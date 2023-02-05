Российские штурмовые отряды вышли на окраину села Красное и близки к получению физического контроля над дорогой Артёмовск-Константиновка

Приходят сообщения о том, что российские штурмовые отряды вышли на южные окраины села Красное (Ивановское), что в нескольких километрах к западу от Артёмовска (Бахмута). Само значение этого села сложно переоценить, так как оно находится непосредственно на автомобильной дороге, которая соединяет Артёмовск (Бахмут) с городом Константиновка. Константиновку ураинское командование превратило в логистический хаб на этом направлении.Продвижение российских подразделений к селу Красное свидетельствует о том, что упомянутая автомобильная дорога близка к тому, чтобы помимо огневого контроля со стороны ВС РФ оказаться и под контролем физическим.Украинские войска предпринимают отчаянные попытки, чтобы этого не допустить, так как понимают, что физический контроль над дорогой со стороны Константиновки – это фактически захлопнувшаяся крышка котла для группировки ВСУ, которая находится в Бахмуте.Напомним, что президент Украины Зеленский несколько дней назад заявил, что никакого приказа об отходе из Бахмута не будет. По его словам, «город не будет сдан». Однако у российских ребят, которые сегодня вышли на южные окраины Красного, иное мнение на этот счёт.Бои идут и на северных окраинах Артёмовска, в том числе в районе Парасковиевки, куда вошли штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии.