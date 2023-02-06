Эта информация получена со ссылкой на очень надёжные разведданные. Намерения России разведкой подтверждаются.

Британское издание Financial Times, которое обычно специализировалось на освещении тем финансово-экономического характера, теперь берёт на себя миссию по вбросам, связанным с развитием украинского вооружённого конфликта. В газете вышел материал «со ссылкой на министерство обороны Украины и непосредственно на украинских военных», в котором говорится о «подготовке России к началу масштабного наступления в ближайшие 10 дней».Приводятся формулировки следующего содержания:Далее - следующее. В материале британских журналистов пишут о том, что «наступление может начаться к западу от Кременной в направлении Лимана».Видимо, «очень надёжные разведданные» о том, что российские войска продвигаются на этом направлении уже далеко не первый день, до британских репортёров пока не донесли. А ещё не сообщили им и о том, что за последние несколько дней под контроль ВС РФ к западу от Кременной и Сватово перешли территории общей площадью свыше 350 кв.км.В издании данных об этом не приводится, зато говорится, что «Россия собирает в районе Кременной крупную группировку для нового наступления в западной части Луганского региона».Напомним, что ранее наступление на Кременную анонсировали украинские военные. Причём анонсировали, начиная с октября прошлого года. Один из такого рода анонсов приходился на первые числа января 2023-го. Однако теперь ВСУ приходится отступать от Кременной и терять ранее занятые территории вместе с оборудованными опорными пунктами.