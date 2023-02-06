Швейцарский телеканал: Российские товары по-прежнему поступают на европейской рынок через Турцию

Безусловно, Турция остаётся ключевым торговым партнёром России. Наши порты в Мерсине, Измире и Стамбуле сейчас забиты товарами, которые затем отправятся в российские черноморские порты.

Российские товары по-прежнему поступают на европейский рынок через территорию Турции, так как Анкара не поддерживает санкции против Москвы. Об этом сообщает швейцарский телеканал SRF. От этого в выигрыше оказываются и сами страны Запада, поскольку, таким образом, они продолжают вести торговые отношения с Россией, пусть и не напрямую.В то же время, как отмечает SRF, Россия осознала, что усиливающееся санкционное давление на неё со стороны ЕС лишает её возможности импортировать европейскую продукцию и, судя по всему, процесс этот будет носить долгосрочный характер. Только почему-то швейцарские журналисты не сообщают, почему же в таком случае полки российских магазинов по-прежнему изобилуют товарами из Европы.Минпромторг РФ составил список из наиболее значимых товаров (запасные части, автомобили, мобильные телефоны, бытовая техника и косметическая продукция), которые поступают из Азии, Европы и Америки через третьи страны посредством, так называемого параллельного импорта.С начала спецоперации Турции удалось существенно нарастить экспорт в Россию на целых 86%, выступая в качестве страны-транзитера.Вот как прокомментировал данную ситуацию профессор международных отношений Университета Кадир Хас в Стамбуле Серхат Гювенч:Всё это никак не противоречит нормам международного права, ведь Турция не наложила экономическое эмбарго на Россию. Оно, как заявляют турецкие власти, не было одобрено Совбезом ООН, при том, что и Россия пользуется там своим правом вето, а потому, реализация такого плана с трудом представляется возможной.По мнению представителей швейцарского телеканала, в Брюсселе и Вашингтоне крайне недовольны происходящим, в то время как американское правительство всё больше давит на Анкару в этом отношении. В ЕС и США выражают опасения, что товары гражданского назначения будут использоваться в военных целях. Гювенч также привёл яркий пример бурного роста экспорта стиральных машин турецкого производства, чипы из которых, как многие полагали тогда (после войны в Грузии), якобы могли использоваться российской оборонной промышленность для своих нужд. Судя по всему, эти стиральные машины никак не дают покоя западным «партнёрам».