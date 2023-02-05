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Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о скорых проблемах для ВСУ на поле боя

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Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о скорых проблемах для ВСУ на поле боя

Российские войска намерены захватить всю территорию Донецкой области в течение двух-трех месяцев, ВСУ ожидают проблемы, поскольку ВС России превосходят украинскую армию. С таким заявлением выступил бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович, покинувший эту должность после очередного "прогноза", не понравившегося официальному Киеву.


По словам украинского "эксперта", в ближайшие месяцы ВСУ ожидают большие проблемы, связанные с планами российской армии освободить весь Донбасс. По прогнозам Арестовича, сделать это у русских не получится, но доставить проблем ВСУ они постараются. В пользу этого говорит большая группировка войск, собранная российским командованием.

Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям

- заявил Арестович добавив, что в феврале и марте будет идти "кровавая драка", похожая на ситуацию мая-июня, когда ВСУ "медленно под давлением противника сдвигались назад, на более выгодные позиции".

Ранее экс-советник офиса Зеленского заявил, что украинские власти упустили шанс на победу в конфликте, ВСУ уже не могут на равных противостоять российской армии. Вообще же Арестович иногда несет такую ахинею, что верят ему только в Киеве. Например, в начале февраля он заявил, что российские войска ведут наступление в районах Бахмута и Лимана только для того, чтобы занять более выгодные позиции и предложить переговоры. Кроме того, по мнению экс-советника Ермака, российские войска будут наступать только до апреля, после чего начнут окапываться, ожидая украинского контрнаступления.

Напомним, что Арестович написал заявление об отставке после обрушившейся на него критике из-за заявления о российской ракете, якобы попавшей в дом. По его словам, украинской ПВО не надо было сбивать ракету над городом.
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25 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:25
    +4
    Че то Люся пятой точкой крутит. Как только выпнули с должности, сразу начал альтернативную точку зрения излагать. Или многоходовочка с дальним прицелом на альтернативу клоуну или просто главная крыса почувствовала, что корабль тонет. Ему-то там о проблемах свинарника изнутри известно.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 17:32
      +2
      Российские войска намерены захватить всю территорию Донецкой области в течение двух-трех месяцев

      По прогнозам Арестовича, сделать это у русских не получится, но доставить проблем ВСУ они постараются.

      У него раздвоение личности , высказать две противоположные точки зрения в одном заявлении , это под силу только Арестовичу .
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 17:37
        +3
        Да никакой многоходовочки.
        Логика прямая, как лом.
        Пока был у руля, Украина держалась.
        Как уволили - "начались" проблемы.
        Ещё парочка предсказаний, потом можно говорить "а я предупреждал".
        При следующих выборах выставить свою кандидатуру и постоянно напоминать про это.
        Что же до "в итоге победа будет за Киевом" - закончить иначе сейчас для тех, кто в Киеве однозначно грозит тюрьмой.
      2. Балу
        Балу Сегодня, 17:53
        +1
        Цитата: Vyacheslav57
        У него раздвоение личности , высказать две противоположные точки зрения в одном заявлении , это под силу только Арестовичу .
        Типичный проходимец как Паниковский
      3. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 18:32
        0
        "Il a une double personnalité, pour exprimer deux points de vue opposés dans une seule déclaration, seul Arestovich peut le faire."
        Que neni nous nous avons Macron dont c'est la spécialité le "en même temps"


        "У него раздвоение личности, выразить две противоположные точки зрения в одном заявлении может только Арестович".
        Что Нени у нас есть Макрон, чья специальность - "в то же время"
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:53
      +1
      Цитата: голос_разуma
      просто главная крыса почувствовала, что корабль тонет

      Как только все крысы сбежали, корабль перестал тонуть! ))) (с)
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:29
    +4
    Где он сейчас находится?"Беги,Люся.Беги!"!Этот черт не так прост,как мы тут все писали.Что то знает,чего не знаем мы.А может и просто набивает себе цену
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:42
      +2
      Ну так бывших разведчиков не бывает,да ещё он связан с британской Мi 6.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:41
    +3
    Ма-аленькая такая проблемка. Мизерная. Неприятная только для рагулья
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:46
      0
      Цитата: Bingo
      Ма-аленькая такая проблемка. Мизерная. Неприятная только для рагулья

      Вы уверены , что через год Украины не будет?
  4. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 17:43
    +1
    Его свои же на ремни порежут за такие "непатриотические" прогнозы.
  5. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 17:43
    +1
    Столько всего наболтал, что ничему удивляться и задумываться , искать смысл----- sad не стоит.
  6. Волк
    Волк Сегодня, 17:45
    0
    Проблема тут куда он сможет убежать?
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:44
      0
      Унас есть камеры одиночки.Может у нас в тюрьме отдохнуть,или в общаковской.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 17:47
    0
    АрЕстович военнообязанный или у него грыжа?.......Ааааа,он же девочка!
    Хотя с таким языком Люсе недолго и на передовой оказаться....в Лондоне...досвистится,однако....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:58
      0
      Девочки пойдут на релакс в прифронтовую зону.Тоже "обязанные"..Может и Люся.Любовь зла,полюбишь и...рогатого
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:49
    +2
    Люся просто тактично снял сливки сколько смог и сколько позволял момент и ушел в закат, намеренно спровацировал свою отставку. В будущем нас ожидает звездопад с уходом подальше из щумерии их нынешних главнюков. Умереть за свою страну это не для временщиков.
  9. Балу
    Балу Сегодня, 17:50
    0
    Этот балабол все больше напоминает мне стрелкова-гиркина, это такой типаж как киса воробьянинов. Только вот стульев для них больше нет.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:33
      0
      Цитата: Балу
      Этот балабол все больше напоминает мне стрелкова-гиркина

      Напомните, сколько штурмов выдержали силы Стрелкова в Славянске?
  10. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 17:53
    0
    Это постановочный цирк от Зе.
    Чтобы привлечь внимание, не веряших самому Зе.
    Реально, Арестович как был пешкой, так и есть. Пользуются его способностями нести "умную" чушь, сыграть "на зрителя".
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:58
    +1
    Со своей колокольни...
    Арестович иногда пишет такое, что "не совсем совпадает с официальной точкой зрения Президента Украины Зеленского".
    Возможно, что в 2023-м году Арестович либо взлетит в политическом плане, либо взлетит наоборот, т.к. противоречит. В значении "удалён от возможностей высказывать свою точку зрения".
    Но это лишь личное мнение...
  12. bober1982
    bober1982 Сегодня, 18:22
    0
    Все эти заявления Арестовича,вроде как от прояснения сознания,такое может сложиться впечатление,что-то толковое он начал говорить.
    Но,во первых - он всё ещё живой,что странно,бывшие старшие товарищи и начальники его не трогают,а во вторых - все его нынешние слова напоминают что-то вроде предвыборной компании,и в третьих - не ликвидируют Арестовича,по всей видимости потому,что более главные начальники,чем бывшие его старшие командиры,не заинтересованы в его устранении.
  13. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:32
    0
    Авакова с Коломойским кошмарили, обыски проводили, я думал, что и Арестовичу писец пришел, долго его слышно не было.
    Но нет-же вот он и опять со своими проблемными, для ВСУ, заявлениями, ДОВЫПЕНДРИВАЕТСЯ, НЕ ПОЙМУТ И НЕ ПРОСТЯТ!
  14. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 18:36
    -1
    он ошибся на пустом месте и лишился должности. его словам не стоит уделять внимания
  15. Юрий Василенко_2
    Юрий Василенко_2 Сегодня, 18:42
    0
    Вот мне дюже интересно, кого интересуют прогнозы Арестовича??? Кто не может заснуть без его бреда?