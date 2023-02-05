Депутат Верховной Рады назвал наиболее вероятную кандидатуру на пост министра обороны Украины вместо Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников уже в ближайшие дни может уйти в отставку, которой требуют после раскрытия многомиллионных хищений в военном ведомстве. Уже имеется и новый кандидат на освободившееся кресло. О возможных перестановках сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.Резников может лишиться теплого места министра обороны, вариант с его отставкой обсуждается уже властями Украины. Накануне в Верховной Раде состоялся так называемый согласительный совет, в рамках которого спикер Рады Руслан Стефанчук довел до депутатов возможные перестановки в правительстве. Финальный список будет утвержден сегодня на заседании фракции партии "Слуга народа".Итак, если Резников лишается кресла министра обороны, то никакого другого наказания за хищения он не получит, а перейдет в министерство стратегических отраслей промышленности, которое и возглавит. Вместо Резникова министром обороны станет глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Еще два назначения пройдут в МВД и СБУ, их главами планируется назначить Игоря Клименко и Василия Малюка, которые сейчас ходят с приставкой и.о.Как и предполагалось, Резников слишком значимая фигура в нынешнем правительстве Украины и никто его окончательно убирать не будет. Тем более, что пока еще глава военного ведомства имеет хорошие связи в Вашингтоне, да и с Ермаком дружит, а глава офиса Зеленского сейчас набрал солидный политический вес, сосредоточив в своих руках почти все бразды правления.Между тем ряд источников на Украине прогнозируют, что Резников останется министром обороны, вместо него поснимают чиновником рангом поменьше и на них же повесят все хищения в военном ведомстве. При таком раскладе Буданов так и останется главой военной разведки.