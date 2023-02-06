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В России начата разработка экипировки-хамелеона, позволяющей бойцу полностью сливаться с местностью

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В России начата разработка экипировки-хамелеона, позволяющей бойцу полностью сливаться с местностью

Российская армия в будущем может получить на вооружение экипировку, делающую бойца невидимым для тепловизоров и позволяющую сливаться с местностью. Разработка экипировки-хамелеона уже идет, сообщил гендиректор ЗАО "Кираса" Владимир Кормушин.


"Кираса" ведет разработку новой экипировки, это стало возможным благодаря применению новых материалов, обладающих необходимыми свойствами. Как пояснил Кормушин, задача стоит замаскировать бойца не с помощью различных электронных или других устройств, а с помощью применения материалов, способных менять свою окраску благодаря специальным красителям. В идеале это будет комплект, способный подстраиваться под окружающую среду, время суток и т.д., то есть фактически хамелеон.

Мы стремимся обеспечить бойцов такой маскировкой, которая смогла бы его сделать буквально невидимым для противника. Сегодня нам ставится задача укрыть военнослужащих в различных диапазонах длин волн, в том числе в тепловизионном. Это возможно достичь благодаря появлению новых специальных материалов

- приводит РИА Новости слова гендиректора "Кирасы".

Наработки по этой теме могут быть применены для создания экипировки солдата будущего "Легионер", которая должна появиться в середине 30-х годов. По словам Кормушина, опытный образец "Легионера" может появиться уже в 2025 году, а в 2035 экипировка начнет серийно поставляться в войска. "Кираса" также участвует в создании новой экипировки, разрабатывая сам боевой защитный комплект (БЗК), зимнюю маскировку и очки, т.е. все то же, что и для "Ратника".

Российская армия в настоящее время использует экипировку второго поколения "Ратник", которую в перспективе должен сменить "Сотник", а там уже дело и до "Легионера" дойдет.
Использованы фотографии:
Минобороны
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29 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:52
    +4
    Эх. Это будущее.... Прекрасное далеееекооо....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:05
      0
      У спецов обнаружить первым, это 90% успеха.
  2. NG inform
    NG inform Сегодня, 07:53
    +1
    Похоже на антинаучную ересь. Если государство даёт на это деньги - имеет смысл провести антикоррупционное расследование.
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 07:58
      -5
      Появиться в продаже как и пропавшие комплекты ратника
    2. Попуас
      Попуас Сегодня, 07:58
      -2
      Может появиться в 2025...а серийно к 2035 году... request ...Что то подсказывает,что вы правы feel
    3. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 08:19
      -2
      Похоже на антинаучную ересь.
      Именно так. Закон сохранения энергии говорит об этом. Оно конечно возможно сделать костюм-термос. Однако боец в нем будет чувствовать себя мягко говоря не комфортно. И потеряет боеспособность очень быстро. Куда и каким образом собираются сбрасывать излишнее тепло, которое вырабатывает тело? Особенно при интенсивной физической нагрузке.
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 09:14
        0
        Не похоже.
        И тут на ВО уже были статьи на эту тему. ЕМНИП в Израиле это уже разрабатывается и образцы испытывают.
        ...
        -Это чепуха этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.
        - В этом что-то есть.
        - Это знают все.
  3. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 07:57
    -5
    Любой, даже дешёвый, тепловизор уже похоронил эти затраты.
    Где эти ратники? Где стрелковка новая, где снайперки и т.д.
    Вывод : распил бабла. Даже то, что есть в войсках крайне мало. Где бпла, которые как бы есть?
    Где оружие, способное просто мост вывести из строя, хотя бы ж.д., старлинки...
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 07:57
    +2
    Пока одни говорят, другие уже делают.
    В Тольятти для участников специальной военной операции начали шить уникальную одежду. Главная задача изделий, конечно же, защита. Швейная фабрика, которая недавно занималась изготовлением простых платьев и штанов, превратилась в цех по созданию защитных комплектов для наших бойцов. Меньше, чем за год удалось наладить производство бронированных шорты и маскировочных пончо, аналогов которых на рынке сейчас нет. Директор швейно-производственной компании «Стрижи» Кирилл Мезин рассказал журналисту «КП-Самара» о реализации идеи и об этапах изготовления военной одежды и снаряжения.
    Читайте на WWW.SAMARA.KP.RU: https://www.samara.kp.ru/daily/27455.5/4709124/
    hi
    1. эпикуреец
      эпикуреец Сегодня, 08:29
      0
      Странная какая-то фабрика. Из всего всего интернета про неё знает только 2ГИС. И дает два контактных номера телефона - почему-то только мобильных. Нет ни сайта этой фабрики, нет каталога продукции, вообще нет ничего, кроме информации бульварной КП.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 09:17
      0
      аналогов которых на рынке сейчас нет


      Господи, как осточертела мне эта фраза.
    3. solar
      solar Сегодня, 09:40
      0
      удалось наладить производство бронированных шорты

      Главное, чтобы резинка не развязалась- а то пальцы на ногах поотбивает.:))
      На приеме у хирурга:
      – Раздевайтесь… А что это у вас, батенька, трусы-то свинцовые?
      – Это, доктор, на случай радиации.
      – А почему пальцев на ногах нет?
      – Да, резинка лопнула.
  5. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 08:03
    +3
    После истории с экипировкой мобилизованный, все это, увы, воспринимается как насмешка.
  6. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 08:04
    +6
    Зачем. Уже же есть Ратник-Хамелеон. Способен полностью сливаться с отчётностью, растворяясь между строчками и теряясь в цифрах.
    Или этот теряться ещё лучше будет?
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:09
    +4
    Способность менять цвет - явно лишняя, просто распил бабла. А вот маскировка от тепловизоров - штука нужная, но только при условии, что будет сочетаться с теплоотводом - а как этого достичь на практике? Иначе, в теплоизолированом скафандре, противник никогда бойца не увидит - потому как боец задолго до того, как доползет до передка, склеит ласты от теплового удара.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 08:24
      +2
      Менять цвет не лишняя. Хотя бы взять первый выпавший снег.
      Что касается сброса тепла, то есть единственное место - земля под солдатом. Но если он покинет это место, то тут же оно будет выявлено. Типа, вот лёжка солдата.
      Можно подумать отвод за несколько метров от себя, но и это стрёмно. Ведь наиболее вероятное нанесение удара, это артиллерия.
      Есть над чем голову поломать.
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 08:25
      +2
      потому как боец задолго до того, как доползет до передка, склеит ласты от теплового удара.
      Тем более что даже средний тепловизор засекает тепло от выдыхаемого воздуха на вполне приличной дистанции. Остроту проблемы снизит только наступление весны и далее лета. Когда фоновая температура будет скрадывать бойцов. Но там и зеленка уже будет.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 08:29
        0
        Цитата: abrakadabre
        Тем более что даже средний тепловизор засекает тепло от выдыхаемого воздуха

        То-то и оно, что кроме накидок, которых, кстати, нет нихрена - ничего не придумать. Вот накидки бы лучше выпускали - они везде пригодятся, по уму их даже над окопами растягивать, ну как минимум над выходом из блиндажа. И не надо натягивать сову на глобус - экран от тепловизора спасет, пусть и только с одного направления. Это уже много
    3. Bombaher
      Bombaher Сегодня, 08:55
      0
      Уже давно всё придумано потому что.
      У военкора Андрея Филатова показывали антитепловизионные накидки. С расстояния несколько сотен метров уже бойца не видно.
      Но тогда как распилить на разработке бабки?
  8. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 08:18
    +2
    Опять всё в будущем времени: разработают, спроектируют, создадут... И это всё слышу ещё с ельциновского времени. Все производства ВПК тем и заняты уже десятилетия, что что-то постоянно создают суперсовременное. И даже в макетах показывают на выставках. Только ничего не материализуется в армии, а только в иностранных счетах и иностранной недвижимости. И когда я в очередной раз читаю новости, что что-то там у нас в будущем времени опять спроектируют - я уже заранее знаю, чем всё закончится. Либо вечным долгостроем, либо какими-то куцими поделками с aliexpress, который впарят армии раз в 10 дороже первоначальной цены.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:26
    +1
    В России начата разработка экипировки-хамелеона, позволяющей бойцу полностью сливаться с местностью
    Про это у нас уже лет 10 трындят.
    Российский «камуфляж-хамелеон»
    В пару к силовой броне российские конструкторы разработали специальный «камуфляж-хамелеон». Сами инженеры, правда, предпочитают формулировку «интеллектуальный маскировочный материал». Его уникальное полотно за полторы секунды создает рисунок, имитирующий окружающую среду, — песчаный склон, еловые ветви, хлопья снега на ветру. Он способен даже повторить покачивание болотного камыша-рогоза в вечерних сумерках!https://armystandard.ru/news/2019522119-7NodO.html
    Шо, секрет потеряли? Наказать! feel
  10. fiv
    fiv Сегодня, 08:26
    +1
    Опять невидимое... Рыжий черт все наночастицами невидимыми занимался, никто до сих пор не увидел, куда миллиарды ушли. Невидимые полтора миллиона комплектов военной формы тоже уже мелькали в новостях. Как говорится, технологию невидимости материальных ценностей уже давно разработали и применяют, пришла пора сделать обратно все видимым
  11. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 08:29
    0
    Цитата: NG inform
    Похоже на антинаучную ересь

    А если краска - cможет менять цвет? Тогда прокатит...
  12. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 08:31
    0
    Цитата: Bingo
    Способность менять цвет - явно лишняя

    А как же беспилотники?
  13. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 08:35
    +1
    Надеюсь, что не будет как с антиснайперской системой "Сова" разработанной во ВНИИЭФ (Саров) в конце 90-х годов. Потом она была принята на вооружении в Шумерии. Как у нас - не знаю.
  14. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:55
    +1
    . Российская армия в настоящее время использует экипировку второго поколения "Ратник"

    Если это так, то зачем народ сам экипировку покупает? От нежелания использовать что ли?

    . в перспективе должен сменить "Сотник", а там уже дело и до "Легионера" дойдет.

    А дойдёт ли до того, чтобы людям не надо было самим аптечки, ботинки, спальники покупать?
  15. Ramazan
    Ramazan Сегодня, 09:04
    +1
    Интересно, а почему в 2035 году, а не 2045 или 2050 ? Зачем такой интервал? Сотник будет? А Сотник тепловизоры видят ? Если да, тогда зачем он нужен, может сразу Легионер запустить ?
    К 2035 году этот материал уже может устареть для новых тепловизоров.
    Сейчас это звучит что то из серии "всем на фронте сбрить бороды", лучше бы молчали...
  16. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:04
    0
    Мдааа...! "Ратник"..."Сотник"..."Легионер" ! Вот оно,тлетворное влияние "Запада" ! belay Уходим...уходим от славянских корней ! request
  17. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:03
    0
    Зачем такие статьи? - показать "работу" по освоению бюджета?