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Американский эксперт: Главком ВСУ Залужный в ходе визита в Вашингтон назвал реальные цифры потерь украинской армии

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Американский эксперт: Главком ВСУ Залужный в ходе визита в Вашингтон назвал реальные цифры потерь украинской армии

Потери украинской армии очень велики и заявлениями Зеленского и его окружения, что их нет, ситуацию не исправишь, правда все равно вылезет наружу. На сегодняшний день озвучиваются различные цифры потерь ВСУ, в том числе и на Западе. По последним данным, количество убитых и раненых в украинской армии уже превысило 200 тысяч.


Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор утверждает, что с начала российской специальной военной операции ВСУ потеряли, в общей сложности, 257 тысяч человек. Именно такую цифру назвал главком ВСУ Валерий Залужный в ходе своего недавнего визита в Вашингтон. Украинский генерал провел несколько встреч с руководством американского Минобороны и в ходе этих бесед были озвучены потери украинской армии.

Когда генерал Залужный был в США, он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и (...) генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала

- сообщил полковник.

В конце ноября прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о потерях украинской армии заявила, что они превысили "сто тысяч" военнослужащих, после чего "получила по шапке" от кураторов из Вашингтона. Озвученную информацию попытались скрыть, но она уже ушла в Сеть. Эти цифры на Западе посчитали заниженными, на самом деле потери ВСУ были на тот момент гораздо больше. Запрет на их публикацию вызван намерением убедить население западных стран в том, что Украина якобы побеждает в конфликте с Россией и уже скоро демократия окончательно победит "тиранию Путина".

Сейчас Киев судорожно пытается исправить ситуацию, мобилизуя всех подряд. В планах командования ВСУ поставить под ружье к концу февраля - середине марта не менее 200 тысяч мобилизованных.
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6 комментариев
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  1. Тор Вик
    Тор Вик Сегодня, 06:29
    +2
    перемалывайся укроп большой и много
    1. bairat
      bairat Сегодня, 06:42
      +10
      «Если положить в банку 100 чёрных и 100 красных муравьев, ничего не будет происходить.
      Но если эту банку сильно тряхнуть, муравьи начнут убивать друг друга. Красные будут считать чёрных своими врагами, а чёрные красных - своими.
      Настоящий же враг, тот, кто эту банку трясёт.
      Так что прежде, чем люди нападут друг на друга, надо подумать о том, кто же потряс банку?!».
      © Отто фон Бисмарк - немецкий государственный и политический деятель, первый канцлер Германской империи.
  2. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 06:40
    -3
    Возможно и правда, но только не из уст очередного эскперта с приставкой "экс", которые и зарабатывают на таких дешёвых сенсациях.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:45
    0
    Это если считать по армиям,то 2,5 армии выведено из строя.Бандера каждый день их к себе забирает по 100не,а иногда и поболее.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 06:59
      +2
      ВСУ потеряли, в общей сложности, 257 тысяч человек. Именно такую цифру назвал главком ВСУ Валерий Залужный в ходе своего недавнего визита в Вашингтон
      .

      Цитата: tralflot1832
      Бандера каждый день их к себе забирает по 100не,а иногда и поболее.


      257000 поделим на (условно год) 365 равно в среднем 704 человека в день.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +3
    в общей сложности, 257 тысяч человек. Именно такую цифру назвал главком ВСУ Валерий Залужный
    Если действительно был такой разговор в Вашингтоне, то вероятно Залужный имел основание назвать такую цифру, которая на Украине совершенно не приемлема к озвучиванию, только для того, чтобы еще более активизировать поставки вооружений. А в реальности цифра скорее всего занижена.