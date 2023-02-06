Ожидающий утилизации подводный ракетоносец «Дмитрий Донской» проекта 941УМ выведен из боевого состава флота

Последнюю "Акулу" российского флота оставили в Северодвинске дожидаться утилизации. Подводный ракетоносец "Дмитрий Донской" выведен из боевого состава Военно-морского флота России. Об этом сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.
Тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" не отправлен на Севмаш, дожидаться утилизации он будет на территории военно-морской базы в Северодвинске вместе с еще двумя субмаринами данного проекта, которые фактически уже приросли к берегу, но все еще числятся в резерве. Сроки утилизации последней "Акулы" пока не определены.
Подводный крейсер "Дмитрий Донской" выведен из боевого состава ВМФ России. Ожидать утилизации он будет на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими субмаринами этого проекта
- приводит ТАСС слова Мальцева.
Несмотря на то, что подводный крейсер завершил свою 40-летнюю службу, название "Дмитрий Донской" останется в списках российского флота, его получил новый стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А", строительство которого идет на Севмаше.
Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является головным в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Заложен на "Севмаше" 17 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года, введен в строй 29 декабря 1981 года. В 2002 году прошел модернизацию, после чего принял участие в испытаниях ракеты "Булава". На сегодняшний день является самой большой подлодкой в мире и последней "Акулой" российского флота. Три "Акулы" утилизированы не без "помощи" США, еще две числятся в резерве.