Российские войска за последние несколько дней освободили более 350 квадратных километров территории на западе Луганской Народной Республики – к юго-западу от Кременной и к северо-западу от Сватово. Продвижение российской армии активно идёт на Краснолиманском направлении. Напомним, что осенью 2022 года украинские войска заняли Красный Лиман после отступления ВС РФ на линию Сватово-Кременная.Теперь наша армия частично возвратила ранее потерянные территории на фоне того, что более 5 месяцев украинская сторона заявляла о своей подготовке к наступлению на Кременную «с готовностью выйти к Северодонецку» и чуть ли не к Луганску.На стыке Луганской и Донецкой Народных Республик, куда продвинулись наши войска, взяты опорные пункты батальона «Дикое поле». В этом батальоне собраны далеко не только украинские военные, но и иностранные наёмники. Ранее сообщалось, что в его составе действуют и несколько этнических чеченцев, которые в своё время бежали из Чечни, продолжая поддерживать международный терроризм. С такими особые счёты у российского батальона спецназа «Ахмат» из Чеченской Республики.Украинская сторона подтверждает бои по линии Макеевка-Грековка (оба села – ЛНР).Также российские войска продвинулись в сторону Ямполя, контроль над которым был утрачен осенью прошлого года.