Алкивиад. Несостоявшийся великий герой Афин и Эллады

Пелопоннесская война

«Эллада пережила столько бедствий, сколько ни разу не испытала раньше за такой же период времени…

Никогда не было взято и разорено столько городов… не было стольких изгнаний и убийств, вызванных как самой войной, так и междоусобицами».



Скульптурное изображение головы Лисандра

Начало политической деятельности Алкивиада

«Алкивиад грезил Карфагеном и Африкой, за которыми должны были последовать Италия и Пелопоннес, а Сицилию расценивал всего лишь как приступ или путь к войне».

«Афиняне отозвали Алкивиада из Сицилии, чтобы предать суду и приговорить к смерти».

«Отчего же, верю во всем, кроме лишь тех случаев, когда дело касается моей жизни: тут я даже родной матери не поверю – ведь и она по ошибке может положить черный камешек вместо белого».

«Все бежали к нему, выкрикивали его имя, приветствовали его, шли за ним следом, увенчивали венками, если удавалось протиснуться поближе, те же, кому это не удавалось, старались разглядеть его издали; люди постарше показывали его молодым».

«по натуре легкомысленным человеком и горел нетерпением самостоятельно совершить какой-нибудь блестящий подвиг».



Филипп Чери. Смерть Алкивиада