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Депутат Верховной Рады назвал наиболее вероятную кандидатуру на пост министра обороны Украины вместо Резникова

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Депутат Верховной Рады назвал наиболее вероятную кандидатуру на пост министра обороны Украины вместо Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников уже в ближайшие дни может уйти в отставку, которой требуют после раскрытия многомиллионных хищений в военном ведомстве. Уже имеется и новый кандидат на освободившееся кресло. О возможных перестановках сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.


Резников может лишиться теплого места министра обороны, вариант с его отставкой обсуждается уже властями Украины. Накануне в Верховной Раде состоялся так называемый согласительный совет, в рамках которого спикер Рады Руслан Стефанчук довел до депутатов возможные перестановки в правительстве. Финальный список будет утвержден сегодня на заседании фракции партии "Слуга народа".

Итак, если Резников лишается кресла министра обороны, то никакого другого наказания за хищения он не получит, а перейдет в министерство стратегических отраслей промышленности, которое и возглавит. Вместо Резникова министром обороны станет глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Еще два назначения пройдут в МВД и СБУ, их главами планируется назначить Игоря Клименко и Василия Малюка, которые сейчас ходят с приставкой и.о.

Как и предполагалось, Резников слишком значимая фигура в нынешнем правительстве Украины и никто его окончательно убирать не будет. Тем более, что пока еще глава военного ведомства имеет хорошие связи в Вашингтоне, да и с Ермаком дружит, а глава офиса Зеленского сейчас набрал солидный политический вес, сосредоточив в своих руках почти все бразды правления.

Между тем ряд источников на Украине прогнозируют, что Резников останется министром обороны, вместо него поснимают чиновником рангом поменьше и на них же повесят все хищения в военном ведомстве. При таком раскладе Буданов так и останется главой военной разведки.
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26 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:30
    +7
    Что за перестановка кроватей в борделе? wassatУкрал сам ,освободи место другому!
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 12:33
      0
      Что за перестановка кроватей в борделе?

      Американцы решили вымести главных коррупционеров и олухов из власти и армии. Вот вчера уже одного героя украины арестовали. В таком передовом опыте Россия остро нуждается.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 12:36
        +4
        Тут придется пересажать всех, начиная с.... ну, пока с министра обороны. И некоторых его замов, чьи жены скупают по Франциям дизайнерские платья стоимостью в половину московской квартиры.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:41
          +4
          Цитата: invisible_man
          И некоторых его замов, чьи жены скупают по Франциям дизайнерские платья стоимостью в половину московской квартиры.

          Янки хорошо платят своим псам, можно и платье от Кардена, своей бабе купить. Да вот только много стоит в очереди в Госдеп, чтобы "дружине тако платьеце купыты".

          "Жизни министра на Украина, хоть и хлебная, но зато очень короткая" (С. Бандера)
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 14:07
            0
            Жизни министра на Украина, хоть и хлебная, но зато очень короткая

            К сожалению, выше речь не про Украину.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:37
        +5
        Это тот который в Харькове на передовой у любовницы из МВД воевал в кровати?Передовой опыт оставим украинцам ,они подконтрольное США образование- недогосударство.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:49
          +1
          Есть достойный кандидат.Даже с кандидаткой..Сердюков с Василевой.Забирайте.Может этот шлак быстрее грохнут.Раз у нас они-'неприкасаемые"
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 14:19
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Есть достойный кандидат.Даже с кандидаткой..Сердюков с Василевой.Забирайте.

            Наш "экономический блок" - в нагрузку.
            Как раньше кильку в томате к майонезу или "Целину" "дорогого Леонида Ильича" к И.Ильфу и Е.Петрову (начало 80-х, г.Уральск, Казахская ССР, на казахском языке).
        2. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 13:43
          +1
          Ярослав Железняк.
          Это потомок того, кто шел на Одессу, а вышел к Херсону ? wassat
      3. красноярск
        красноярск Сегодня, 13:30
        0
        Цитата: Пулково1942

        Американцы решили вымести главных коррупционеров и олухов из власти и армии.

        Ну Вы даете. Они сами назначали таких, у которых рыльце в пушку, чтобы, держа их за фаберже, легче было ими управлять. И убирают их не потому, что воруют, а потому, что меры не знают и начали воровать в открытую, нагло. И на новом месте, если таки уберут, он, немного подождав, продолжит свое дело. Ну а как иначе? А наши "труженики" разве не так себя ведут?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:47
      +1
      Да пусть воруют, меньше вооружения и военной аммуниции для ВСУ на фронт попадет. все какая никакая польза.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:52
        +1
        Цитата: Silver99
        Да пусть воруют

        Слушайте, вы реально думаете, что воровать перестанут, коль одного министра другим заменят? Ну это даже не наивность...
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 14:10
        0
        Зеля&Co воруют прежде всего на деньгах, которые получает Украина. Денег на вооружение Украина не получает - они идут Западным предприятиям ВПК (работы по расконсервации/восстановлению, выпуск нового), логистическим компаниям (за бесплатно никто не повезет), в бюджеты МО (если техника передается с их баланса. Ворует УГ деньги, которые Запад вынужден передавать в ее руки - деньги на функционирование государства в условиях разрушенной экономики: на зарплаты бюджетникам, на закупки тех же яиц для ВСУ и т.п. Здесь украинцы или удваивают цену товара (как было с продуктами для ВСУ) или начинают масштабную реконструкцию дорог. Ну и третья схема, из тех что на слуху - продажа поступающей для населения гуманитарки. Хотя вооружения тоже можно продавать, просто масштабно не получится.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:32
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Украл сам ,освободи место другому!

      Тем более что очередь стоит из ребят обетованных, на право занять хлебное место. Умный должен сам покинуть, это место. Вон Сеня, вовремя в штаты свинтил, а вот "Могилу" жадность подвела. Резник тоже жадноват, хорошим это для него не кончится.
    4. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:05
      0
      К сожалению нет. США давно смотрят на коррупционные схемы с их деньгами и требуют убрать лиц их осуществляющих, им прекрасно известны все ФИО, кто и за что отвечает. И они додаили Зе. Он убирают тех, кого потребовали американцы - вся верхушка выметается. И на освободившиеся места садить Зе будет так же людей по списку американцев. Печально это все для нас.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:31
    +1
    Одного фантазера на другого поменяют. Буданов ихний, очень хорошо для такой должности подходит, он все время несет пургу, гонит фэйки и мечтает о перемоге. Нормально для министерства которое надо уже переименовать в "министерство обороны и удобрений". Больно уж много граждан своей страны на удобрение отправило.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:37
    0
    Вот еще один ведун, предсказатель. Главное отметится, типа того, что меня забыли, а я здесь.
    Я заметил одну тенденцию, что для депутатов, неважно из какой они страны, главное отметится, и неважно, что он через час выдвинет противоположную версию.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:37
    +2
    Алексей Резников уже в ближайшие дни может уйти в отставку
    А кто же на "рамштайнах" будет заискивающе улыбаться, протягивать для пожатия руку и предано смотреть в глаза представителям НАТО? Такого подобострастного еще найти нужно. Хотя наверное это не так сложно, т.к. за западную подачку многие и мать родную продадут.
    Вместо Резникова министром обороны станет глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.
    Очевидно не зря "парнишечка" рассказывал, как в мае вернет Крым и Донбасс, стучал себя пяткой в грудь. Вот и достучался.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:54
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Очевидно не зря "парнишечка" рассказывал, как в мае вернет Крым и Донбасс, стучал себя пяткой в грудь. Вот и достучался.

      Резник ушлый, понял что из горящей хаты "валить надо",а вот парниша зелёный, но наглый и буром прёт. Поставят его министром, но вертолёты Super Puma, продолжают падать с украинскими министрами с периодичностью.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:47
    +1
    Леся по этому вопросу ещё не отметился?
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:11
    +2
    Il y a longtemps lors d'une élection présidentielle en France ils interrogeaient les personnes en sortie du bureau de vote, arrive une vieille paysanne et ils lui demandent :
    - Pour qui avez vous voté ?
    Elle répond :
    - Pour celui qui est déjà en place, car à la campagne lorsqu'on a engraissé un veau on ne le remplace pas par un autre qu'il faudra à nouveau engraissé à nos frais ..." :-)

    Давным-давно на президентских выборах во Франции они опрашивали людей на выходе с избирательного участка, приходит старая крестьянка, и они спрашивают ее :
    - За кого вы голосовали ?
    Она отвечает :
    - Для того, который уже есть, потому что в сельской местности, когда мы откармливаем теленка, мы не заменяем его другим, которого снова придется откармливать за наш счет ..."
  7. Havoc
    Havoc Сегодня, 13:13
    +1
    А мне кажется, что крысы побежали с корабля, тем более, что у них есть учителя, такие как как Яценюк, кто будет последним тот за всё и будет отвечать.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:27
      0
      Цитата: Havoc
      кто будет последним тот за всё и будет отвечать

      Потому, вопреки всем прогнозам, Зеленского, по моему мнению, никто смещать не будет.
      В нужный момент "погибнет, как герой, за свободу Украины". НАТОвская охрана руками разведёт: "Не уберегли..."
      А министры - это так, "крестики-нолики", замена ради замены. Зеленский своей "героической смертью" один за всех ответит.
  8. Rage66
    Rage66 Сегодня, 13:24
    0
    перейдет в министерство стратегических отраслей промышленности

    Ну, надо же ему как-то сводить концы с концами yes
  9. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:25
    0
    Министр обороны Украины Алексей Резников уже в ближайшие дни может уйти в отставку, которой требуют после раскрытия многомиллионных хищений в военном ведомстве
    Если из-за такой мелочи будут снимать министров, то будет как у О'Генри, "Короли и капуста",- ...мы здесь все капитаны..."
  10. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:29
    0
    Резников может лишиться теплого места министра обороны
    И как простой захистник , может оказаться со святым " Джавелином" на плече в районе Угледара, или Артёмовска? laughing ? laughing ? laughing ???