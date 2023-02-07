Проблема борьбы с коммерческими дронами

Пока все следили за китайским Вини Пухом на шарике, в этой статье я попробовал проанализировать возможность нейтрализации угрозы от коммерческих квадрокоптеров не в формате «как хотелось бы», а конкретно: как это можно сделать в нашей армии и быстро.
Как ни удивительно, угрозу от коммерческих квадрокоптеров МО РФ заметило до начала СВО и даже предприняло в отношении нее кое-какие действия.
И у Мурза, и у еще много кого, краем пробегают противодроновые вундервафли, которые в войсках имеются. Но сделано это было странно: пользоваться этим никто не умеет, как это работает – не знают, инструкций к устройствам нет, и вообще штука дорогая – еще сломаешь. По факту чаще всего это просто лежало в укладочном ящике, ну или использовалось как роддом для кошек.
Во время визита к российским военным, стоящим рядом с ним, по какому-то бытовому вопросу, «Берег» обнаружил у них в штабе давно заброшенный алюминиевый кофр, на крышке которого кошка недавно родила котят и больше про него военные ничего не знали. Сказали, мол, бросили его тут те, кого мы сменяли. Что там – не знаем, хрень какая-то. Сейчас Игорь – единственный человек, который может там на месте запустить эту систему и воспользоваться ею по назначению.
Второй удивительный момент, что, как ни парадоксально, военные на более опасную угрозу разведывательной работы коммерческих дронов рефлексировали не то чтобы сильно, но вот потом пошли сбросы разного взрывающегося, и квадрокоптер с гранаткой превратился в умах военных в мегаоружие.
На этом этапе стали хоть как-то с ними бороться, но системной проблемой было то, что в качестве технических средств обнаружения был в лучшем случае солдатик с биноклем, а чаще просто сами войска, которые видели дрон и сообщали рэбовцам или внештатным антидроновым подразделениям, которые появились в некоторых батальонах. Это, кстати, хорошо показано в фильме «Лучшие в аду».
Энтузиасты
В некоторых подразделениях появились настоящие энтузиасты этого дела, и вот если проанализировать их работу, то получается – проблема с коммерческими дронами вполне решаема, причем малой кровью.
1. Не нужно создавать для этого отдельные подразделения. Для них у нас просто нет грамотных офицеров, так что будут назначены просто первые попавшиеся под руку и, скажем так, не сильно толковые.
2. У нас уже есть подразделение, которое отвечает за ПВО батальона и рот – это зенитно-ракетный взвод с ПЗРК, так вот, нужно просто в состав каждого из его отделений дополнительно включить двух солдат: одного с анализатором, второго – с антидроновым ружьем. Опыт показывает, что этих средств более чем достаточно для прикрытия рот.
3. В дальнейшем, когда наш ОПК в части средств борьбы с коммерческими дронами достигнет хотя бы уровня турецкого, то можно в состав взвода включить четвертое отделение с комплексными средствами обнаружения и подавления дронов батальонного уровня. Впрочем, отдельные образцы подобного у нашей армии и промышленности есть уже сейчас, но в большей степени это касается средств уничтожения или подавления, а не обнаружения.
Все это позволит обеспечить среднюю эффективность уровня:
• прорывов периметра разведывательными квадрокоптерами – в среднем не более одного за сутки;
• сброс целевой нагрузки ударным квадрокоптером – в среднем ноль за сутки.
Ключевой фактор – это передача средств борьбы с дронами от войск РЭБ войсковой ПВО. В отличие от рэбовцев, у войсковых пэвэошников есть системное понимание, какие именно задачи решаются при прикрытии подразделений и что произойти не должно.
Более того, это позволит сделать все быстро, так как понадобится только немного дообучить командиров взводов на офицерских сборах.
Огромной ошибкой будет передача антидроновых ружей в состав рот и тем более взводов. Ни мотострелковые, ни танковые, ни артиллерийские офицеры комплексными знаниями по обороне от воздушного противника не обладают и заниматься обучением операторов противодроновых ружей, а также организацией их применения – не смогут. Как результат – получится профанация: что вроде и оборудование есть, и периодически какие-то дроны сбивают, но комплексного противодействия не ведется.
Сразу оговорю, что это не панацея от всех ДПЛА, но это вынудит противника сильно сократить применение квадрокоптеров коммерческого типа, и в большей степени делать ставку на использование ДПЛА самолетного типа, которых значительно меньше.
Теперь что касается ОПК.
Им крайне полезно выучить значение слова «экосистема» и представлять не отдельные, пускай и «не имеющие аналогов», образцы, а комплекс средств обнаружения и подавления/уничтожения дронов. Причем комплекс, основанный на разных физических принципах, так как каждый из них хорош по-своему, но и имеет определенные ограничения. Например, РЛС обеспечивает большую дальность, но её эффективность снижается для малоразмерных целей. Лидар компенсирует этот недостаток, но в пределах меньшей дальности. Поэтому все обнаружители должны использоваться комплексно.
Хорошие новости
Чтобы закончить на положительной ноте, отмечу, что спустя 11 месяцев войны противник стал фиксировать комплексность работы некоторых противодроновых подразделений Российской армии.