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Известный экономист прогнозирует довершение заката доллара в течение 10 лет

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Известный экономист прогнозирует довершение заката доллара в течение 10 лет

Один из ведущих экономистов западного мира высказался по поводу роли доллара в современных условиях. Это Нуриэль Рубини, которого считают успешным прогнозистом после того, как он в своё время предсказал международный экономический кризис 2008-2009 годов.


Теперь Рубини заявил о том, что американский доллар в качестве важнейшей мировой валюты переживает свой закат. В статье для издания Financial Times экономист обратил внимание на то, что связаны эти процессы с усиливающимся противостоянием между Соединёнными Штатами Америки и Китаем.

Рубини в авторском материале:

Это противостояние сказывается на американском долларе как резервной валюте. Довершение своего заката доллар переживёт в течение ближайшего десятилетия.

Проблему экономист в данном случае видит ещё и в том, что внутренняя американская финансовая система создаёт препятствия для развивающихся рынков. И в качестве одного из таких препятствий он назвал рекордную за последние десятилетия инфляцию в США. Она не прибавляет энтузиазма странами, которые привыкли вкладываться в доллар.

Также Рубини привёл один из примеров того, что роль доллара в современном мире пошатнулась. В качестве такого примера он привёл оплату Китаем саудовской нефти в юанях, с чем саудовское правительство принципиально согласилось.

Рубини:

А значит и в будущем такая оплата может идти в китайских юанях, что отодвинет доллар, довершив закат его эпохи.
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 06:29
        0
        мамай клянус этого Рубини)))точно закатится век пайку на пляжах Варадеро хавать)))ну печатают юродивых наверно приколоться хотят
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:11
    +3
    ага, американский Хазин, один раз угадал в лотерею - теперь пытается на этом до конца жизни зарабатывать, лучше посмотреть сколько его прогнозов не сбылось...
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 06:42
      0
      Написал в комментарии что читал о крахе доллара в1972 году в журнале Крокодил. А модератор удалил коммент, интересно что я нарушил!?
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:17
    -1
    Поэтому без большой войны дело не обойдется. То, что Россия в подобных случаях всегда оказывается не готовой-дело обычное, но на этот раз мы умудрились НАКАНУНЕ ещё и предусмотрительно разделиться на части. И даже учинить кровавую усобицу.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:23
      0
      а то что на окраене происходит это что, не большая война??? да и зачем эта новая война, если у запада в реальности всё неплохо?!?!
  4. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 06:22
    +5
    На моей памяти доллар уже хоронят с конца 70-х годов, когда нам еще в школе это объясняли, что "вот-вот" эпоха доллара и всей капиталистической экономики завершится. В начале нулевых у нас опять подхватили этот лейтмотив. Откройте Ютьюб и поищите "Прогнозы Леонтьева о скорой гибели доллара" - который он регулярно вещал на 1-ом Канале в своей передаче "Однако".

    Кстати, этот экономист много чего ранее прогнозировал ранее, но ничего не сбылось. Например, о полном крахе российской экономики при цене на баррель нефти ниже $70. Как и другие подобные "прогнозисты" пользуются формулой: "два раза в день неработающие часы показывают точное время".
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:29
    +1
    А в чём саудиты торгуют нефтью с США?За реалы,юани или всётаки за доллары.Когда мир прекратит кредтоваться в долларах ,тогда и поговорим.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:39
    0
    Цитата: Владимир80
    у запада в реальности всё неплохо?!?!
    И судя по всему вы в этом твердо уверены, несмотря на прогнозы европейских и американских экономистов? Точно так же, как услышав о Рубини прочитав эту статью сделали категорический вывод о его несостоятельности.
    да и зачем эта новая война
    А зачем Сша нагнетают обстановку вокруг Ирана, Тайваня? Просто ради спортивного интереса?
    По поводу доллара. придет время и возможно наступит его "закат", но не раньше.
  7. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 06:42
    +2
    Мне кажется это информация больше предназначена для внутренней аудитории штатов, эдакая попытка подтолкнуть производителей к возвращению производства из Китая