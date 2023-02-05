Западное издание: Танки Abrams являются менее подходящими для ВСУ, чем немецкие Leopard

Западные СМИ со ссылкой на экспертов разного уровня продолжают публиковать различные материалы с размышлениями о танках «Абрамс», которые администрацией президента Байдена были обещаны Украине. Напомним, что изначально США не собирались (как говорили в Вашингтоне) осуществлять поставку своих танков для ВСУ, но потом обещания пришлось дать, чтобы «подтолкнуть к аналогичному решению Берлин». Потом, правда в США опровергали, что танки были обещаны именно с такой целью. Но факт остаётся фактом: немецкие «Леопарды» обещают поставить уже через несколько недель, а американские «Абрамсы» - в лучшем для Украины случае – к осени.
Издание Financial Times пытается то ли разобраться в оттягивании сроков поставки танков Abrams Киеву, то ли оправдать это затягивание. Оно выходит со статьёй, где утверждается следующее:
Танки Abrams будут поставлены позже, так как для ВСУ они подходят менее, чем немецкие Leopard.
В статье говорится о том, что «всё дело» в 1500-сильном газотурбинном двигателе Honeywell AGT. Издание приводит заявление старшего научного сотрудника совета по международным отношениям Стива Биддла, который говорит о высоком расходе топлива.
Биддл:
Это высокая цена за большое ускорение. Но это и более длительная подготовка экипажа. И необходимость дополнительный мер по поддержанию боеспособности танка.
Издание пишет, что нужно большое количество расходных материалов, а все цепочки их поставок аккумулированы в США.
Из материала:
Украинской армии нужно просто работающее оружие, просто техника. Американская система закупок на фоне сложности обслуживания танков «Абрамс» чрезмерно всё усложняет в этом плане.
Дополнительно со ссылкой на экспертов говорится о том, что научить украинских военных управлению танками Abrams и их обслуживанию не проблема, но проблема в том, сколько времени на это придётся потратить.