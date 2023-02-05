Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар предупредил США о наличии альтернативных вариантов получения истребителей

3
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар предупредил США о наличии альтернативных вариантов получения истребителей

Турция рассмотрит варианты закупки истребителей у других стран, если Соединенные Штаты окончательно откажут в поставке F-16. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.


Соединенные Штаты хотят надавить на Турцию, чтобы Эрдоган дал разрешение на вступление в НАТО Швеции и Финляндии. С этой целью группа американских сенаторов обратилась к Джо Байдену, что тот отложил продажу истребителей F-16 туркам, пока те не одобрят присоединение Швеции к альянсу. Масла в огонь подлила небезызвестная Виктория Нуланд, заявившая, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции, если Анкара одобрит заявку Швеции и Финляндии в НАТО. В Анкаре предупредили Вашингтон, что в случае отложенной или отмененной сделки будут вынуждены искать альтернативный вариант, а он у Турции есть.

Мы ожидаем, что в США возобладает здравый смысл, и они примут решение исходя из всесторонней оценки проблемы. (...) Мы также говорим, что F-16 не являются для нас единственным вариантом

- заявил Акар.

О том, что Турция рассматривает в качестве поставщика не только США, но и другие страны, в Анкаре заявляли неоднократно. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в качестве альтернативы Турция рассматривает Россию, Францию, Великобританию и Китай. Если с Парижем и Лондоном тоже не получится договориться, то всегда остаются Москва и Пекин. По данным турецкой прессы, ранее Анкара в качестве альтернативы американскому F-35 рассматривала российский Cу-57, а F-16 может заменить Cу-35.

Ранее сообщалось, что американцы тянут с поставкой истребителей F-16 Турции, пытаясь рассорить Анкару с Москвой, но Эрдоган дружбу с Россией отменять не хочет, сейчас в Турции на Россию слишком много завязано.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:35
    +2
    У нас же есть Су-35, надо Су-57 наращивать производство для нас, а Су-35 оставить на эскпорт.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 14:36
    0
    Понятно, что это элементарный шантаж. Турция имеет завод по сборке Ф-16 и сейчас менять его на другой самолет, совершенно другой конструкции, вряд ли будет. Скорей всего они начнут сотрудничество для налаживания выпуска у себя, самолета своей конструкции. Как это они сделали с тем же "своим" танком "Алтай"
  3. Карат
    Карат Сегодня, 14:37
    0
    но Эрдоган дружбу с Россией отменять не хочет, сейчас в Турции на Россию слишком много завязано.


    Эрдоган один из немногих понимает, что с Россией дружить выгодней, чем ссорится. Правда он этим пользуется пока, но это пока.