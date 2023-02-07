Германия между двумя войнами. Капповский путч

Улицы Берлина после окончания войны
В этой статье продолжается рассматрение политической и социальной ситуации в очень непростое временя – период после окончания кровавой Ноябрьской революции в Германии и только что начавшей делать свои первые шаги Веймарской республики.
Инвалид войны на берлинской улице
Установившийся в Германии после Ноябрьской революции новый демократический порядок не приняли кадровые военные, так как для генералов и офицеров сохранившегося рейхсвера покинувший страну Вильгельм II все еще оставался олицетворением могущества Германии.
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Для генералов и офицеров рейхсвера вновь созданная Веймарская республика, с ее элементами демократии, была неестественной по своей природе, и смотрели они на нее, как на чуждую им организацию государственного управления, с которой ни они, ни Германия не имеют никаких исторических и глубинных связей.
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Германские военные, за исключением генерала Вильгельма Гренера (1867–1939), не одобрили установление республики и подписание Версальского мирного договора, хотя и присягнули новому правительству поддерживать демократический строй. Однако, рейхсвер, подчиняющийся по новой германской конституции только президенту, фактически оставался бесконтрольным и в итоге превратился в самостоятельную и активную политическую силу, которая скрыто выступала против демократического строя Веймарской республики и говорила об ударе «ножом в спину»*, утверждая, что война Германией была проиграна лишь только потому, что все усилия рейхсвера были подорваны безродными левыми политиками-популистами в тылу.
Иллюстрация удара «ножом в спину» в германской прессе
Германские военные являлись серьезной политической силой в новой демократической республике и оказывали существенное влияние на общественно-политическую жизнь в стране. И даже несмотря на конституционный запрет для людей в военной форме на какую-любую политическую деятельность и декларируемую генералитетом политику строительства т. н. «аполитичного рейхсвера», офицерский корпус был вынужден взаимодействовать с политической жизнью Веймарской Германии. Этого требовала необходимость представлять интересы вооруженных сил в рейхстаге и правительстве.
Заседание правительства Веймарской республики
После Ноябрьской революции и подписания Версальского мирного договора германские военные, юнкерство и некоторые круги крупной буржуазии считали, что в Германии необходимо создать новое правительство, которое должно открыто вступить на путь отмены условий позорного для Германии Версальского договора и не допустить сокращения ее вооруженных сил. Эта группа выступала также и за восстановление военно-промышленного потенциала Германии.
Солдаты рейхсвера и добровольцы Freikorps на улицах Берлина
Возглавить такое правительство был намечен крупный прусский землевладелец (юнкер) Вольфганг Капп – директор Восточно-прусского поземельного банка и один из лидеров Пангерманского союза, стоявшего на крайне реваншистских позициях, а источником готовящегося мятежа был избран штаб военного округа Берлин – Бранденбург, во главе которого стоял генерал Вальтер фон Лютвиц (1859–1942).
Вольфганг Капп (слева) и Вальтер фон Лютвиц (справа)
Непосредственным поводом к путчу послужило предстоявшее по условиям Версальского мирного договора сокращение вооруженных сил и ликвидация добровольческих корпусов (Freikorps)**. К началу 1920 года германская армия (рейхсвер) насчитывала, по германским официальным данным, 400 тысяч человек, а к июлю 1920 года ее надо было сократить до 100 тысяч человек. Правительство Ф. Эберта, шедшее по пути «политики выполнения», согласилось с требованием союзников сократить рейхсвер до предписанного договором количества.
Первый рейхспрезидент Германии Ф. Эберт
Такая позиция правительства и рейхспрезидента Ф. Эберта в отношении неукоснительного соблюдения всех условий Версальского мирного договора, а значит и массового сокращения вооруженных сил Германии, и роспуска большей части добровольческих отрядов, привела к конфронтации между центральной властью и настроенными антиправительственно военными. Многие кадровые военные и добровольцы из Freikorps считали это предательством со стороны правительства.
Солдаты рейхсвера и добровольцы Freikorps на улицах Берлина
Подобные трения с властью вызвали резкое недовольство в военных кругах и послужили поводом к выступлению, известному как Капповский путч (Путч Каппа-Лютвица).
Этот мятеж военных и добровольческого корпуса весьма серьезно отразился на внешнеполитическом положении молодой Веймарской республики. С одной стороны, он показал странам-победителям, бывшим союзникам по Антанте, германскую решимость выполнять Версальский договор, с другой – слабость существующей формы правления в Германии и реальную опасность прихода к власти кругов, оппозиционно настроенных к договору.
Берлинские улицы
И если Спартаковское восстание (Январское восстание), вспыхнувшее в 1919 году, случилось в пору сильной нестабильности и только что окончившейся мировой войны, было всего лишь первым испытанием молодой республики и недавно созданного социал-демократического правительства, то мартовский путч военных 1920 года стал уже тревожным сигналом для правительства, так и не сумевшего в должный момент проявить решительность и твердость.
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Начало
Итак, 10 марта 1920 года главнокомандующий рейхсвером в Берлине генерал Вальтер фон Лютвиц явился к рейхспрезиденту Ф. Эберту и предъявил ему ультиматум, требуя разогнать рейхстаг, назначить новые президентские выборы, отказаться от готовящегося сокращения рейхсвера, прекратить передачу снаряжения и вооружения Антанте и уволить из рейхсвера преданных Веймарской республике генералов.
Солдаты рейхсвера и добровольцы Freikorps на улицах Берлина
Ф. Эберт отказался выполнить эти требования, но приказа почему-то об аресте заговорщиков не отдал, и поздним вечером 12 марта 1920 года 5 000 солдат из бригады добровольцев (Freikorps) под командованием Германа Эрхардта (1881–1971) – бригады, которая должна быть распущена первой в соответствии с Версальскими ограничениями – начали наступление на Берлин. Немудрено, что генерал В. Лютвиц нашел у Г. Эрхардта полную поддержку и понимание. Среди военных лидеров только генерал Рейнхард был готов выступить против путчистов.
Герман Эрхардт (1881–1971)
Вызванные к Ф. Эберту руководители рейхсвера – начальник войскового управления (замаскированный Генштаб) генерал Ханс фон Сект и майор Курт фон Шлейхер, служивший связующим звеном между армией и политиками Веймарской республики – заявили, что
«рейхсвер не будет сражаться против рейхсвера».
Таким образом, правительственные войска не оказали сопротивления, и 13 марта заговорщики беспрепятственно вошли в столицу.
Ханс фон Сект (слева) и Курт фон Шлейхер (справа)
Захват власти
Рейхсвер и Freikorps на улицах Берлина. Впервые появляется свастика
У министра обороны Густава Носке было всего 2 000 человек, чтобы противостоять путчистам. Г. Носке пытался связаться с полицией и сотрудниками службы безопасности, но они сами присоединились к перевороту.
Министр обороны Веймарской республики Густав Носке
Путчисты заняли правительственные здания и объявили об образовании правительства, во главе которого встали Вольфганг Капп и Вальтер фон Лютвиц. Новое правительство аннулировало Веймарскую конституцию и распустило парламент.
Путчисты на улицах Берлина
Полный захват власти путчистами, произведенный утром 13 марта 1920 года в Берлине, не встретил никакого сопротивления – все произошло легко и бескровно.
Об этом заявил самопровозглашенный рейхсканцлер Вольфганг Капп в своем первом обращении к народу, который затем пригласил кайзера Вильгельма II вернуться из Нидерландов, чтобы вновь занять свой пост императора.
Путчисты на улицах Берлина
Социал-демократическое правительство, не признавая своего низложения, эвакуировалось на запад страны, сначала в Дрезден, а затем окончательно остановилось в Штутгарте, пытаясь оттуда остановить путч, и призвало берлинских рабочих к забастовке.
Подобная беспомощность государственного управления в совсем еще недавно созданной Веймарской республики в тот момент не была случайной. Органы государственной власти отказывались функционировать, а еще не вставшая твердо на ноги
управленческая машина давала серьезные сбои, а беззащитность власти стала актуальным фактом. Части армии и полиции, находившиеся в восточных районах Германии, не только бездействовали, но и в некоторых случаях переходили на сторону восставших.
Сторонников путчистов можно было обнаружить среди многих слоев гражданского населения во многих уголках Германии. Однако общим для них всех был принципиальный антиправительственный настрой и правая идеологическая ориентация.
Сопротивление мятежу
Позже рейхспрезидент Германской Республики Фридрих Эберт направил населению обращение с просьбой о помощи в борьбе с националистическим восстанием. Он призвал нацию выступить против путчистов:
«Бей! Брось свою работу и задуши эту военную диктатуру! Сражайтесь любым оружием, чтобы сохранить Республику! Отложите в сторону всякое деление. Есть только одно средство для достижения этой цели: паралич всей экономической жизни. Ни одна рука не должна шевелиться, рабочий не должен помогать военной диктатуре. Всеобщая забастовка по всей линии! Пролетарии, соединяйтесь!»
Берлинская газета тех дней
Однако в открытую, с использованием оружия, эта конфронтация не вылилась, и проблема мятежа разрешилась иначе: с помощью агитации и всеобщей политической стачки, объявленной сбежавшим правительством и профсоюзами.
Листовка от 13 марта 1920, призывающая к забастовке
В отличие от сбежавшего в Штутгарт социал-демократического правительства, лидеры германских профсоюзов бежать отказались, и профсоюзный и политический деятель Германии Карл Легин призвал рабочих к всеобщей забастовке.
Как отметил Крис Харман, автор книги «Потерянная революция» (1982):
«Призыв имел немедленный эффект. Он был разослан в 11 часов утра в день переворота, в субботу, 13 марта. К полудню забастовка уже началась. Ее последствия ощущались повсюду в столице в течение 24 часов, несмотря на то, что было воскресенье. Поезда не ходили, электричества и газа не было. Капп издал указ с угрозой расстрела забастовщиков. Это не возымело действия. К понедельнику забастовка распространяется по всей стране – по Руру, Саксонии, Гамбургу, Бремену, Баварии, промышленным деревням Тюрингии, даже в помещичьих поместьях сельской Пруссии».
Путчисты на улицах Берлина
Становилось очевидным, что новый режим встречает сильную оппозицию среди немецкого населения, да и ожидаемая новыми властями реакция частей рейхсвера за пределами Берлина была неоднозначной: некоторые поддержали переворот, а другие остались верны правительству Ф. Эберта, ну а третьи ждали, чем это все обернется.
Многие регионы Германии отказались признать власть правительства В. Каппа, местами даже вспыхивали бои между армейскими частями и настроенными антимилитаристски левыми. За короткое время, несмотря на отсутствие газет, разнесся слух о всеобщей забастовке, и остановка работы в Берлине стала почти повсеместной.
Трамваи не ходили, а к полудню прекратилось движение автобусов и метро. Вечером в городе было темно, а все отели и рестораны были закрыты. Не было газа, электричества и даже воды; газеты не выходили, оставалась только телефонная связь.
Это привело к краху путча, который официально закончился в шесть часов вечера в среду, менее чем через пять дней, и восстановлению Веймарского правительства. После этого Вольфганг Капп объявил о своей отставке и бежал в Швецию, а власть правительства Ф. Эберта вскоре была восстановлена по всей стране.
Луи Л. Снайдер, американский ученый, который был непосредственным свидетелем этого мятежа, утверждал:
«Забастовка была эффективной, потому что без воды, газа, электричества и транспорта Берлин был парализован».
А Ричард М. Ватт, автор книги «Отъезд королей: трагедия Германии – Версаль и немецкая революция» (1973), пишет:
«Путчу Каппа положило конец сочетание полной некомпетентности канцлера Каппа и поразительной эффективности всеобщей забастовки, к которой призвали социалисты».
Вольфганг Капп спасается бегством на самолете
Этот переворот наэлектризовал всю страну. Из Берлина забастовка стихийно распространилась по Руру, Центральной Германии и докатилась до Баварии. Контрдвижение было таково, что почти в каждом городе и поселке военные были вытеснены массовыми демонстрациями рабочих и среднего класса.
Рурское восстание
В ответ на вооруженный захват Берлина путчистами Каппа в Руре началась всеобщая забастовка, где рабочие Рура выступили с требованиями, выходящими за рамки республиканских целей и всеобщей забастовки.
С 10 по 21 марта в Руре шли бои рабочих с путчистами. В регионе стали стихийно образовываться отряды Красной Армии, численность которых достигла 80 тысяч человек, полностью оснащенных современным вооружением и артиллерией. А уже 19 марта отряды Красной Армии полностью заняли город Эссен и обратили в бегство рейхсвер. И эти вооруженные рабочие, которым удалось изгнать фрайкор и силы рейхсвера, теперь отказывались сложить оружие, как того требовало центральное правительство.
Новое коалиционное правительство под руководством члена Социал-демократической партии Германа Мюллера решило направить правительственные войска, которые ранее отказывались сражаться с Каппом, для восстановления порядка в Руре, что они и сделали, охотно и с большой жестокостью.
2–3 апреля части рейхсвера (более 100 тыс. человек), полиция и фрайкор при поддержке авиации и броневиков подавили сопротивление слабо вооруженной Красной Армии.
Герман Мюллер
При этом правительственные войска потеряли около 250 человек, в то время как рабочие – несколько тысяч. И еще сотни были казнены.
Информация
*Легенда об ударе ножом в спину (Dolchstosslegende) – теория заговора, существовавшая в Веймарской республике, объяснявшая поражение Германии в Первой мировой войне обстоятельствами не военного, а внутриполитического характера. Согласно этому утверждению, германская армия вышла из войны непобеждённой, но получила «удар в спину» от евреев и социалистов на родине.
**Freikorps (свободный корпус, добровольческий корпус). Полувоенное и независимое патриотическое подразделение, состоящее из солдат-добровольцев, выступающих как против коммунистов, так и против республики.