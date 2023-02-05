Американское издание: Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий иранские беспилотники Shahed

Россия запустит в производство новый беспилотник, гораздо более быстрый, чем используемые в настоящее время "иранские" беспилотники Shahed, получившие в российской армии название "Герань". Новый завод будет открыт в Татарстане. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Американское издание утверждает, что Россия запускает новое производство беспилотников, которые будут собирать на заводе в Елабуге. Большую роль в открытии завода якобы будет играть Иран, а выпускать он будет, как нетрудно догадаться, "иранские" дроны. Сделка стоимостью один миллиард долларов Москва и Тегеран подписали в конце ноября прошлого года.
По версии газеты, Иран переносит свое производство беспилотников на территорию России, чтобы оградить себя от возможных санкций, которые могут ввести страны Запада за поставку оружия российской армии.
Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что Россия якобы использует иранские беспилотники Shahed-136 и Shahed-131, получившие российские названия "Герань-2" и "Герань-1". Заявлялось, что Москва якобы закупила у Тегерана 2,4 тысячи дронов для нанесения ударов по Украине. Позднее украинские эксперты, обследовавшие обломки сбитых и сработавших дронов, установили, что по начинке определить место производства невозможно. А журналисты CNN заявили, что из 52 деталей Shahed-136 40 были произведены в США, а остальные компоненты были изготовлены в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае. Там даже нашли российские релюшки и крепления плат.
Беспилотник Shahed-136 достаточно прост в изготовлении, а его электронная начинка очень хорошая, явно рассчитанная на улучшение в дальнейшем, как говорится, дрон сделан с перспективой. Не исключается, что пока атакующий в одиночку беспилотник "Герань", уже в ближайшее время сможет атаковать роем.