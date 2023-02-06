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«Это логично для военного времени»: Глава фракции «Слуга народа» в ВРУ Арахамия подтвердил смену министра обороны Украины

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«Это логично для военного времени»: Глава фракции «Слуга народа» в ВРУ Арахамия подтвердил смену министра обороны Украины

Глава Минобороны Украины Алексей Резников уходит в отставку, его кресло занимает начальник военной разведки МО Кирилл Буданов. Решение об этом принято накануне, сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.


В Киеве начались перестановки в верхах, сразу четыре министерства, из которых три силовые, меняют своих руководителей. Самое громкая перестановка, конечно же, в Министерстве обороны Украины, где Резникова меняет Буданов. Но и экс-глава военного ведомства без "теплого" местечка не останется, он возглавит министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. По словам все того же Арахамии, там Резников будет на своем месте, учитывая его наработанные связи в другими странами. А силовые ведомства должны возглавлять "кадровые профессионалы".

Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности (...) Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени

- написал глава фракции в своем ТГ-канале.

Сам же Резников пока никак не комментирует свою возможную отставку с поста министра обороны, но подчеркнул, что решение должен принять Зеленский, как самый главный, а он ему подчинится. Не забыл пока еще глава военного ведомства постучать себя кулаком в грудь и заявить, что сделал все возможное для победы Украины. По его словам, он будет продолжать "сражаться против России" и на новой должности.

Между тем ряд экспертов заявляет, что отставка Резникова является продолжение подковерной борьбы США и Великобритании за влияние на Зеленского. Этот ход остался за Вашингтоном, значительно усилившим свои позиции за последнее время. На сегодняшний день в окружении украинского президента из британских агентов влияния остался только глава офиса Ермак, с утверждением Буданова вся верхушка военных стала проамериканской.
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16 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:26
    +1
    Алексей Резников уходит в отставку,
    А почему не в тюрьму? Ведь сами огласили факты коррупции в ВСУ, а некоторые прямо указывали на то, что Резников на этом имел и не малые суммы. Или после отъезда шоблы из ЕС борьбу с коррупцией можно приостановить до следующего приезда?
    ряд экспертов заявляет, что отставка Резникова является продолжение подковерной борьбы США и Великобритании за влияние на Зеленского
    Англосаксы не могут поделить между собой влияние на Зеленского? Да он со рвением готов служить и прислуживаться и американцам, и англичанам.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 07:32
      +2
      От перестановки слогаемых, сумма не меняется. Вот если всю верхушку поменять на пророссийскую, другое дело. Только кто ж это сделать позволит?
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 09:49
        0
        Цитата: rotmistr60
        Алексей Резников уходит в отставку,
        А почему не в тюрьму? Ведь сами огласили факты коррупции в ВСУ, а некоторые прямо указывали на то, что Резников на этом имел и не малые суммы. Или после отъезда шоблы из ЕС борьбу с коррупцией можно приостановить до следующего приезда?

        Тут несколько причин. А именно.

        Во-первых. Зеленский с Резниовым воровали вместе.
        Резников по образованию юрист и имеет на американских и английских территориях свои офшорные юридические фирмы, которые помогали всем ворам в офисе Зеленского отмывать украденные деньги.
        В этом смысле Резников по-прежнему нужен Зеленскому и вороватым членам его президентского офиса.

        А во-вторых. Резников со своими американскими и британскими офшорными юридическими фирмами по отмыванию денег при этом устраивает также по-своему кому надо и Вашингтон и Лондон. А именно.

        Так например. У Зеленского с Вашингтоном налажена коррупционная система "откатов" американской помощи Киеву для США, благодаря которой только 10% денег, выделенных Вашингтоном Киеву от американских кредитов, ]оседает в Киеве - причём в руках самого Зеленского, - а остальные 90% даже не покидают территорию США и идут:
        - на развитие американских ВПК в США,
        - на поддержание бизнеса сына самого Байдена;
        - на содержание (финансирование) Демократической партии США! Причём как в конгрессе, так и в сенате США.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 10:28
          0
          СПРАВКА
          Генерал-майор Кирилл Буданов (36 лет) родился в 1986 году в Киеве. В 2007 году окончил Одесский институт Сухопутных войск, после чего служил в спецназе ГУР МО Украины. С весны 2014 участвовал в боевых действиях на Донбассе. Был несколько раз ранен, одно из ранений - тяжёлое.
          Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 2020 года), генерал-майор (2022).

          Если верить той информации, которая утекла в Сеть благодаря усилиям украинских военных, то характеризовать главу украинской военной разведки можно следующим образом:
          ― мягкотелый,           вследствие чего над ним издевались однокурсники в военном институте;
          ― согласно заключению психофизиологического исследования, проводившегося после завершения обучения в ОИСВУ (Одесский институт сухопутных войск Украины), признан психологически неустойчивой личностью. Обидчив, злопамятен;
          с особым рвением занимался составлением списков жителей Крыма, подлежащих уничтожению;
          ― в 2019 году на него якобы покушались. По официальной украинской версии, его вроде бы хотели взорвать;
          назначен на должность заместителя директора Департамента Центрального аппарата СВР Украины по прямому указанию руководителя разведслужбы Кондратюка, считавшего Буданова ЛЕГКО УПРАВЛЯЕМЫМ. Кондратюк же назначил его также начальником ГУР МОУ.
          См. подробно - https://news-front.info/2022/02/20/kirill-budanov-legendarnyy-razvedchik-natsistskoy-ukrainy/?ysclid=lc4kygizqf220506616
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:11
      0
      Цитата: rotmistr60
      А почему не в тюрьму?

      Значит с хозяевами делился, вот и посадили "кролика".
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:28
    +6
    с утверждением Буданова вся верхушка военных стала проамериканской.

    А до этого она была, что, частично промарсианской?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 07:54
      0
      частично промарсианской?

      смело можно утверждать одно - частично прокакой-угодно, но не пророссийской точно
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:32
    0
    Если кого то отправляют в отставку,значит он не справился.В любое время.Хоть мирное,хоть военное
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:40
    -1
    Как вы ребята не садитесь ,в музыканты не годитесь.А воры хорошие.,к тому же и фашисты.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:52
    +2
    Очередной экс возглавит то чего на окарине нет, портфель есть, а промышленности нет, как и с губернаторами Крыма, Херсона, Запорожья, ЛДНР.
  6. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 08:05
    +4
    Знаковый выбор. Если Украина согласовала назначение такого "Унгерна", то война примет ещё более жёсткие формы. В т.ч. усилят теракты, провокации и работу заградотрядов.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:11
    +2
    Да по состоянию здоровья. Грыжу нажил, натыреное в подвал таскать
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:17
    0
    «Это логично для военного времени»:Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности
    А на Украине они таки есть? Ларек по ремонту жженых танков не подсовывать, как и ржавую бочку для копчения сала. feel
  9. Политикан
    Политикан Сегодня, 09:43
    0
    Арахамия подтвердил смену министра обороны Украины

    Хрен редьки не слаще
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:56
    0
    Глава Минобороны Украины Алексей Резников уходит в отставку, его кресло занимает начальник военной разведки МО Кирилл Буданов.

    Не зря поцанчик попу рвал во всех СМИ, хозяин оценил по достоинствам.
    Интересная личность, никаких данных, кроме русской фамилии и рождения в Киеве. Никак власовских кровей.
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:24
    0
    Цитата: Татьяна
    а остальные 90% даже не покидают территорию США

    А Вы действительно считаете, что все эти кредиты и прочие суммы предназначены для передачи наличными в офис Зеленского? Зачем?
    Насколько помню, ни один подобный кредит (и не только от США, и не только Украине) никогда и не предназначался к 100-процентной передаче именно деньгами. Обычно имеется в виду оказание каких-то услуг, передача технологий, техники/медикаментов/продуктов, строительство, разработка недр и прочее, и прочее. А цифры, озвученные при решении выдачи кредитов - это подсчитанная сумма услуги