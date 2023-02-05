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Китай предупредил США о праве на ответные действия из-за сбитого метеорологического зонда

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Китай предупредил США о праве на ответные действия из-за сбитого метеорологического зонда
Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за сбитого накануне метеорологического зонда.


В Пекине предупредили Вашингтон, что имеют право на ответ, а вот каким он будет, покажет время.

Китайский МИД опубликовал на своем официальном сайте протест на действия США, которые привели к уничтожению аэростата. В Пекине очень недовольны решением Вашингтона об уничтожении зонда заявив, что он являлся исключительно гражданским объектом, никакой угрозы не представлял, а в американское воздушное пространство попал случайно. При этом Китай уведомил США о нештатной ситуации. Теперь Пекин оставляет за собой право на ответные действия.

Китайская сторона выражает свое сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат

- говорится в заявлении МИД КНР.

Между тем появились подробности "атаки" американского истребителя на аэростат. По информации CNN, для нейтрализации китайского метеорологического зонда с авиабазы Лэнгли в Вирджинии был отправлен истребитель пятого поколения F-22. Пилот поднял самолет на высоту 17,7 км, после чего отстрелялся по аэростату одной ракетой AIM-9X, поразив его. Сам зонд находился гораздо выше, достигая высоты 19,8 км. Обломки аэростата упали в море у побережья Южной Королины, там сейчас проходит операция ВМС и Береговой охраны США по их обнаружению и подъему. В Пентагоне намерены доказать, что сбитый зонд являлся "разведывательным воздушным шаром" с помощью которого Китай следил за стратегическими объектами США.

Китайский аэростат впервые заметили в начале этого месяца, причем над Монтаной, где находится база ВВС США и шахты ядерных ракет. После этого американские военные сделали вывод, что он является разведывательным.
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49 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:38
    +8
    Ах как вовремя зонд появился! Переполошил всех. Да, сбили его... А вот теперь Китай имеет право на ответочку
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:42
      +6
      В ответ на сбитие китайского метеорологического зонда над территорией США Китай может захватить Тайвань. Или не может? request
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 08:56
        +8
        Тайвань - край. Других вариантов ответа много. Как поражение спутника, экономический ответ, политический демарш и пр. Когда КНР признал пузырь, сбивать его было нельзя. Байден этого и не хотел, но трамписты подняли гвалт и подумав, посчитали, что и так, и так позорище. Тогда уж сразу надо было сбивать, но если не сбить, Байдена заклюют. В общем, весело.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 09:07
          +6
          Цитата: хрыч
          Других вариантов ответа много.

          Снести с неба Старлинки например - вполне имеют право теперь. Абсолютно симметричный ответ. И виноваты будут - матрасы, а не Китай. Это как пример
          1. PN
            PN Сегодня, 09:17
            0

            Снести с неба Старлинки например - вполне имеют право теперь.

            Нет, не имеют. Шар был в воздушном пространстве мерикосов, до 100км. Старлинки летают на высотах 550км, это уже ничейное пространство.
            1. Bingo
              Bingo Сегодня, 09:38
              +2
              Цитата: PN
              Шар был в воздушном пространстве мерикосов, до 100км.

              Он был уже над морем - раз, два - никаким договором никакое воздушное пространство по высоте не регламентировано, так что сбить на высоте 20 и 500 км - абсолютно монопенисуально
          2. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 09:18
            +7
            Забавно, что американцы теперь сами получают неадекватные обвинения.
            Ведь если по нормальной логике - в твою страну залетело что-то, и гражданский он там зонд, или шпионский, сбить его, и потом уже разбираться, что это к тебе залетело. Если самолёт - там ещё сначала предложить пилотам сесть на аэродром, попробуют удрать - тоже сбить, независимо, военный самолёт или пассажирский с тремя сотнями заложников. Чтоб на прецеденте повторений не было, и следующий "сбившейся с курса" уже не попытается удрать, а послушно сядет, куда сказано.

            И вот, американцы вместо того, чтоб сразу сбить, устроили какие-то непонятные пляски с бубнами. Дождались, когда зонд уже покинул их территорию, и только тогда, уже над морем, сбили, теперь уже непонятно зачем - зонд уже всё, что мог, передал.
            И закономерно получили обвинение от Китая. Зачем "после" сбивать надо было ценную вещь.
          3. Alex Nevs
            Alex Nevs Сегодня, 09:28
            +2
            "пробный шар" полегонечку выходим в космос...А где же граница космос-воздух? Пора запускать стаю зондов, и чем выше тем "интереснее".
        2. svp67
          svp67 Сегодня, 09:11
          +5
          Цитата: хрыч
          Когда КНР признал пузырь, сбивать его было нельзя.

          Ну тут вопрос то спорный. Тот же Китай имеет опыт принудительной посадки американских самолетов...
          Цитата: хрыч
          Байден этого и не хотел, но трамписты подняли гвалт и подумав, посчитали, что и так, и так позорище.

          То есть Вы считаете, что та же Пелоси, из "дермократов" так "белая и пушистая"?
          Цитата: хрыч
          Тайвань - край.
          Вопрос действительно не прост. Время играет сейчас как против Тайваня, так и против Китая. Те мощности, что сейчас имеет Тайвань, в плане производства микроэлектроники они во многом уникальны, но это уже временно, так как США стали их перетягивать к себе и переход Тайваня к Китаю сейчас им очень не выгодно.
          Но готов ли Китай к прямому противоборству со США? Видимо нет
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 09:23
            +3
            Цитата: svp67
            опыт принудительной посадки американских самолетов...

            Но не уничтожение. Это случайно залетевший метеорологический аэростат. Его признали сразу, но тайно, американцы его называли китайским. Затем китайцы признали медийно и извинились, мол случайно и его уничтожение - акт агрессии.
            Цитата: svp67
            Пелоси, из "дермократов" так "белая и пушистая"?

            Ее не грохнули на подлете к Тайваню, лишь пожурили.
            Мы еще не знаем сколько китайских гребцов-карликов (ветродуев) погибло wassat
            1. svp67
              svp67 Сегодня, 09:43
              0
              Цитата: хрыч
              Но не уничтожение.

              Ну почему же, есть и такой опыт...
              В начале 60-х RB-57D, пять U-2 и 3 беспилотных самолета...
              А затем с середины 60-х
              9 и 17 сентября 1966 г. в воздухе над провинцией Гуанси были подбиты два F-105. В 1967 г. зенитная артиллерия во взаимодействии с авиацией ПВО сбила шесть тактических боевых самолетов США. С мая 1966 г. до конца 1971 г. беспилотные самолеты-разведчики США совершили 53 самолето-вылета над воздушным пространством Китая. Было сбито девять самолетов. В 1966-1968 г. гоминьдановские летчики на различных типах самолетов 47 раз летали на разведку территории КНР. 21 апреля 1967 г. и 4 января 1968 г. было подбито по одному RF-101. 13 января 1968 г. сбили один самолет RF-104G. С 1969 г. американские и гоминьдановские самолеты в основном прекратили налеты на континент.
              Цитата: хрыч
              Мы еще не знаем сколько китайских гребцов-карликов (ветродуев) погибл

              Американы уже подняли остатки шара и его оборудование, гребцов не нашли....
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:58
      +4
      Цитата: Егоза
      А вот теперь Китай имеет право на ответочку

      И что-то мне подсказывает, что "озабоченность выражать" и "красные линии" рисовать Китай не будет. Найдёт, как Америку ужалить. И бить будет не по морали, как наши, а по самому больному для Америки - по кошельку.

      Я тут говорил как-то...
      Китайцы - народ дисциплинированный и организованный. Если завтра по всей Америке закроются рестораны "китайской еды" (запоминанием названий американцы, как правило, не заморачиваются - всё, что в китайских ресторанах, то "китайская еда" - тыкают в смартфонах на картинки и заказывают доставку), то четверть Америки умрёт с голоду. Потому что сами, дома, яичницу пожарить не умеют.
      Вторая четверть питается пиццей, оставшиеся - в Макдональдсе и ему подобных.

      И ещё.
      В Пентагоне намерены доказать, что сбитый зонд являлся "разведывательным воздушным шаром" с помощью которого Китай следил за стратегическими объектами США.
      И ведь "докажут". Обязательно. Только "доказательства" не покажут - они секретные.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:10
        +3

        Zoldat_A (Игорь, сын Алексея, русского солдата)
        Сегодня, 08:58
        НОВЫЙ ...И ещё.
        В Пентагоне намерены доказать, что сбитый зонд являлся "разведывательным воздушным шаром" с помощью которого Китай следил за стратегическими объектами США.
        И ведь "докажут". Обязательно. Только "доказательства" не покажут - они секретные.
        Однозначно. Как закажут в Пентагоне, такие и будут "доказательства")).
      2. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 09:31
        +2
        Китайское дешевле! Произведенное в америге дороже!. Кто купит то? Они думали что украденные с еропы заводы ,произведя продукцию будут продавать в америге?
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 09:08
      +4
      Сударыня hi
      Цитата: Егоза
      А вот теперь Китай имеет право на ответочку

      Ну согласитесь реакция Китая неожиданна. По-моему даже полета Пеллоси такой не было. Китай явно смелеет...
    4. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:13
      +3
      Цитата: Егоза
      Ах как вовремя зонд появился! Переполошил всех. Да, сбили его... А вот теперь Китай имеет право на ответочку

      Переполошил реально Елена ..Вот только это все очередное китайское предупреждение
      Боятся китайцы сша ,а ведь им все же придется схлестнутся ..Россия вон уже против нато воюет и нам трудно очень А Си пытается отсидется за счет России ..ну ну
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:19
      +4
      Китай не плохо отомстил за визит Пелоси на Тайвань, красиво и элегантно без бряцанья оружием показали, что территория США просто беззащитный младенец.
    6. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 09:23
      -3
      Цитата: Егоза
      Ах как вовремя зонд появился! Переполошил всех. Да, сбили его... А вот теперь Китай имеет право на ответочку

      belay Это Китай вам сказал? feel Как интересно. США поднимут обломки, и что там всплывет еще очень и очень нужно посмотреть.... Да и в Китае не fool сидят. Зонд это не Боинг..... feel
    7. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 09:36
      +2
      Это был метеорологический зонд! Мамой клянусь! сказал тов.Си , вот и тов. Ван И потвердит!
    8. Mister X
      Mister X Сегодня, 09:37
      +1
      Спутники уже неспособны шпионить?
      Приходится шары запускать, как 100 лет назад?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:42
    +2
    19,8 км небольшая высота,зачем F 22 ,было гонять.Он же не продаётся.Надо было F 35 или Пэтриотом для рекламы.А чем по шарику в Монтане стреляли?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:45
      +4
      Там же район со СЯС США..Неужели ПРО не сработало? belay
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 09:18
        +6
        Цитата: dmi.pris1
        Там же район со СЯС США..Неужели ПРО не сработало? belay

        ПВО не достают просто и вообще такие шарики не просто сбить ,там материал у них особый и из пушки или ракеты истребителя не собъешь ,там особые ракеты нужны воздух -воздух .
        Во времена СССР для таких штучек спец оружие разрабатывалось ..Я читал про это все !
        А еще японцы во время второй мировой так пытались бомбить США ..Но эффект был слабенький
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:42
    +1
    А вроде говорили изначально про 100 километров, а тут всего лишь 20
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:05
      +4
      Цитата: 75Сергей
      А вроде говорили изначально про 100 километров, а тут всего лишь 20

      Где-то попадались "ТТХ" этого пузыря.
      У него рабочая высота около 30. Немного "плюс-минус". До ста, мне кажется, его бы вряд ли занесло, а вот до 19 спуститься (с учётом того, сколько он пролетел) - вполне.

      Лично мне понравилось, что уж слишком красиво этот пузырь выбрал траекторию "неуправляемого полёта". Аляска, побережье Канады, Монтана... И везде кучи американской ПВО, баз, а в Монтане аж "стратеги" в шахтах.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:11
        0
        Подобная техника вряд ли поднимется на высоты более сорока километров.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 09:21
        +3
        Цитата: Zoldat_A
        Лично мне понравилось, что уж слишком красиво этот пузырь выбрал траекторию "неуправляемого полёта". Аляска, побережье Канады, Монтана... И везде кучи американской ПВО, баз, а в Монтане аж "стратеги" в шахтах.

        А там воздушные потоки постоянные ,как гольстрим типо ..Еще японцы этим воспользовались во время второй мировой
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:43
    +8
    Китай предупредил США о праве на ответные действия из-за сбитого метеорологического зонда

    Маску это не понравится. smile
    Теперь низкоорбитальные шпионские спутники США можно сбивать на законном основании... прецедент создан США.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:00
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      Максу это не понравится

      Хорошо, что не Марксу...Может быть, Маску? feel
      Цитата: Леха с Андроида.
      Теперь низкоорбитальные шпионские спутники США можно сбивать на законном основании... прецедент создан США.

      ...но только китайцам... yes Для создания такой возможности для России нужно самим запустить метеорологические «пузыри»...Или приблизиться к какому-нибудь американскому беспилотнику и сбить его, руководствуясь доктриной о защите (срочно принять, если таковой нет).
      Даже так:
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 09:06
        +1
        Цитата: ROSS 42
        Хорошо, что не Марксу...Может быть, Маску?

        Извините на смартфоне пишу... smile клава маленькая...пальцем полклавы закрываю... уже поправил. hi
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 09:27
          +3
          Цитата: Леха с Андроида.
          Цитата: ROSS 42
          Хорошо, что не Марксу...Может быть, Маску?

          Извините на смартфоне пишу... smile клава маленькая...пальцем полклавы закрываю... уже поправил. hi

          Да бывает ..Тоже строчишь на эмоциях бывало ..Тут не форум учителей русского языка wassat
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:44
    +11
    Красиво сработано. Сперва опустили матрасов ниже плинтуса, потом еще и вполне обосновано выкатили претензии. Просто как щенков в лужу потыкали, причем несколько раз, так еще и оставили за собой право на ответочку. Прямо как в анекдоте - "работаю на контрастах. Все в дерьме, а тут выхожу я - весь в белом")))
  6. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 08:44
    0
    Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за сбитого накануне метеорологического зонда. В Пекине предупредили Вашингтон, что имеют право на ответ, а вот каким он будет, покажет время.

    Да никаким. Даже учения на своей территории проводить не станут. Иметь право на ответ не означает использовать его
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:45
    +5
    Китайская сторона выражает свое сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат
    Ай да китайцы, ай да молодцы! Мало того, что щелкнули Сша по носу, причем крепко (несколько дней мировые СМИ писали о несостоятельности американской ПВО и администрации), так еще и протест заявили с правом ответа на американские действия.
  8. Ozark
    Ozark Сегодня, 08:47
    -1
    Мы должны были убить его на Аляске, но эта нынешняя администрация слишком занята проснувшись социальным дерьмом, чтобы иметь возможность справиться с реальными проблемами. И пусть китайцы будут ныть и держать их игрушки подальше от нашего воздушного пространства.
  9. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:51
    +5
    Китай сейчас вообще может навязать гонку вооружений штатам с помощью этих аэростатов. Запускать их сотнями а штаты пусть сокращаются
  10. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 08:53
    +1
    Ответ какой они дадут laughing палочками закидают? Или утками по пекински? Ничего они не сдали и не сделают. Иначе крах всей китайской экономике
  11. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 08:58
    -3
    Очередное китайское...Наш МИД их научит рисовать красные линии...
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:59
    +2
    Сбить самолёт со спикером Палаты Представителей Конгресса США, когда он полетит на Тайвань.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:07
      +2

      Иезекиль 25-17 (Андрей)
      Сегодня, 08:59
      НОВЫЙ
      +1
      Сбить самолёт со спикером Палаты Представителей Конгресса США, когда он полетит на Тайвань.
      Ну, это уж сильно круто! )) wink
      1. Александр Советский Союз
        Александр Советский Союз Сегодня, 09:12
        0
        Самым крутым военно-техническим ответом Китая может стать победа в танковом биатлоне laughing что, впрочем, врядли
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 09:28
        +3
        Цитата: a.s.zzz888

        Иезекиль 25-17 (Андрей)
        Сегодня, 08:59
        НОВЫЙ
        +1
        Сбить самолёт со спикером Палаты Представителей Конгресса США, когда он полетит на Тайвань.
        Ну, это уж сильно круто! )) wink

        А китайцы все же трусоваты ... wink
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 09:43
          0

          LukaNord (Z)
          Сегодня, 09:28
          НОВЫЙ
          ...А китайцы все же трусоваты ... wink
          Что то мне подсказывает, что события этим не закончатся. Привет, старина hi !
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:13
    +3
    Пилот поднял самолет на высоту 17,7 км, после чего отстрелялся по аэростату одной ракетой AIM-9X, поразив его.
    Летал себе летал шарик, никого не трогал в мерикатосии - и вот на тебе, завалили!
  14. Просто_Кваша
    Просто_Кваша Сегодня, 09:20
    +2
    У нас есть танковый биатлон, у амеров появилась возможность совместно с Китаем ежегодно проводить стратосферный авиадартс. Блеск!
  15. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 09:21
    0
    В Пекине предупредили Вашингтон, что имеют право на ответ, а вот каким он будет, покажет время.
    Вспомнился старый анекдот, от ЦРУ, про 10128е последнее, китайское предупреждение. Китайское правительство в последний раз предупреждает американских агрессоров и их тайваньских марионеток, что если ещё хоть один раз американский самолёт нарушит не прикосновенные воздушные границы КНР то он будет уничтожен... США ехидно лыбились, но засылали U-2 в небо Китая, а потом .... Выставка -5 сбитых U-2 в Пекине. И сразу как-то в США про последнее китайское предупреждение анекдоты перестали рассказывать...
  16. awdrgy
    awdrgy Сегодня, 09:27
    0
    Почему именно ракетой? Пушкой никак?
  17. fiv
    fiv Сегодня, 09:35
    0
    Сейчас любое гражданское оборудование можно признать разведывательным, да, по сути, так оно и есть. Ничем эта история ярким не закончится. Китайцы узнали, что хотели, правда, если были носители информации - они потеряны. Амерцы сбили - они у себя остались решительными и мощными. Все остались при своих.
  18. air wolf
    air wolf Сегодня, 09:44
    0
    Один я заметил на видео, что янки не одну ракету пульнули и несколько промахов в неманеврирующую цель или у Китая там станция РЭБ была laughing