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Появилась информация об оставлении позиций подразделениями 14-й омбр ВСУ под Купянском после российских артиллерийских ударов

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Появилась информация об оставлении позиций подразделениями 14-й омбр ВСУ под Купянском после российских артиллерийских ударов

На украинских ресурсах появились материалы, подтверждающие российскую военную активность по направлению к Купянску Харьковской области. Напомним, что в ходе осеннего наступления украинская армия завладела этим городом после отхода (так называемой перегруппировки) российских войск.


Сообщается об увеличившемся числе обстрелов со стороны ВС РФ объектов как на подступах к Купянску, так и в самом городе. Артиллерийскими ударами поражены несколько мест, где размещался личный состав украинских войск, а также склады с боеприпасами и объекты размещения военной техники, в том числе поставленной из стран НАТО. Перемалываются позиции ВСУ в окрестных лесополосах.

Прошла информация о том, что одно из украинских вооружённых формирований оставило расположение в населённом пункте Синьковка. Это менее чем в 7 км к северо-востоку от Купянска.



Причиной стала активность российской артиллерии. Стало известно, что в одной из лесопосадок украинские военные бросили несколько бронемашин, включая БМП-2 и МТЛБ. Причём эта бронетехника не была сколько-нибудь серьёзно повреждена при обстреле. По некоторым данным, свои позиции в районе Синьковки оставили военнослужащие 14-й омбр ВСУ.

Украинская сторона заявляет, что после не прекращавшейся несколько часов артиллерийской канонады в направлении города выдвинулись российские штурмовые группы.

Напомним, что Купянск – крупный железнодорожный узел в Харьковской области, на который особую ставку делает украинское командование.
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22 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:06
    -2
    Вернуть бы потерянный т90......................
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 08:19
      +4
      Эк вы хватили! Тот Т90 уже на атомы разобрали...
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 09:47
        0
        Вы лично разбирали или присутствовали?)
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:31
      +5
      Харьков конечно надо возвращать в Россию, помимо военной стратегии отодвинуть зону обстрела прилегающих к границе поселков и городов это еще и крупный экономический центр.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:45
        +1
        Ещё Херсон, Запорожье, Одессу, Николаев... Короче до фига. Да и Сумы надо...
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 09:48
        0
        В данный момент нужен Краматорск! .......
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 08:12
    +2
    если ВСУ закрепятся в Купянске, то и он будет разрушен при штурме
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:17
      +1
      Цитата: ivan1979nkl
      если ВСУ закрепятся в Купянске, то и он будет разрушен при штурме

      тут уж не до жиру, после перегруппировки, станцию бы восстановить для начала
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 08:45
        -2
        Цитата: GELEZNII_KAPUT
        тут уж не до жиру, после перегруппировки, станцию бы восстановить для начала
        Нам эта станция не нужна, и им оставлять не надо. Построенная царской Россией, улучшена в СССР. Станцию надо декомунизировать - Довести до состояния начала 20 века. потом по мирному договору передать как жест доброй воли.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:14
    +1
    Прошла информация о том, что одно из украинских вооружённых формирований оставило расположение в населённом пункте Синьковка.
    Пусть привыкают помаленьку тикать. Заодно, сапоги-скороходы у Запада просют. request
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 08:21
      +2
      Им особо тикать некуда -позади заград отряд из Кракенов и Азовов...
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 10:03
        0
        Нехай тоди тикают вперёд. Верняк дело.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:22
      +1
      Это сообщение возможно бежит впереди паровоза.Сопротивляются они отчаянно.Вон ,под Угледаром забуксовало.Пройдет день-два ,будет видно
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 10:06
        0
        Говорят, что под Угледаром забуксовало оттого, что туда были переброшены украинские резервы, которые изначально готовились к наступлению на Сватово-Кременную. И именнно поэтому сейчас на тех направлениях ВС РФ пошли вперёд.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:28
    +7
    Противник может держать фронт только концентрируя многоэшелонированную оборону. Тут многие приводят в пример оборону противника в населенных пунктах с многоэтажной застройкой. так вот это не показатель. В городе обороняться несравненно легче. Больше мест для укрытий, больше частей можно сконцентрировать на участке местности. а вот в этих голых зимой лесполках удерживаться сложно и трудно. И сзади никто не подпирает и подкрепы направлены в "фортециюю бахмут" решением политического руководства. Плюс сейчас чехарда в ихнем министерстве обороны. Одни уже лыжи навострили другие еще в должность не вступили. Вот и не желают захистники на лунном ландшафте оборону держать. Пятятся к населенным пунктам. там будут основные узлы обороны. Ну и в очередной раз-количество снарядов решает. После дня артобстрела даже не высокоточными, а просто снарядами боевой дух противника падает на ноль.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 08:47
      -3
      Противник может держать фронт только концентрируя многоэшелонированную оборону.

      Ну и в очередной раз-количество снарядов решает. После дня артобстрела даже не высокоточными, а просто снарядами боевой дух противника падает на ноль

      И поэтому мы уже вторую неделю штурмуем Угледар и Марьинку. А Адеевку уже почти год. Под Угледаром голые поля. И никаких линий мажино. Но тем не менее мы не можем даже окружить этот могучий город неимоверных размеров -1.5х2 км. А про уж снести сотню домиков даже речи нет. Ибо при попытке собрать хоть какую то внятную арт группу летит бесполезный и легко уничтожаемый хаймарс. Или ответка из более дальнобойной арты.
      И откуда то ВСУ находят резервы для данных направлений . Несмотря на
      и подкрепы направлены в "фортециюю бахмут" решением политического руководства.


      Может просто Марьинка и Угледар стратегически более важны чем Бахмут? Потомучто если их захватят возможен выход на оперативный простор. А взятие Бахмута позволит......подойти к Славянску?
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 08:58
        0
        Вы хоть сами себя читаете? сами же пишите противник сидит в населённом пункте кругом голые поля? ну и как его там "окружать" и обходить? эти технически невозможно и совсем не в химерах дело. Мне неохота везде репостить одно и то же хотите посмотрите по ветке моих комментарии я там описывал как идут "штурмы".
        1. 1razvgod
          1razvgod Сегодня, 09:16
          -1
          Ну давайте раз поля вокруг населённого пункта не дают окружить, застроим их тоже зданиями и таким образом подкрадемся и окружим противника?!
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:40
    +2
    Да, куропчики, это вам не по мирному городу лупить без ответа - жрите полной ложкой и похрюкивайте от благодарности, что заказывали. Одно жаль, что это Купянск, а не Ивано-Франковск
  6. Фразах
    Фразах Сегодня, 08:48
    -1
    Быстро сдать, а потом потихоньку отвоевывать. Безупречная тактика. Тем более там наверняка чубатые успели понастроить укреплений. Почему укреплений в свое время не сделали с другой стороны - до сих пор загадка. Как и целый список других не менее загадочных явлений.
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:15
    +1
    Правильно технику бросили. На ней далеко не уедешь под артобстрелом. Пешком вернее. Тише едешь дальше будешь
  8. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:45
    0
    "Тю ! Если бы украинцы бросили " химерс"..."цезарь"...абы "насамс" ! А того "добра" я дюже богато бачил ! "