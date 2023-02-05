Подразделения ВСУ продолжают покидать горящий Артёмовск, называя его «адом»

Подразделения ВСУ покидают Артемовск (Бахмут), подтверждающие это кадры появились на украинских и российских ресурсах. Город, который штурмуют "музыканты" из ЧВК "Вагнер", украинские военные в открытую называют "адом".
Ролик с отступающими из Артемовска всушниками снял один из украинских военных. По его словам, в городе находится "ад", он горит, командование их бросило, подразделение понесло большие потери, из Артемовска (Бахмута) удалось выйти всего лишь небольшой группе, причем несколько человек подразделение потеряло прямо перед самым отходом.
За полчаса четыре "трехсотых" и два "двухсотых" (...) Вот все, кто тут остался, группка, уходим отсюда
- жалуется украинский военный.
Таким образом подтверждается вчерашняя информация, что некоторые подразделения ВСУ покидают город, частичный вывод украинских войск из северных районов Артемовска (Бахмута) подтверждают сами вагнеровцы. В официальном ТГ-канале ЧВК говорится, что из города выведена 63-я механизированная бригада и, возможно, командование ВСУ готовит его к сдаче. Однако подчеркивается, что звучащие накануне заявления о прорыве обороны ВСУ не соответствуют действительности, противник ожесточенно сопротивляется, бои идут буквально за каждый дом.
Получили подтверждение данные о вхождении штурмовых групп ЧВК "Вагнер" в район Ступки на севере Артемовска. Также бои идут рядом с городом, подразделения ВСУ пытаются поставить заслон нашим частям и удержать трассу до Часов Яра, где находится один из важнейших логистических узлов. Продолжается наступление на Ивановское (Красное), до него осталось не более полутора километров.