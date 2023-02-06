Известный экономист прогнозирует довершение заката доллара в течение 10 лет

Это противостояние сказывается на американском долларе как резервной валюте. Довершение своего заката доллар переживёт в течение ближайшего десятилетия.

А значит и в будущем такая оплата может идти в китайских юанях, что отодвинет доллар, довершив закат его эпохи.

Один из ведущих экономистов западного мира высказался по поводу роли доллара в современных условиях. Это Нуриэль Рубини, которого считают успешным прогнозистом после того, как он в своё время предсказал международный экономический кризис 2008-2009 годов.Теперь Рубини заявил о том, что американский доллар в качестве важнейшей мировой валюты переживает свой закат. В статье для издания Financial Times экономист обратил внимание на то, что связаны эти процессы с усиливающимся противостоянием между Соединёнными Штатами Америки и Китаем.Рубини в авторском материале:Проблему экономист в данном случае видит ещё и в том, что внутренняя американская финансовая система создаёт препятствия для развивающихся рынков. И в качестве одного из таких препятствий он назвал рекордную за последние десятилетия инфляцию в США. Она не прибавляет энтузиазма странами, которые привыкли вкладываться в доллар.Также Рубини привёл один из примеров того, что роль доллара в современном мире пошатнулась. В качестве такого примера он привёл оплату Китаем саудовской нефти в юанях, с чем саудовское правительство принципиально согласилось.Рубини: