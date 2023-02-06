В России начата разработка экипировки-хамелеона, позволяющей бойцу полностью сливаться с местностью

Мы стремимся обеспечить бойцов такой маскировкой, которая смогла бы его сделать буквально невидимым для противника. Сегодня нам ставится задача укрыть военнослужащих в различных диапазонах длин волн, в том числе в тепловизионном. Это возможно достичь благодаря появлению новых специальных материалов

Российская армия в будущем может получить на вооружение экипировку, делающую бойца невидимым для тепловизоров и позволяющую сливаться с местностью. Разработка экипировки-хамелеона уже идет, сообщил гендиректор ЗАО "Кираса" Владимир Кормушин."Кираса" ведет разработку новой экипировки, это стало возможным благодаря применению новых материалов, обладающих необходимыми свойствами. Как пояснил Кормушин, задача стоит замаскировать бойца не с помощью различных электронных или других устройств, а с помощью применения материалов, способных менять свою окраску благодаря специальным красителям. В идеале это будет комплект, способный подстраиваться под окружающую среду, время суток и т.д., то есть фактически хамелеон.- приводит РИА Новости слова гендиректора "Кирасы".Наработки по этой теме могут быть применены для создания экипировки солдата будущего "Легионер", которая должна появиться в середине 30-х годов. По словам Кормушина, опытный образец "Легионера" может появиться уже в 2025 году, а в 2035 экипировка начнет серийно поставляться в войска. "Кираса" также участвует в создании новой экипировки, разрабатывая сам боевой защитный комплект (БЗК), зимнюю маскировку и очки, т.е. все то же, что и для "Ратника".Российская армия в настоящее время использует экипировку второго поколения "Ратник", которую в перспективе должен сменить "Сотник", а там уже дело и до "Легионера" дойдет.