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Швейцарский телеканал: Российские товары по-прежнему поступают на европейской рынок через Турцию

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Швейцарский телеканал: Российские товары по-прежнему поступают на европейской рынок через Турцию

Российские товары по-прежнему поступают на европейский рынок через территорию Турции, так как Анкара не поддерживает санкции против Москвы. Об этом сообщает швейцарский телеканал SRF. От этого в выигрыше оказываются и сами страны Запада, поскольку, таким образом, они продолжают вести торговые отношения с Россией, пусть и не напрямую.


В то же время, как отмечает SRF, Россия осознала, что усиливающееся санкционное давление на неё со стороны ЕС лишает её возможности импортировать европейскую продукцию и, судя по всему, процесс этот будет носить долгосрочный характер. Только почему-то швейцарские журналисты не сообщают, почему же в таком случае полки российских магазинов по-прежнему изобилуют товарами из Европы.

Минпромторг РФ составил список из наиболее значимых товаров (запасные части, автомобили, мобильные телефоны, бытовая техника и косметическая продукция), которые поступают из Азии, Европы и Америки через третьи страны посредством, так называемого параллельного импорта.

С начала спецоперации Турции удалось существенно нарастить экспорт в Россию на целых 86%, выступая в качестве страны-транзитера.

Вот как прокомментировал данную ситуацию профессор международных отношений Университета Кадир Хас в Стамбуле Серхат Гювенч:

Безусловно, Турция остаётся ключевым торговым партнёром России. Наши порты в Мерсине, Измире и Стамбуле сейчас забиты товарами, которые затем отправятся в российские черноморские порты.

Всё это никак не противоречит нормам международного права, ведь Турция не наложила экономическое эмбарго на Россию. Оно, как заявляют турецкие власти, не было одобрено Совбезом ООН, при том, что и Россия пользуется там своим правом вето, а потому, реализация такого плана с трудом представляется возможной.

По мнению представителей швейцарского телеканала, в Брюсселе и Вашингтоне крайне недовольны происходящим, в то время как американское правительство всё больше давит на Анкару в этом отношении. В ЕС и США выражают опасения, что товары гражданского назначения будут использоваться в военных целях. Гювенч также привёл яркий пример бурного роста экспорта стиральных машин турецкого производства, чипы из которых, как многие полагали тогда (после войны в Грузии), якобы могли использоваться российской оборонной промышленность для своих нужд. Судя по всему, эти стиральные машины никак не дают покоя западным «партнёрам».
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8 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:50
    +1
    Российские товары по-прежнему поступают на европейский рынок через территорию Турции
     А европейские через нее же в Россию..И смысл всего этого? Зачем просто,когда можно сложно? В выигрыше Турция остается,как транзитник.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:11
      0
      Смысл во всем этом был, но… Турция действительно подложила под западные санкции даже не свинью, а стадо, табун свиней. Запад ведь не просто запретил ввоз чего там в Россию. Он максимально нарушил\парализовал морскую\сухопутную логистику поступления товаров в Россию: притом речь не о военной продукции, а о гражданской: предметы гигиены, лекарства и прочее. При этом большинство нашего населения сконцентрировано в европейской части. Снабжать его через Китай нереально - наша логистика этого не выдержит. А Турция - это Европа. Логистика через Турцию, пусть даже закупленной через третьи страны продукции - это спасательный круг. Кольцо блокады замкнуть не удалось.

      Аналогия не идеальная, но это как отказ России от морской блокады Англии при Наполеоне. Россия тогда по сути нивелировала все старания Франции задушить Англию, что и стало одной из ключевых причин вторжения Наполеона в Россию.
  2. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 09:59
    0
    стиральные машины никак не дают покоя западным «партнёрам» smile иранцы в условиях жесточайших санкций изобрели много полезного, и наверняка их опыт наши учли)) ну или вариант просто Европа снова не моется( не в почёте тратиться) а мы просто любим чистоту)
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:03
    +1
    Бхе... США сразу составили список стратегических поставок, санкциям не подверженных. Они удивлены, что многие в мире не тупей матрасов оказались? Не всем же быть Шольцами...
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:16
    +1
    Это пропаганда с обоюдоострым концом. Мы тоже (пропаганда) считали укропов слабыми. Так и запад что б себя показать крутыми несут ахинею про наши разборки стиралок ради чипов, понятно что ег на западе давно и людей с инженерными мозгами очень мало, гостарбайтами заменяют (а им некогда эту чушь слушать, деньги зарабатывают) поэтому и реально народ верит. Потом им тяжело будет сталкиваться с реальностью, главное что б на основании этой бредятины решения не принимали для мира катастрофические. Бизнес найдет тропы. На западе коррупция сто процентная, иначе повязали бы всех поставщиков контробанды, наркотиков. Это ведь только глупый пипл верит что мэр, прокурор или полиция и прочие силовики (зависит кто что контролирует в стране) не знают кто продает те же наркотики, все в доле как говорится.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:36
      0
      ег на западе давно и людей с инженерными мозгами очень мало
      Наверно поэтому технологии импортируются с запада yes .
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:28
    0
    А с чего это вдруг так заволновались в Швейцарии? От того, что она тоже подключилась к санкциям, а теперь у нее избыток шоколада? В данной ситуации турки изначально прочухали, что на этом могут поиметь выгоду и активно этим пользуются, что нам только на руку.
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:28
    0
    Эрдоган всех маток сосёт.
    Можно поучиться у Турции!