Глава МО Украины Резников: Киев взял на себя обязательства не применять западное дальнобойное оружие по территории России

Наши силы обороны держатся. (...) Не нужно поддаваться различным паническим видам.(...) Мы ожидаем наступления русских, они любят символизмы. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка Верховного Главнокомандующего держит контроль, все готовые к отпору, копим силы. Готовим с партнерами по поставкам вооружений, как давали и будут давать

Мы с партнерами всегда утверждаем, что берем обязательство не применять оружие по территории России – только для деоккупации нашей территории. (...) Мы получили платформу в мае 155 мм, это дало направление для всех партнеров. Сейчас мы имеем 10 таких систем