну с Пелопоннесским союзом. По его инициативе был заключён союз с Аргосом – старым и злейшим врагом Спарты, к которому примкнули Элида и Мантинея. Это привело к новому обострению ситуации, и в 418 году объединенные войска Аргоса, Мантинеи, Элиды при поддержке отряда афинских гоплитов вступили в бой с армией спартанского царя Агиса. Левый фланг спартанцев был опрокинут мантинейским отрядом. Однако на правом фланге и в центре, где находился сам Агис, победили спартиаты, причем афинские войска избежали окружения и полного разгрома лишь потому, что Агис изменил направление удара: «приказал всему войску идти на помощь разбитым частям» (Фукидид).
Алкивиад не смирился с поражением, и в 415 г. до н. э. ему удалось уговорить граждан Афин организовать поход против Сиракуз. В Никиевом договоре об этом сицилийском полисе ничего не говорилось, и потому данная экспедиция не могла считаться нарушением взятых обязательств. Алкивиад считал, что завоевание Сицилии увеличит силы Афин и даст им преимущество в новой войне против Спарты и ее союзников. Плутарх утверждает, что:
«Алкивиад грезил Карфагеном и Африкой, за которыми должны были последовать Италия и Пелопоннес, а Сицилию расценивал всего лишь как приступ или путь к войне».
Никий категорически возражал против этого похода, однако Народное собрание к его мнению не прислушалось. Более того, и Никий, и Алкивиад были назначены стратегами экспедиционной армии. Но в Афинах были осквернены все статуи Гермеса, и в этом святотатстве обвинили Алкивиада. Вероятно, он стал жертвой своей репутации, поскольку основанием для подозрений стали голословные показания каких-то рабов, видевших около одной из оскверненных статуй пьяного Алкивиада и его друзей. Надуманность обвинения позже ни у кого не вызывала сомнений, поскольку один из этих рабов клялся, что рассмотрел лицо Алкивиада «при свете Луны», тогда как праздник проходил в новолуние. Однако был организован судебный процесс над Алкивиадом, причем в его отсутствие – когда афинские корабли отплыли к берегам Сицилии.
Молодой стратег уже добился первых успехов, когда неожиданно получил приказ об отстранении от командования и возвращении в Афины. Клавдий Элиан прямо сообщает:
«Афиняне отозвали Алкивиада из Сицилии, чтобы предать суду и приговорить к смерти».
И Алкивиад прекрасно знал, чем обычно заканчиваются в «демократических» Афинах такие вызовы. Поэтому предпочел бежать в Спарту, против которой ещё совсем недавно собирался воевать.
Плутарх сообщает, что на вопрос, «неужели ты не веришь родине, Алкивиад», он ответил:
«Отчего же, верю во всем, кроме лишь тех случаев, когда дело касается моей жизни: тут я даже родной матери не поверю – ведь и она по ошибке может положить черный камешек вместо белого».
Бегство Алкивиада его недальновидных недругов в Афинах только обрадовало: он был заочно приговорен к смерти, его имущество конфисковано, а руководство войсками перешло к Никию, который, считаясь в ту пору лучшим полководцем Афин, не смог заменить на этом посту Алкивиада, погубив и армию, и флот.
Узнав о смертном приговоре, вынесенном ему афинским судом, Алкивиад заявил, что докажет всем, что ещё жив – и сделал это с присущим ему блеском. Он уговорил власти Спарты оказать помощь сицилийцам. Спартанец Гилипп, который был направлен в Сиракузы всего с четырьмя кораблями, возглавил армию этого города. Под его началом сицилийцы разгромили афинский флот из 200 кораблей и армию вторжения, насчитывавшую до 40 тысяч человек.
После этого Алкивиад посоветовал спартанцам не устраивать походы в Аттику, а занять ту самую Декелею, расположенную к северу от Афин, используя ее как постоянный плацдарм. В результате на сторону спартанцев перешли около 20 тысяч афинских рабов. Воспользовавшись ситуацией, некоторые полисы вышли из давно тяготившего их Делосского союза. Наконец, именно Алкивиад предложил спартанцам построить свой флот, а за деньгами на его строительство обратиться к персам. И он же стал первым командующим спартанского флота.
Однако Алкивиад «отличился» и в Спарте: пока царь Агис II воевал в Аттике, он соблазнил его жену Тимею, которая в результате родила от него мальчика, названного Леотихидом. Позже Алкивиад утверждал, что не любил её, а просто хотел, чтобы царем Спарты стал его сын и афинянин. А вот Тимея, похоже, наоборот, всерьез влюбилась в него и даже в семейном кругу называла своего сына Алкивиадом (царем этот мальчик так и не стал). Когда эта связь перестала для всех быть тайной, Алкивиад предпочел избежать встречи с обманутым мужем и перебрался в подконтрольную персам Малую Азию.
Вслед за ним туда явились спартанские послы, надеявшиеся получить от персов деньги на строительство новых боевых кораблей. Алкивиад посоветовал управлявшему Малой Азией Тиссаферну отказать спартиатам, поскольку для Персии выгодно взаимное истощение обеих сторон в бесконечных войнах.
Афиняне терпели поражения и потому в 411 г. до н. э. обратились к Алкивиаду с просьбой стать командующим флотом. Он сражался против спартанцев на протяжении 4-х лет, одержал ряд побед на суше и на море. Чаши весов, уже клонившиеся в сторону Спарты, снова заколебались и пришли в равновесие. В 407 г. до н. э. Алкивиад триумфально вернулся в Афины. Плутарх сообщает:
«Все бежали к нему, выкрикивали его имя, приветствовали его, шли за ним следом, увенчивали венками, если удавалось протиснуться поближе, те же, кому это не удавалось, старались разглядеть его издали; люди постарше показывали его молодым».
Алкивиад получил пост стратега-автократора, то есть главнокомандующего всеми вооружёнными силами. Многие ожидали, что находившийся на пике своей популярности Алкивиад объявит себя тираном Афин, однако на этот последний шаг к власти над родным городом он так и не решился.
А в Лакедемоне как раз в это время появился новый герой – Лисандр¸ один из лучших полководцев за всю историю Спарты.
В феврале 406 г. до н. э. он нанес тяжёлое поражение афинскому флоту в сражении у мыса Нотий. К несчастью для афинян, Алкивиад отсутствовал в тот момент, а выполнявший роль заместителя кормчий его корабля Антиох, по словам Диодора Сицилийского, был
«по натуре легкомысленным человеком и горел нетерпением самостоятельно совершить какой-нибудь блестящий подвиг».
Антиох самовольно вступил в бой, причем неосторожно подвёл флагманский корабль слишком близко к берегу, где он был атакован и потоплен тремя спартанскими триерами. Антиох погиб, никем не управляемый афинский флот начал отступление, Лисандр преследовал его, потопив 22 корабля.
Виновным в поражении был признан Алкивиад, которого отстранили от командования. Оскорбленный Алкивиад отправился в добровольное изгнание, обосновавшись в маленькой крепости в районе Черноморских проливов. Но он ещё раз попытался помочь своему городу. Увидев в 405 г. до н. э. афинский флот на европейском берегу Геллеспонта, он явился, чтобы предупредить об опасности выбранной позиции, но его не стали и слушать. И Лисандр окончательно разгромил афинский флот в битве при Эгоспотамах, захватив почти все корабли. Афинский стратег Конон бежал в Персию. Остановить Лисандра было уже невозможно, в 404 г. до н. э. он вошёл в Афины и приказал разрушить «Длинные стены».
Так закончилась 27-летняя Пелопоннесская война.
Алкивиад же в обществе гетеры Тимандры перебрался во владения персидского наместника Малой Азии Фарнабаза, где поселился в вифинском селении Гриний. Однако враги и в Афинах, и в Спарте по-прежнему опасались возвращения Алкивиада. Тем более что в Афинах нарастало недовольство правлением «30 тиранов» во главе с Критием (за год в Афинах было казнено около полутора тысяч человек). Фарнабаз не без некоторого внутреннего сопротивления все же пошел навстречу общим пожеланиям правителей Афин и Спарты и отдал приказ об убийстве Алкивиада – в том же 404 году до н. э.
Если верить Плутарху, убийцы подожгли дом Алкивиада, но тот, обмотав левую руку плащом, и сжимая меч в правой, сумел выбраться наружу. Его репутация была такова, что вступить с ним в рукопашный бой персы не посмели. Отступив, они забросали афинского изгнанника копьями.
Филипп Чери. Смерть Алкивиада
Так предательски был убит Алкивиад, который в иных условиях и обстоятельствах мог бы стать одним из величайших героев Афин и Эллады.
Погребением Алкивиада занималась Тимандра, которая постаралась похоронить его с почётом – «насколько достало средств».