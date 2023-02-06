Когда генерал Залужный был в США, он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и (...) генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала

Потери украинской армии очень велики и заявлениями Зеленского и его окружения, что их нет, ситуацию не исправишь, правда все равно вылезет наружу. На сегодняшний день озвучиваются различные цифры потерь ВСУ, в том числе и на Западе. По последним данным, количество убитых и раненых в украинской армии уже превысило 200 тысяч.Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор утверждает, что с начала российской специальной военной операции ВСУ потеряли, в общей сложности, 257 тысяч человек. Именно такую цифру назвал главком ВСУ Валерий Залужный в ходе своего недавнего визита в Вашингтон. Украинский генерал провел несколько встреч с руководством американского Минобороны и в ходе этих бесед были озвучены потери украинской армии.- сообщил полковник.В конце ноября прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о потерях украинской армии заявила, что они превысили "сто тысяч" военнослужащих, после чего "получила по шапке" от кураторов из Вашингтона. Озвученную информацию попытались скрыть, но она уже ушла в Сеть. Эти цифры на Западе посчитали заниженными, на самом деле потери ВСУ были на тот момент гораздо больше. Запрет на их публикацию вызван намерением убедить население западных стран в том, что Украина якобы побеждает в конфликте с Россией и уже скоро демократия окончательно победит "тиранию Путина".Сейчас Киев судорожно пытается исправить ситуацию, мобилизуя всех подряд. В планах командования ВСУ поставить под ружье к концу февраля - середине марта не менее 200 тысяч мобилизованных.