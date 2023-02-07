Германия между двумя войнами. Капповский путч



Улицы Берлина после окончания войны



Инвалид войны на берлинской улице



Очередь нуждающихся за бесплатной едой



Бесплатная раздача еды на улицах Берлина



Иллюстрация удара «ножом в спину» в германской прессе



Заседание правительства Веймарской республики



Солдаты рейхсвера и добровольцы Freikorps на улицах Берлина



Вольфганг Капп (слева) и Вальтер фон Лютвиц (справа)



Первый рейхспрезидент Германии Ф. Эберт



Солдаты рейхсвера и добровольцы Freikorps на улицах Берлина



Берлинские улицы



Бесплатная раздача еды на улицах Берлина

Начало



Солдаты рейхсвера и добровольцы Freikorps на улицах Берлина



Герман Эрхардт (1881–1971)

«рейхсвер не будет сражаться против рейхсвера».



Ханс фон Сект (слева) и Курт фон Шлейхер (справа)

Захват власти



Рейхсвер и Freikorps на улицах Берлина. Впервые появляется свастика



Министр обороны Веймарской республики Густав Носке



Путчисты на улицах Берлина



Путчисты на улицах Берлина

Сопротивление мятежу

«Бей! Брось свою работу и задуши эту военную диктатуру! Сражайтесь любым оружием , чтобы сохранить Республику! Отложите в сторону всякое деление. Есть только одно средство для достижения этой цели: паралич всей экономической жизни. Ни одна рука не должна шевелиться, рабочий не должен помогать военной диктатуре. Всеобщая забастовка по всей линии! Пролетарии, соединяйтесь!»



Берлинская газета тех дней



Листовка от 13 марта 1920, призывающая к забастовке

«Призыв имел немедленный эффект. Он был разослан в 11 часов утра в день переворота, в субботу, 13 марта. К полудню забастовка уже началась. Ее последствия ощущались повсюду в столице в течение 24 часов, несмотря на то, что было воскресенье. Поезда не ходили, электричества и газа не было. Капп издал указ с угрозой расстрела забастовщиков. Это не возымело действия. К понедельнику забастовка распространяется по всей стране – по Руру, Саксонии, Гамбургу, Бремену, Баварии, промышленным деревням Тюрингии, даже в помещичьих поместьях сельской Пруссии».



Путчисты на улицах Берлина

«Забастовка была эффективной, потому что без воды, газа, электричества и транспорта Берлин был парализован».

«Путчу Каппа положило конец сочетание полной некомпетентности канцлера Каппа и поразительной эффективности всеобщей забастовки, к которой призвали социалисты».



Вольфганг Капп спасается бегством на самолете

Рурское восстание



Герман Мюллер

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