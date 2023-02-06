Американское издание: Танки Leopard 1 создадут для украинской армии дополнительные проблемы

Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды

Решение Берлина поставить Украине танки Leopard первой серии не поможет ВСУ одержать победу над российской армией. Вместе с этими танками Киев получит кучу проблем, которую нелегко решить. Об этом пишет журнал Military Watch.Американское издание опросило военных экспертов в отношении планируемой поставки на Украину немецких танков Leopard 1, решение по которым было принято в минувшую пятницу. Все как один заявили, что эти устаревшие машины принесут Украине дополнительные трудности. В принципе, немцы и так это знают и даже предупредили Киев, что с боеприпасами для этих танков не просто плохо, а очень плохо, они не производятся. Конечно, какое-то количество боеприпасов еще хранится на складах и в арсеналах как самой Германии, так и некоторых стран Европы, но этим ситуацию не исправишь. Запад еще 40 лет назад перешел на калибр 120 мм.Кроме того, танки сами по себе уже устарели и в рамках планируемого ремонта их никто модернизировать под современные стандарты не будет. Во-первых, на это просто нет времени, танки нужны ВСУ "еще вчера". Во-вторых, на это нужны средства и большие. Так что подремонтируют, подкрасят и вперед - "громить" российские войска.- пишет издание.Немецкие танки Leopard 1 поступили на вооружение в 1965 году, в боевых действиях не участвовали. Как утверждает издание, еще в те годы танк показал себя посредственно, особенно по сравнению с советским Т-64, составляющим основу танкового парка Украины. Вообще же, наличие в ВСУ танков советского образца и западного, к тому же различных лет, создает огромные проблемы с логистикой, их обслуживанием и т.д., подводит итог издание.