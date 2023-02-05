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Украинские военные показали результат попадания российского ударного дрона по САУ M109 под Артёмовском

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Украинские военные показали результат попадания российского ударного дрона по САУ M109 под Артёмовском

В сети появляется всё больше кадров с подбитой или полностью уничтоженной бронетехникой ВСУ натовского производства в районе города Артёмовска (Бахмута). Пытаясь не допустить падения бахмутского гарнизона, фактически через единственное относительно доступное направление (со стороны Часова Яра) в последние недели идут попытки перебросить подкрепление к городу. Но после перехода этой дороги под огневой контроль российских войск переброска резервов для противника далеко не всегда завершается успешно.


В сети появились кадры с эвакуацией из района боевых действий в Артёмовске самоходной артиллерийской установки. Речь идёт о 155-мм САУ M109 американской разработки. По некоторым данным, ранее эту артиллерийскую самоходку на Украину поставили из Бельгии. Речь идёт о модификации A4BE.

Как заявили сами украинские военные, по САУ отработал ударный дрон. Как видно по кадрам, передняя часть башни представляет собой «решето» с огромной дырой. Военнослужащие ВСУ, которые осуществляли съёмку, констатируют, что самоходка полностью выгорела изнутри. В правом борту самоходки натовского образца также зияет дыра.

Украинский автотягач вывозит поражённую САУ M109, судя по всему, в надежде на последующее её восстановление. Обычно на ремонт натовскую военную технику отправляют в соседнюю с Украиной Польшу.
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11 комментариев
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  1. ASM
    ASM Сегодня, 22:17
    0
    Кто - нибудь знает сколько стоит по времени/деньгам эвакуировать технику к полякам и вернуть обратно после ремонта?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 22:20
      +3
      Это вам не броня.
      Это 32-мм алюминиевая фольга. Катанная.
      После выгорания (термообработки) даже пулю не удержит.
      Так что не ремонтнопригодна
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:20
      +1
      Какого ремонта?Там внутри всё выгорело.Никакой ремонт не поможет.Вот ещё результаты работы Ланцета.Но против Леопардов нужен аналог ББП Harop с боевой частью 20 кг,ну то есть с боевой частью как у того же 152 мм УАБ Краснополь.


      Результат попадания в ЗРК С-300 ВСУ. Две установки стояли рядом друг с другом. Поражение одной ПУ привело к уничтожению обеих. Кадр видео Минобороны России


      Нейтрализованная в районе Бахмута 155-мм САУ М109А5Ö, поставленная из Латвии для ВСУ. Судя по всему, установку поразил дрон-камикадзе «Ланцет», место попадания которого видно на корпусе. Также заметны следы выгорания машины изнутри.
    3. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 22:27
      0
      Украина, финансовая дыра Европы и Америки без дна. Это я по поводу вопроса, сколько это "туда-сюда" стоит. Суммы вливаний только озвучиваются, как факт, фактически без ограничений. Никто, никому, ничего возвращать не будет.
      Пути сообщений, как уже тысячи раз говорилось, нужно уничтожать, а не западные деньги считать.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 22:18
    +1
    Да это ниче, главное что Артемовск "никада-никада не сдадут!" Ну разве что спустя две недели после его освобождения нашими войсками, начнутся вбросы что он не имел стратегичного значения и впереди еще много других укрепов об которых кляты москали уж точно сточат зубы. У них другой методички-то нету.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 22:19
    0
    Интересно экипаж в момент попадания где находился? sad
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 22:22
      0
      Был в бахмутском аду, а в момент попадания переместился в ад настоящий, на вечное пребывание.
    2. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 22:30
      0
      Прямо-таки захотелось ответить в рифму...
  4. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 22:24
    +2
    Да просто м109 вывезли на металлолом, чтобы не позориться.
    Представьте, наши займут скоро Бахмут и будут показывать кладбище натовской техники. Хозяину ведь не понравится. Поэтому и тратят ресурсы на вывоз.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:34
    0
    Я не уверен, но похоже прилетело и в башню, не только в корпус. Попаданий было два, это чтобы наверняка в металлолом - без шансов на восстановление.
  6. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 22:39
    0
    "Ланцет"- хорош для контрбатарейной работы.
    Еще бы противотанковую версию. С тандемной БЧ, пусть урезаной дальностью в дополнение к ПТУР. Не в ущерб производства основной версии.