Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о скорых проблемах для ВСУ на поле боя

Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям

Российские войска намерены захватить всю территорию Донецкой области в течение двух-трех месяцев, ВСУ ожидают проблемы, поскольку ВС России превосходят украинскую армию. С таким заявлением выступил бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович, покинувший эту должность после очередного "прогноза", не понравившегося официальному Киеву.По словам украинского "эксперта", в ближайшие месяцы ВСУ ожидают большие проблемы, связанные с планами российской армии освободить весь Донбасс. По прогнозам Арестовича, сделать это у русских не получится, но доставить проблем ВСУ они постараются. В пользу этого говорит большая группировка войск, собранная российским командованием.- заявил Арестович добавив, что в феврале и марте будет идти "кровавая драка", похожая на ситуацию мая-июня, когда ВСУ "медленно под давлением противника сдвигались назад, на более выгодные позиции".Ранее экс-советник офиса Зеленского заявил, что украинские власти упустили шанс на победу в конфликте, ВСУ уже не могут на равных противостоять российской армии. Вообще же Арестович иногда несет такую ахинею, что верят ему только в Киеве. Например, в начале февраля он заявил, что российские войска ведут наступление в районах Бахмута и Лимана только для того, чтобы занять более выгодные позиции и предложить переговоры. Кроме того, по мнению экс-советника Ермака, российские войска будут наступать только до апреля, после чего начнут окапываться, ожидая украинского контрнаступления.Напомним, что Арестович написал заявление об отставке после обрушившейся на него критике из-за заявления о российской ракете, якобы попавшей в дом. По его словам, украинской ПВО не надо было сбивать ракету над городом.