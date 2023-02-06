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Британское издание: Надёжные разведданные говорят о том, что Россия готовится начать наступление в районе Кременной в течение ближайших 10 дней

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Британское издание: Надёжные разведданные говорят о том, что Россия готовится начать наступление в районе Кременной в течение ближайших 10 дней

Британское издание Financial Times, которое обычно специализировалось на освещении тем финансово-экономического характера, теперь берёт на себя миссию по вбросам, связанным с развитием украинского вооружённого конфликта. В газете вышел материал «со ссылкой на министерство обороны Украины и непосредственно на украинских военных», в котором говорится о «подготовке России к началу масштабного наступления в ближайшие 10 дней».


Приводятся формулировки следующего содержания:

Эта информация получена со ссылкой на очень надёжные разведданные. Намерения России разведкой подтверждаются.

Далее - следующее. В материале британских журналистов пишут о том, что «наступление может начаться к западу от Кременной в направлении Лимана».

Видимо, «очень надёжные разведданные» о том, что российские войска продвигаются на этом направлении уже далеко не первый день, до британских репортёров пока не донесли. А ещё не сообщили им и о том, что за последние несколько дней под контроль ВС РФ к западу от Кременной и Сватово перешли территории общей площадью свыше 350 кв.км.

В издании данных об этом не приводится, зато говорится, что «Россия собирает в районе Кременной крупную группировку для нового наступления в западной части Луганского региона».

Напомним, что ранее наступление на Кременную анонсировали украинские военные. Причём анонсировали, начиная с октября прошлого года. Один из такого рода анонсов приходился на первые числа января 2023-го. Однако теперь ВСУ приходится отступать от Кременной и терять ранее занятые территории вместе с оборудованными опорными пунктами.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:56
    +1
    Имея доступ к спутниковым снимками хорошего качества в реальном времени ,большого ума не надо чтобы предсказать где и когда начнётся.Правда есть проблема - ударных группировок может быть больше двух.Ну тогда палец помочить и в небо,физика покажет откуда ждать оплеуху.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 07:04
      0
      Цитата: tralflot1832
      Правда есть проблема - ударных группировок может быть больше двух


      Ну так и направлений удара может быть более двух соответственно. Физика с ветром тут не помощник.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:11
        0
        Я бы так утвердительно не говорил,палец в МИ 6 основной инструмент. recourse
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 07:08
      0
      Цитата: tralflot1832
      Имея доступ к спутниковым снимками хорошего качества в реальном времени ,большого ума не надо чтобы предсказать где и когда начнётся.Правда есть проблема - ударных группировок может быть больше двух.Ну тогда палец помочить и в небо,физика покажет откуда ждать оплеуху.

      Да я думаю, что наш ГШ, и наши воины уже научились вводить в заблуждение врага, несмотря на спутники. И где начнется крупномасштабное ( если начнется!) наступление врагам доподлинно не известно.
      пс. Если в самих верхах нет "кротов"!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:03
    0
    Британское издание: Надёжные разведданные говорят о том, что Россия готовится начать наступление в районе Кременной в течение ближайших 10 дней

    Ну ну... smile кто его знает...может и так.
  3. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 07:07
    0
    Россия готовится начать наступление в районе Кременной в течение ближайших 10 дней

    С Богом!