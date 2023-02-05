Шесть разведывательно-диверсионных групп ВСУ нейтрализованы на Купянском направлении - Минобороны

Российские войска продолжают наступать по основным направлениям, противник, оказывая ожесточенное сопротивление, вынужден отступать. Попытки ВСУ действовать небольшими группами потерпели неудачу, только на линии соприкосновения в Харьковской области были нейтрализованы несколько украинских ДРГ.
На Купянском направлении артиллерия группировки "Западная" нанесла удары по позициям 14-й и 92-й ОМБр ВСУ в районах Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. На территории Харьковской области обнаружены и уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Противник потерял до 35-ти человек личного состава, броневик и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении продолжается наступление наших войск при поддержке артиллерии. Под удар снова попали подразделения 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах Новосадовое, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника: свыше 120-ти "двухсотых" и "трехсотых", боевая машина пехоты и три броневика.
На Донецком в ходе наступления войска группировки "Южная" заняли новые рубежи, артиллерия и ракетные комплексы нанесли удары по 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригадам морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригаде ТРО в районах Спорное, Авдеевка и Красногоровка ДНР. За сутки уничтожено свыше 115-ти всушников, три БМП, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20 и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" уничтожила порядка 130-ти украинских военнослужащих из состава 72-й ОМБР ВСУ в районе Угледар и 110-й ТРО в районе Новодаровка Запорожской области. Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два броневика, два автомобиля, САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах Гуляй Поле Запорожской области и Водяное ДНР. В районе Угледара уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица "Акация" в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области.