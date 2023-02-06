«Это логично для военного времени»: Глава фракции «Слуга народа» в ВРУ Арахамия подтвердил смену министра обороны Украины

Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности (...) Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени

Глава Минобороны Украины Алексей Резников уходит в отставку, его кресло занимает начальник военной разведки МО Кирилл Буданов. Решение об этом принято накануне, сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.В Киеве начались перестановки в верхах, сразу четыре министерства, из которых три силовые, меняют своих руководителей. Самое громкая перестановка, конечно же, в Министерстве обороны Украины, где Резникова меняет Буданов. Но и экс-глава военного ведомства без "теплого" местечка не останется, он возглавит министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. По словам все того же Арахамии, там Резников будет на своем месте, учитывая его наработанные связи в другими странами. А силовые ведомства должны возглавлять "кадровые профессионалы".- написал глава фракции в своем ТГ-канале.Сам же Резников пока никак не комментирует свою возможную отставку с поста министра обороны, но подчеркнул, что решение должен принять Зеленский, как самый главный, а он ему подчинится. Не забыл пока еще глава военного ведомства постучать себя кулаком в грудь и заявить, что сделал все возможное для победы Украины. По его словам, он будет продолжать "сражаться против России" и на новой должности.Между тем ряд экспертов заявляет, что отставка Резникова является продолжение подковерной борьбы США и Великобритании за влияние на Зеленского. Этот ход остался за Вашингтоном, значительно усилившим свои позиции за последнее время. На сегодняшний день в окружении украинского президента из британских агентов влияния остался только глава офиса Ермак, с утверждением Буданова вся верхушка военных стала проамериканской.