Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артёмовска

Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточённые бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска (Бахмута) заявив, что в городе идут ожесточенные бои. Об этом он написал в своем ТГ-канале.По словам Пригожина, в северных районах города идут ожесточенные бои, ВСУ бьются за каждый дом, ни о каком отступлении речи нет. Российские СМИ снова поторопились, выдав желаемое за действительное. В последние дни ходят слухи, что Залужный потихоньку выводит боеспособные части из Артемовска, хотя Зеленский выступает категорически против.- написал Пригожин.Со своей стороны отметим, что группы ВСУ из Артемовска все же выходят, возможно это не объявленное отступление, а бегство отдельных подразделений. Сами вагнеровцы подтверждают ожесточенные бои в городе и на его окраинах. По словам одного из бойцов, сейчас "музыкантам" противостоят, в основном, всушники, наемников в городе почти нет, их вывели или перебросили на другое направление. Несмотря на то, что среди всушников много мобилизованных новой волны, в плен они сдаются, только если совсем прижмет, а также при ранениях и оставшись без патронов. В остальных случаях сопротивляются до последнего.Между тем на Соледарском направлении штурмовые отряды "музыкантов" ведут бои с противником на подступах к Раздоловке, а также продвигаются к Васюковке.