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Российское Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации в Краматорске с целью обвинения российской армии

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Российское Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации в Краматорске с целью обвинения российской армии

Украинский режим готовит очередную провокацию с целью обвинить российских военных в ударах по гражданской инфраструктуре, что должно подтолкнуть Запад к одобрению поставок дальнобойных ракет Киеву. Срочно заявление Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине размещено на официальных сайтах военного ведомства.


Согласно полученной информации, украинские спецслужбы готовят подрыв нескольких медицинских учреждений в Краматорске, чтобы выдать это за последствия "ракетного удара", якобы нанесенного российскими войсками специально по гражданской инфраструктуре. В качестве объектов "российской агрессии" выбраны здания наркологического и онкологических центров, расположенных на улице Алексея Тихого. Информация достоверная, получена от нескольких источников, никак между собой не связанных.

Провокация с подрывом медицинских учреждений будет специально освещена подготовленными журналистами из "проверенных" украинских и западных изданий. Часть журналистов уже прибыла в Краматорск, разместилась в гостинице "Сапфир" и ждет команды на освещение "терактов". Причем снимки последствий "российского удара" будут сделаны в первые минуты после подрыва. Тексты с обвинением России уже приготовлены, осталось сделать "правильные" фото и опубликовать материал.

Медицинский персонал наркологического и онкологических центров переведен на удаленную работу, учреждения стоят пустые до особых указаний.

В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное "злодеяние" российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России

- говорится в сообщении военного ведомства.
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18 комментариев
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  1. topol717
    topol717 Сегодня, 19:23
    -1
    Т.е. разведка есть и работает, но как же тогда объяснить Изюмскую перегруппировку???
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:34
      -1
      100 процентную увреренность может дать только стаховой полис ((
      разведка делает всё от неё зависящее
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:01
        +1
        Наш страховой полис гарантий не даёт. Его может дать прокуратура.
        К разведке больше доверия
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 20:35
          0
          А пока идут попытки провокаций эти нелюди уже под Бахмутом(Артемовск):

          Как сообщают с мест военкоры, на позиции русских войск под Новобахмутовкой с беспилотников были сброшены цилиндры с химическим отравляющим веществом. У людей, попавших под поражение химией, отмечается рвота и судороги.

          Итак, Украина официально применила химическое оружие. Но сначала к фактам:

          На фото №1 некто Роберт Мадяр, укронацист, командир отдельной тактической группы аэроразведки.

          На видео №2 Мадяр в своем ТГ канале демонстрирует FPV-дроны со специальными креплениями и десятки химических боеприпасов под них. Часть контейнеров уже заполнены, находятся в холодильнике, который также показывают.

          На фото №3,4 такие же FPV-дроны, но разбитые. Пишет rusengineer: «Новобахмутовка. Только что был сброс химии на передовые позиции, рвота, судороги у личного состава».

          Итак, 5 февраля 2023 года Украина официально применила химическое оружие. Нет никаких сомнений, что сделано это с ведома и одобрения американских и британских кураторов. «Красные линии» сегодня покраснели еще сильнее.

          Один из наших подписчиков прислал мнение по поводу применяемой украинцами дряни:

          "Здравствуйте. По поводу видео с отравляющими веществами, сброшенными с коптера. Я по образованию химик-технолог, могу предположить, что в качестве ОВ они применяют хлорциан. Это газ, но при температуре -7 градусов, это твёрдое вещество. Было видео, где заряды хранят в холодильнике. Поэтому все логично, сбросили его, он взорвался и перешёл в газ. Кроме того, хлорциан используется при производстве средств защиты растений , поэтому на любом таком заводе найти его не проблема. Признаки отравления тоже схожи, в частности. он приводит и к рвоте и к судорогам. 
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:23
    +4
    Согласно полученной информации, украинские спецслужбы готовят подрыв нескольких медицинских учреждений в Краматорске
    Бандеровцы как и в 40-е годы, убивали из за угла по подлому, убивали всех и своих и чужих, у них нет ни человечности, ни сострадания, подручные Сатаны.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:26
    +2
    Уже лет15 дивлюсь нашим толерантным:надо предвзято в игнор всех предвзятых к россии.
    А наши рукотыкатели(в тч песков) терпели их вранье и отвечали на "вывернутые" вопросы напресс конференциях.
    Будем свой мир создавать? Или они по прежнему хозяева "наших" офшоров?
  4. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 19:31
    +8
    Часть журналистов уже прибыла в Краматорск, разместилась в гостинице "Сапфир" и ждет команды на освещение "терактов".

    Вот она , истинная цель - гостиница " Сапфир " . Потом можно и извиниться что не туда попали . Зато охоту отобьём у всячески желающих жареных новостей . Ещё есть вариант -- послать полетать " Герань" вокруг гостиницы , ПВО Украины всё остальное доделает за нас и выберет правильную цель .
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:05
      +1
      В самом деле. Снести гостиницу и дело с концом. Пооока новых журналюг навезут. Да и найдутся ли потом желающие "освещать" подобные события. Ну подумаешь за гостиницу обвинят. Хоть не зазря. Не обидно
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:35
    +3
    Вообще не удивлен.После Бучи,драмтеатра итд...Только что толку предупреждать,метать бисер перед западными свиньями?Мы уже виновные априори.Может начать действовать в стиле "плохих парней"?Раз ими назначены.
  6. sub307
    sub307 Сегодня, 19:40
    +1
    Цитата: антивирус
    Или они по прежнему хозяева "наших" офшоров?

    Ну так сами и ответили....по прежнему, по прежнему...,и не только оффшоров, ещё и "наших"валютных средств в их банках. Ну, а чего им "тормозить", мы ж один хрен увеличили прокачку газа через украинскую трубу на Запад, и на сделки идём послушно ...зерно там, аммиак и т.д.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:08
      0
      Ну правильно - на сделки идём. Нет бы заводы аммиачные закрыть. Поля не пахать более. Газ с нефтью только для выживания. Хотя он и так нафиг не нужен будет. Трактора же нам тоже не нужны будут. Людей по домам. Пусть отдыхают.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:23
        +1
        А может не так?Газ подешевле на наши аммиачные заводы.Отсюда-дешевле удобрения для наших сельхозпроизводителей.И с.х.техники для них.Не?Надо ходить кланятся?
      2. starina
        starina Сегодня, 20:31
        0
        Аммиак в удобрения, нефть и газ на глубокую переработку для получения товаров с высокой прибылью, работа отечественных предприятий, зарплаты, налоги..
        Стоп! Строить? Производить? Да ну-у фигня какая-то..
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:56
    +2
    Часть журналистов уже прибыла в Краматорск, разместилась в гостинице "Сапфир" и ждет команды на освещение "терактов".

    Нет никаких средств ударить по «Сапфиру», чтобы им было, чем заняться?
    * * *
    Мы в провокацию не поверим, а на Запад мы КЛАЛИ С ПРИБОРОМ!!!
  8. Су-25
    Су-25 Сегодня, 20:20
    +2
    список государств, которые были подвергнуты бомбардировкам Соединенных Штатов Америки после Второй Мировой войны:

    • Корея и Китай 1950-53 (Корейская война)
    • Гватемала 1954
    • Индонезия (1958)
    • Куба (1959-1961)
    • Гватемала (1960)
    • Конго (1964)
    • Лаос (1964-1973)
    • Вьетнам (1961-1973)
    • Камбоджа (1969-1970)
    • Гватемала (1967-1969)
    • Гренада (1983)
    • Ливан (1983, 1984) (поражение целей на территориях Ливана и Сирии)
    • Ливия (1986)
    • Сальвадор (1980)
    • Никарагуа (1980)
    • Иран (1987)
    • Панама (1989)
    • Ирак (1991) (война в Персидском заливе)
    • Кувейт (1991)
    • Сомали (1993)
    • Босния (1994, 1995)
    • Судан (1998)
    • Афганистан (1998)
    • Югославия (1999)
    • Йемен (2002)
    • Ирак (1991-2003) (совместно войска США и Великобритании)
    • Ирак (2003-2015)
    • Афганистан (2001-2015)
    • Пакистан (2007-2015)
    • Сомали (2007-2008, 2011)
    • Йемен (2009, 2011)
    • Ливия (2011, 2015)
    • Сирия (2014-2015)
    Украина (2014- н.в)

    Не забывайте, кто для всех нас общий враг.
    Мы победим!!!
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:22
    0
    Как то странно оперативную информацию трубить на весь мир request
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:35
      0
      Цитата: Alien From
      Как то странно оперативную информацию трубить на весь мир

      Ну почему? Пусть об этой провокации будет известно всем. Как потом Украина выкручиваться будет? Может и вовсе отменить, раз уж об этом всем известно.
  10. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:31
    +1
    Que pensez vous de cela réalité ou mensonge ?
    https://t.me/ErwanKastel/4302