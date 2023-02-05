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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артёмовска

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артёмовска

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска (Бахмута) заявив, что в городе идут ожесточенные бои. Об этом он написал в своем ТГ-канале.


По словам Пригожина, в северных районах города идут ожесточенные бои, ВСУ бьются за каждый дом, ни о каком отступлении речи нет. Российские СМИ снова поторопились, выдав желаемое за действительное. В последние дни ходят слухи, что Залужный потихоньку выводит боеспособные части из Артемовска, хотя Зеленский выступает категорически против.

Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточённые бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных

- написал Пригожин.

Со своей стороны отметим, что группы ВСУ из Артемовска все же выходят, возможно это не объявленное отступление, а бегство отдельных подразделений. Сами вагнеровцы подтверждают ожесточенные бои в городе и на его окраинах. По словам одного из бойцов, сейчас "музыкантам" противостоят, в основном, всушники, наемников в городе почти нет, их вывели или перебросили на другое направление. Несмотря на то, что среди всушников много мобилизованных новой волны, в плен они сдаются, только если совсем прижмет, а также при ранениях и оставшись без патронов. В остальных случаях сопротивляются до последнего.

Между тем на Соледарском направлении штурмовые отряды "музыкантов" ведут бои с противником на подступах к Раздоловке, а также продвигаются к Васюковке.

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23 комментария
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  1. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:50
    -2
    Ну, кто тут ещё хочет дойти до Польской границы? hi
    Представьте себе бои за Киев, за Львов, за Запорожье, за Одессу.
    Сколько времени и каких сил будет стоить взять их.

    И это ещё Артёмовск штурмует МОТИВИРОВАННАЯ пехота "Вагнера", но очевидно, что на миллионики никакого "Вагнера" не хватит, а у мобилизованных такой мотивации нет и не будет. request
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 11:54
      +4
      Представьте себе бои за Киев

      Ну, умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. А так как кадровых решений не наблюдается, то и говорить не о чем.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:12
        0
        Цитата: Пулково1942
        Представьте себе бои за Киев

        Ну, умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. А так как кадровых решений не наблюдается, то и говорить не о чем.

        Электричество вырубить, канализацию разнести, летом от зловонья сами через неделю, " руки до горы подымуть".
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:56
      -2
      Инвалидов в укрии не хватит, гарнизон миллионникам надыбать. Всех уже в Артемовск согнали. Рази что ципсоту вооружат и погонят в окопы, но там проблема - в окопах клавиатуру не раздают, и стрелять мышкой плохо получается
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: Bingo
        Инвалидов в укрии не хватит, гарнизон миллионникам надыбать. Всех уже в Артемовск согнали. Рази что ципсоту вооружат и погонят в окопы, но там проблема - в окопах клавиатуру не раздают, и стрелять мышкой плохо получается


        Они наберут новых.В Тернополе провели массовую облаву на мужчин мобилизационного возраста.

        В четверг, 2 февраля, Тернополь напоминал огромный фильтрационный лагерь. В городе появились десятки военно-полицейских патрулей, которые вручали повестки мужчинам прямо на улицах, а также на АЗС, в заведения общепита и торговых центрах. Местные жители рассказывали о микроавтобусах, в которые заталкивали мужчин и везли прямо в военкоматы.Но на этот раз у облавы на мобилизованных была особенность – "передвижные военкоматы" практически на всех выездах из города. Проверяли всех, даже пассажиров рейсовых автобусов. В соцсетях распространялся неофициальный список с месторасположениями таких блокпостов. Причем подавляющее большинство военных и на блокпостах, и в составе патрулей прибыли в Тернополь из других областей.
        "Кто-то говорил, что мужчин силой заталкивают в полицейские авто, кто-то – что всем массово вручают повестки. Наши журналисты отправились на улицы Тернополя и за город, чтобы своими глазами увидеть, кто и что проверяет. Остановили и их" – сообщил местный телеканал Т1.Представители военкомата объяснили, что останавливают все транспортные средства, в которых есть мужчины. Задача военных – проверить документы и установить личность. Если возникают вопросы – действительно вручают повестки.

        https://dzen.ru/a/Y93uBFeUuQp1FRHv
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 11:59
      +2
      Так много раз на форуме говорилось что тактика прямого штурма укрепрайонов врага всегда требует больше времени.
      Обходные маневры и окружение укрепрайонов требуют больших масс войск и техники...это классика.
      request
      Все это уже где то когда то было.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:14
        0
        Что то с Угледаром там получается?Стало мало информации,видимо забуксовали
    4. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:03
      -3
      Почему у мобилизованных мотивации не будет? Насильно не хватали. Кто не хотел идти, тот откосил. У Вагнера мотивации не больше. Те же деньги. Многие из мобилизованных после отпуска отправляются обратно. Многие останутся служить дальше. Если после сокращения армии вновь не произойдёт, что уже маловероятно. Поскольку численность регулярной армии было принято увеличить. Запланировано это было давно. Ждали пока боеготовность армии перевалит за 70%. Я имею ввиду не новейшие вооружения. А когда вся техника на балансе на ходу, экипировка в наличии, боевая подготовка пройдена
      1. Пулково1942
        Пулково1942 Сегодня, 12:07
        +3
        У Вагнера мотивации не больше

        Вы ошибаетесь. Вагнер переманил огромное количество идейных профессионалов, которые не хотят прожигать драгоценное время, находясь под руководством некомпетентных начальников в одной известной государственной конторе.
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:09
      -2
      Цитата: Погоны
      но очевидно, что на миллионики никакого "Вагнера" не хватит, а у мобилизованных такой мотивации нет и не будет.

      Не зря про вас в своём комменте " Карат" написал - Слишком уж откровенно ненавидите Россию и российскую власть.
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 11:51
    +3
    наемников в городе почти нет, их вывели или перебросили на другое направление.

    Значит оставшимся в городе уготована судьба хероев украини.
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:53
    +2
    Косите укроп, парни, берегите себя!!! Впереди еще много работы hi
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:54
    +2
    Всё правильно, картина складывается однозначная. Политическое руководство бывшей украины и ВФУ в частности, ни за что не решатся принять решение об отступлении. Видимо панически бегут отдельные мелкие группы наделавших в шаровары захистников, выкладывая ролики с собой любимыми в соцсети. А оттуда уже их считывают журналисты и выкладывают в общий доступ.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:55
    -2
    Побольше б таких интервью.
    А отступать всу просто некуда, можно бежать втихаря покинув позицию.
    Не сдаются из-за промытого мозга. Втюхали всушникам, что над ними надругаются и пристрелят. Да ещё за спиной нацики стволом в голову тычут. Не сдриснешь
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:06
      +1
      По слухам, в каждом взводе ВСУ на передке есть идейный активист- типа неформального "комиссара", пресекающий попытки побратимив сдаться.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:14
      0
      А отступать всу просто некуда, можно бежать втихаря покинув позицию.


      Откройте карту.

      Вообще если уйти в Историю, то при Шоколадном гетьмане, основным вариантом считался ввод ограниченного контингента с целью занятия луганской и донецкой областей. К этому готовились - на Юге от Мариуполя до Марьинки через Волноваху. Светлодраский рубеж до Лисичанска.

      Текущий рубеж по Бахмутке еще не пройден если что. Бои идут на другом берегу, есть только вклинения у Соледара и Бахмута/Артемовска. Его также еще при Порошенко планировали.

      За Бахмутом/Артемовском - Часов Яр, который придется штурмовать, если окружать.


      Далее идет Константиновско-Дружковско-Краматорско-Словянская англомерация площадью с Харьков. Где предприятия, 5-9-16 этажки.
    3. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:19
      0
      А может за свою страну бьются? Вы считаете что только за Россию сражаться стоит?
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:00
    0
    В северных кварталах Артемовска идут ожесточённые бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку.
    Когда немцы напали на СССР представители этой республики, не очень то рьяно оборонялись, всё больше в полицаи, да в шуцмана бежали. Пропаганда янки эффективнее оказалась, чем пропаганда фрицев.
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:03
    -2
    Не верьте Пригожину. Если он говорит, что идут упорные бои и об отступлении ВСУ нет и речи, значит у ВСУ всё совсем плохо и через пару дней последние оставшиеся в живых будут из Краматорска писать коллективное письмо Зеленскому с просьбой наказать виновных в разгроме. Уже много раз так было.
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 12:11
      +1
      Если он говорит

      Он поднимает престиж своей организации. Чем сильнее противник - тем больше славы.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:06
    +3
    Про положении в Артёмовске читаю только официальный Вагнер,чтобы не попасть впросак.СМИ летом у нас уже Северск брали. am
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 12:13
    +1
    ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего.

    Надо отдать должное славянским воинам, бьются насмерть! Оставим на миг идеологию: у матрасни всё же получилось стравить славян - в замесе уже русы с обеих сторон, поляне, сябры - засадным полком стоят... Хорошо бы встать нам спина к спине, да расколотить в юшку западную морду! am
  10. Индус
    Индус Сегодня, 12:18
    0
    Цитата: carpenter
    Цитата: Погоны
    но очевидно, что на миллионики никакого "Вагнера" не хватит, а у мобилизованных такой мотивации нет и не будет.

    Не зря про вас в своём комменте " Карат" написал - Слишком уж откровенно ненавидите Россию и российскую власть.


    Ну, хорошо, что вы хотя бы Россию отделяете от российской власти. laughing