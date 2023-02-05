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Глава МО Украины Резников: Киев взял на себя обязательства не применять западное дальнобойное оружие по территории России

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Глава МО Украины Резников: Киев взял на себя обязательства не применять западное дальнобойное оружие по территории России

Украина не будет применять поставленное Западом дальнобойное оружие для ударов по российской территории. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.


Глава военного ведомства Украины провел пресс-конференцию, главной темой которой была российская спецоперация. По словам Резникова, обстановка на "востоке Украины" сложная, но контролируемая, ВСУ держат оборону, накапливая резервы для контрнаступления. По прогнозам Генштаба, российские войска перейдут к масштабному наступлению в феврале, как раз к годовщине начала СВО.

Наши силы обороны держатся. (...) Не нужно поддаваться различным паническим видам.(...) Мы ожидаем наступления русских, они любят символизмы. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка Верховного Главнокомандующего держит контроль, все готовые к отпору, копим силы. Готовим с партнерами по поставкам вооружений, как давали и будут давать

- заявил Резников

Говоря о поставках дальнобойного оружия западными спонсорами, пока еще министр обороны подчеркнул, что Киев якобы взял на себя обязательства не применять его для ударов по территории России. Донбасс и Крым, как заявляют в Киеве, являются украинскими территориями, поэтому на них это обещание не распространяется.

Мы с партнерами всегда утверждаем, что берем обязательство не применять оружие по территории России – только для деоккупации нашей территории. (...) Мы получили платформу в мае 155 мм, это дало направление для всех партнеров. Сейчас мы имеем 10 таких систем

- добавил он.

Ну и в конце Резников пообещал Украине самолеты западного производства заявив, что страны "антироссийской коалиции" готовы передать истребители Киеву, но пока не известно какие именно.
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18 комментариев
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 18:14
    0
    Украина не будет применять поставленное Западом дальнобойное оружие для ударов по российской территории.

    А как же Донец и Луганск которые вошли в состав РФ после референдума ? Это разве не территория РФ ?
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 18:21
      +8
      Читайте внимательнее .
      Они же не признали референдумы , и считают эти территории своими .
      Но думаю обещание не применять это оружие по территории России их не остановит .
      Сегодня обещали , завтра нет .
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 18:29
        +1
        Цитата: Кузнец 55
        Но думаю обещание не применять это оружие по территории России их не остановит .

        Конечно. Они будут обещать, но все равно применят
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 18:43
        +2
        Крым они тоже территорией РФ не признают, так что в отношении него никаких обязательств не брали. Да даже если "случайно" что и на прочие территории России залетит, ну скажут, что промахнулись чутка. Что и кому мы сделаем? В очередной раз красным фломастером черканём? Выразим решительные озабоченности? Одряхлевшего, беззубого мишку что бы и не попинать? Это ж безопасно.
      3. Tusv
        Tusv Сегодня, 18:44
        0
        Ну про химеры тоже говорили, а тем не менее обстреливают
  2. мерцание
    мерцание Сегодня, 18:18
    0
    Глава МО Украины Резников: Киев взял на себя обязательства не применять западное дальнобойное оружие по территории России
    А на счет территории Польши и Румынии никаких обязательств не было - а значит по ним можно бить с территории Украины западным дальнобойным оружием.
  3. topol717
    topol717 Сегодня, 18:22
    +2
    Надо все таки начинать применять ФАБы. Без этого они долго будут оказывать сопротивление. Артемовск уже бы давно взяли, если бы там СУшки разгружались ФАБами. Нету там мирного населения. И разницы нет, все равно все заново отстраивать, так чего тогда мучаемся???
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 18:37
      +2
      Здесь уже раз 500 писали - реалии таковы, что одна доставленная (если вообще доставленная) к цели ФАБ будет стоить нам одного самолёта (и лётчика). И это если брать ближние тылы, что касается глубокого, то там вообще без шансов - наши сверхманёвременные аэропланы будут вести чуть ли не с момента взлёта, а малозаметность от РЛС - не самая сильная сторона даже новейших наших самолётов, увернуться же от современной зенитной ракеты у них всё равно не получится. Существует весьма немного потенциальных целей, оправдывающих размен на самолёт стоимостью больше миллиарда рублей за штуку. Так что человеколюбие и нежелание обижать тех, кто с нами "один народ" (так ещё недавно принято было в пропагандонских агитках писать) тут не при чём.
  4. инженер74
    инженер74 Сегодня, 18:27
    -2
    СВО...
    Чувствую, так или иначе, она войдёт в историю, как "Специальная Великая Отечественная".... recourse
    ИМХО hi
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 18:48
      0
      Отечественными в нашей истории оставались только те войны, когда враг вторгался на нашу землю. Войны, и прочие операции, начатые по собственному выбору, какие бы великие и светлые цели не провозглашались, ещё ни разу за всю историю страны Отечественными не провозглашались.
      Так что, если и быть СВО "Отечественной", то не в нашей историографии.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:28
    -1
    Понятно.Удары обеспечены по Донецку,Луганской,Запорожской ,Херсонской,Крыму..Да и по другим западным областям России.Этот утырок врет,как дышит
  6. Комментарий был удален.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:32
    +5
    Вы на себя черти когда брали обязательства не применять противопехотные мины и вообще их уничтожить, даже деньги на это получили. Ну и?
    Пока не ликвидируем эту нечисть - они будут стрелять по России всем, что есть.
  8. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 18:34
    0
    Хо876лы , я поражен ,как своевременно и серьезно вы встрепенулись !
    Интересно, а что привело хо876лов к такому неожиданному решению ? Еще недавно главный ветеринар их совбеза говорил о совершенно обратном .....
  9. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:35
    -1
    Что они там курят? Как обдолбятся, так сразу куча угроз, одна хлеще другой. Как протрезвеют, так чуть-ли извинения не просят.
  10. Политикан
    Политикан Сегодня, 18:35
    -1
    Киев взял на себя обязательства не применять западное дальнобойное оружие по территории России
    :
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 18:51
      0
      А что это за мальчик, которому, получается, наш президент дал задание захватить весь мир?
  11. BAI
    BAI Сегодня, 18:48
    0
    Им главное - получить. После этого будут бить куда угодно. Кроме того, под прикрытием разговоров про оружие на 150 км, х.ох.лы будут с помощью Запада делать ударные БПЛА с дальностью 1500 км.
    Зенитные комплексы на крыше зданий в Москве не зря появились
  12. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:49
    0
    Глава МО Украины Резников: Киев взял на себя обязательства не применять западное дальнобойное оружие по территории России
    belayИнтересно, кто поверил?