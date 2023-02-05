«Балтийский завод» получил контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220

Серия российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" будет продолжена, Балтийский судостроительный завод получил новый контракт на строительство еще двух атомоходов. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.
"Атомфлот" и "Балтийский завод" подписали контракт на строительство пятого и шестого серийных ледоколов проекта 22220. Резка металла для пятого атомохода планируется на третий квартал этого года, ввод в эксплуатацию в декабре 2028 года. Шестой ледокол передадут заказчику в декабре 2030 года. Названий будущие ледоколы пока не получили.
Подписание контракта на строительство и продление серии атомных ледоколов проекта 22220 обеспечит высококвалифицированной полноценной работой завод до 2030 года
– заявил гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов.
На сегодняшний день "Балтийский завод" сдал в эксплуатацию три универсальных ледокола проекта 22220: головной "Арктика", который дал название всей серии, а также первый и второй серийные "Сибирь" и "Урал". В постройке находятся еще два атомохода - "Якутия" и "Чукотка" со сроками сдачи в 2024 и 2027 годах. Ледоколы проекта 22220 строятся для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути.
Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора "Ритм-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при бортовой качке атомохода с амплитудой колебаний в 45 градусов и килевой качке в 15 градусов. Срок службы реакторов - 40 лет. ТТХ ледокола: Длина – 174 м, ширина - 34 м, осадка 10,5 м / 9,3 м, мощность - 60 МВт (на валах), водоизмещение - 33,54 тыс. тонн, численность экипажа - 54 человека.
Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров.