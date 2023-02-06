Военное обозрение
Войти Регистрация

ВС США не могут возобновить полеты части конвертопланов V-22 Osprey из-за технических проблем

10
ВС США не могут возобновить полеты части конвертопланов V-22 Osprey из-за технических проблем

Технические проблемы с двигателями стали причиной приостановления использования конвертопланов V-22 Osprey американских вооруженных сил на неопределенное время. В субботу официальный представитель Министерства обороны США опять отметил, что поиск решения технической проблемы продолжается.


Как сообщают американские средства массовой информации, проблема коренится в некачественной сборке деталей, соединяющих двигатель Osprey с винтом (технические проблемы с трансмиссией). В Министерстве обороны США на условиях анонимности сообщили прессе, что командование специальных операций Корпуса морской пехоты, ВМС и ВВС продолжают обучение и операции с конвертопланами, поскольку приостановлено использование не всех аппаратов.

Никаких дальнейших эксплуатационных ограничений нет, сообщает издание Defense News, ссылаясь на представителя Пентагона. Конвертопланы, у которых все исправно, готовы к вылетам и тренировкам. Издание подчеркивает, что по состоянию на весну 2022 года Корпус морской пехоты США располагал 296 конвертопланами, Командование специальных операций ВВС – 52 конвертопланами, а ВМС находятся в процессе получения 44 самолетов CMV-22, закупленных для поддержки авианосных ударных групп.

Что касается технических проблем, то специалисты отмечают рост случаев включения жесткого сцепления. Экипажи Osprey обязаны приземляться сразу после жесткого включения сцепления, чтобы избежать аварии конвертоплана. Ранее произошли две аварии с конвертопланами MV-22B Osprey.

Один конвертоплан упал в марте 2022 года в Норвегии во время военных учений: погибли четыре морских пехотинца КМП США. Второй конвертоплан разбился в штате Калифорния в июне 2022 года, на его борту находились пятеро военнослужащих, все они погибли.

Подобные инциденты серьезно встревожили военное командование и заставили его обратить повышенное внимание на особенности технического состояния конвертопланов, включая проблемы с трансмиссией.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Katie Earley
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:19
    0
    Технические проблемы с двигателями стали причиной приостановления использования конвертопланов V-22 Osprey американских вооруженных сил на неопределенное время.
    fool А ВСУ для чего, там то можно летать, хоть на ступе. request
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:42
      0
      там то можно летать, хоть на ступе

      украинцы попросят Osprey обязательно, но только после самолётов
  2. venaya
    venaya Сегодня, 09:26
    +1
    С самого начала эксплуатации конкретно это модели конвертоплана возникали всевозможные технические проблемы, чрезвычайно сыра конструкция. Хотя лично я и большой сторонник подобных технических нововведений просто надо до конца дорабатывать конструкцию да и схем конвертоплана можно и лучше видоизменить для повышенной надёжноси полёта осоенно в режимах взлёта и посадки.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 09:36
      0
      Вероятно в будущем появится схема гибрида, когда винты крутит электродвигатель, а электричество вырабатывает один газотурбинный. Так легче управлять 2 винтами, лучше синхронизация, электродвигатели быстрее меняют обороты, меньше трансмиссионных узлов. Также электродвигатели легче, что уменьшит нагрузки на пилоны.
      1. venaya
        venaya Сегодня, 10:07
        0
        Цитата: Azim77
        Вероятно в будущем появится схема гибрида, когда винты крутит электродвигатель, а электричество вырабатывает один газотурбинный. Так легче управлять 2 винтами, лучше синхронизация, электродвигатели быстрее меняют обороты, меньше трансмиссионных узлов. Также электродвигатели легче, что уменьшит нагрузки на пилоны.

        Не думаю что это у Вас удачная идея, дело в том что как электро генератор так и электро двигатели обладают очень низкой энерговооружённостью на единицу веса то есть вес подобно конструкции окажется непомерным. В настоящее время уже нет особой нужды для управления тягой двигателя преобразовывать его энергию в электрический эквивалент, вполне допустимо прямое управление тяго двигателя или точнее двигателей так как получается выгоднее по весу иметь индивидуальный двигатель на каждый несущий винт а вот для режима взлёта и посадки желательно иметь вспомогательные винты ибо на двух винтах удержат конвертоплан даже на палубе большого авианосце насколько я видел не всегда удаётся не говоря уже о меньших кораблях. Там ведь какая ситуация: вокруг при любом ветре возникают довольно большие волны и они формируют вблизи поверхности безконечные воздушные завихрения то есть роторы и взлетать-садиться в таких условиях при низких скоростях подлёта чрезвычайно сложно и опасно. Так что схему конвертоплана вынужденно необходимо слегка усложнять что не очень то и сложно в настоящее время, уже слишком много время прошло многое становиться ясным и понятным вопрос просто в заинтересованности заинтересованных сторон. По моему то так ...
      2. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 10:13
        +1
        А безопасность при таком решении ниже плинтуса уронить? И как замена трансмиссии на персональные электродвигатели упростит управление винтами? Заодно поведайте, какой вес получится у ваших электродвигателей чтобы обеспечить потребный крутящий момент без редукторов?
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:34
    0
    Как и эсминец замволт - дорогой проект..а эффективности ноль...так же и этот жупел - дорогой ..сложный .и эффективности ноль. Капризный..больше на ремонте чем в полетах.
  4. Alex_Bora
    Alex_Bora Сегодня, 09:43
    -1
    Цитата: Azim77
    Вероятно в будущем появится схема гибрида, когда винты крутит электродвигатель, а электричество вырабатывает один газотурбинный. Так легче управлять 2 винтами, лучше синхронизация, электродвигатели быстрее меняют обороты, меньше трансмиссионных узлов. Также электродвигатели легче, что уменьшит нагрузки на пилоны.

    Разработчики беспилотного конвертоплана по этому пути и пошли. Очень эффективное управление получается, вплоть до посадки на движущийся по городскому циклу КАМАЗ. Видел от них такой ролик. Но, увы, пока только разработка в инициативном порядке.
    1. venaya
      venaya Сегодня, 10:28
      0
      Разработчики беспилотного конвертоплана по этому пути и пошли. Очень эффективное управление получается, вплоть до посадки на движущийся по городскому циклу КАМАЗ. Видел от них такой ролик. Но, увы, пока только разработка в инициативном порядке

      Так это ведь совсем другие весо-габаритные характеристики у аппарата, при малом весе там уже возможно использование и электородвигателей... Дело в том что с увеличением размеров летательного аппарата его площадь величивается в квадратичной функцией а вес в кубической потому всегда выгоднее иметь маленький по размерам летательный аппарат он требует для себя меньшей энерговооружённости нежели полно-размерные летательные аппараты тем более с повышенными весовыми нагрузками. Так что с электрикой лучше играться в маленькие безпилотники там то всё не столь критично.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:17
    0
    Оспрей отличная,революционая машина.Первый демонстрационный полёт бздынь об землю - 2 раненых.Первый демонстрационный полёт перед конгресменами бздынь об р Потомак- 7 трупов.19 инцендентов - в дрова или рядом.50 трупов.Ни разу не был в зоне действия более менее нормального ПВО.Уничтожитель опасных свидетелей ,при помощи бздынь об землю или воду.В последнем случае особый цинизм - так летать умеешь,а плавать?Класная, отличная ,неимеющаяаналоговвмире машина.Оспреев больше ,больших и разных.