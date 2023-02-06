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Ожидающий утилизации подводный ракетоносец «Дмитрий Донской» проекта 941УМ выведен из боевого состава флота

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Ожидающий утилизации подводный ракетоносец «Дмитрий Донской» проекта 941УМ выведен из боевого состава флота

Последнюю "Акулу" российского флота оставили в Северодвинске дожидаться утилизации. Подводный ракетоносец "Дмитрий Донской" выведен из боевого состава Военно-морского флота России. Об этом сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.


Тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" не отправлен на Севмаш, дожидаться утилизации он будет на территории военно-морской базы в Северодвинске вместе с еще двумя субмаринами данного проекта, которые фактически уже приросли к берегу, но все еще числятся в резерве. Сроки утилизации последней "Акулы" пока не определены.

Подводный крейсер "Дмитрий Донской" выведен из боевого состава ВМФ России. Ожидать утилизации он будет на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими субмаринами этого проекта

- приводит ТАСС слова Мальцева.

Несмотря на то, что подводный крейсер завершил свою 40-летнюю службу, название "Дмитрий Донской" останется в списках российского флота, его получил новый стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А", строительство которого идет на Севмаше.

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является головным в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Заложен на "Севмаше" 17 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года, введен в строй 29 декабря 1981 года. В 2002 году прошел модернизацию, после чего принял участие в испытаниях ракеты "Булава". На сегодняшний день является самой большой подлодкой в мире и последней "Акулой" российского флота. Три "Акулы" утилизированы не без "помощи" США, еще две числятся в резерве.
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13 комментариев
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:31
    +1
    Всему свое время. Вот и до этого исполина дошла очередь. Самый первый в серии уходит самым последним. Так что ждем через 2 года новый Дмитрий Донской ...проекта Борей-А. Согласно плана через 2 года в состав флота войдет Дмитрий Донской нового поколения и поэтому во флоте невозможно иметь одновременно два крейсера с одинаковым названием.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 09:33
      +13
      Утилизировать такое - грех. Хоть одну в качестве музея нужно сохранить. Это памятник гению Советского кораблестроения.
      hi
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 09:43
        +6
        Цитата: Чеширский
        Утилизировать такое - грех. Хоть одну в качестве музея нужно сохранить. Это памятник гению Советского кораблестроения.
        hi

        Да уже сколько раз здесь писали об этом ! Вытащить на берег и сделать музеем - народ толпами будет ходить на такого монстра ! Если ещё для сравнения рядом поставить для сравнения фрагмент муляжа жилой многоэтажки good Сам бы с великим удовольствием ходил бы туда, на лодку !
      2. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 09:44
        +3
        Цитата: Чеширский
        Утилизировать такое - грех. Хоть одну в качестве музея нужно сохранить. Это памятник гению Советского кораблестроения.
        hi

        да ни кто не будет занимать док такого размера для музейного образца.. активный контур вытащить - разобрать пол лодки надо... Динозавр умер - потомки найдут только косточки
      3. VALERIK_097
        VALERIK_097 Сегодня, 10:03
        +1
        Максим,как сохранить?Вы размеры корабля представляете?После ОП-1(выгрузка ОЯТ) формируется 6-ти отсечный блок для транспортировки на Север.Это не К-3,средств на постройку муляжа РО как на новый фрегат уйдёт,сейчас не то время,чтобы отвлекать от производства мощности предприятий и основных производственных рабочих. Да и нет сейчас свободных стапелей.
  2. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 09:42
    +2
    5 дней назад, "новость" уже была.. https://topwar.ru/209986-poslednjaja-akula-rossijskogo-flota-otpravlena-v-severodvinsk-na-utilizaciju.html#comment-id-13290748
    причем, опять ссылкой на тот же источник.. неужели в наше "спокойное" время - нужно дублировать статьи каждые 5 дней, так как больше писать не о чем?
    не говоря уже о том, что в боевом составе флота- он уже много лет не находится (не ходит на БС) выполняет другие задачи, чтобы выводить его оттуда и может быть просто выведена из состава флота, не боевого...
  3. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 09:44
    +2
    Подводный крейсер "Дмитрий Донской" выведен из боевого состава ВМФ России.

    40 лет службе Родине , пора и на пенсию . Они с честью выполнили своё предназначение и являлись большой занозой в филейной части США . Но , меняются времена , меняются технологии . Сейчас этот крейсер не является малозаметным , поэтому постоянно сопровождался целым экскортом кораблей потенциальных врагов . А пока , приспустим флаги и отдадим заслуженное уважение кораблю , с честью выполнившего приказ .
  4. Goscha
    Goscha Сегодня, 09:50
    +5
    Если бы приняли решение сделать музей, я бы скинулся со своей пенсии, да и многие , я уверен бы дали, но власти похер на память и на воспитание нового поколения, лучше ещё один храм построить...
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:55
      +1
      Черт возьми, я бы присоединился к Вам! hi
  5. Александр97
    Александр97 Сегодня, 09:56
    +1
    Были славные линкоры типа "Севастополь", теперь ТРПК СН проекта 941 "Акула", уничтожение которых, не ошибка - преступление!
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:01
    +2
    Ну разве выскажешь все это в несколько слов
    когда снятся в кильватере чайки...
    На компАсе Норд-Вест
    Тридцать восемь узлов
    И все сверкает от пушки до гайки....
    (Александр Розенбаум)

    Спасибо тебе КОРАБЛЬ!
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:18
    0
    Жаль, но время фактор неумолимый.... спасибо за службу!
  8. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:28
    0
    Красавца жаль. Эпоха ушла. Надо было остационарить в Крыму.