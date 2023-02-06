В Минобороны Белоруссии озвучили планы по поставкам в республику российских вертолётов Ми-35

Буквально пару недель назад мы получили новую батарею Тор-М2, в ближайшее время мы получим для авиации вертолеты Ми-35М. (...) Наши пилоты уже переучены на эту технику, и мы со своими экипажами перегоняем их и приступаем к выполнению задач по предназначению. В этом году спланирована также поставка, закупка самолетов СУ-30СМ

Белорусская армия активно перевооружается, получая новую и современную военную технику из России и производя свою. В этом году военное ведомство республики планирует закупку многофункциональных российских истребителей Су-30СМ, а также получит российские вертолеты Ми-35. Об этом рассказал командующий ВВС и силами ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович.Первыми на вооружение ВВС и ПВО Белоруссии встанут вертолеты Ми-35, уже в апреле первые четыре винтокрылые машины прибудут в республику. Всего же Минск получит эскадрилью ударно-транспортных вертолетов, т.е. 12 штук. По истребителям Су-30СМ информации меньше, пока озвучивается решение их закупить и получить, но другие параметры будущего контракта не раскрываются. В настоящее время на вооружении ВВС РБ стоит эскадрилья аналогичных машин, полученных Минском в 2019-2021 годах.- заявил Лукьянович.Придет в войска и техника белорусского производства, в частности, маловысотные РЛС "Роса" и "Восток". Кроме того, ожидается большое поступление авиационных ракет.В прошлом году Белоруссия поставила на боевое дежурство российские зенитные системы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Об этом в декабре 2022 года сообщил Александр Лукашенко. Кроме того, белорусские боевые самолеты были переоборудованы для оснащения их особыми боеприпасами со "специальной боевой частью", а летчики прошли необходимую подготовку по их применению.