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Западное издание: Танки Abrams являются менее подходящими для ВСУ, чем немецкие Leopard

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Западное издание: Танки Abrams являются менее подходящими для ВСУ, чем немецкие Leopard

Западные СМИ со ссылкой на экспертов разного уровня продолжают публиковать различные материалы с размышлениями о танках «Абрамс», которые администрацией президента Байдена были обещаны Украине. Напомним, что изначально США не собирались (как говорили в Вашингтоне) осуществлять поставку своих танков для ВСУ, но потом обещания пришлось дать, чтобы «подтолкнуть к аналогичному решению Берлин». Потом, правда в США опровергали, что танки были обещаны именно с такой целью. Но факт остаётся фактом: немецкие «Леопарды» обещают поставить уже через несколько недель, а американские «Абрамсы» - в лучшем для Украины случае – к осени.


Издание Financial Times пытается то ли разобраться в оттягивании сроков поставки танков Abrams Киеву, то ли оправдать это затягивание. Оно выходит со статьёй, где утверждается следующее:

Танки Abrams будут поставлены позже, так как для ВСУ они подходят менее, чем немецкие Leopard.

В статье говорится о том, что «всё дело» в 1500-сильном газотурбинном двигателе Honeywell AGT. Издание приводит заявление старшего научного сотрудника совета по международным отношениям Стива Биддла, который говорит о высоком расходе топлива.

Биддл:

Это высокая цена за большое ускорение. Но это и более длительная подготовка экипажа. И необходимость дополнительный мер по поддержанию боеспособности танка.

Издание пишет, что нужно большое количество расходных материалов, а все цепочки их поставок аккумулированы в США.

Из материала:

Украинской армии нужно просто работающее оружие, просто техника. Американская система закупок на фоне сложности обслуживания танков «Абрамс» чрезмерно всё усложняет в этом плане.

Дополнительно со ссылкой на экспертов говорится о том, что научить украинских военных управлению танками Abrams и их обслуживанию не проблема, но проблема в том, сколько времени на это придётся потратить.
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18 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:13
    +2
    В общем теперь, после того как надурили Шольца насчет "леопардов", можно дурить шумеров и тянуть резину не вкладываясь в провальное предприятие.
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 21:18
      +2
      Да! Именно! " Колбаску " кинули! Никаких "Абрамсов" не будет! "Научить обезьяну водить машину не проблема, но проблема - как это сделать?! " ))) wassat
    2. sedoj
      sedoj Сегодня, 21:21
      +3
      Зачем товар дарить, если его можно продать. Янки ищут покупателя, который затем поставит танки на Украину.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 21:33
        +2
        Зачем товар дарить, если его можно продать

        на Украине штаты всё что захотят возмут бесплатно. Они хотят ещё раз нагнуть Европу на поставках им своего вооружения
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 21:45
        +3
        Весь смысл убрать конкуренцию абрамсам. Если абраши попадут на окраину то считай антиреклама обеспечена. Гореть они будут похлеще леопёрдов!
    3. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 21:59
      +1
      Цитата: голос_разуma
      тянуть резину не вкладываясь в провальное предприятие.

      ну тянуть они будут по любому, даже отмазку придумали - "надо подготовить танки, потом доставить из США" при том, что "абраши" есть в европе -- они остались после учений "Iron Sword" в прибалтике и «Медведь-22» в польше, плюс туда же перекинули 2-ю бригадную боевую группу 1-й кавалерийской дивизии со всеми средствами усиления.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:21
    +1
    Западное издание: Танки Abrams являются менее подходящими для ВСУ, чем немецкие Leopard
    . Самые лучшие танки... да те, которые у победителя!!!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 22:41
      0
      Цитата: rocket757
      Западное издание: Танки Abrams являются менее подходящими для ВСУ, чем немецкие Leopard
      . Самые лучшие танки... да те, которые у победителя!!!

      У американцев другое мнение.
      Как они рассказывают своим потенциальным покупателям, самые лучшие танки ("Абрамсы", конечно же, имеются в виду) - те, которые не жгут на поле боя.
      А чтобы их не жгли на поле боя, их не нужно туда пускать. Они на Ближнем Востоке вляпались, что нет в принципе огнеупорных танков, поэтому сделают всё, чтобы их "Абрамсы" не попали на Украину. Чтобы никто не увидел, что они горят не хуже тех же "Леопардов" или ещё каких.

      Кому война, а Америке маркетинг...
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 21:28
    +1
    Матрасы европу сливают по полной, но пока стоят их марионетки во главе их правительств, ничего не изменится. Мне лично не жаль ни тех ни других. Они враги, были, есть и будут!
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:30
    +1
    нужно большое количество расходных материалов, а все цепочки их поставок аккумулированы в США

    как же американцы собрались воевать с Северной Кореей, например? или где-то ещё? Почему не предупредили украинцев о проблемах цепочек до укронападения на Донбасс?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 22:03
      0
      ...как же американцы собрались воевать с Северной Кореей, например?...

      Руками южной Кореи они собрались воевать, ну и своей авиацией с авианосцев. Танки туда тащить, матрасы, не будут, там южнокорейских хватит.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:44
    +2
    Интересно что для Польши такие ОТМАЗЫ не лепили, а продовали сколь хотели, логистические цепочки тоже быстро наработали да и экипажи вроде не по 5 лет учились.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:57
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Интересно что для Польши такие ОТМАЗЫ не лепили, а продовали сколь хотели, логистические цепочки тоже быстро наработали да и экипажи вроде не по 5 лет учились.


      Наверно потому что Польша не воюет на своих Абрамсах и следовательно фото и видео горящих польских Абрамсов не появятся в сети,вот в случае поставки на Украину появятся.А оно это надо американцам?Пусть лучше Леопарды горят на весь мир.
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 21:58
    +1
    Не в тему, но устоять не могу: Вагнер признал власть США, Канады, Великобритании нелегитимными.
  7. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 21:59
    0
    У хо-хо-ликов давка-очередь записаться на обучение в экипажи "Леопардов" и "Абрамсов".
    Все эти шустрики уже даже расписали, на что они будут тратить те 12 миллионов рублей, за которые они будут толкать эти танки Пригожину.
  8. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 22:03
    +1
    Чем дальше тем хуже оправдания laughing то одно не той системы то аборигены не справиться laughing что же это за вундерфаля которой могут управлять только люди золотого миллиарда? И вопрос эта вундерфаля вообще может воевать?
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 22:23
    0
    Ливерной колбасе "дурилку картонную" подсунули, теперь под благовидным предлогом надо свалить. Для прикрытия задействовали самые "свободные" СМИ.
  10. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 22:27
    0
    Абрамсы рассчитаны на американскую армию, которым плюс минус пара миллиардов долларов в месяц не проблема. У украинцев нет денег на их обслуживание, а бесконечный поток подарков американцам похоже не хочется делать.

    Немцы другое дело, готовы последние штаны отдать, чтобы американцам приятное сделать.