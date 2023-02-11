Доспехи двух королей и одного императора

Один из рыцарских залов Музея армии в Париже. Впечатляет, рассматривать их удобно, но из-за расположения окон фотографировать практически невозможно, так сильно витрины бликуют
Скажите ему:
«Воин, надевающий доспехи,
не должен хвастать, как тот,
кто их снимает после победы».
Третья книга Царств, 20:11
«Воин, надевающий доспехи,
не должен хвастать, как тот,
кто их снимает после победы».
Третья книга Царств, 20:11
Музейные артефакты. Предыдущие материалы о собраниях оружия и доспехов ряда музеев с мировым именем вызвали живой интерес читателей ВО. Но… как всегда, возникли вопросы: «А почему Вы не дали то, а где это? «Словом, к хорошему привыкаешь очень быстро, а затем хочется еще лучшего, и так без конца. В любом случае желание читательской аудитории – для автора закон, а раз так, то тема эта будет продолжена.
Мы, кстати, уже рассказывали о рыцарских доспехах отдельных известных личностей как из Метрополитен-музея в Нью-Йорке и Королевского арсенала в Лидсе, так и из некоторых других музеев, и в частности – Оружейной палаты города Дрездена. Некоторых читателей интересовали доспехи короля Франции Франциска I* из Музея армии в Париже и…
Вот сейчас мы вам о них и расскажем.
Доспехи короля Франциска I
Вот он какой – Франциск I в своих доспехах из парижского Музея армии
Итак, что о них можно рассказать?
Начнем с того, что изготовлены они были в 1539–1540 гг. мастером Йоргом Заузенхофером, представителем известной династии оружейников из Аугсбурга. Доспехи исключительно велики по размерам: высота 2 020 мм, ширина 830 мм при весе в 20,6 кг. Они планировались как подарок Франциску I от императора Священной Римской империи Карла V в честь заключенного ими очередного «вечного» мира между ним и Франциском в 1538 году в Ницце. Доспехи заказал Йоргу Заузенхоферу брат императора Карла V, эрцгерцог Фердинанд фон Габсбург (будущий император Фердинанд I) в 1539 году.
Эти же доспехи, вид сбоку
В 1539 году Йорг поехал в Париж для того, чтобы снять мерку с короля Франции. Но изготовить эти доспехи быстро не удалось, на работу над ними ушло почти два года. Так что, когда к ноябрю 1540 года они были готовы, отношения между империей и Францией опять испортились, поэтому Габсбурги свой подарок Франциску так и не отправили.
Вид сзади
В итоге доспех был создан, но сначала во Францию так и не попал. По моде тех лет это был сложный гарнитур, который одновременно служил и парадным доспехом, и боевым, и турнирным. Понятно, что эта броня была высочайшего качества и с богатейшим декором.
Вид спереди
В конце концов доспехи попали к известному коллекционеру доспехов и оружия герцогу Фердинанду Тирольскому, который держал их в своем замке Амбрас в Инсбруке. Там они и хранилась вплоть до февраля 1806 года, когда этот комплект французы вывезли в Париж.
Таким образом, через 270 лет справедливость была восстановлена, и гарнитур попал наконец-то по месту назначения.
А это нагрудник!
Но французы, во-первых, позабыли забрать дополнительные элементы брони (в частности, грангарду кирасы и левый наплечник, а также съемные элементы шлема), и они так и остались в Инсбруке.
Во-вторых, забрали вместе с доспехом Франциска доспех боевого коня, который показался французскому генералу, который руководил этой «операцией», «подходящим по стилю». Вот только конская броня оказалась совсем от другого доспеха, хотя и работы все того же Йорга Заузенхофера, который в 1547 году сделал её для будущего императора Фердинанда I.
Накрупник
Вот такие бывают приключения у доспехов, прямо-таки самое настоящее индийское кино с подмененными близнецами.
Ну а в 1807 году доспех короля Франциска I уже вместе с комплектом конской брони для коня Фердинанда I выставили в качестве «трофея» в Лувре, после чего передали его сначала в Музей артиллерии, а затем в Музей армии, где они экспонируются до сих пор.
А эта необычная деталь – нахвостник. Находилась на накрупнике как раз над тем самым местом, откуда у коня торчал хвост!
Кстати, когда в 1979 году гробница Франциска I была вскрыта, то антропологическое исследование его останков показало, что рост его был 1,92–1,98 метра, то есть по тому времени он был самым настоящим гигантом!
Доспехи короля Генриха VIII
Доспех короля Генриха VIII из Метрополитен-музея в Нью-Йорке
Все познается в сравнении, поэтому следующим доспехом будет тоже доспех короля, и короля очень хорошо известного – Генриха VIII** (1509–1547 гг.).
Доспехи эти изготовлены в Англии в знаменитых Королевских мастерских в Гринвиче. Эскизы украшений приписываются Гансу Гольбейну Младшему (1497–1543). Изготовлены около 1527 года. Это также самый ранний из сохранившихся гринвичских доспехов, имеющих целый ряд дополнительных деталей, с помощью которых его можно было адаптировать для использования в бою и в различных видах турниров, то есть это был один из первых рыцарских гарнитуров.
Наконечники копий для турнира на острых копьях
Кроме того, гравировка и позолота делают его одним из самых богато украшенных из всех гринвичских доспехов. Сохранились сменные элементы этого доспеха – усиливающий кирасу нагрудник (грангарда) с упором для копья для использования в полевых условиях или в конном турнире; усиленная перчатка для левой руки или манифер, также используемая на турнире; и правая запирающаяся перчатка для конного турнира с мечами.
Весьма необычной и новаторской особенностью данного доспеха является брюшная пластина, которую носили привязанной к груди под кирасой, чтобы уменьшить вес доспеха, приходящийся на плечи. Такая же пластина есть только лишь еще на одном доспехе, сделанном в Гринвиче для Генриха VIII в 1540 году.
Наконечник для «турнира мира»
Считается, что эти доспехи были изготовлены для Генриха VIII, но подарены им французскому послу Франсуа де ла Тур д'Оверню, виконту Тюреннскому, возглавлявшему дипломатическую миссию в Лондоне в 1527 году.
После смерти виконта в 1532 году доспех перешел к его другу Галио де Женуйяку, великому мастеру артиллерии и великому экюйеру (мастеру верховой езды) Франции, от потомков которого он и попал в Метрополитен-музей.
Размеры: общая высота – 185,4 см; вес: 28,45 кг. Дарение Уильяма Х. Риггса и Фонда Роджерса 1919 г.
Доспехи императора Священной Римской империи Фердинанда I
Рыцарская шпора времен Генриха VIII
И вот, наконец, последний доспех и тоже из Метрополитен-музея.
Полный латный доспех, созданный для императора Священной Римской империи Фердинанда I (1503–1564) в 1549 году. Высота доспеха 1 702 мм; вес 24 кг. То есть, в отличие от Франциска, этот император выглядел карликом, а вместе, вернее – рядом, они смотрелись как клоунская пара Пат и Паташон.
Доспех этот изготовлен знаменитым мастером-бронником из Нюрнберга Кунцем Лохнером (1510–1567). Лохнер создал несколько комплектов латных доспехов для императора Фердинанда и его сына эрцгерцога Максимилиана (1527–1576) в 1546–1550 гг. и эти латы – одни из самых лучших.
Доспех императора Фердинанда I. Вид спереди
Тот же доспех – вид сзади
Доспех состоит из шлема типа бургиньот, горжета, кирасы (нагрудника и наспинника), наплечников, диски защиты подмышечной впадины (рондели), «трубы» для рук в сборе с налокотниками и боевыми перчатками, гульфика, тассетов (набедренников), наколенников и поножей с сабатонами.
Шлем изначально принадлежал другому комплекту.
Кираса с изображением Богоматери с младенцем Иисусом на руках
Кираса – вид сзади
Весь доспех богато украшен гравировкой, содержащей религиозные мотивы. На кирасе спереди во всю грудь – изображение Богоматери с Иисусом-младенцем на руках, в обрамлении языков пламени, растительных узоров и изображений ангелов. На наспиннике выгравированы изображения перекрещенных ветвей и языков пламени, что является отсылкой к ордену Золотого руна. А в верхней его части изображены Святой Петр (с ключами) и апостол Павел (с мечом) в обрамлении растительных узоров, опять же, с ангелами.
Ихтиокентавр. Вот ведь какая у мастеров того времени была поистине безудержная фантазия!
Все остальные части доспеха также покрыты гравировкой в растительном стиле. Сзади на наплечниках вычеканены и дополнены гравировкой изображения двух ихтиокентавров. На носках сабатонов изображены имперские двуглавые орлы под короной. На одной из ламелей бронеюбки выгравирована дата изготовления – «1549».
Съемный копейный крюк весьма сложной конструкции…
Налокотник с изображением арфы на бордюре
На принадлежность этих доспехов Фердинанду I (1503–1564) указывают, прежде всего, геральдические эмблемы на носках: имперский двуглавый орел, увенчанный королевской короной, что указывает на статус Фердинанда. Затыльник украшен знаками отличия ордена Золотого руна, элитного рыцарского общества, членом которого как раз и был Фердинанд.
Доспехи были получены в подарок от Джорджа Д. Пратта в 1933 году.
Носок сабатона с гербом
*Франциск I – король Франции с 1 января 1515 года, сын графа Карла Ангулемского, двоюродного брата короля Людовика XII и Луизы Савойской. Основатель ангулемской ветви династии Валуа. Его правление было ознаменовано продолжительными войнами с Карлом V Габсбургом и расцветом французского Возрождения.
**Генрих VIII – король Англии с 22 апреля 1509 года, наиболее известен своими шестью браками и конфликтом с папой Климентом VII, который привел Генриха к началу Английской реформации, отделившей Англиканскую церковь от папской власти.
***Фердинанд I (1503–1564) – император Священной Римской империи, эрцгерцог Австрии, младший брат Карла V. Родился в Алькала-де-Энарес (Испания) 10 марта 1503 года. В 1521 году Карл V назначил Фердинанда своим наместником в Германии. В 1526, после гибели в сражении с турками при Мохаче короля Чехии и Венгрии Лайоша II, Фердинанд, будучи женат на его сестре, был избран королем Чехии и Венгрии, а с 1556 (формально с 1558) стал императором.