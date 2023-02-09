Лжедмитрий II против Василия Шуйского: разгар Смуты

Сразу после убийства Лжедмитрия I и захвата власти Василием Шуйским по Москве поползли крайне неблагоприятные для нового царя слухи о том, что Дмитрию Ивановичу удалось спастись. Повод для таких слухов действительно был. Дело в том, что труп царя был зверски изувечен. Некий дворянин, взглянув на тело, крикнул, что перед ним не Дмитрий. Простые москвичи говорили, что лицо убитого царя закрывала маска, а волосы и ногти у трупа оказались слишком длинными.
Большинство населения страны с негодованием восприняло весть об убийстве царя, многие искренне верили в его спасение. Новый царь Василий Шуйский был крайне непопулярен в народе, многие его просто ненавидели. Маленький, полноватый, с маленькими красноватыми глазами, Шуйский был ещё и человеком не самых привлекательных моральных качеств.
Все хорошо помнили, как в 1591 году он объявил о самоубийстве царевича Дмитрия, а потом в 1605 году поклялся, что лично спас царевича в Угличе. Теперь же, захватив власть, Шуйский уверял, что настоящий царевич Дмитрий был убит по приказу Годунова. Понятно, что у такого царя, которого ненавидели и который был зависим от боярской верхушки, не могло быть долгого и счастливого правления.
Вероятный прижизненный портрет Василия Шуйского. Около 1606 года
Восстание Ивана Болотникова
Летом 1606 года на юге страны вспыхнуло восстание против Шуйского. Организаторами его были воевода Григорий Шаховский и бывший боевой холоп Иван Болотников, называвший себя «воеводой спасшегося царя Дмитрия».
К восставшим сразу же начали стекаться толпы народа – все, кто был недоволен Шуйским. Некоторые искренне верили в спасение царя Дмитрия, другие, лишь прикрываясь именем покойного царя, стремились этим предать своей борьбе законный и справедливый характер.
В советской историографии восстание Болотникова называлось крестьянским и ставилось в один ряд с крестьянскими войнами под руководством Разина и Пугачёва. Но восстание Болотникова не было делом рук одних лишь крестьян. Немалую роль сыграли в нём дворяне и казачество.
Одним из организаторов восстания был князь Шаховский, поддерживал восставших воевода Чернигова Андрей Телятевский. Участвовали в нем также представители рязанского, тульского и северского дворянства. Отдельной силой в ходе восстания выступали терские, донские и запорожские казаки.
Собрав армию, Болотников из Путивля двинулся на Москву. Предводитель восстания выдвинул лозунг, что царь Дмитрий жив, должен вот-вот появиться и лично возглавить восставших, а значит – они сражаются за законного царя, которого несправедливо сверг узурпатор Шуйский. Именно поэтому нельзя сказать, что восстание это было антимонархическим, нет, восставшие воевали за своего, за законного, как им казалось, царя.
Узнав о начале восстания, Шуйский двинул против повстанцев войска Трубецкого и Воротынского, ни один из которых не блистал полководческими талантами. Встретясь с войсками Болотникова, Трубецкой был разгромлен. Такая же судьба ожидала и Воротынского под Ельцом. 23 сентября 1606 года войска Шуйского были разгромлены под Калугой.
Э. Э. Лисснер. Начало боя войска Ивана Болотникова с царскими войсками у деревни Нижние Котлы под Москвой
После таких внушительных побед повстанцы в октябре 1606 года подошли к Коломне. Гарнизон Коломны, оставаясь верным Шуйскому, оказал упорное сопротивление. Оставив около осажденного города часть своих войск, Болотников с основными силами двинулся на Москву. Под Москвой повстанцы нанесли ещё одно поражение Шуйскому и 7 октября осадили столицу.
Правительство Шуйского было на грани катастрофы, на сторону Болотникова переходили всё новые города. Это был ошеломительный успех: всего за три месяца Болотников нанёс ряд поражений войскам Шуйского и теперь контролировал полстраны. Ещё немного времени и на стороне Шуйского могла остаться одна Москва. Царь начинал думать о добровольном отречении, и только чудо его могло спасти. И, как ни странно, «чудо» это произошло.
15 ноября дворянские полки Прокопия Ляпунова перешли на сторону уже отчаявшегося Шуйского. В состоявшейся 2 декабря битве у деревни Котлы повстанцы Болотникова и казаки потерпели тяжёлое поражение от правительственных войск. Разбитые войска бежали в Калугу.
После этого кровопролитная война затянулась, но у болотниковцев уже не было шансов победить. После взятия Шуйским Калуги войска Болотникова отступили в Тулу, осада и штурмы которой продолжались до октября 1607 года.
«В Смутное время». С. Иванов
Появление Лжедмитрия II
Самозванец, выдававший себя за чудом спасшегося Лжедмитрия I и вошедший в историю под именем Лжедмитрия II, является одной из самых загадочных личностей русской истории. До сих пор неизвестно его настоящее имя, происхождение и даже национальность. Согласно одной версии, он был поповским сыном, и звали его Матвей Верёвкин, по другой – сыном еврея из белорусского города Шклова, по третьей – сыном стрельца из Стародуба.
Лжедмитрий II
Но в любом случае, если бы этот человек не объявил себя царем Дмитрием, то эту роль выполнил бы за него кто-то другой. Слишком уж широкие общественные силы были заинтересованы в самозванце, без него восстание Болотникова было обречено на неудачу.
В начале 1607 года в Шклове люди Болотникова нашли подходящую личность на роль самозванца – будущего Лжедмитрия II. Его выбрали лишь потому, что он уже имел опыт самозванчества: при Лжедмитрии I он выдавал себя за дядю царя боярина Нагого, никогда на самом деле не существовавшего.
Фактически люди Болотникова заставили этого человека называть себя царём. Но тот испугался и бежал, был найден лишь спустя несколько месяцев в Пропойске. При поставленном перед ним выборе: смерть или роль царя, конечно же, выбрал последнее. Он должен был стать марионеткой при Болотникове; роль марионетки отводило ему и польское правительство, заинтересованное в появлении самозванца, чтобы продлить Смуту и, прикрываясь именем «законного царя», захватить всю Россию.
Предыдущая попытка поляков захватить страну или хотя бы её часть, используя Лжедмитрия I, явно провалилась, ведь тот начал вести себя самостоятельно и отказался уступать польскому королю обещанные Смоленщину и Черниговщину. Теперь поляки стремились не наступить дважды на одни и те же грабли, выбрав на роль царя человека необразованного, грубого и морально не привлекательного.
В мае 1607 года Лжедмитрий II перешёл русскую границу и объявился в Стародубе. Там перед большим стечением народа он объявил себя царём, и город присягнул ему. Вслед за этим претенденту на престол присягнули и соседние города, в Стародуб начали стекаться добровольцы, началось формирование армии. К самозванцу начали прибывать и польские магнаты со своими личными отрядами. В это же время была сформирована и Боярская дума.
Понятно, что магнаты, прибывавшие к Лжедмитрию, знали к кому приходили на самом деле. Они считали его марионеткой и даже мысли не допускали, что он когда-нибудь будет править страной самостоятельно. Роль марионетки ему отводили и московские бояре, противники Шуйского.
Но почему же к Лжедмитрию II начали приходить русские крестьяне? Неужели они хотели себе такого царя?
Одни приходили в его армию потому, что ненавидели Шуйского, другие – потому, что ранее сражались за Болотникова, ну а третьи приходили к нему, так как помнили благополучное правление Лжедмитрия I и верили, что он действительно спасся.
Поход на Москву
Собрав несколько тысяч человек, 10 сентября 1607 года Лжедмитрий II выступил в поход. Естественно, самозванцу доверить командование армией магнаты и бояре не могли, к тому же у него не было соответствующих знаний и опыта. Поэтому возглавил войска один из них пан Меховецкий. Целью похода была Тула, которая всё ещё осаждалась Шуйским.
Узнав о приближении самозванца с войском, царь предпринимал один за другим штурм города. Но взять Тулу не удавалось.
Тогда Шуйский выслал войска против претендента, но вскоре получил вести об их разгроме. И тут один из приближённых дал царю совет: перекрыть реку плотиной и затопить город. Шуйский так и сделал, в результате 10 октября Тула капитулировала.
Перед капитуляцией Шуйский пообещал не пролить ни капли крови сдавшихся повстанцев. И формально он своё обещание сдержал: все сдавшиеся по приказу Шуйского были утоплены. Болотников – сослан в Каргополь, а потом тоже утоплен.
Узнав о падении Тулы, Лжедмитрий отступил в Орёл, где получил значительное подкрепление. С четырьмя тысячами поляков прибыл магнат Роман Рожинский. Будучи крупным землевладельцем, Рожинский вёл расточительную жизнь и потому теперь нуждался в деньгах. На войне с Россией он мечтал сколотить огромное состояние, но поскольку самозванец назначил вскоре его новым главнокомандующим всей своей армии, то Рожинский начал мечтать уже о власти над всей страной при царе-марионетке.
После Рожинского к самозванцу с разрешения польского короля, который всё ещё продолжал называть себя другом Шуйского, прибыли другие магнаты со своими отрядами – Ян Петр Сапега и Александр Лисовский. Как и Рожинский, они тоже рассматривали эту войну как доходное предприятие.
Ян Петр Сапега
После поляков прибыли и казаки – 3 000 запорожских и 5 000 донских.
Во главе донских казаков стоял уроженец Тернополя атаман Иван Заруцкий. Будучи в начале подданным польского короля, Заруцкий попал в плен к крымским татарам, потом бежал, но не в родные края, а на Дон, где вскоре стал атаманом. Он решил присоединиться к Лжедмитрию II, надеясь, что тот сделает его крупным военачальником и щедро наградит.
С такой вот разношёрстной и разноплеменной армией, которая насчитывала уже 27 000 человек, весной 1608 года Лжедмитрий II и Рожинский двинулись на Москву. В Зарайской битве отряд Лисовского нанёс поражение царской армии. Следующее крупное поражение войска Шуйского потерпели под Болховом. После этой битвы города Козельск, Калуга, Можайск и Звенигород сдались самозванцу без боя.
В начале июня войска Лжедмитрия II появилось под Москвой и в очередной раз нанесли поражение Шуйскому. 25 июня, при попытке отбить войска самозванца от столицы, Шуйский потерпел еще одно поражение.
Началась долгая осада Москвы.
Продолжение следует…