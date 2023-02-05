Глава Минобороны Турции Хулуси Акар предупредил США о наличии альтернативных вариантов получения истребителей

Мы ожидаем, что в США возобладает здравый смысл, и они примут решение исходя из всесторонней оценки проблемы. (...) Мы также говорим, что F-16 не являются для нас единственным вариантом

Турция рассмотрит варианты закупки истребителей у других стран, если Соединенные Штаты окончательно откажут в поставке F-16. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.Соединенные Штаты хотят надавить на Турцию, чтобы Эрдоган дал разрешение на вступление в НАТО Швеции и Финляндии. С этой целью группа американских сенаторов обратилась к Джо Байдену, что тот отложил продажу истребителей F-16 туркам, пока те не одобрят присоединение Швеции к альянсу. Масла в огонь подлила небезызвестная Виктория Нуланд, заявившая, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции, если Анкара одобрит заявку Швеции и Финляндии в НАТО. В Анкаре предупредили Вашингтон, что в случае отложенной или отмененной сделки будут вынуждены искать альтернативный вариант, а он у Турции есть.- заявил Акар.О том, что Турция рассматривает в качестве поставщика не только США, но и другие страны, в Анкаре заявляли неоднократно. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в качестве альтернативы Турция рассматривает Россию, Францию, Великобританию и Китай. Если с Парижем и Лондоном тоже не получится договориться, то всегда остаются Москва и Пекин. По данным турецкой прессы, ранее Анкара в качестве альтернативы американскому F-35 рассматривала российский Cу-57, а F-16 может заменить Cу-35.Ранее сообщалось, что американцы тянут с поставкой истребителей F-16 Турции, пытаясь рассорить Анкару с Москвой, но Эрдоган дружбу с Россией отменять не хочет, сейчас в Турции на Россию слишком много завязано.