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Шесть разведывательно-диверсионных групп ВСУ нейтрализованы на Купянском направлении - Минобороны

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Шесть разведывательно-диверсионных групп ВСУ нейтрализованы на Купянском направлении - Минобороны

Российские войска продолжают наступать по основным направлениям, противник, оказывая ожесточенное сопротивление, вынужден отступать. Попытки ВСУ действовать небольшими группами потерпели неудачу, только на линии соприкосновения в Харьковской области были нейтрализованы несколько украинских ДРГ.


На Купянском направлении артиллерия группировки "Западная" нанесла удары по позициям 14-й и 92-й ОМБр ВСУ в районах Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. На территории Харьковской области обнаружены и уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Противник потерял до 35-ти человек личного состава, броневик и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении продолжается наступление наших войск при поддержке артиллерии. Под удар снова попали подразделения 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах Новосадовое, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника: свыше 120-ти "двухсотых" и "трехсотых", боевая машина пехоты и три броневика.

На Донецком в ходе наступления войска группировки "Южная" заняли новые рубежи, артиллерия и ракетные комплексы нанесли удары по 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригадам морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригаде ТРО в районах Спорное, Авдеевка и Красногоровка ДНР. За сутки уничтожено свыше 115-ти всушников, три БМП, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20 и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" уничтожила порядка 130-ти украинских военнослужащих из состава 72-й ОМБР ВСУ в районе Угледар и 110-й ТРО в районе Новодаровка Запорожской области. Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два броневика, два автомобиля, САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах Гуляй Поле Запорожской области и Водяное ДНР. В районе Угледара уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица "Акация" в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области.
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:54
    0
    К вопросу о том, почему ДРГ нет смысла слать. за линию фронта пройти невозможно, в силу того, что нет никакой "линии" Есть сплошные глубокоэшелонированные укрепы. Плюс у обоих сторон сейчас, все виды разведприборов-тепляки, ночники, воздушная разведка на БПЛА.
    В новости речь идет скорее не о ДРГ как таковых а о разведывательное-штурмовых группах прощупывающих передний край обороны для разведки боем и вскрытии огневых точек. Впрочем на технике это делать вдвойне бессмысленно и может быть объяснено только попыткой противника воспроизвести тактику "харьковского "прошлогоднего наступления на изюмском участке.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:04
      0
      Цитата: голос_разуma
      К вопросу о том, почему ДРГ нет смысла слать.

      Кому и куда , вопрос не открыт ? ДРГ действует не на линии фронта , где идут активные боевые действия , а в тылу противника . Если плотность фронта сильно насыщена то проскочить не замеченным очень сложно . А вообще , ДРГ уже показала свою эффективность , хоть с той , хоть с нашей стороны и думаю отказываться от этого подразделения никто не будет .
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 16:49
        0
        Если нормально поставлено наблюдение и оборона как оборона , а не два бойца на двести метров в глубь и пятьсот по фронту то дозоры ( ладно по модному ДРГ) не срабатывают .
        Причем пока не запахнут тушки убирать не стоит торопится ( на психику того давят)
        Конечно чем с большей жестокостью уничтожаются дозоры противника тем выше воздействие.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:07
      0
      333 русский хулиган четко корректирует Смерч и Ураган ..
      Вот так и воюем мужики
  2. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 16:06
    +2
    Возможно ли запустить на Киев информационную ракету?
    Проходя службу во фронтовой авиации, я знаю, что "Стрижи" и "Рейсы" оснащались не тлько фотокамерами и видео камерами, но и блоком сброса листовок над вражескими позициями. Наши ракеты с тепловыми ловушками в первой волне ракетной атаки можно наполнить такими листовками о ситуации на фронте. Тогда пусть их сбивает вражеская ПВО (ПРО). Срабатывает система АПР (аварийный подрыв ракеты) и тысячи листовок летят на кварталы Киева. Или Львова ...
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 16:39
      0
      Вот только зачем им эти листовки, подтереть одно место? Они упоротые, подлежат только ликвидации, помните, кто не скачет, тот москаль, с кастрюлей на голове wassat
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:44
      0
      Пропагандой надо было заниматься ежедневно в течение последних тридцати лет..Но все было недосуг.А сейчас поздно пить боржоми
  3. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 16:07
    0
    Броня кинула побратымов

    Это лучшая работа в мире
  4. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:23
    0
    а сколько на территории РФ(под видом "беженца" таких сущуствуют....в спящем режиме)....одними пожарами не отделаемся в ближайшие годы
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 16:39
    0
    Шесть разведывательно-диверсионных групп ВСУ нейтрализовано на Купянском направлении - Минобороны

    Вот это новость так новость, четко и лаконично!
    А то сплошные прогнозы и гадания на кофейной гуще, толи любит, толи не любит...