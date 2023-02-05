Российское Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации в Краматорске с целью обвинения российской армии

В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное "злодеяние" российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России

Украинский режим готовит очередную провокацию с целью обвинить российских военных в ударах по гражданской инфраструктуре, что должно подтолкнуть Запад к одобрению поставок дальнобойных ракет Киеву. Срочно заявление Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине размещено на официальных сайтах военного ведомства.Согласно полученной информации, украинские спецслужбы готовят подрыв нескольких медицинских учреждений в Краматорске, чтобы выдать это за последствия "ракетного удара", якобы нанесенного российскими войсками специально по гражданской инфраструктуре. В качестве объектов "российской агрессии" выбраны здания наркологического и онкологических центров, расположенных на улице Алексея Тихого. Информация достоверная, получена от нескольких источников, никак между собой не связанных.Провокация с подрывом медицинских учреждений будет специально освещена подготовленными журналистами из "проверенных" украинских и западных изданий. Часть журналистов уже прибыла в Краматорск, разместилась в гостинице "Сапфир" и ждет команды на освещение "терактов". Причем снимки последствий "российского удара" будут сделаны в первые минуты после подрыва. Тексты с обвинением России уже приготовлены, осталось сделать "правильные" фото и опубликовать материал.Медицинский персонал наркологического и онкологических центров переведен на удаленную работу, учреждения стоят пустые до особых указаний.- говорится в сообщении военного ведомства.