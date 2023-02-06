ВС США не могут возобновить полеты части конвертопланов V-22 Osprey из-за технических проблем

Технические проблемы с двигателями стали причиной приостановления использования конвертопланов V-22 Osprey американских вооруженных сил на неопределенное время. В субботу официальный представитель Министерства обороны США опять отметил, что поиск решения технической проблемы продолжается.Как сообщают американские средства массовой информации, проблема коренится в некачественной сборке деталей, соединяющих двигатель Osprey с винтом (технические проблемы с трансмиссией). В Министерстве обороны США на условиях анонимности сообщили прессе, что командование специальных операций Корпуса морской пехоты, ВМС и ВВС продолжают обучение и операции с конвертопланами, поскольку приостановлено использование не всех аппаратов.Никаких дальнейших эксплуатационных ограничений нет, сообщает издание Defense News, ссылаясь на представителя Пентагона. Конвертопланы, у которых все исправно, готовы к вылетам и тренировкам. Издание подчеркивает, что по состоянию на весну 2022 года Корпус морской пехоты США располагал 296 конвертопланами, Командование специальных операций ВВС – 52 конвертопланами, а ВМС находятся в процессе получения 44 самолетов CMV-22, закупленных для поддержки авианосных ударных групп.Что касается технических проблем, то специалисты отмечают рост случаев включения жесткого сцепления. Экипажи Osprey обязаны приземляться сразу после жесткого включения сцепления, чтобы избежать аварии конвертоплана. Ранее произошли две аварии с конвертопланами MV-22B Osprey.Один конвертоплан упал в марте 2022 года в Норвегии во время военных учений: погибли четыре морских пехотинца КМП США. Второй конвертоплан разбился в штате Калифорния в июне 2022 года, на его борту находились пятеро военнослужащих, все они погибли.Подобные инциденты серьезно встревожили военное командование и заставили его обратить повышенное внимание на особенности технического состояния конвертопланов, включая проблемы с трансмиссией.