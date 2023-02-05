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Российские штурмовые отряды вышли на окраину села Красное и близки к получению физического контроля над дорогой Артёмовск-Константиновка

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Российские штурмовые отряды вышли на окраину села Красное и близки к получению физического контроля над дорогой Артёмовск-Константиновка

Приходят сообщения о том, что российские штурмовые отряды вышли на южные окраины села Красное (Ивановское), что в нескольких километрах к западу от Артёмовска (Бахмута). Само значение этого села сложно переоценить, так как оно находится непосредственно на автомобильной дороге, которая соединяет Артёмовск (Бахмут) с городом Константиновка. Константиновку ураинское командование превратило в логистический хаб на этом направлении.


Продвижение российских подразделений к селу Красное свидетельствует о том, что упомянутая автомобильная дорога близка к тому, чтобы помимо огневого контроля со стороны ВС РФ оказаться и под контролем физическим.



Украинские войска предпринимают отчаянные попытки, чтобы этого не допустить, так как понимают, что физический контроль над дорогой со стороны Константиновки – это фактически захлопнувшаяся крышка котла для группировки ВСУ, которая находится в Бахмуте.

Напомним, что президент Украины Зеленский несколько дней назад заявил, что никакого приказа об отходе из Бахмута не будет. По его словам, «город не будет сдан». Однако у российских ребят, которые сегодня вышли на южные окраины Красного, иное мнение на этот счёт.

Бои идут и на северных окраинах Артёмовска, в том числе в районе Парасковиевки, куда вошли штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии.
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3 комментария
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  1. Неполиткорректный
    Неполиткорректный Сегодня, 22:34
    +1
    Красное - это то, что Ивановское?
    _____________________________
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:37
      0
      Цитата: Неполиткорректный
      Красное - это то, что Ивановское?
      _____________________________

      Да.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 22:35
    +1
    Артемовский котел почти закрылся крышкой и готов к длительному кипению. Повара высокого класса готовят нашу победу с хорошим музыкальным сопровождением. В контексте таких событий, выражение "повар Путина" для врагов приобретает зловещий смысл...
    а еще пример как стоило бы действовать нашему МИДу: