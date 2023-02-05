Западное издание: Танки Abrams являются менее подходящими для ВСУ, чем немецкие Leopard

Танки Abrams будут поставлены позже, так как для ВСУ они подходят менее, чем немецкие Leopard.

Это высокая цена за большое ускорение. Но это и более длительная подготовка экипажа. И необходимость дополнительный мер по поддержанию боеспособности танка.

Украинской армии нужно просто работающее оружие , просто техника. Американская система закупок на фоне сложности обслуживания танков «Абрамс» чрезмерно всё усложняет в этом плане.