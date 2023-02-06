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Британские спортсмены вслед за спортсменами США заявили, что не станут бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян и белорусов

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Британские спортсмены вслед за спортсменами США заявили, что не станут бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян и белорусов

Вслед за спортсменами из США спортсмены из Британии распространили заявление о том, что они не станут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года, если на них будут допущены спортсмены из России и Белоруссии. Аргументом британских и американских спортсменов вдруг явился тот факт, что Олимпийские игры провозглашают равенство спортсменов вне зависимости от политической или экономической политики государств. Почему ранее об этом не вспомнили, спортсмены из указанных стран не сообщают.


В британском издании The Daily Mail пишут, что такая позиция спортсменов идёт вразрез с «официальной позицией Лондона».

Из материала:

Власти Британии не поддерживают допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2024, как не поддерживают и отказ британских атлетов от бойкота Олимпийских игр в случае такого допуска.

На самом же деле всё выглядит как вполне спланированная акция. Причин может быть несколько. Во-первых, США и Британия опасаются того, что если недопуск спортсменов и бойкоты станут нормой, то может сформироваться некая альтернатива играм, равно как и альтернатива МОК. А это потеря средств, потеря контроля и пр. Во-вторых, если британские и американские спортсмены ОИ-2024, которые пройдут в Париже, будут бойкотировать, то этим могут воспользоваться Россия и Китай – просто по факту количества завоёванных наград. Куда важнее Вашингтону и Лондону добиться того, чтобы российские спортсмены вновь выступали без флага и гимна, а ещё «лучше» - осудили бы так называемое «вторжение на Украину». Напомним, что именно такие требования к спортсменам из РФ для допуска на Олимпиаду озвучили чиновники МОК.

Стоит добавить, что после заявлений британских и американских спортсменов в щекотливую ситуацию попали поляки и прибалты, которые традиционно забежали вперёд хозяев, заявив, что в случае участия спортсменов из РФ и РБ на следующих Олимпийских играх их спортсмены Игры будут бойкотировать. Только в складывающейся ситуации бойкот Игр польским и литовским олимпийскими комитетами могут просто не заметить…

В связи с этим обращает на себя внимание вчерашний пассаж Зеленского о том, что «Украина продолжит принимать меры против допуска спортсменов из России к международным соревнованиям». Надо полагать, это сейчас «главная» проблема для всей Украины…
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21 комментарий
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:27
    +4
    Британские спортсмены вслед за спортсменами США заявили, что не станут бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян и белорусов

    Умнеют на глазах...что это с ними случилось... what
    Надеюсь что наши спортмены не будут на соревнованиях мириться и позориться с белым флагом...флагом капитуляции.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 07:49
      +4
      британцы хитрят, боятся полностью оттолкнуть наших спортсменов, что может привести к расколу в олимпийском движении и бойкоту уже российскому, что крайне нежелательно Западу - т. к. они потеряют влияние на нас.
      Сами британские спортсмены - бэквокал на подтанцовке, что им скажут сверху, то и будут озвучивать
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:15
        0
        И шо хранцузы не будут бойкотировать Олимпиаду из-за участия в Играх русских и белорусов? laughing lol wassat
    2. crownn90
      crownn90 Сегодня, 09:40
      0
      Вряд ли. Скорее это вынужденная мера, т.к. действительно подобный бойкот приведет к созданию альтернативных структур и игр, им неподконтрольных. Например, даже на базе азиатских. Имхо
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 07:28
    +9
    позиция спортсменов идёт вразрез с «официальной позицией Лондона»
    Да нет там ни какого "вразрез", всех всё устраивает (всех устраивает, что наши спортсмены под белой тряпкой выступают). Делать там нечего , на этой олимпиаде, без флага и гимна.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:29
    +6
    А как отнесутся наши спортсмены,если с них потребуют публично выразить несооласие с проводимой операцией?Да и участие без флага выглядит позором.Надо свои игры устраивать,навроде "Игр Доброй Воли"
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 08:22
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      А как отнесутся наши спортсмены,если с них потребуют публично выразить несооласие с проводимой операцией?

      А вы то сами как думаете? Они же готовились!...
      Я думаю все будет так как было до этого - наши шныри от спорта побегают, поскулят в кулуарах МОК что бы пунктик о несогласии убрать, и пойдут спортсмены под белым флагом держа в карманах фиги и глубоко в душе напевая про "Катюшу" т.к. слов гимна России скорее всего даже не знают.
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 09:20
        +4
        Цитата: mark1
        Цитата: dmi.pris1
        А как отнесутся наши спортсмены,если с них потребуют публично выразить несооласие с проводимой операцией?

        А вы то сами как думаете? Они же готовились!...
        Я думаю все будет так как было до этого - наши шныри от спорта побегают, поскулят в кулуарах МОК что бы пунктик о несогласии убрать, и пойдут спортсмены под белым флагом держа в карманах фиги и глубоко в душе напевая про "Катюшу" т.к. слов гимна России скорее всего даже не знают.

        Уже разошлось по Сети:
        " Все так переживают за спортсменов, мол всю жизнь готовились и поэтому им надо дать шанс выступить.
        Но никто, ...елы- палы, не переживает за ракетчиков РВСН, они тоже всю жизнь готовятся, и заслужили шанс выступить. Причем, в отличии от спортсменов, они это сделают исключительно от имени Страны, под своим Флагом, и под свой Гимн."
        hi
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 09:35
          +1
          Цитата: A.A.G.
          Причем, в отличии от спортсменов, они это сделают исключительно от имени Страны, под своим Флагом, и под свой Гимн."

          Воистину достойнейшие люди , будет шанс - не упустят.))) hi
          1. A.A.G.
            A.A.G. Сегодня, 10:07
            0
            Цитата: mark1
            Цитата: A.A.G.
            Причем, в отличии от спортсменов, они это сделают исключительно от имени Страны, под своим Флагом, и под свой Гимн."

            Воистину достойнейшие люди , будет шанс - не упустят.))) hi

            Люди,- как и везде разные.
            Но, сама специфика, система нивелирует возможные...огрехи, что дает уверенность в выполнении задачи.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:30
    +3
    Скажу страшную тайну,Олимпийские игры это коммерческое предприятие и оно должно быть прибыльным.Спонсоры сказали ,мы должны быть в прибыли и засунь МОК свою политику в анальное отверстие.Русские и белорусы должны быть на Олимпиаде.Равняйсь ать два,приказ поняли.Вот теперь нам надо выбить чтобы у нас был Российский флаг.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:29
      0
      Основные деньги этого шоу от продажи трансляций, а вгтрк и орт купит показ этой шляпы даже если там не будет рос спортсменов - вы послушайте новости спорта, как будто сво нет, все трещат что там у них происходит...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:33
    +1
    А по началу громко заявляли о бойкоте в случае допуска российских и белорусских спортсменов будучи уверенными, что МОК и "международная общественность" испугается этого и сдаст назад. А пришлось самим подвинуться ради участия в играх. И даже не постеснялись заявить, что
    Олимпийские игры провозглашают равенство спортсменов вне зависимости от политической или экономической политики государств
    А где же было это равенство когда наших спортсменов гнобили все кто имел отношение к ОИ, запрещали выступать под своим флагом, антидопинговая инквизиция свирепствовала...
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:34
    +2
    Ага участие под белыми флагами, без герба и гимна. К чему это позорище? Вот все кто топят за участие, им плевать вообще на страну. пусть валят отсюда получают гражданство той же мелокбритании и штатов и от них выступают. А то парни а фронте сражаются за наш флаг, и язык и страну а эти готовы все предать лишь бы медальку личную получить!
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:47
    +2
    Бум участвовать, но только под флагом и с гимном, белый флаг пусть другие вывешивают в окна своих домов.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:21
      +1
      Поздняков сопли не жуёт,продавливает нашу позицию - ни какой дискриминации.Да и КНР молодец - пригласил на Азиатские легкоатлетические игры,с флагом и гимном.Теперь надо показывать результат.Китайские легкоатлеты одни из сильнейших в мире ,так что у нас стимул есть побеждать.Наши лучшие!!!
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 09:11
        +2
        Мем: "Новости спорта.Из Пекина сообщают: норвежская лыжница неудачно упала и сломала себе член."
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:29
          0
          Ах вот оно что!А я думаю почему норвежские лыжники и лыжницы решили объявить бойкот.Вяльбе она такая ,может заставить норвежек снять штаны перед стартом и следующие на очереди будут астматики,которые будут бегать с болончиком спрея во рту или на параолимпиаде. lol
  8. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 07:56
    +3
    Не более, чем манёвр со стороны США и Англии, чтобы не ставить Олимпийский комитет России, вовсю агитирующий за участие под белым флагом, уж совсем в безвыходное положение.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:30
    0
    Британские спортсмены вслед за спортсменами США заявили, что не станут бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян и белорусов
    . А так уж важны, какие то аргументы, теперь...
    Может надоело спортсменам идти на поводу у политиков, на поводу у отмороженной толпы... так ведь тоже может быть.
    Короче, поживём, увидим.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 09:38
      0
      Спортсменов кто-то спрашивал? Они на Олимпиаде не себя представляют, а страну, если вы забыли.