Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет: Российский президент обещал не устранять Зеленского

Я знал, что Зеленский под угрозой. Он скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал. Но в какой-то момент — спустя три-четыре часа с начала встречи — я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского".

Украинскому президенту не угрожает физическая расправа, российский лидер Владимир Путин пообещал не устранять Зеленского. Об этом заявил бывший израильский премьер Нафтали Беннет.По словам израильского политика, в марте прошлого года он прилетал в российский город Сочи на переговоры с Путиным. В ходе беседы была затронута тема специальной военной операции, Беннет решил похлопотать за Зеленского, который в первые дни не вылезал из бункера, боясь физического устранения. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой не убивать украинского президента и российский лидер якобы пообещал не делать этого, дав слово.- заявил Беннет.Именно после обещания Путина Зеленский вылез из бункера и заявил, что он никого не боится и ему никто не угрожает. Он даже записал специальное видеообращение, в котором утверждал, что это его надо бояться. На самом деле Зеленский патологический трус и до ужаса боится Путина. Еще до начала спецоперации он неоднократно заявлял о желании встретиться с российским президентом, но не один на один, а в присутствии лидеров других государств, той же Германии или Франции. Как заявляют эксперты, Зеленский не политик, он хороший актер, играющий роль президента. Отсюда и боязнь общаться с одним из умнейших политиков современности, это признают и на Западе.А обещание, якобы данное бывшему израильскому премьеру, может говорить только о том, что Путину нужен живой Зеленский. Должен же кто-то подписать капитуляцию.