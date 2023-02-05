Глава МО Украины Резников: Киев взял на себя обязательства не применять западное дальнобойное оружие по территории России

Украина не будет применять поставленное Западом дальнобойное оружие для ударов по российской территории. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
Глава военного ведомства Украины провел пресс-конференцию, главной темой которой была российская спецоперация. По словам Резникова, обстановка на "востоке Украины" сложная, но контролируемая, ВСУ держат оборону, накапливая резервы для контрнаступления. По прогнозам Генштаба, российские войска перейдут к масштабному наступлению в феврале, как раз к годовщине начала СВО.
Наши силы обороны держатся. (...) Не нужно поддаваться различным паническим видам.(...) Мы ожидаем наступления русских, они любят символизмы. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка Верховного Главнокомандующего держит контроль, все готовые к отпору, копим силы. Готовим с партнерами по поставкам вооружений, как давали и будут давать
- заявил Резников
Говоря о поставках дальнобойного оружия западными спонсорами, пока еще министр обороны подчеркнул, что Киев якобы взял на себя обязательства не применять его для ударов по территории России. Донбасс и Крым, как заявляют в Киеве, являются украинскими территориями, поэтому на них это обещание не распространяется.
Мы с партнерами всегда утверждаем, что берем обязательство не применять оружие по территории России – только для деоккупации нашей территории. (...) Мы получили платформу в мае 155 мм, это дало направление для всех партнеров. Сейчас мы имеем 10 таких систем
- добавил он.
Ну и в конце Резников пообещал Украине самолеты западного производства заявив, что страны "антироссийской коалиции" готовы передать истребители Киеву, но пока не известно какие именно.