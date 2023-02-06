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Американское издание: Танки Leopard 1 создадут для украинской армии дополнительные проблемы

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Американское издание: Танки Leopard 1 создадут для украинской армии дополнительные проблемы

Решение Берлина поставить Украине танки Leopard первой серии не поможет ВСУ одержать победу над российской армией. Вместе с этими танками Киев получит кучу проблем, которую нелегко решить. Об этом пишет журнал Military Watch.


Американское издание опросило военных экспертов в отношении планируемой поставки на Украину немецких танков Leopard 1, решение по которым было принято в минувшую пятницу. Все как один заявили, что эти устаревшие машины принесут Украине дополнительные трудности. В принципе, немцы и так это знают и даже предупредили Киев, что с боеприпасами для этих танков не просто плохо, а очень плохо, они не производятся. Конечно, какое-то количество боеприпасов еще хранится на складах и в арсеналах как самой Германии, так и некоторых стран Европы, но этим ситуацию не исправишь. Запад еще 40 лет назад перешел на калибр 120 мм.

Кроме того, танки сами по себе уже устарели и в рамках планируемого ремонта их никто модернизировать под современные стандарты не будет. Во-первых, на это просто нет времени, танки нужны ВСУ "еще вчера". Во-вторых, на это нужны средства и большие. Так что подремонтируют, подкрасят и вперед - "громить" российские войска.

Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды

- пишет издание.

Немецкие танки Leopard 1 поступили на вооружение в 1965 году, в боевых действиях не участвовали. Как утверждает издание, еще в те годы танк показал себя посредственно, особенно по сравнению с советским Т-64, составляющим основу танкового парка Украины. Вообще же, наличие в ВСУ танков советского образца и западного, к тому же различных лет, создает огромные проблемы с логистикой, их обслуживанием и т.д., подводит итог издание.
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23 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:34
    +1
    Ну вот, сначала абрамсы создадут логистические и экономические проблемы теперь леопарды. А шуму-то было.
    Перемога превращается...превращается перемога....в лютейшую зраду!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:59
      +1
      Мда, боеприпасы 40 летней давности не просто опасны, а не предсказуемы, ждем душещипательных историй о детонации в стволе.
    2. T-100
      T-100 Сегодня, 09:54
      +2
      Перемога превращается...превращается перемога....в лютейшую зраду!

      У Вас что амнезия. Я Вам напомню. Про арт. системы три топора (М-777) также писали, что мол натовские снаряды, логистика. Бронемашины разных классов, тоже самое про запчасти, логистический ужас. Как их ремонтировать. Но вот СВО уже как год исполнится. Любая поставка, любого вооружения Киеву, отодвигает нашу победу, забирает лишние жизни и даёт украинцам веру в победу.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:36
    +3
    Американское издание: Танки Leopard 1 создадут для украинской армии дополнительные проблемы
    fool Украинской армии проблемы создадут любые танки, кроме советских. request
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:38
    -7
    Ай я яй, пожалейте несчастных окраенцев, сложно обслуживать халявную бронетехнику... А сколько от этой техники погибнет русских солдат никого не интересует...
    1. Карат
      Карат Сегодня, 09:04
      0
      Цитата: Владимир80
      Ай я яй, пожалейте несчастных окраенцев, сложно обслуживать халявную бронетехнику... А сколько от этой техники погибнет русских солдат никого не интересует...


      Что Вы загодя людей то хороните? Ещё всякое с танками может произойти.
      1. AAC
        AAC Сегодня, 09:12
        +2
        Ещё всякое с танками может произойти.

        Например? Поезда под откос научились пускать?

        100% будем с кадров хроники разбирать кто это был - первый, или второй, или Т-72
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:38
    +1
    Вместе с этими танками Киев получит кучу проблем, которую нелегко решить.
     Решать,будут совместно,вот в чем беда..
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:42
    0
    Если дотащат до ЛБС, то как танк на один бой, может вполне и сгодится.....
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:44
    0
    Логистику у украинцев это полный аут, куча разношерстной техники, снаряды все привозные, да еще и разные.
  7. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 08:46
    -1
    Без шуток, вариантом противотанковой борьбы можно сделать грязевые рвы. Ров и две канавы спереди и сзади. И закачивать воду.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    0
    Вместе с этими танками Киев получит кучу проблем, которую нелегко решить
    О танках, проблемах связанных с ними рассуждают не только зарубежные СМИ, но и посетители сайта с того дня, как было принято решение об их поставках. Поэтому прав автор
    подремонтируют, подкрасят и вперед...
    А проблемы это для Киева вопрос завтрашнего дня поэтому сегодня они этим не заморачиваются.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:46
    +1
    Кстати, а что там со снарядами? Просто зная немцев, можно предположиить, что снаряды для Леоперда-1 подходят только Леоперду-1 и никакой другой. подходящий по калибру, туда не впихнешь...
    Они, помнится еще в ВМВ так развлекались -
    У нас боеприпасы для буксируемых/самоходных/танковых пушек ЗИС-3, ЗИС-3Ш, Ф-34 и ЗИС-5 одинаковы (да ещё и с возможностью употребления «бобиковых» обр. 1927 г. патронов). Однако почему-то немецкие 75-мм пушки PAK.40 и близкие к ней по баллистике танковые и самоходные орудия на Pz.IV и «штугах» использовали несовместимые между собой выстрелы. А к 75-мм лёгким пехотным орудиям даже осколочно-фугасные снаряды от этого длинноствольного зоопарка не подходили.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 09:10
      +1
      Цитата: Bingo
      Кстати, а что там со снарядами?


      В статье чётко написано:

      с боеприпасами для этих танков не просто плохо, а очень плохо, они не производятся. Конечно, какое-то количество боеприпасов еще хранится на складах и в арсеналах как самой Германии, так и некоторых стран Европы, но этим ситуацию не исправишь. Запад еще 40 лет назад перешел на калибр 120 мм.
    2. solar
      solar Сегодня, 09:31
      +1
      Калибр и марка пушки 105-мм L7A3

      Пушка проекта L7 была настолько успешной, что ей были вооружены не только послевоенные танки в Великобритании, но и почти повсеместно на Западе. L7 стала популярным вооружением и продолжала использоваться даже после того, как была заменена на 120 мм нарезную танковую пушку L11, на некоторых «Центурионах», действовавших как артиллерийское передовое наблюдение. L7 и её модификации являются стандартным вооружением для многих танков, разработанных во времена Холодной войны.
  10. DenD
    DenD Сегодня, 08:55
    +1
    украинцы хотели танки, а получат геморрой, причём застарелый)))
  11. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:03
    +1
    Новые запчасти, новые байпасы. С учетом существующего зоопарка на Украине - это обострение геморроя.
  12. sub307
    sub307 Сегодня, 09:09
    +1
    Цитата: Владимир80
    А сколько от этой техники погибнет русских солдат никого не интересует...

    Дааа...,никого...вот так безапелляционно. Допустим - меня интересует, и вполне возможно не только меня.... Но увы - мы не знаем..., гадать "на кофейной гуще" не хотим. А вы, судя по взятому тону - знаете. Ну поделитесь тогда с коллегами, не жадничайте. Скорее всего...не знаете тоже, просто захотелось "обозначиться" самым беспокоящимся за русских солдат?! what
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:23
      0
      просто захотелось "обозначиться" самым беспокоящимся за русских солдат

      да, захотелось!
      а остальные только шапки вверх бросают и пишут "будем посмотреть", как-будто не понимают что за каждым "будем посмотреть" жизни русских людей (причем лучших)...
      п.с. после таких настроений в "интернетах" - начинаешь лучше понимать поведение гш и лампасов... они также сидят в кабинетах с мыслью "будем посмотреть".
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:21
    -1
    Американское издание: Танки Leopard 1 создадут для украинской армии дополнительные проблемы
    . И не очевидно и не понятно...
    Вопрос... как, когда и что произойдёт, отходит на потом и как раз это, вполне логично и понятно.
  14. AAC
    AAC Сегодня, 09:33
    +2
    Для германской промышленности такая ерунда наладить производство снарядов. И такая лажа про проблемы для украинской армии. Это будет проблема украинских солдат. Танк дали, а снарядов нет. Что делать? Ехать в атаку. Ну сожжём их, потом направят (подарят) другие. В концепцию "до последнего украинца" все вписывается. Немцы экономят на утилизации, освобождают склады от ненужных боеприпасов. И проблема для нас. Шапкой танк не закидать. При этом одна ракета 9М113 стоит 10000 USD (данные из украинских источников, наших не нашел). А еще нужно попасть. Я бы не стал так радоваться. Это примерно как купить старую БМВ с гарантийным обслуживанием. Машина хорошая, но нужно постоянно ремонтировать, а гарантия все решает. Ну и что, что в месяц три недели на ремонте. За-то когда не на ремонте...
  15. Вадим_историк
    Вадим_историк Сегодня, 09:36
    -2
    Дело даже не в снарядах. у него бортовая броня - противопульная, по некоторым данным не держит даже 14.5. Схожая ситуация и по башне сбоку и сзади. Так, что тут всё серьёзно!!
  16. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 10:21
    0
    > боеприпасами для этих танков не просто плохо,
    > а очень плохо, они не производятся
    А какой смысл в БОЛЬШОМ числе боеприпасов - всего для 88 танков Leopard 1, так что проблема в статье надумана.
    Хорошо конечно было бы, если все эти снаряды они погрузили в 1 вагон (раз их мало), который потом подбили.