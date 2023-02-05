Военное обозрение
Войти Регистрация

Подразделения ВСУ продолжают покидать горящий Артёмовск, называя его «адом»

14
Подразделения ВСУ продолжают покидать горящий Артёмовск, называя его «адом»

Подразделения ВСУ покидают Артемовск (Бахмут), подтверждающие это кадры появились на украинских и российских ресурсах. Город, который штурмуют "музыканты" из ЧВК "Вагнер", украинские военные в открытую называют "адом".


Ролик с отступающими из Артемовска всушниками снял один из украинских военных. По его словам, в городе находится "ад", он горит, командование их бросило, подразделение понесло большие потери, из Артемовска (Бахмута) удалось выйти всего лишь небольшой группе, причем несколько человек подразделение потеряло прямо перед самым отходом.

За полчаса четыре "трехсотых" и два "двухсотых" (...) Вот все, кто тут остался, группка, уходим отсюда

- жалуется украинский военный.


Таким образом подтверждается вчерашняя информация, что некоторые подразделения ВСУ покидают город, частичный вывод украинских войск из северных районов Артемовска (Бахмута) подтверждают сами вагнеровцы. В официальном ТГ-канале ЧВК говорится, что из города выведена 63-я механизированная бригада и, возможно, командование ВСУ готовит его к сдаче. Однако подчеркивается, что звучащие накануне заявления о прорыве обороны ВСУ не соответствуют действительности, противник ожесточенно сопротивляется, бои идут буквально за каждый дом.

Получили подтверждение данные о вхождении штурмовых групп ЧВК "Вагнер" в район Ступки на севере Артемовска. Также бои идут рядом с городом, подразделения ВСУ пытаются поставить заслон нашим частям и удержать трассу до Часов Яра, где находится один из важнейших логистических узлов. Продолжается наступление на Ивановское (Красное), до него осталось не более полутора километров.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:35
    +2
    А на радио "свобода" укрооос хвастаются и готовы стоять насмерть Ну ну
    Зеле вашему пофиг на потери ,ему главное транш очередной получить от англосаксов и поделить его ..
    Скоро вам танки фрицев прибудут ,а воевать уже некому будет Идет денацификация и полным ходом Привет Байдену от русских дружин !

    Вот такие дела идут мужики
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:44
      +1
      Что-то часто последнее время слово ад появляется с той стороны. Препараты наверное закончились или кончаются
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:36
    +2
    По его словам, в городе находится "ад", он горит, командование их бросило, подразделение понесло большие потери, из Артемовска (Бахмута) удалось выйти всего лишь небольшой группе, причем несколько человек подразделение потеряло прямо перед самым отходом.
    Он хотел пройтись по земле с закатанными рукавами, с автоматом на шее, и нюхать цветочки? angry
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Он хотел пройтись по земле с закатанными рукавами, с автоматом на шее, и нюхать цветочки?

      В качестве карателя полицая .как его прадед грабя и убивая и сжигая деревни и жрать сало и самогон .. Вот их мечта была ,но Русские(в душе) все поняли и ударили первыми ..Дай Бог чтобы все получилось ..
      Приветствую Шериф дружище !!! hi
  3. nikon7717
    nikon7717 Сегодня, 09:36
    +2
    Сдаться в плен нельзя отступить. Старая фраза на новый лад для солдат смертников ВСУ. С одним правом выбора от Зе - умереть за чужие интересы
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:50
      0
      Цитата: nikon7717
      Сдаться в плен нельзя отступить. Старая фраза на новый лад для солдат смертников ВСУ. С одним правом выбора от Зе - умереть за чужие интересы

      "Вагнер" в плен не берут слишком злые и работают не по уставу
  4. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 09:37
    +2
    Не вняли всё-таки приказам зеленского и просьбам Пригожина - биться до конца
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:39
    0
    За полчаса четыре "трехсотых" и два "двухсотых" (...) Вот все, кто тут остался, группка, уходим отсюда
    То есть 300-х мы должны лечить? "Браты", далеко не уходите... angry
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:39
    0
    Авторы. Пожалуйста хватит пиарить Вагнер. Я понимаю, что вам, наверное за это платят. Но уже режет слух. И создаётся ложное впечатление, что они воюют там одни. Пожалуйста прекратите упоминать его в каждой статье, иногда даже не к месту, через каждое предложение. Прекратите эту пиар компанию. Мы уже поняли, что они супер-пупер
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:46
      +1
      Болит где-то ? Бомбит? За укропию бокалы поднимаете или другой смысл?
  7. Пауль
    Пауль Сегодня, 09:41
    0
    Дико выглядит как враг России говорит на его родном русском языке. Гражданская война. 100 лет назад царь в итоге поплатился жизнью за допущенную гражданскую войну. Известные всем виновники распада СССР или живы или официально прославляются.
  8. Roust
    Roust Сегодня, 09:42
    0
    Допрыгались. Хотели заработать на крови русских солдат, полули ад. Идите на Киев!
  9. fiv
    fiv Сегодня, 09:46
    0
    Эвакуация по земле и под землю. Мыколы дохнут за геев и трпнсгендеров и за право ненавидеть других людей. Кто не научился думать, становится землей
  10. 2я19
    2я19 Сегодня, 09:48
    0
    Расстрелять! Всех! А потом повесить!