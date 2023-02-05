Украинские военные показали результат попадания российского ударного дрона по САУ M109 под Артёмовском

В сети появляется всё больше кадров с подбитой или полностью уничтоженной бронетехникой ВСУ натовского производства в районе города Артёмовска (Бахмута). Пытаясь не допустить падения бахмутского гарнизона, фактически через единственное относительно доступное направление (со стороны Часова Яра) в последние недели идут попытки перебросить подкрепление к городу. Но после перехода этой дороги под огневой контроль российских войск переброска резервов для противника далеко не всегда завершается успешно.В сети появились кадры с эвакуацией из района боевых действий в Артёмовске самоходной артиллерийской установки. Речь идёт о 155-мм САУ M109 американской разработки. По некоторым данным, ранее эту артиллерийскую самоходку на Украину поставили из Бельгии. Речь идёт о модификации A4BE.Как заявили сами украинские военные, по САУ отработал ударный дрон. Как видно по кадрам, передняя часть башни представляет собой «решето» с огромной дырой. Военнослужащие ВСУ, которые осуществляли съёмку, констатируют, что самоходка полностью выгорела изнутри. В правом борту самоходки натовского образца также зияет дыра.Украинский автотягач вывозит поражённую САУ M109, судя по всему, в надежде на последующее её восстановление. Обычно на ремонт натовскую военную технику отправляют в соседнюю с Украиной Польшу.