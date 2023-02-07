Проблема борьбы с коммерческими дронами

Во время визита к российским военным, стоящим рядом с ним, по какому-то бытовому вопросу, «Берег» обнаружил у них в штабе давно заброшенный алюминиевый кофр, на крышке которого кошка недавно родила котят и больше про него военные ничего не знали. Сказали, мол, бросили его тут те, кого мы сменяли. Что там – не знаем, хрень какая-то. Сейчас Игорь – единственный человек, который может там на месте запустить эту систему и воспользоваться ею по назначению.

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