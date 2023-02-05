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ISW: Российская армия готовит наступление на Луганском направлении, удар в сторону Запорожья маловероятен

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ISW: Российская армия готовит наступление на Луганском направлении, удар в сторону Запорожья маловероятен

Российская армия вряд ли перейдет в масштабное наступление на Запорожском направлении, оно будет развиваться на других участках фронта. К такому выводу пришел американский аналитический центр, более известный под названием Институт изучения войны (ISW).


Аналитики из США считают, что Запорожское направление вряд ли будет основным для наступления российской армии, даже учитывая переброску резервов и новой бронетехники к линии соприкосновения. Удар будет нанесен на одном из участков, на весь фронт сил у Москвы не хватит, даже несмотря на проведенную мобилизацию. Предполагаемое направление удара - Луганская область, а также район Бахмута (Артемовска).

Решительные наступательные операции России вряд ли будут нацелены на город Запорожье с западной линии фронта Донецк-Запорожье, поскольку российские военные продолжают подготовку к наступлению в западной части Луганской области. Россия концентрирует войска и военную технику для решительного наступления на запад Луганской области и районы Бахмута

- говорится в очередной сводке института.

Между тем в Киеве продолжают утверждать, что российский президент Владимир Путин якобы отдал приказ освободить весь Донбасс к 1 марта. Фейк об этом запустили украинские ЦИПсО, и теперь в Минобороны Украины заявляют о невозможности российской армии "захватить" оставшуюся территорию Донецкой и Луганской областей, подавая это как очередную победу ВСУ.

В свою очередь, британская разведка признала, что Россия добилась "небольших успехов" в своих попытках окружить Бахмут (Артемовск), взяв под огневой контроль две основные трассы, по которым в город перебрасывались ресурсы и резервы.
Использованы фотографии:
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23 комментария
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:20
    +5
    "В свою очередь, британская разведка признала, что Россия добилась "небольших успехов" в своих попытках окружить Бахмут (Артемовск), взяв под огневой контроль две основные трассы, по которым в город перебрасывались ресурсы и резервы."
    Надеюсь и уверен, "небольшие успехи" превратятся в те самые камушки, которые сначала постепенно, а потом стремительно превращаются в камнепад.
    Альтернатив нет. Только Победа!
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 15:50
      +1
      Все эти заморские «аналитики» словно в одном гидрометцентре родились) пишут всякую рандомную ересь в расчете, что позже когда их «прогнозы» не сбудутся ) о них уже никто не вспомнит но здесь и сейчас свой хайп они получат)
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 16:04
        0
        американский аналитический центр, украинские ЦИПсО и британская разведка ...

        Сокращённо: ААЦУЦИ Бро ...
        1. Vyacheslav57
          Vyacheslav57 Сегодня, 16:23
          0
          Удар будет нанесен на одном из участков, на весь фронт сил у Москвы не хватит,

          Хреновые аналитики этот американский центр . Войска РФ уже поняли что одним ударом ничего не добьёжся , врага нужно растаскивать по всему фронту . Чтобы не было возможности подтянуть резервы . Что и делается сейчас , откуда только снимается часть военнослужащих , сразу туда наносится удар с последующим продвижением вперёд . Да , пока продвижения вглубь не значительные , но уничтожается живая сила врага .
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 16:30
            +1
            Истощение - оно в обе стороны работает.
            Россия психологически лучше готова к долгому противостоянию, зато у Запада промышленных резервов больше.
            Наймут побольше наёмников, сделают "дежурство" на фронте посменным, пришлют техники и оружия побольше.
            Неизвестно, кто быстрей устанет.
            Тут скорее санкции сработают - надо прекратить снабжать Европу нефтью, газом, удобрениями, и вообще прекратить торговлю с теми, кто нацистов снабжает.
            И делать это надо сейчас, а не потом, когда они найдут других снабженцев.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 15:21
    +2
    Россия выжидает и мочит ..Нам нужен оперативный простор И выйте к границе с польшой
    Там суляки сконцентрировались ..Ну и перекрыть поставки натовские
    А укров и так замочим
    усраина Это так ..Россия более глубоко копнула сущность англасаксов
    Вот они "осиное гнездо " Вычислили !
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:28
    +3
    Ну вот,амерзские вангователи на кофейной гуще обьявились..А насчет "всего фронта"то даже в 1944 году Красная Армия ,имевшая огромный потенциал не наносила одновременно "десять сталинских ударов"
  4. Мать Тереза
    Мать Тереза Сегодня, 15:29
    +5
    Надо ввести мораторий на подобные публикации. Толку от них никакого.
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 16:24
      0
      Пусть мелят. "Собака лает караван идёт". Самое главное что бы у нас не было утечки где когда и какими силами ударим.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:36
    +1
    ISW: Российская армия готовит наступление на Луганском направлении, удар в сторону Запорожья маловероятен
    . Теж самые разговоры, гадание...
    Так то разве данные могут дать направление для правильных выводов... контрразведка, вперёд, ловить всех шпиенов, какими б они не были!
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 16:30
      0
      Я вот тоже хочу погадать, а вдруг угадаю. Мы ударим севернее Харькова на Днепропетровск, одновременно на Луганском направлении.ну и конечно встречный удар со стороны Запорожья на Днепропетровск да бы окружить всю Донбасскую группировку. Во как я замутил. Аж самому понравилось.
  6. divan
    divan Сегодня, 15:40
    +3
    простите, а какое им собачье дело куда мы будем наступать ? Там везде наша территория и нам надо её освободить , мы и без подсказок замшелых "юкспертов" будем это делать!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:45
      +4
      Цитата: divan
      простите, а какое им собачье дело куда мы будем наступать ? Там везде наша территория и нам надо её освободить , мы и без подсказок замшелых "юкспертов" будем это делать!

      Ну во первых людям просто интересно . Ведь кайфово чувствовать себя умным, сумевшим предсказать событие. Во вторых за эти публикации платят в различных изданиях, т/е люди зарабатывают себе своим увлечением на жизнь.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:54
        +2
        Честно сказать, я тоже себя к таким отношу. Только не зарабатываю ни фига. А так, вы прям с меня написали. И ведь поделать с собой ничего не могу what
  7. Cympak
    Cympak Сегодня, 15:44
    +1
    Аналитики из США считают, что Запорожское направление вряд ли будет основным для наступления российской армии, даже учитывая переброску резервов и новой бронетехники к линии соприкосновения. Удар будет нанесен на одном из участков, на весь фронт сил у Москвы не хватит, даже несмотря на проведенную мобилизацию. Предполагаемое направление удара - Луганская область, а также район Бахмута (Артемовска).

    Сейчас есть успех на Артемовском Северском направлении. Его нужно развивать. Ждать когда противник поддтянет туда резервы. После чего нанести массированный удар в направлении Запорожья и Днепропетровка вдоль Днепра. Это позволит отрезать снабжение противника через Днепр. Ближайшие мосты оснатуся в Киеве, Каневе, Черкассах, Кременчуге
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: Cympak
      Сейчас есть успех на Артемовском Северском направлении. Его нужно развивать. Ждать когда противник поддтянет туда резервы.

      Когда противник подтянет резервы наступать будет на порядок сложнее, с соответствующими потерями.
      Цитата: Cympak
      После чего нанести массированный удар в направлении Запорожья и Днепропетровка вдоль Днепра.

      Без изолирования и последующего взятия Запорожья наступление вдоль Днепра невозможно. Имея на фланге и в тылу такой укрепленный пункт идти вперед, это обрекать себя на риск контрудара и последующего окружения.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:58
      +2
      Я думаю Запорожье возьмут. Что там западные эксперты подразумевают под словом не собираются брать - неизвестно. Не собираются когда? Сейчас? На следующей неделе? request
  8. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 15:54
    +1
    Главное тут не боевые действия и т.д. А политика и экономика !
    Усраина ,это все просто давление на Россию , да кровавое и жукткое .
    И попытки нас на колени поставить за наши ресурсы ..
    А Русские не хотят ! И мы начинаем напоминать народам американского континента Сколько им должны англосаксы и т.д.

    Про себя молчим ..Громче евреев ,мы не сможем крикнуть,но намекнуть если только wink
  9. Керенский
    Керенский Сегодня, 15:56
    +1
    К такому выводу пришел американский аналитический центр, более известный под названием Институт изучения войны (ISW).

    Да прекращайте уже!
    Кружок по интересам из 10-ти человек. Материалы поставляет ОБС.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 16:39
      0
      Просмотрите их материалы на пол-года назад. Где они ошиблись?
      Накопление сил ВСУ под Харьковым и Изюмом они точно отметили в свое время.
      И отход армии России с правого берега тоже предсказали за два месяца до того, как он произошел.
  10. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:28
    0
    Nach dieser "Analyse", sollte man Saporoschje mit als Erstes
    massiv angreifen und die dortigen Ukra-Truppen allesamt zu
    Kleinholz verarbeiten...!!!
  11. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 16:36
    0
    ISW: Российская армия готовит наступление на Луганском направлении, удар в сторону Запорожья маловероятен

    По данным Совинформбюро.....
    Очередные толи гадалки, толи агенты разглашающие наши секретные планы, толи эксперДы.....
  12. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 16:45
    0
    Украинские СМИ этот isw цитируют сплошь и рядом, там они такой бред несут. Я думал это абривеатура какой-то "жёлтой" газетки.