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Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет: Российский президент обещал не устранять Зеленского

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Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет: Российский президент обещал не устранять Зеленского

Украинскому президенту не угрожает физическая расправа, российский лидер Владимир Путин пообещал не устранять Зеленского. Об этом заявил бывший израильский премьер Нафтали Беннет.


По словам израильского политика, в марте прошлого года он прилетал в российский город Сочи на переговоры с Путиным. В ходе беседы была затронута тема специальной военной операции, Беннет решил похлопотать за Зеленского, который в первые дни не вылезал из бункера, боясь физического устранения. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой не убивать украинского президента и российский лидер якобы пообещал не делать этого, дав слово.

Я знал, что Зеленский под угрозой. Он скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал. Но в какой-то момент — спустя три-четыре часа с начала встречи — я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского".

- заявил Беннет.

Именно после обещания Путина Зеленский вылез из бункера и заявил, что он никого не боится и ему никто не угрожает. Он даже записал специальное видеообращение, в котором утверждал, что это его надо бояться. На самом деле Зеленский патологический трус и до ужаса боится Путина. Еще до начала спецоперации он неоднократно заявлял о желании встретиться с российским президентом, но не один на один, а в присутствии лидеров других государств, той же Германии или Франции. Как заявляют эксперты, Зеленский не политик, он хороший актер, играющий роль президента. Отсюда и боязнь общаться с одним из умнейших политиков современности, это признают и на Западе.

А обещание, якобы данное бывшему израильскому премьеру, может говорить только о том, что Путину нужен живой Зеленский. Должен же кто-то подписать капитуляцию.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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115 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:12
    +13
    Капитуляцию может подписать кто угодно. Дело в другом, нафиг он кому нужен этот неуловимый Джо!
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:20
      +4
      Цитата: Аргон
      Капитуляцию может подписать кто угодно. Дело в другом, нафиг он кому нужен этот неуловимый Джо!

      Некомпетентный руководитель у наших противников нужен нам.
      Руководить государством - это не "одним пальцем" на рояле играть. Тут мозги нужны.
      Хотя и американцам он тоже нужен. Послушание марионетки важнее мозгов.
      Тем, кто наживается на кризисе в Европе, он нужен - чем дольше не подписывается мир, тем глубже кризис.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:33
        +4
        в гитлеровской Германии тоже не гитлер капитуляцию подписывал. Зеля историю совсем не знает?
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 11:35
          +5
          Цитата: Nexcom
          в гитлеровской Германии тоже не гитлер капитуляцию подписывал. Зеля историю совсем не знает?

          Не успеет Зеля уйти в "мир иной", как на его место сядет другой, а на место другого очередь стоит. Так что подписать капитуляцию Руины, найдётся кому, я для такого дела пожертвую, свою курсантскую ручку-самопуску и пузырёк чернил (чёрных).
          1. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:58
            +2
            Убивать может и не стоит, но загнать под лавку, чтобы свободно не разгуливал в прифронтовых городах, стоило бы сделать.
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 12:09
              0
              Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет перед началом СВО: Украинскому президенту не угрожает ФИЗИЧЕСКАЯ расправа, российский лидер Владимир Путин пообещал не устранять Зеленского.

              Но Путин и не обещал, что Зеленского не будут судить в России как ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА! А там уже как трибунал над Зеленским его судьбу решит!
      2. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 10:37
        -7
        Именно после обещания Путина Зеленский вылез из бункера и заявил, что он никого не боится и ему никто не угрожает.


        " На самом деле Зеленский патологический трус и до ужаса боится Путина."
      3. 4ekist
        4ekist Сегодня, 11:52
        +1
        Он: "Я не стану убивать Зеленского".

        Зато Зелик не боится убивать людей на Донбассе и гнать на убой простых резервистов из деревень .
        ....боязнь общаться с одним из умнейших политиков современности, это признают и на Западе.

        Особенно после того как мудрейшего обвели вокруг пальца Ф. Олланд, А. Меркель и Порошенко договорами, которые никто не пытался выполнять.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:09
          0
          Путин видимо что то еще пообещал..Главное,что бы потом не заявил"Это было ошибкой" am
      4. 4ekist
        4ekist Сегодня, 12:08
        0
        Shurik70 ......это не "одним пальцем" на рояле играть. Тут мозги нужны.

        У него хватает мозгов набивать свои карманы и банить западников угрозами.
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: Аргон
      Капитуляцию может подписать кто угодно.

      Совершенно верно. Тут дело в другом. Если клоуна устранить, то кто придет вместо него? Клоун для Темнейшего - открытая книга. Он его уже изучил и может прогнозировать его решения по любому вопросу с точностью до 9 из 10. А если придет новый зеля? Его еще надо изучать, понимать на что он способен и т.д. Это первый момент. А второй - а зачем лепить из клоуна легендарного, национального героя, героически погибшего за "свободу" Нэньки? Так что, он должен дожить до трибунала.
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 10:58
        +5
        Клоун для Темнейшего - открытая книга. Он его уже изучил и может прогнозировать...

        да ну? И много ли вообще удачно напрогнозировал Хитроплановый в отношении СВО?
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 11:42
          +2
          Цитата: МБРШБ
          И много ли вообще удачно напрогнозировал Хитроплановый в отношении СВО?

          А хоть что то было спрогнозировано правильно?
      2. стар
        стар Сегодня, 11:13
        +2
        Совершенно верно. Тут дело в другом. Если клоуна устранить, то кто придет вместо него?

        С Байденом та же история). Что от него ждать - уже всем понятно, а придёт следующий опять начнутся идеи про «договороспособность».
      3. самый главный
        самый главный Сегодня, 11:26
        +4
        Цитата: красноярск
        Если клоуна устранить, то кто придет вместо него?

        Цитата: красноярск
        А если придет новый зеля?

        Да хоть кто придет. Каждый новый зеля должен быть уничтожен. Тогда и желающих сесть на трон поубавится. Да и премьер теперь в израиле другой. Надеюсь, новому премьеру ничего не обещано. Хотя. я бы пообещал вооружить Хезбаллу, если израиль будет вооружать украину.
      4. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 11:37
        +2
        Железная логика! ГУР и СБУ, выходит, дурачки, что уничтожали управленческий персонал на освобожденных территориях.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 10:12
    -6
    А обещание, якобы данное бывшему израильскому премьеру, может говорить только о том, что Путину нужен живой Зеленский.
    А он не сказал, нужен ли Зе и его Хозяевам Путин?
    1. Карат
      Карат Сегодня, 10:19
      +1
      Цитата: svp67
      А он не сказал, нужен ли Зе и его Хозяевам Путин?


      Путин нужен России. И это главное.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 10:30
        -5
        Цитата: Карат
        Цитата: svp67
        А он не сказал, нужен ли Зе и его Хозяевам Путин?


        Путин нужен России. И это главное.


        Ваша фамилия не Володин, часом? wassat
        1. Карат
          Карат Сегодня, 11:17
          -8
          Цитата: Погоны
          Ваша фамилия не Володин, часом? wassat


          А Ваша не Порошенко часом? Слишком уж откровенно ненавидите Россию и российскую власть.
          1. Погоны
            Погоны Сегодня, 11:28
            +4
            Цитата: Карат
            Цитата: Погоны
            Ваша фамилия не Володин, часом? wassat


            А Ваша не Порошенко часом? Слишком уж откровенно ненавидите Россию и российскую власть.


            Ненавижу Россию? Россию - нет, Россию я люблю.
            Только вот власть России и Россия - это не одно и то же.
          2. carpenter
            carpenter Сегодня, 11:41
            -2
            Цитата: Карат

            А Ваша не Порошенко часом? Слишком уж откровенно ненавидите Россию и российскую власть.

            На сайте сейчас сидят три "ципсошника".
            Тактические группы ЦИПСО находят контакты наших военных (через фейковые группы и чаты), узнают про них, детали службы, втираются в доверие, показывая видео снятое со своих же беспилотников, как наши уничтожают технику ВСУ (на войне много видео которое не публикуют).
            После, втеревшись в доверие, продолжают разрабатывать командиров. Создают свои чаты, куда набивают таких раскрученных офицеров, делают вбросы, вербуют.
            Есть и другие операции. Например ЦИПСОшники очерняют офицеров Росгвардии последние 2-3 месяца.

            ЦИПСО состоит из нескольких центров. 72-й, который после прилета "Калибра" в его располагу в Бровараха, переехал предположительно в Житомир. 74-й центр во Львове, 83-й в Одессе, 16-й в Житомире опять же.
            В главном 150 человек, в остальных примерно по 120. Все офицеры-кадровики и кроме них в каждом центре есть по 10 тактических информационных групп по 10-15 человек. Их заваливают деньгами и оборудованием. У одной тактической группы на балансе есть Тойота Ленд Крузер.

            Это еще не все информационщики. В СБУ есть "береты" - свои солдаты информационной войны и они сотрудничают с ЦИПСО, согласовывают свои действия.
            У каждой бригады ВСУ есть своя пресс-служба, которая так же работает в связке ЦИПСО. Есть много и других структур безопасности информации, связи, работы с медиапространством разных структур и прочие, который работают с ЦИПСО. Суммарно это несколько тысяч высококлассных специалистов на хорошей з/п, которых взрастили американцы.

            Как это выглядит типичная операция ЦИПСО. К примеру ВСУ терпят на фронте тактическое поражение и внезапно некий политический деятель (тот же Арестович) делает скандальное заявление вразрез с линией режима - "ВСУ бомбят Донбасс с 2014 года". Все это обсуждают, не замечая ситуацию на фронте. Просто и эффективно, при полном согласовании повестки.

            Другое направление. Разные группы ЦИПСО создают паблики и группы по регионам России, например "Спорт в Самаре". Пишут про спорт и как бы между прочим вкидывая свои антироссийские тезисы. Так же создаются фальшивые телеграм-каналы.
            ( https://voenhronika.ru )
            1. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Сегодня, 12:02
              0
              Цитата: carpenter
              На сайте сейчас сидят три "ципсошника".

              Давы что! wassat Может и ники этих самых "ЦИПСО-шников" назовете? Только чур с доказательствами. Или у вас кто не скачет и не урякает все ЦИПСО-шники?
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:35
        +4
        Цитата: Карат
        Цитата: svp67
        А он не сказал, нужен ли Зе и его Хозяевам Путин?


        Путин нужен России. И это главное.

        А Зеленский нужен нам живой для будущего очередного процесса о злодияниях ..Наш ВВП все же круто все завертел и окраина это не главное
        Он с помощью СВО раскрыл нам всем в России глаза на то ,что хотят с Россией сделать с нашей историей ,культурой национальной идентификацией
        И вообще их главный лозунг и наших либерастов о "неприкосновенности частной собственности " ОКАЗАЛОСЬ БЛЕФОМ !!! Грабят ,блокируют счета перечисляют их на счета окраины и т.д.
        P.S. А Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет своих соплеменников все же пытается защитить ..Еврей еврея всегда прикрывает такова их выживаемость ..Повесить или убить еврея(даже доказанные преступления это сразу холокост и антисемитизм ..
        А вот Русских убивать ,это демократия и борьба за свободу слова и лгбти
        Тьфу блин angry
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 10:49
          +6
          Цитата: LukaNord
          Он с помощью СВО раскрыл нам всем в России глаза на то ,что хотят с Россией сделать с нашей историей ,культурой национальной идентификацией

          Он прежде всего открыл нам глаза на "невиданные успехи" РФ в импортозамещении, "подъеме" промышленности, армии и флота.))) Прям как Николай Второй с русско-японской войной.))) А касательно того, что Запад хочет сделать с Россией, нам еще со школы известно, хорошо известно с 90-ых и кто помошники Запада.)))
        2. МБРШБ
          МБРШБ Сегодня, 11:15
          +4
          Наш ВВП все же круто все завертел и окраина это не главное
          Он с помощью СВО раскрыл нам всем в России глаза на то ,что хотят с Россией сделать...

          Вот жеж гады! "А мужики-то не знали..." (с)
        3. Egeny
          Egeny Сегодня, 11:18
          -1
          Лука, а ты молодец, мне понравилось твоё выступление.
          Кстати, ВВП ещё до СВО советовал нашим "денежным мешкам" вкладываться в Россию, а не прятать бабло за бугром - как в воду глядел.
      3. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 10:42
        +1
        Цитата: Карат
        Путин нужен России. И это главное.

        Зачем? "Успехи" РФ, за двадцать с лишним лет его руководства, мягко говоря, не впечатляют.)))
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 11:04
          -1
          Цитата: aleksejkabanets
          Цитата: Карат
          Путин нужен России. И это главное.

          Зачем? "Успехи" РФ, за двадцать с лишним лет его руководства, мягко говоря, не впечатляют.)))


          Ну так, а кто, если не Он? wassat
          Среди 150 000 000 млн. человек нет ни одного достойного, очевидно. Альтернативы нет. request
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 11:20
            -2
            Цитата: Погоны
            Ну так, а кто, если не Он? wassat
            Среди 150 000 000 млн. человек нет ни одного достойного, очевидно. Альтернативы нет. request

            Я с ужасом жду 2024 год с победой "Единой Росии" с результатом в 146%, ибо добром все это не кончится ...
        2. Карат
          Карат Сегодня, 11:22
          -2
          Цитата: aleksejkabanets
          Зачем? "Успехи" РФ, за двадцать с лишним лет его руководства, мягко говоря, не впечатляют.)))


          Руководство Горбача и Ельцина Вас видать впечатлили больше.
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 11:36
            +1
            Цитата: Карат
            Руководство Горбача и Ельцина Вас видать впечатлили больше.

            Вы не угадали, меня больше впечатлило руководство И.В.Сталина, напомнить вам через какое количество лет после ВОВ была восстановлена промышленность СССР?
            1. Карат
              Карат Сегодня, 11:40
              +1
              Сталина к сожалению давно нет. Впрочем как и СССР.
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets Сегодня, 12:11
                0
                Цитата: Карат
                Сталина к сожалению давно нет.

                К сожалению! Однако сравнение нынешних деятелей с ним очень показательно.)))
                Цитата: Карат
                Впрочем как и СССР.

                Мы все прекрасно помним кто разрушил СССР, знаем и кто цветочки в Ельцин-центр носит, знаем кто получил свои активы в результате преступной приватизации, знаем и то, чьи интересы выражает государство РФ.
      4. Mitos
        Mitos Сегодня, 10:52
        +1
        Позоже после вскрытия сайта часть аккаунтов ушло.
      5. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 11:08
        +5
        Путин нужен России.

        Я бы не стал расписываться за всю Россию.
        По моему мнению, есть Путин -- есть Россия, нет Путина -- есть Россия.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 11:37
          0
          А если опять горбач с ельциным? Будет Россия? Я вот этого больше боюсь. Тогда по-любому сразу на баррикады лезть придется. Иначе опять без штанов оставят. И снова всё просрем
        2. Утилизатор_пятачков
          Утилизатор_пятачков Сегодня, 12:12
          0
          ну это ты бы не стал и ещё может есть немного таких неудачников, но подавляющее больщинство за Путина, потому он и у руля. и у руля он не потому что хочет порулить, а потому что ему доверил народ России.
      6. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 11:36
        +4
        Путин нужен России
        Это тот который, мечтал вступить в НАТО, ввёл в стране ЕГЭ и разрешил Дом-2, написал минские соглашения на коленке, спустя почти год после начала СВО продолжает торговать с Западом и платить Украине?..
      7. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 11:39
        0
        Судя по всему, Путин нужен Абрамовичу, а потом уж России.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 12:08
          0
          Ну я то не Абрамович. Но тоже считаю что Путин России нужен
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:16
    -1
    Русский язык такой богатый!Зачем Путину отправлять зе к бандере.У нас есть места в Заполярье, где номер зе с роялем будет очень популярным.Беннет хитро никидывает на вентилятор.А Песков сегодня скажет ,что о зе вообще разговора не было.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:19
      0
      Ошибаетесь. У нас животных в зоопарках держат. Вот и будет - "бандерлоги в естественной среде обитания"
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:17
    +1
    Да оно само скоро крякнет....

    Или побратымы завалят.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:29
      -2
      Цитата: Ирек
      Да оно само скоро крякнет....

      Образ передан не полностью. Понятно, что запах передать затруднительно, но мокрые штаны..... request
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:43
      +2
      А в каком смысле завалят, стесняюсь спросить.... feel
  5. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 10:17
    0
    Наверное, для Зеленского персонально приберегли один из стульев с трезубцем из подвалов Донбасса?
  6. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 10:18
    +1
    Раз ВВП пообещал ему, то обещание сдержит. Лично он не будет устранять. Найдутся другие.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:32
      0
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Лично он не будет устранять. Найдутся другие.

      Зачем? Под суд отдавать кого-то ж надо. Ну не Байдена же.
      1. HAM
        HAM Сегодня, 10:43
        +1
        Байден точно не увернётся от летящего в него ботинка,как Рейган....для него и суда не надо,арабы ботинками прибьют...А про Зе-то евреи не хотели оружие Украине давать,а теперь думают....и про Зелю можно передумать,пусть трясётся..
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:19
    +4
    Вот нахрена хитрому еврею давать обещание...ведь специально задал этот вопрос изральский руководитель Путину.
    Недальновидно ответил ВВП Нетаньяху дав укронацисту индульгенцию на жизнь и последующую наглость
    Нехорошо все это... так с подлецами нельзя вести дела.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:26
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Недальновидно ответил ВВП Нетаньяху дав укронацисту индульгенцию на жизнь и последующую наглость
      belay Какая жизнь, на время СВО. request
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:50
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Вот нахрена хитрому еврею давать обещание...ведь специально задал этот вопрос изральский руководитель Путину.
      Недальновидно ответил ВВП Нетаньяху дав укронацисту индульгенцию на жизнь и последующую наглость
      Нехорошо все это... так с подлецами нельзя вести дела.

      Ну почему же ..? ВВП правильно ответил ,таких не убивают ,такие сами вешаются ..
      Вот вспомнил историю ,Сталину предложили убить Гитлера в 44-ом (все было подготовлено и только приказ нужен был )
      Виссарионович запретил строго ..Итог все знают ! Они там все в бункере стали стреляться травится от страха и в ад попадали
    3. Хронос
      Хронос Сегодня, 10:59
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Вот нахрена хитрому еврею давать обещание...ведь специально задал этот вопрос изральский руководитель Путину.
      Недальновидно ответил ВВП Нетаньяху дав укронацисту индульгенцию на жизнь и последующую наглость
      Нехорошо все это... так с подлецами нельзя вести дела.

      К сожалению, боюсь, здесь все прозаичнее. Нам дали понять, что в случае устранения наркомана проблем будет больше, чем пользы. Зато понятно, почему наркоман так осмелел. Крыша вписалась. Политика, увы, искусство возможного.
  8. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 10:19
    +2
    Все правильно. Его судить надо , по закону и совести
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:34
      +3
      ... и повесить прилюдно.

      тттттттттттттттттттттттттт
  9. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:23
    +3
    На самом деле Зеленский патологический трус и до ужаса боится


    На самом деле можно как угодно относиться к Зеленскому, но сколько раз к своим бойцам ездил он на передовую, а сколько к нашим - наш лидер? А ведь это очень способствует поднятию боевого духа тех, кто на передовой...
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 10:49
      +5
      Цитата: Погоны

      На самом деле можно как угодно относиться к Зеленскому, но сколько раз к своим бойцам ездил он на передовую, а сколько к нашим - наш лидер? А ведь это очень способствует поднятию боевого духа тех, кто на передовой...

      Да, Сталин тоже не озаботился поднятием боевого духа у бойцов, он просто работал по 18-20 часов в сутки. И победил!
    2. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 10:51
      +5
      Самое интересное что и окружение Зели тоже не уничтожается. Путин на окружение тоже дал гарантии? Всем скопом/ вертикалью должны капитуляцию подписывать?: wassat
      1. Sebostyuan
        Sebostyuan Сегодня, 11:43
        0
        Оъбёмный акт о капитуляции предлогаеться. Помимо зели, свои подписи должны поставить: Укро ГШ,СБУ,Верховная рада, Военкоматы, Полицейские Участки, Смотрители ЖД станций и мостов.
        А мы все думаем. Почему они не уничтожаються.
        1. Лоцман
          Лоцман Сегодня, 12:08
          0
          Ога)) ,, Вся банда в монастыре хлещет спиртное ,, (с) ожидая на подпись объёмный акт о капитуляции)) Только монастырь к тому времени окажется в тех странах откуда выдачи нет. Придётся еще и эти страны брать а уж потом ух как
          все подпишут.. wassat
    3. marat2016
      marat2016 Сегодня, 10:54
      -6
      Вы недооцениваете Путина ! Он тоже помог ВСУ , возможно на технике ("крымской") которая стреляет по ВС РФ даже сохранилась надпись : "От Путина для ВСУ".
    4. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 11:06
      +3
      Сталин на фронте тоже не появлялся. Может все дело в пиаре Зеленского перед западом, а не в боевом духе бойцов.
    5. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:30
      +1
      . , но сколько раз к своим бойцам ездил он на передовую, а сколько к нашим - наш лидер?

      На передовую можно поехать только таким как зе. Он никого не интересует.
      А наш ездил по госпиталям ДНР и ЛНР. И с жителями общался. Как быстрее их жизнь наладить.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:24
    +5
    "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского".
    Так я не понял, Беннет приезжал по делам насущным или похлопотать за бандеровца? Обычно переговоры между лидерами двух государств конфиденциальны и отдельные моменты не принято разглашать. Или "лавры" Макрона и Трюдо подтолкнули к тому, чтобы сообщить о чем говорили тет-а-тет? А вот об этом можно было сказать и раньше
    Зеленский патологический трус и до ужаса боится Путина.
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:24
    +1
    Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет: Российский президент обещал не устранять Зеленского
    Мужик сказал, мужик сделает, но Чего Израиль хлопочет, за своего печется? recourse
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:24
    0
    Цитата: ЯсеньПосейдонов
    Раз ВВП пообещал ему, то обещание сдержит. Лично он не будет устранять. Найдутся другие.

    Скорее всего в Зелю уже зашита опция сакральной жертвы. Зе - расходник. Поэтому утруждать себя его устранением не имеет ни какого смысла.
  13. сталевар
    сталевар Сегодня, 10:29
    +7
    Он бы так свои слова держал, перед своим народом. Про сбитый самолёт и 20 погибших уже и не вспоминает. Ответить не можешь, так при каждой встрече, за наших погибших по вине Израиля, напоминал бы. Путин уважения не достоин!
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 10:52
      -2
      Цитата: сталевар
      Путин уважения не достоин!

      За глаза человека неуважать очень удобно, он тебе ответить не может
      А ты достоин уважения? Что ты сделал для России?
      А то вон основная масса таких "неуважителей" в Грузии да Казахстане жопы греет. Не уважают они ни Путина, ни Родину, ни родителей. Своя жопа им важнее, у американцев научились жопы спасать и передёргивать на все западное
      1. сталевар
        сталевар Сегодня, 11:40
        +1
        "он тебе ответить не может"
        Так он не кому не может! За 20 лет он ни разу в президентских дебатах не участвовал, программы его никто не видел! За красивые глазки выбирали, как .......девицу лёгкого поведения. Один раз школьник ему возразил, "так он и потерялся". У России есть всё, чтобы СВО закончить в кратчайшие сроки! У Украины нет ничего!!! И они с нами на равных воюют! Путину позор и презрение!!!
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:32
    -1
    Если убрать Зелёного, то тут возможны варианты.
    1. Возможно начнётся грызня за власть, это нам выгодно.
    2. Придёт новый "чистый лист", свободный от " преступлений Зеленского", что объединит украинцев, но думаю, что президентом поставят ещё одного оголтелого нациста.
    Нам Зелёного убирать не выгодно, а вот Западу другое дело, так что пусть он своих боится.
  15. Утилизатор_пятачков
    Утилизатор_пятачков Сегодня, 10:33
    +2
    я думаю если убить зелю ракетой это будет для него слишком лёгкая смерть. А он заслужил смерть с позором, за геноцид русского народа и народа Украины. Он устроил бойню для сотен тысяч людей и заслуживает очень сурового и позорного наказания.
    1. Комментарий был удален.
  16. Алексей Графф
    Алексей Графф Сегодня, 10:38
    +5
    Уничтожение военно-политического руководства страны - это приоритетная цель в СВО! Нет управления - нет гибели наших детей, братьев, отцов. А говорить о капитуляции можно с кем угодно, пример ВОВ...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:11
      0
      С этим "военно-политическим" руководством никто не считается. Даже смысла в его уничтожении нет
  17. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 10:41
    +1
    Байка от экс-премьера на тему "Шоби ви уже таки посмеялись"
  18. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:47
    +2
    это и без нафталина было понятно...иначе этот персонаж бы не разгуливал спокойно по только что занятому ими Изюму или Херсону...

    Зеленский,конечно,сволочь...но он марионетка...война спроектирована на Западе и после нерешительности 2014-го года была неизбежна. вопрос стоял во времени...

    вопрос надо было решать в 14-м году,когда российская армия была на голову сильнее украинской...но кто-то всё на поводу у "уважаемых западных партнёров" шёл...вернее его вели за нос...в принципе,как и все 22 года своего "надувания щёк" под урапатриотическую лапшу...в итоге армия существует только на форумах и парадах,импортозамещение на бумаге...хорошо хоть Пригожин настоящий и Вагнер в своё время ЧВК создал
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 11:00
      +1
      Вопрос был решён в 91-м году, когда к власти пришли "демократические силы", разграбившие и распродавшие страну за бесценок, ликвидировавшие тысячи предприятий и подсадившие нас на импорт. Если бы Ельцин продолжал править ещё 9 лет, мы и ВПК не сохранили и армию вконец развалили бы
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:09
      0
      Вопрос в 2014-м и решали. Тогда вопрос цены независимости незалэжной был Крым, и Днр и Лнр в составе Украины, при условии их федерализации, и некоторых гарантий для русскоязычных и внеблокового статуса. Сейчас неактуально уже. Ибо они уже в составе РФ. И скорее всего это не последние области
  19. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 10:48
    0
    Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет: Российский президент обещал не устранять Зеленского

    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:04
      -1
      Петрова с Бошировым отправили на очередное задание belay
  20. tTшка
    tTшка Сегодня, 10:50
    +1
    Ну раз еврей сказал = таки чистейшая правда laughing
  21. Doublman
    Doublman Сегодня, 10:50
    +2
    Это Запад нам должен обещать не устранять Зе, нам его ещё судить надо!
  22. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 10:51
    +5
    Отсюда и боязнь общаться с одним из умнейших политиков современности

    Умнейший??? Это тот, кто довел одну из самых богатых стран мира до нынешнего положения? "Хитроплановый" он, не более.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:02
      -3
      Нашу страну не он довёл. Это сделали до него. Посмотрите 1999-й год. Все показатели. И свой уровень жизни сравните. Хотя бандюганам в то время ещё раздолье было. На улицу с наступлением темноты выходить было страшно
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 11:03
      -3
      Путину в 1999 году досталась одна из беднейших стран мира. Это сейчас она одна из богатейших.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 11:36
        -1
        Цитата: Roma-1977
        Путину в 1999 году досталась одна из беднейших стран мира. Это сейчас она одна из богатейших.


        Откуда он взял на это денег, не подскажете?)))
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 11:54
          -1
          Подозреваю, что заставил олигархов поделиться сверхдоходами. Нынешняя молодёжь не помнит, а я помню - житуха в 90-е была сущий АДЪ. Я думал, что Россия не переживёт. И умные люди в Штатах, походу, тоже так думали и не добили лежачего. Сейчас локти кусают.
  23. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:51
    +1
    Так это Беннету, а Биби он ничего не обещал. Работайте Братья!!!
  24. solar
    solar Сегодня, 10:51
    -1
    Сомневаюсь, что на это кто-то полагается. Всегда можно сказать, что случайно так вышло или обстоятельства изменились.
    Опять же- пенсионный возраст повышаться не будет, ввода войск на Украину не будет, мобилизации не будет.
  25. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 10:56
    +2
    Я знал, что Зеленский под угрозой. Он скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал. Но в какой-то момент — спустя три-четыре часа с начала встречи — я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского".
    Он же помнит когда Вовчик просил его забрать за долги https://www.youtube.com/watch?v=b1_458Fm1zs А ведь Зеленский ещё тогда вполне реально мыслил, https://www.youtube.com/watch?v=cAfXNbnXwxg , но прогрессирующий майдан головного мозга это страшно...
  26. Андрей Шпаков
    Андрей Шпаков Сегодня, 10:56
    +1
    Путин сдержит свое слово. Он не убьет зеленского. Это сделает никому не известный командир ракетного комплекса.
  27. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:56
    +1
    people love this kind of stories. So they forget there own Daily proplems.
    Zelensky and his clan have special status and protection they have property in England, US, and Switzerland and a few other countries. After this crazy war they will writing books and Show up on talk shows
    Currently Hollywood is writing a film script
    Life is a circle and the show must go on
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:21
      0
      В Росси такие истории не любят. Тут это шоу долго не продлится
  28. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:58
    +1
    . Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского

    Он не станет. Другие ничего не обещали
  29. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:01
    0
    Дектатар каварен. Убьёт жену и детей Зеленского. Стопудов.
  30. Индус
    Индус Сегодня, 11:10
    +4
    Цитата: Карат
    Цитата: svp67
    А он не сказал, нужен ли Зе и его Хозяевам Путин?


    Путин нужен России. И это главное.


    Ох, лизнул так лизнул. Отполировал прямо! laughing
  31. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 11:11
    -2
    Клоун нужен для суда. Несмотря на все он много знает, а его гибель даст ему лавры мученика, героя урины. Поэтому живым и с прожаркой на медленном огне и под запись его слов.
  32. иван2022
    иван2022 Сегодня, 11:11
    +4
    Прям бальзам на душу..... Очень духоподьемно и духоскрепно. А о чем еще они договорились, пока мы крепко спали и ничего не знали ?
  33. Индус
    Индус Сегодня, 11:12
    +4
    Цитата: Roma-1977
    Путину в 1999 году досталась одна из беднейших стран мира. Это сейчас она одна из богатейших.


    Отсыпьте немножко того, что вы курите. Тоже хочу посмотреть страну розовых пони. laughing
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:17
      -1
      Про богатейших, конечно, "загнуто". Но 1999-й и 2023 сравнить всё же стоит
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 11:30
        +1
        Можно, например, посмотреть сайт" monpartya-mos. ru" по теме "Россия в мировых рейтингах" . Тоже очень духоскрепная тема.
  34. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:14
    +2
    Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет: Российский президент обещал не устранять Зеленского
    . Многоие/большинство фэйсов с приставкой ЭКС, стараются обозначить/поднять свою значимость любыми способами, а уж болтают без ... в общем, болтун ещё те!
    А тож, прям ему чего то там пообещали fool
    Даже опровергать ничего не надо, понятно, что несёт отсебятину.
  35. Индус
    Индус Сегодня, 11:18
    +3
    Цитата: Погоны
    Цитата: Карат
    Цитата: svp67
    А он не сказал, нужен ли Зе и его Хозяевам Путин?


    Путин нужен России. И это главное.


    Ваша фамилия не Володин, часом? wassat


    Я догадывался, что Володин подписан на ВО. laughing
  36. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:19
    -5
    Цитата: сталевар
    Он бы так свои слова держал, перед своим народом. Про сбитый самолёт и 20 погибших уже и не вспоминает. Ответить не можешь, так при каждой встрече, за наших погибших по вине Израиля, напоминал бы. Путин уважения не достоин!

    Путин не поступает так, как вам хотелось бы и поэтому недостоин уважения.
    Занятно.
    Только с чего вы взяли, что озвучивать в какие-то моменты ваши хотелки очень дальновидно? И откуда вообще вам известно, о чем конкретно ведут речь политики?
  37. Индус
    Индус Сегодня, 11:21
    +1
    Цитата: МБРШБ
    Наш ВВП все же круто все завертел и окраина это не главное
    Он с помощью СВО раскрыл нам всем в России глаза на то ,что хотят с Россией сделать...

    Вот жеж гады! "А мужики-то не знали..." (с)


    Да, судя по трэшу, это очередная реинкарнация Михана-Гонзалеса.
    Вернулся из Колумбии, похоже. laughing
  38. V.B.
    V.B. Сегодня, 11:22
    +4
    Это "уважаемый партнёр" Владимира Владимировича. Даром, что называет его "...о", но "денюшки" то дербанят за прокачку нефти, газа, аммиака, зерна и т.д. Как не порадеть своему человечку! А русские солдатики- "зелёные человечки" это расходный материал. "Надо ещё потерпеть, дорогие мои". Во политика то! Так и не узнаешь, что уже слили в один прекрасный день. Из порток выпрыгивают, как замириться хотят.
  39. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:26
    +3
    От Германии капитуляцию подписал не мертвый Гитлер, а живой Дениц.
  40. Индус
    Индус Сегодня, 11:26
    +2
    Цитата: иван2022
    Прям бальзам на душу..... Очень духоподьемно и духоскрепно. А о чем еще они договорились, пока мы крепко спали и ничего не знали ?


    Да, какой гуманный и благородный главком. Как трогательно.
    А весь список душевных договоренностей можно озвучить или он такой же секретный как "всёпоПлан" ?
  41. Вишер
    Вишер Сегодня, 11:28
    +1
    СВО закончится, возможно, государство Украина будет упразднено, не важно. Важно, чтобы правительство Украины в полном составе убыло на запад. Все заимствования проводило оно, ему и ответ держать-где деньги?
    Запад сам зачистит ключевых людей, кто знает где , кому и сколько.
  42. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 11:42
    +1
    А обещание, якобы данное бывшему израильскому премьеру, может говорить только о том, что Путину нужен живой Зеленский. Должен же кто-то подписать капитуляцию.

    Не нужен. Капитуляцию подписать найдется кто нибудь.
  43. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 11:45
    0
    А кто сомневался то? Неужели есть ещё такие дуралеи? Всё по чесноку. Им гарантии неприкосновенности, ну а тем кто воюет всё остальное. Да ещё с добавкой.
  44. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 11:56
    0
    blood runs deep, Zelensky is Jewish, he does the bidding of Israel and Amreica. THis is exactly why....
  45. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 11:57
    -1
    Мразь Зеленский еще та- сколько мирных жителей, а украинский мужиков "закопал"? Суда Божьего не боится- он будет потом, а сейчас? Мученика не хотят желать, только и всего.
  46. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:12
    0
    Все бывшие любят языком, как помелом.
    А плюшками Путин не обещал кормить этого наркошу?
  47. tun5t
    tun5t Сегодня, 12:14
    0
    Очень много намудрили тут в статье. Страха, кстати, у всех хватает, тут нет искренних поклонников Господа! А по сему много увидим "выкрутасов". Европитеки во всю пишут о проблемах со здоровьем у Путина, рак поджелудочной, постоянные поддерживающие процедуры, поэтому якобы откладываются выступления и прямые эфиры, хотя раньше, года два назад много было прямых эфиров. Таким западным утверждения нет опровержение с нашей стороны, а это уже странно.