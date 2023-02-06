Появилась информация об оставлении позиций подразделениями 14-й омбр ВСУ под Купянском после российских артиллерийских ударов

На украинских ресурсах появились материалы, подтверждающие российскую военную активность по направлению к Купянску Харьковской области. Напомним, что в ходе осеннего наступления украинская армия завладела этим городом после отхода (так называемой перегруппировки) российских войск.Сообщается об увеличившемся числе обстрелов со стороны ВС РФ объектов как на подступах к Купянску, так и в самом городе. Артиллерийскими ударами поражены несколько мест, где размещался личный состав украинских войск, а также склады с боеприпасами и объекты размещения военной техники, в том числе поставленной из стран НАТО. Перемалываются позиции ВСУ в окрестных лесополосах.Прошла информация о том, что одно из украинских вооружённых формирований оставило расположение в населённом пункте Синьковка. Это менее чем в 7 км к северо-востоку от Купянска.Причиной стала активность российской артиллерии. Стало известно, что в одной из лесопосадок украинские военные бросили несколько бронемашин, включая БМП-2 и МТЛБ. Причём эта бронетехника не была сколько-нибудь серьёзно повреждена при обстреле. По некоторым данным, свои позиции в районе Синьковки оставили военнослужащие 14-й омбр ВСУ.Украинская сторона заявляет, что после не прекращавшейся несколько часов артиллерийской канонады в направлении города выдвинулись российские штурмовые группы.Напомним, что Купянск – крупный железнодорожный узел в Харьковской области, на который особую ставку делает украинское командование.