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«Балтийский завод» получил контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220

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«Балтийский завод» получил контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220

Серия российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" будет продолжена, Балтийский судостроительный завод получил новый контракт на строительство еще двух атомоходов. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.


"Атомфлот" и "Балтийский завод" подписали контракт на строительство пятого и шестого серийных ледоколов проекта 22220. Резка металла для пятого атомохода планируется на третий квартал этого года, ввод в эксплуатацию в декабре 2028 года. Шестой ледокол передадут заказчику в декабре 2030 года. Названий будущие ледоколы пока не получили.

Подписание контракта на строительство и продление серии атомных ледоколов проекта 22220 обеспечит высококвалифицированной полноценной работой завод до 2030 года

– заявил гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов.

На сегодняшний день "Балтийский завод" сдал в эксплуатацию три универсальных ледокола проекта 22220: головной "Арктика", который дал название всей серии, а также первый и второй серийные "Сибирь" и "Урал". В постройке находятся еще два атомохода - "Якутия" и "Чукотка" со сроками сдачи в 2024 и 2027 годах. Ледоколы проекта 22220 строятся для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора "Ритм-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при бортовой качке атомохода с амплитудой колебаний в 45 градусов и килевой качке в 15 градусов. Срок службы реакторов - 40 лет. ТТХ ледокола: Длина – 174 м, ширина - 34 м, осадка 10,5 м / 9,3 м, мощность - 60 МВт (на валах), водоизмещение - 33,54 тыс. тонн, численность экипажа - 54 человека.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров.
Использованы фотографии:
ОСК
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26 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:55
    +3
    Быстро их строят, пекут как пирожки. А вот в США их один или два? у Канады 18-так они вторые после России. А остальные вообще несущественным количеством обладают. Это к вопросу о компетенциях, разворованной стране и руководстве которое не вкладывается в инфраструктуру. Приятно позитивные новости читать. А еще вот можно из Китая и Северной Кореи что-нибудь северным морским путем доставлять а не тащить по железке за тысячу километров. Ну какие-нибудь срочные грузы... особо нужные.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 10:59
      +8
      Цитата: голос_разуma
      быстро их строят, пекут как пирожки.

      Неплохо бы в этой "пекарни" серию эсминцев заказать, что бы было чем ледоколы прикрывать
      1. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 11:07
        +3
        что бы было чем ледоколы прикрывать
        - для арктики? это придется отдельный класс разрабатывать(ледостойкий). По быстрому только на базе малых ледоколов можно, что-то соорудить.
        Да едва ли на это пойдут.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 11:17
          +5
          Цитата: Deadушка
          это придется отдельный класс разрабатывать(ледостойкий)

          У нас все боевые корабли разрабатываются в этом классе, даже французские "Мистрали" пришлось под этот класс усиливать, со льдами у нас на всех морях проблемы...
          Цитата: Deadушка
          Да едва ли на это пойдут.

          Уже пошли, "боевые ледоколы" типа "Иван Папанин".
          Универсальные патрульные корабли проекта 23550 — серия российских многоцелевых патрульных кораблей (шифр «Арктика») и пограничных сторожевых кораблей (шифр «Ермак») ледового класса для Арктики, способных выполнять задачи ледокола, буксира, пожарного судна и военного корабля.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 11:39
            +3
            Приветствую камрады hi Я очень радуюсь таким событиям всегда! А знаете, о чём вспоминаю?Как трудно было рабочим заводов в конце 90х, начале 2000х. Я школьником был. И это именно в семье обсуждалось. Ведь не только зарплату задерживали.... много чего было. БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД, АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ, КИРОВСКИЙ ЗАВОД.Хорошо, что сохранились они.Огромные площади они занимают в городе. Сравнимо с областным городом. Хорошо что работают сейчас эти заводы good и что кадры good такие есть несмотря ни на что.
            1. Serj197930
              Serj197930 Сегодня, 11:47
              +1
              Бз в территориальном плане, уже не так много, гораздо меньше чем Адмирал, и Бз переходит в структуру РосАтома.
              1. Виктор Ленинградец
                Виктор Ленинградец Сегодня, 11:52
                +2
                КировЭнергомаш - тоже под РосАтомфлот. В перспективе они и Севмаш с Адмиралом должны восстановить полную внутреннюю кооперацию в судостроении.
                1. Serj197930
                  Serj197930 Сегодня, 12:03
                  +1
                  Не совсем понял про Адмирал, он и так в ОСК, и атомной структуры вроде там нет. У Бз сейчас основной и постоянный заказчик РОСАТОМ.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 11:08
        +4
        Цитата: svp67
        Цитата: голос_разуma
        быстро их строят, пекут как пирожки.

        Неплохо бы в этой "пекарни" серию эсминцев заказать, что бы было чем ледоколы прикрывать

        Все будет Сергей ..Арктика это будущее России и нашего поколения ..Там ресурсов ,как в нашей Сибири ,только в разы больше Ну и Северный морской путь
        А прикрытие по всему побережью Северного ледовитого океана создают ,сколько бы это не дорого России обходилось ..
        ВВП еще все это начал в начале своего правления Он работает на перспективу и его за это ненавидят наши либервы и запад особенно
        Дай Бог чтобы все сохранить и присоединить Россия будет великой мировой державой Это наша миссия всегда была сеять добро и созидание и помогать странам нуждающимся hi
      3. Serj197930
        Serj197930 Сегодня, 11:25
        +1
        Бз больше не строит военные заказы, отказались, перешли в гражданский сектор.
    2. next322
      next322 Сегодня, 11:06
      +1
      Китая и Северной Кореи что-нибудь северным морским путем доставлять а не тащить по железке за тысячу километров.
      а по севмор пути быстрее?чем напрямую по железке?
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 11:19
        +1
        "Магнит" свои контейнеры довез в Питер за 35 дней. Поездом с растаможкой 22-45 , если чисто движение считать то 16-20. Но транссиб перегружен и поездом дороже. https://vedomosti-spb.ru/economics/articles/2022/12/27/957197-rossiiskie-gruzootpraviteli
        https://southlog.ru/kitai/sroki-dostavki-gruzov.html
    3. Serj197930
      Serj197930 Сегодня, 11:22
      +1
      Что у Канады и США?! Дизель-электрические! Россия единственная страна с атомным ледокольным флотом.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:04
    +3
    При постройке 5 и 6 серийных атомоходов,общее количество атомных ледоколов не изменится.Что то пойдёт под списание,два это точно один из них Ямал.
    1. Serj197930
      Serj197930 Сегодня, 11:31
      0
      Здесь, даже не в количестве, а в универсальности, сейчас в реки могут зайти "Таймыр" и "Вайгач". 22220 сделаны с учетом захода в мелководные устья рек, Ямал для большой воды.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:41
        +1
        Таймыр и Вайгач ,финской постройки ,реакторы им вставляли уже Балтийском заводе- тоже уже не молоды.Надо искать в Атомфлоте ,когда они пойдут под списание.
        1. Serj197930
          Serj197930 Сегодня, 11:58
          +1
          22220 и идет им на замену, они могут и по большой воде, и в мелководье, а на смену Ямалу пойдет уже "Лидер"
  3. Havoc
    Havoc Сегодня, 11:12
    +3
    Тут важно не сколько "штук", а важен тоннаж судов. А по этому показателю и США и Канаде, как в прочем и всем остальным, до России уж очень далеко.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:14
    +1
    Юкон и гудзонов залив будут наши.
    Канада под прицелом.
    Всех сбежавших бандеровцев выкрадем.
    Остаётся обменятся опытом краж с моссадом
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:19
    +1
    ЛСП Северный полюс до макушки шарика ,осталось 440 км по прямой.Скорость дрейфа 0,4 узла в час.
  6. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 11:25
    0
    Интересно, а беспилотные корабли, в том числе военного назначения, у нас строят? Было бы неплохо западному миру ответить в его же стиле. Неизвестными перерубить оптические подводные кабели, из Норвегии перебить газопроводы в Англию и Европу. А потом развести руками:а кто же это сделал?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:29
      0
      hi Подавайте анкету в ГУГИ на трудоустройство,если возьмут - придётся забыть об интернете. lol
  7. denplot
    denplot Сегодня, 11:35
    +1
    Википедия даёт ориентировочно названия - "Камчатка" и "Приморье"
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:51
    0
    Не просто так ,посол Бразилии в Мурманск ездил
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:08
    +1
    И это хорошо и это правильно.
    Это не только то что сказано в статье ,но и рабочие места. good
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:16
      0
      Меня поразило,молоденькая очаровашка а уже третий электромех на атомоходе.Растут кадры,будем живы.