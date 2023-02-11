Доспехи двух королей и одного императора



Один из рыцарских залов Музея армии в Париже. Впечатляет, рассматривать их удобно, но из-за расположения окон фотографировать практически невозможно, так сильно витрины бликуют

Скажите ему:

«Воин, надевающий доспехи,

не должен хвастать, как тот,

кто их снимает после победы».

Третья книга Царств, 20:11

Доспехи короля Франциска I



Вот он какой – Франциск I в своих доспехах из парижского Музея армии



Эти же доспехи, вид сбоку



Вид сзади



Вид спереди



А это нагрудник!



Накрупник



А эта необычная деталь – нахвостник. Находилась на накрупнике как раз над тем самым местом, откуда у коня торчал хвост!

Доспехи короля Генриха VIII



Доспех короля Генриха VIII из Метрополитен-музея в Нью-Йорке



Наконечники копий для турнира на острых копьях



Наконечник для «турнира мира»

Доспехи императора Священной Римской империи Фердинанда I



Рыцарская шпора времен Генриха VIII



Доспех императора Фердинанда I. Вид спереди



Тот же доспех – вид сзади



Кираса с изображением Богоматери с младенцем Иисусом на руках



Кираса – вид сзади



Ихтиокентавр. Вот ведь какая у мастеров того времени была поистине безудержная фантазия!



Съемный копейный крюк весьма сложной конструкции…



Налокотник с изображением арфы на бордюре



Носок сабатона с гербом