Губернатор Калужской области: В лесу под Калугой взорвался беспилотник

В пять утра 6 февраля жители окраин Калуги услышали громкий взрыв. Как позже сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, в лесу недалеко от города взорвался беспилотный летательный аппарат.По утверждению главы региона, взрыв произошел на высоте примерно 50 метров. В результате инцидента никто не пострадал, какой-либо ущерб объектам гражданской и социальной инфраструктуры также отсутствует, подчеркнул губернатор.В настоящее время на месте происшествия работают представители силовых структур. Сотрудники компетентных органов выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.Как известно, в Калужской области полеты беспилотных летательных аппаратов запрещены. В октябре 2022 года в регионе уже сбивали неопознанный беспилотник.Между тем, украинские СМИ уже сообщили об инциденте с беспилотным летательным аппаратом под Калугой. Хотя никто пока еще не утверждает, что беспилотник имел какое-либо отношение к Украине, либо был запущен ее силовиками. Официальные версии произошедшего еще не озвучены, поэтому необходимо подождать, что установят эксперты силовых ведомств, и только затем делать определенные выводы.Однако полеты неопознанных БПЛА в центральных российских областях – повод усилить бдительность и возможности сил противовоздушной обороны, дабы не повторялись инциденты с аэродромами в Рязанской и Саратовской областях, только уже вблизи от российской столицы.