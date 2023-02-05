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Сбежавшие в Польшу от мобилизации украинские мужчины начали получать повестки

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Сбежавшие в Польшу от мобилизации украинские мужчины начали получать повестки

Повальная мобилизация на Украине продолжается, власти Украины намерены до конца февраля поставить под ружье порядка 200 тысяч военнослужащих. Повестки раздают уже на улицах, в кафе и магазинах, молодых людей забирают прямо с улиц. Попытки сбежать за границу пресекаются, да и там не скрыться от зоркого ока Минобороны Украины. Повестки начали раздавать и за границей.


Сбежавшие от мобилизации в Польшу украинские мужчины начали получать повестки, обязывающие их явиться в посольство Украины для призыва на военную службу. Причем повестки получают те, кто официально трудоустроен. Как предположил один из местных блогеров, власти Польши обязали работодателей подавать сведения о своих работниках в соответствующие структуры.

Касается это не только Польши, в Великобритании Департамент по вопросам равноправия, жилья и общин правительства обязал британцев, сдающих жилье украинцам, предоставить в срочном порядке информацию о проживающих беженцах мужского пола возрастом от 18 лет. Самих беженцев настоятельно просят посетить посольство Украины, чтобы якобы уточнить "персональные данные". Скорей всего, им там вручат повестки и прямиком отправят на родину воевать с российской армией.

Таким образом в Киеве намерены решить мобилизационную проблему. Польша и Великобритания - это только первые страны, начавшие проводить мобилизацию украинских граждан. Скорей всего все посольства Украины получили соответствующее распоряжение. По данным на осень прошлого года, 4,5 млн. украинцев зарегистрировались в странах ЕС, а по данным ООН, с февраля 2022 года Украину покинули порядка 10 млн. граждан, половина из которых осела в Польше.

О том, что в Польше стали ставить украинских мужчина на воинский учет, сообщалось еще в прошлом году. Так что переждать всеобщую мобилизацию за границей не получится. Зеленскому необходимо пушечное мясо, а откуда оно прибудет, неважно.
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61 комментарий
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  1. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 13:36
    +9
    Сбежавшие в Польшу от мобилизации украинские мужчины начали получать повестки
    Скрытая месть поляков. "Привет Бандере!" называется.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:40
      +7
      переждать всеобщую мобилизацию за границей не получится.
      Интересное кино ! И многосерийное recourse
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 13:47
        +8
        До последнего украинца...И не важно,где он будет находиться! hi
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 13:51
          +4
          Сбежавшие в Польшу от мобилизации украинские мужчины начали получать повестки

          Кто бы сомневался, что именно так и будет в Польше, да и вообще за рубежом, но только не украинские "беженцы"! (Сарказм.)
          1. Капитан Пушкин
            Капитан Пушкин Сегодня, 14:19
            0
            Цитата: Татьяна
            именно так и будет в Польше, да и вообще за рубежом,

            В РФ точно не будет, единственная тихая гавань осталась для уклонистов с Украины.
            1. частное лицо
              частное лицо Сегодня, 14:27
              0
              Цитата: Татьяна
              именно так и будет в Польше, да и вообще за рубежом,

              В РФ точно не будет, единственная тихая гавань осталась для уклонистов с Украины.

              Ну это вряд ли если учесть сколько наших парней полегло и было искалечено на краине спокойная жизнь в России им не грозит.
          2. хрыч
            хрыч Сегодня, 14:19
            +1
            И заметьте совпадение цифры Урсулы Ляйн по убитым и количество для мобилизации. Доскакались. Сейчас их по Европе будут отлавливать и депортировать.
      2. 4ekist
        4ekist Сегодня, 14:06
        +2
        ......чтобы якобы уточнить "персональные данные". Скорей всего, им там вручат повестки.....

        Не думаю, что Польши нужны украинские мужчины. Наоборот, выслать их обратно позволит частично снять с себя этот балласт и местные поляки только спасибо скажут. А на фронте они нужнее, будут воевать и пополнять фонд запчастей трансплантологии.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 13:40
      +8
      "Добро пожаловать в Европу"
      Хотели в ЕС. Привыкайте к местным порядкам
      1. Пензяк
        Пензяк Сегодня, 13:43
        +4
        Сказано - воевать до последнего украинца, что тут не понятно. Каску дали и на убой шагом марш.
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 13:53
          +2
          У хлопцев есть шанс, перебраться в Казахстан, Грузию и даже в Россию. А мне интересно, прибалты будут выпускать хлопцев в Россию или Беларусь?
          1. Капитан Пушкин
            Капитан Пушкин Сегодня, 14:21
            0
            Цитата: topol717
            интересно, прибалты будут выпускать хлопцев в Россию или Беларусь?

            Формальных оснований что бы не пустить пока нет...
            А так да, интересно...
          2. Incvizitor
            Incvizitor Сегодня, 14:23
            +3
            Надеюсь не в РБ не в РФ никто эту гниль с запада не пустит.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:07
        +8
        Цитата: Shurik70
        "Добро пожаловать в Европу"
        Хотели в ЕС. Привыкайте к местным порядкам

        Сколько раз можно им говорить - "Рагули вы не туда бежите, не в Европу бежать надо, а в Африку в Руанду или Камерун, свои своих не выдают нацистам."
        А они "В Эуропе трюселя красивше !"
        В Африке все ходят без трюселей и мужики и девки, но оттуда в окопы Бахмута не посылают.
    3. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:40
      +6
      Нате вам, хлопци, прывет от пана Зели. Ога. laughing Проше воювати.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 14:04
        +1
        Все отлично! Поляки им еще и ,,помогут,, повестки пооучать. Поляки бандеру, не забыли. Припомнят...
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 14:12
          0
          Цитата: Андрей Николаевич
          Поляки бандеру, не забыли. Припомнят...

          Иностранные боевики еще в декабре публично заявили, что не будут подчиняться этим неучам (о комбригах). Отомстить полковники ВСУ решили спустя пару недель, отправив «иностранный легион» на минные поля в районе н. п. Новоселовское, где их вдобавок русские накрыли из ТОСов.
          Как итог, весь январь в Польше проходили похороны, 92 омбр расформирована, комбриг арестован, а против командира 14 омбр ведется следствие.
          Источник: https://rusvesna.su/news/1675512660

          Вот еще и добавят за январь
    4. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:49
      +1
      Здесь нет ничего личного. У Украины главный стратегический моб.резерв - это уехавшие в Европу. Если американцы дадут команду, его очень легко поставить под ружье - нужны только синхронизированные законы Украины/ЕС условно "о мобилизации граждан Украины, пребывающих вне ее территории". По разным оценкам это от 500тыс. до 1млн. мобилизованных. Пока это инициативы на местах и Обком не в курсе.
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 14:24
        0
        Цитата: blackGRAIL
        это от 500тыс. до 1млн. мобилизованных.

        Скорее, от 1 млн до 1,5 млн если всех грести.
    5. avg
      avg Сегодня, 13:57
      +3
      Цитата: Владимир Постников
      Скрытая месть поляков. "Привет Бандере!" называется.

      Так это здорово поспособствует подготовке "восточных крессов" к заселению исторически правильной титульной нацией.
  2. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 13:39
    +8
    Короче дёрнут от куда угодно и в окоп, от судьбы не сбежишь. Целенаправленная утилизация мужского населения Украины продолжается.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:41
      +4
      Нет, хлопци куды б не сдернулы - уси мясо. Ога. laughing
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:05
        +3
        Это карма..Может китай им еще посоветовать?Но там не забалуешь,и бешенцев не потерпят.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 14:15
          +3
          Цитата: dmi.pris1
          Но там не забалуешь,и бешенцев не потерпят.

          Зато в России терпят!!!((( Отогрелись, отъелись и начали пальцы гнуть "их насильно вывезли..." Вот таких из РФ обратно отправить. Им жизнь спасли, а все плохо. Ну пусть едут обратно и там поют свои песни.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 14:26
            0
            Многие призывного возраста бежали в Россию. Но и тут им не отсидеться. Получил гражданство РФ - будь добр пройти медкомиссию.
            Дезертиры нам тоже ненужны.
            Здесь легче только тем, что мобилизация слишком мягкой была. Чуть ли не по желанию
          2. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 14:27
            0
            Кстати,а у нас же есть посольство в Москве,консульства как минимум в Ростове.Тут они еще не начали распространять свои "грамотки"?
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 13:42
    +8
    В Россию надо было бежать от мобилизации. Отсюда выдачи нет.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 13:51
      +2
      Цитата: Pharmacist
      В Россию надо было бежать от мобилизации. Отсюда выдачи нет.


      Есть подозрение, что при таком подходе они с ЕС в Россию рванут через третьи страны от мобилизации.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 14:17
        +2
        Цитата: Карат
        при таком подходе они с ЕС в Россию рванут через третьи страны от мобилизации.

        Не пускать! В Африку, в Африку пусть рвут когти
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 14:11
      +2
      Pharmacist.....В Россию надо было бежать от мобилизации.

      У нас и без того "кротов" хватает, а воевать за Донбасс они не пойдут.
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 14:26
        0
        Цитата: 4ekist
        воевать за Донбасс они не пойдут.

        Зато диверсиями заниматься, это сколько угодно.
        1. Карат
          Карат Сегодня, 14:31
          0
          Цитата: Капитан Пушкин
          Цитата: 4ekist
          воевать за Донбасс они не пойдут.

          Зато диверсиями заниматься, это сколько угодно.


          Сколько миллионов украинцев в России? А диверсанты всё больше местные.
  4. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 13:42
    +2
    Интересно, через границу их под конвоем повезут, чтобы в пути не разбежались хлопцы в разные стороны?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:52
      +3
      Когда этот процесс будет оформлен условным законом "о мобилизации граждан Украины, пребывающих вне ее территории", то и отлавливать будут и транспортировать.
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:43
    +8
    Ну все правильно. В Польшу рванули в основном с западной Украины. Польша собирается забирать "свои" земли и заберёт. Ей не нужно мужское население, учитывая вековую резню между поляками и украинцами.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:07
      +4
      Что бы о поляках не говорил,но поляки все разумно делают. Сначала- на стройку. Потом- в военкомат,на мясо. Очистят восточные кресы от мужского населения и введут войска. Исторически- справедливо.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 14:15
        0
        Согласен полностью, на счёт поляков и нам есть чему у них поучиться.
  6. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 13:44
    +1
    Сначала их там на месте обучат и прощай Европа и хайль Зеля.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:59
      +3
      На месте обучают мотивированную профессиональную часть ВСУ. Количество таких курсантов не очень большое (Зе запросил 50.000, ЕС согласовал 15.000 - это без учёта танковых экипажей). Помимо них нужно пушечное мясо, которое должно сдерживать наступление. Мобов для второстепенных участков фронта учат, а там где изначально планируют направлять в мясорубку - этот этап пропускают.
  7. НСВ
    НСВ Сегодня, 13:44
    +3
    Больше,больше закапывать это кастрюлеголовое удобрение в чернозёмы Донбасса!!!Быстрее закончиться-быстрее прийдёт покой на наши рубежи!
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: НСВ
      Больше закапывать это кастрюлеголовое удобрение в чернозёмы Донбасса!!!Быстрее закончиться-быстрее прийдёт покой на наши рубежи!

      Если война будет идти такими темпами как сейчас, их ещё лет на 50 воевать хватит.
  8. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 13:45
    +7
    Так вот вы какие, цеевропа и кружевные трусы!
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:47
    +6
    Обложили европейские "братья"- ни вздохнуть, ни пукнуть. Пора барашки на убой, пособия отрабатывать. Отдавать шкурой и мясом. Европейская солидарность она такая. Это Россия ваши наглые закидоны терпела, прощала, да кормила. Эти с вами цацкаться не будут.
  10. seamen2
    seamen2 Сегодня, 13:51
    +4
    все таки история-живая наука. и действительно повторяется.
    Зе достойный ученик Адольфа.
    *Фюрер сказал, что Шестая армия должна удерживать свои позиции до последнего солдата, чтобы своей героической стойкостью внести незабываемый вклад в создание оборонительного фронта и спасение всего западного мира*.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:52
    +3
    Повестки начали раздавать и за границей.
    Так не зря Дуда поднял этот вопрос сделав акцент на то, что Польша может помочь Зеленскому с мобилизацией необходимо только решение украинского правительства. Поляки преследуют несколько целей:
    - избавится от части украинских мигрантов, которые уже вызывают возмущение своим поведением у поляков (тех кто законно работает не касается);
    - возможность руками Зеленского утилизировать часть мужского населения Украины, чтобы в последующем не мешали полякам осваивать, как они думают, новые территории.
    И все это сопровождается "милыми улыбками" Дуды и заверениями в "братских" отношениях;
    - ну и конечно нанести как можно больший урон России.
    Вот только, что из этого получится в итоге - вопрос.
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:53
    +2
    Ну там где сядешь, там и слезешь - пока поляки их в чумовозах к посольству доставлять не начнут - никто по повестке не пойдет, а власти Польши на основании чего могут их ловить? Законы Окраины им по барабану
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:33
      0
      Цитата: Bingo
      а власти Польши на основании чего могут их ловить? Законы Окраины им по барабану

      Они могут депортировать укров на родину по своим законам. А по каким, найдут.
  13. tTшка
    tTшка Сегодня, 14:02
    +2
    Все правильно делают, всех бешеных поросей - на убой ! Убивать этот вирус вместе с носителями !!!
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:03
    0
    Уехали бы в Россию, никого бы не забрали laughing
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Уехали бы в Россию, никого бы не забрали

      Не дай Бог! Русские выехать не могут, а этих на фиг!
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:34
      0
      Пусть не мечтают. Отсюда их тоже отправим. Но уже с лозунгами "за Россию, за Донбас". Нечего штаны протирать. Весь кипиш из-за них. Пусть хоть снаряды подают
  15. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 14:03
    +1
    Сбежавшие в Польшу от мобилизации украинские мужчины начали получать повестки

    И в балтике тоже .. laughing
    Скоро по всему миру начнут собирать хооохлов принудительно на войну с Русскими Там в Канаде много таких ! Давайте англосаксы их к нам на фронт ..Потомки Судоплатова и т.д Ждут их soldier
    Архивы КГБ уже давно в сети ,что эта бандеровщина тварила
    Войска СС фрицев буквально руки потирали ,что они их работу всю делали и даже удивлялись их жестокости А они старались !!!!
  16. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:03
    +1
    Что-то слишком много украина мобилизует, не могут быть потери на столько большими. Эти новые высокоточные бомбы из США насколько опасны? А то получится, что новые бомбы/дроны выносят бронетехнику/артиллерию, новые ПВО не дают работать авиации. танки/бредли проходят через пехоту, а территорию занимают мобилизованные,которых много.
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:05
    0
    Не к добру это если начали чистить Европу от украинцев.Кто следующий у них на очереди,наши бегунки - испугавшиеся?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: tralflot1832
      на очереди,наши бегунки

      Запросто ! В Грузии наших стало больше чем майданутых ! До конфликтов стало доходить... wink
  18. Shket53
    Shket53 Сегодня, 14:06
    +1
    Ой-ей , ну шо "гарны украиньски парубки " , думали свалим в Гейропку от тады и за пануем , а тут ТЮЮ ...добро пожаловать в украинское посольство для вручения повестки на " могилизацию ". А вот интересно кто их будет отлавливать по той Гейропке , если добровольно не явятся , уж не " толерастная " ли гейропейская полиция....вот шоу будет
  19. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:14
    0
    Вот теперь в самый раз посмотреть на рожи беглых гиднюков, пардон, беженцев, которые как папуасы прыгают по Европе с украинским прапором, устраивая всевозможные флешмобы в поддержку укрохунты(сало уронили, хероям сала и прочее подобное). Мне кажется "патриотический" задор у них быстренько поугаснет. Что теперь-то будут орать?
  20. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:15
    0
    В Россию матушку надо было бежать, катались бы как сыр в масле, а если ещё ФСБ помогли агентуру сдать, вообще бы хорошо устроились. Что их и наших в том числе тянет на запад ну ладно, казнокрады, учёные, спецы будут там в шоколаде, а холопы то куда лезут, что за счастье унитазы мыть, а сиделкам и у нас не плохо платят минимум 4 тыс в день в провинции. Таких людей не жалко, собаке собачья смерть, не захотели бендеровцев увидеть и порешить, на своей шкуре теперь ощущат все прелести фашизма
  21. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:17
    0
    Оказывается что бандерлоги уже "письма пишут" с просьбами их прикапывать втихаря.
  22. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:18
    0
    Правильно, полонезы! Усё верно распланировали: чем больше аборигенов-рагулей русские выпилят - тем чище территория ИФ, Львовской, Тернопольской и Житомирской областей, тем проще её захапать...
    А пустыми они стоять не будут - туда польские фермеры уже на "товсь" стоят вдоль границы, подергивая ногой педаль акселератора на своих тракторах...
  23. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 14:35
    0
    Этих вначале отправят на обучение в британию, польшу, германию и тд... а те кто сейчас там проходит подготовку приедут. Аккурат к поставкам вооружения. Все связано и оружие дают не просто так, а под задачу которая была определена у них ранее.
    Пример этому наступление украинцев в прошлом году и наша перегруппировка. Сейчас уже будет мощнее т.к. и наша оборона окрепла и поэтому и потребность в этом прорыве не только бмп но и танковые соединения + более дальнобойные ракеты.