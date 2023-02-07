Проект оцифрованной винтовки для ДУ высокоточных систем

Высокоточная дистанционно управляемая система вооружения

Типовые сценарии применения

выполнении задачи охраны и обороны объекта

безопасного

Выполнение задач по контролю территории

Требования к конструкции

TRAP Т2 и общепринятая схема

«Дистанционно управляемая снайперская установка TRAP Т2 является высокоточной системой стрелкового оружия, управляемой с выносного пульта и рассчитанной на применение винтовок калибра 5,56 и 7,62 мм, состоящих на вооружении армии США.

Основными конструктивными модулями системы TRAP Т2 являются платформа с оружием, приводами и видеокамерами, блок управления и пульт управления. Модульная конструкция позволяет использовать установку либо самому снайперу-оператору, либо как интегрированную систему с одновременной передачей данных на командный пункт. В последнем случае данные с компьютера поступают как на прицел снайпера-оператора, так и на монитор командного пункта, подключенный к системе».

Экскурс в историю

Конструктивные особенности электромеханической высокоточной винтовки

Рис. 1

ТТХ

P. S.