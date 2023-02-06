Британские спортсмены вслед за спортсменами США заявили, что не станут бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян и белорусов

Власти Британии не поддерживают допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2024, как не поддерживают и отказ британских атлетов от бойкота Олимпийских игр в случае такого допуска.

Вслед за спортсменами из США спортсмены из Британии распространили заявление о том, что они не станут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года, если на них будут допущены спортсмены из России и Белоруссии. Аргументом британских и американских спортсменов вдруг явился тот факт, что Олимпийские игры провозглашают равенство спортсменов вне зависимости от политической или экономической политики государств. Почему ранее об этом не вспомнили, спортсмены из указанных стран не сообщают.В британском издании The Daily Mail пишут, что такая позиция спортсменов идёт вразрез с «официальной позицией Лондона».Из материала:На самом же деле всё выглядит как вполне спланированная акция. Причин может быть несколько. Во-первых, США и Британия опасаются того, что если недопуск спортсменов и бойкоты станут нормой, то может сформироваться некая альтернатива играм, равно как и альтернатива МОК. А это потеря средств, потеря контроля и пр. Во-вторых, если британские и американские спортсмены ОИ-2024, которые пройдут в Париже, будут бойкотировать, то этим могут воспользоваться Россия и Китай – просто по факту количества завоёванных наград. Куда важнее Вашингтону и Лондону добиться того, чтобы российские спортсмены вновь выступали без флага и гимна, а ещё «лучше» - осудили бы так называемое «вторжение на Украину». Напомним, что именно такие требования к спортсменам из РФ для допуска на Олимпиаду озвучили чиновники МОК.Стоит добавить, что после заявлений британских и американских спортсменов в щекотливую ситуацию попали поляки и прибалты, которые традиционно забежали вперёд хозяев, заявив, что в случае участия спортсменов из РФ и РБ на следующих Олимпийских играх их спортсмены Игры будут бойкотировать. Только в складывающейся ситуации бойкот Игр польским и литовским олимпийскими комитетами могут просто не заметить…В связи с этим обращает на себя внимание вчерашний пассаж Зеленского о том, что «Украина продолжит принимать меры против допуска спортсменов из России к международным соревнованиям». Надо полагать, это сейчас «главная» проблема для всей Украины…