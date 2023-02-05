Подразделения ВСУ продолжают покидать горящий Артёмовск, называя его «адом»

За полчаса четыре "трехсотых" и два "двухсотых" (...) Вот все, кто тут остался, группка, уходим отсюда

Подразделения ВСУ покидают Артемовск (Бахмут), подтверждающие это кадры появились на украинских и российских ресурсах. Город, который штурмуют "музыканты" из ЧВК "Вагнер", украинские военные в открытую называют "адом".Ролик с отступающими из Артемовска всушниками снял один из украинских военных. По его словам, в городе находится "ад", он горит, командование их бросило, подразделение понесло большие потери, из Артемовска (Бахмута) удалось выйти всего лишь небольшой группе, причем несколько человек подразделение потеряло прямо перед самым отходом.- жалуется украинский военный.Таким образом подтверждается вчерашняя информация, что некоторые подразделения ВСУ покидают город, частичный вывод украинских войск из северных районов Артемовска (Бахмута) подтверждают сами вагнеровцы. В официальном ТГ-канале ЧВК говорится, что из города выведена 63-я механизированная бригада и, возможно, командование ВСУ готовит его к сдаче. Однако подчеркивается, что звучащие накануне заявления о прорыве обороны ВСУ не соответствуют действительности, противник ожесточенно сопротивляется, бои идут буквально за каждый дом.Получили подтверждение данные о вхождении штурмовых групп ЧВК "Вагнер" в район Ступки на севере Артемовска. Также бои идут рядом с городом, подразделения ВСУ пытаются поставить заслон нашим частям и удержать трассу до Часов Яра, где находится один из важнейших логистических узлов. Продолжается наступление на Ивановское (Красное), до него осталось не более полутора километров.