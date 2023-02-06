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Губернатор Калужской области: В лесу под Калугой взорвался беспилотник

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Губернатор Калужской области: В лесу под Калугой взорвался беспилотник

В пять утра 6 февраля жители окраин Калуги услышали громкий взрыв. Как позже сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, в лесу недалеко от города взорвался беспилотный летательный аппарат.


По утверждению главы региона, взрыв произошел на высоте примерно 50 метров. В результате инцидента никто не пострадал, какой-либо ущерб объектам гражданской и социальной инфраструктуры также отсутствует, подчеркнул губернатор.

В настоящее время на месте происшествия работают представители силовых структур. Сотрудники компетентных органов выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.

Как известно, в Калужской области полеты беспилотных летательных аппаратов запрещены. В октябре 2022 года в регионе уже сбивали неопознанный беспилотник.

Между тем, украинские СМИ уже сообщили об инциденте с беспилотным летательным аппаратом под Калугой. Хотя никто пока еще не утверждает, что беспилотник имел какое-либо отношение к Украине, либо был запущен ее силовиками. Официальные версии произошедшего еще не озвучены, поэтому необходимо подождать, что установят эксперты силовых ведомств, и только затем делать определенные выводы.

Однако полеты неопознанных БПЛА в центральных российских областях – повод усилить бдительность и возможности сил противовоздушной обороны, дабы не повторялись инциденты с аэродромами в Рязанской и Саратовской областях, только уже вблизи от российской столицы.
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:08
    0
    По утверждению главы региона, взрыв произошел на высоте примерно 50 метров. В результате инцидента никто не пострадал.
    Наверное БПЛА надоело ждать, когда можно взрываться.....
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:10
    +1
    повод усилить бдительность и возможности сил противовоздушной обороны
    Что по логике должно было сделано с началом СВО. Или были уверены, что ни в приграничные с Украиной р-ны, а тем более далее в глубину нашей территории ни чего не прилетит? С данным БПЛА разберутся и принадлежность думаю установят.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:13
    +1
    Вопросы к ПВО России, видимо кому то звезды на погонах жмут.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:15
    +3
    Возможности малых беспилотников до конца еще не раскрыты...очень мерзопакостные дела можно на них делать.
    ВСУ получили от одной западной компании на 9 миллионов долларов БПЛА размером с воробья...оснащены камерами, летают до 1 км, 30 минут полета.
    Ловить таких разве что аквариумными сачками получится. what
  5. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 09:55
    +1
    Однако полеты неопознанных БПЛА в центральных российских областях – повод усилить бдительность и возможности сил противовоздушной обороны, дабы не повторялись инциденты с аэродромами в Рязанской и Саратовской областях, только уже вблизи от российской столицы.
    Ну хоть "мужик перекрестился." Уже радует.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:01
    +1
    Да скорей всего диверсию затеяли. Рвануло в воздухе ибо на коленке собрано СВУ. И запустили скорей всего там же, в области