Решительные наступательные операции России вряд ли будут нацелены на город Запорожье с западной линии фронта Донецк-Запорожье, поскольку российские военные продолжают подготовку к наступлению в западной части Луганской области. Россия концентрирует войска и военную технику для решительного наступления на запад Луганской области и районы Бахмута

Российская армия вряд ли перейдет в масштабное наступление на Запорожском направлении, оно будет развиваться на других участках фронта. К такому выводу пришел американский аналитический центр, более известный под названием Институт изучения войны (ISW).Аналитики из США считают, что Запорожское направление вряд ли будет основным для наступления российской армии, даже учитывая переброску резервов и новой бронетехники к линии соприкосновения. Удар будет нанесен на одном из участков, на весь фронт сил у Москвы не хватит, даже несмотря на проведенную мобилизацию. Предполагаемое направление удара - Луганская область, а также район Бахмута (Артемовска).- говорится в очередной сводке института.Между тем в Киеве продолжают утверждать, что российский президент Владимир Путин якобы отдал приказ освободить весь Донбасс к 1 марта. Фейк об этом запустили украинские ЦИПсО, и теперь в Минобороны Украины заявляют о невозможности российской армии "захватить" оставшуюся территорию Донецкой и Луганской областей, подавая это как очередную победу ВСУ.В свою очередь, британская разведка признала, что Россия добилась "небольших успехов" в своих попытках окружить Бахмут (Артемовск), взяв под огневой контроль две основные трассы, по которым в город перебрасывались ресурсы и резервы.