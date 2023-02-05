Сбежавшие в Польшу от мобилизации украинские мужчины начали получать повестки

Повальная мобилизация на Украине продолжается, власти Украины намерены до конца февраля поставить под ружье порядка 200 тысяч военнослужащих. Повестки раздают уже на улицах, в кафе и магазинах, молодых людей забирают прямо с улиц. Попытки сбежать за границу пресекаются, да и там не скрыться от зоркого ока Минобороны Украины. Повестки начали раздавать и за границей.Сбежавшие от мобилизации в Польшу украинские мужчины начали получать повестки, обязывающие их явиться в посольство Украины для призыва на военную службу. Причем повестки получают те, кто официально трудоустроен. Как предположил один из местных блогеров, власти Польши обязали работодателей подавать сведения о своих работниках в соответствующие структуры.Касается это не только Польши, в Великобритании Департамент по вопросам равноправия, жилья и общин правительства обязал британцев, сдающих жилье украинцам, предоставить в срочном порядке информацию о проживающих беженцах мужского пола возрастом от 18 лет. Самих беженцев настоятельно просят посетить посольство Украины, чтобы якобы уточнить "персональные данные". Скорей всего, им там вручат повестки и прямиком отправят на родину воевать с российской армией.Таким образом в Киеве намерены решить мобилизационную проблему. Польша и Великобритания - это только первые страны, начавшие проводить мобилизацию украинских граждан. Скорей всего все посольства Украины получили соответствующее распоряжение. По данным на осень прошлого года, 4,5 млн. украинцев зарегистрировались в странах ЕС, а по данным ООН, с февраля 2022 года Украину покинули порядка 10 млн. граждан, половина из которых осела в Польше.О том, что в Польше стали ставить украинских мужчина на воинский учет, сообщалось еще в прошлом году. Так что переждать всеобщую мобилизацию за границей не получится. Зеленскому необходимо пушечное мясо, а откуда оно прибудет, неважно.