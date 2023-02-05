Китай предупредил США о праве на ответные действия из-за сбитого метеорологического зонда

Китайская сторона выражает свое сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат

Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за сбитого накануне метеорологического зонда.В Пекине предупредили Вашингтон, что имеют право на ответ, а вот каким он будет, покажет время.Китайский МИД опубликовал на своем официальном сайте протест на действия США, которые привели к уничтожению аэростата. В Пекине очень недовольны решением Вашингтона об уничтожении зонда заявив, что он являлся исключительно гражданским объектом, никакой угрозы не представлял, а в американское воздушное пространство попал случайно. При этом Китай уведомил США о нештатной ситуации. Теперь Пекин оставляет за собой право на ответные действия.- говорится в заявлении МИД КНР.Между тем появились подробности "атаки" американского истребителя на аэростат. По информации CNN, для нейтрализации китайского метеорологического зонда с авиабазы Лэнгли в Вирджинии был отправлен истребитель пятого поколения F-22. Пилот поднял самолет на высоту 17,7 км, после чего отстрелялся по аэростату одной ракетой AIM-9X, поразив его. Сам зонд находился гораздо выше, достигая высоты 19,8 км. Обломки аэростата упали в море у побережья Южной Королины, там сейчас проходит операция ВМС и Береговой охраны США по их обнаружению и подъему. В Пентагоне намерены доказать, что сбитый зонд являлся "разведывательным воздушным шаром" с помощью которого Китай следил за стратегическими объектами США.Китайский аэростат впервые заметили в начале этого месяца, причем над Монтаной, где находится база ВВС США и шахты ядерных ракет. После этого американские военные сделали вывод, что он является разведывательным.