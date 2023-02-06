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Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta

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Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta

Вооруженные силы Украины используют в боевой обстановке информационную систему. Украинские военные пользуются активно системой ситуационной осведомленности Delta.


Согласно информации украинских СМИ, об этом сообщили в оборонном ведомстве Украины.

Информационная система получает данные от космических аппаратов, авиационной разведки, БПЛА, радаров, камер наблюдения, чатов и других источников. Чтобы не подвергать Delta риску уничтожения российскими ракетами или атакам хакеров, ее разместили в облачном сервисе, расположенном за пределами украинской территории.


Воспользоваться данными системы может любой подключенный пользователь, зайдя в нее с любого устройства и пройдя верификацию. Речь идет о действующих украинских военных. Delta позволяет военнослужащим отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени. «Дельтой» начали пользоваться в украинской армии впервые еще в 2018 году в ходе боевых действий против Вооруженных сил республик Донбасса.

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля прошлого года объявил российский президент Владимир Путин. Этому предшествовала просьба о помощи руководства недавно признанных РФ Донецкой и Луганской Народных Республик. И хотя западные страны не стали напрямую участвовать в российско-украинский вооруженный конфликт, они оказывают Киеву беспрецедентную военную помощь, а также усилили санкционное давление на Россию.
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Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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18 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:32
    +2
    У них еще и "крапива" есть, кто в теме тот знает сколько крови она нам попила... И вот вроде бы взламывали не раз, но системно ни применения разведданных, ни обратной дезы почему то не запускается...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:56
      -1
      Цитата: голос_разуma
      но системно ни применения разведданных, ни обратной дезы почему то не запускается...

      Не наш с вами уровень, что там с ней работается - мы знать в принципе не можем... А вот думать что в СВР лаптем щи хлебают - весьма опрометчиво. Их область-то
      1. Комментарий был удален.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:33
    +2
    Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta
    . Понятно, что проверяется эффективность разных технологических, тактических и прочих приёмов... это задел на будущее.
    В общем, переход от громких заявлений к конкретным делам, это нужно, важно...
  3. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 09:37
    +3
    Если данными системы может воспользоваться любой подключенный пользователь то как быть с пленными военнослужащими ВСУ ??
    Должна быть какая та защита от подобного ,ведь используя смартфоны и планшеты военнопленных достаточно просто узнать любую актуальную информацию о ходе боевых действий, ну и делать соответствующие выводы...
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 09:44
      +1
      Цитата: Самый вежливый
      военнопленных достаточно просто узнать любую актуальную информацию о ходе боевых действий, ну и делать соответствующие выводы...

      И это не самое страшное. Хуже всего что качество данных у таких систем очень сложно актуализировать. Либо там сроки жизни крайне низкие, но тогда смысла не много, либо при наступлении есть вероятность по своим пульнуть. А если объект переходит туда сюда, то вероятность дружеского огня возрастает еще сильнее.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 09:47
      0
      Это относительно просто решается. Скорее всего, пользователи разделены по правам доступа, типа administrator, operator, user, лузер .. (админ, комдив, комполка, комбат, командир взвода, командир отделения..). Наверняка, существует система обновления паролей.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 09:55
        0
        Скорее всего, пользователи разделены по правам доступа

        по мере приближения к линии боевого сопрососновения широта охвата доступной информации сужается
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:44
    +3
    Последний абзац новости - просто чудо! Я столько нового узнал!
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:45
    0
    А у нас есть чем ответить хохлам и натовцам? У второй армии мира.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:26
      0
      Наш ответ называется ЕСУ ТЗ (единая система управления тактического звена). Система сверх амбициозна - поэтому ее создание (не говоря уже о внедрении) продвигается с огромным скрипом. В данном случае с Арматой дела обстоят намного лучше, чем с ЕСУ ТЗ.
  6. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 09:48
    0
    Удобная штука однако, хлопцы времени даром не теряли.
    Ну а у нас есть что подобное? Только если это жутко секретно и аналогом такой системы пользуются только генералы = нет.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 09:59
      0
      Не примите за шутку, похожая система есть. Это сайты объявлений по продаже квартир с расположением на карте, например Авито-Недвижимость. Там объекты (вражеские бронемашины) обозначены как квартиры, с адресами (координатами). К каждому объекту привязано его описание.
      В случае военного применения подобная система должна иметь модемы с защищенными (и не очень защищенными) каналами связи, планшеты для отображения информации и систему прав доступа.
      Никаких чудес, для создания подобной системы нужна постановка задачи и небольшая группа программистов. С программистами у нас проблема, грамотные и продуктивные систематически уничтожались, а приближенные к благам либо не способны к творчеству, либо сбегают и уклоняются.
  7. topol717
    topol717 Сегодня, 09:49
    0
    Информация превыше всего, и тот кто ей владеет то знает всё.
    О том что каждый военный знает и видит, это не правда, он видит только то, что ему положено видеть. например линию фронта видят все, а вот наличие средств противника или своих уже выборочно. Откройте любую компьютерную игру, и посмотрите как надо организовывать экраны для принятия решений. Нашему МО и ген.штабу до такого еще лет 50 думать придется.
  8. akropin
    akropin Сегодня, 09:56
    0
    "Облако" не сломать одним движением. Если понимать как работает канал принятия информации, то гадить его помехами наверно самый простой путь нагадить этой системе.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 10:07
      0
      Наверняка создается VPN, а в сотовой сети доступ, подобный доступу по APN, и закрытая группа пользователей, чужие там не ходят. Помехи для подобных систем создать сложно, не то чтобы совсем невозможно, но трудно.
  9. Vashek
    Vashek Сегодня, 10:17
    0
    Непонятка. Это же UA. Значит надо взять достаточно баксов и будет у тебя и облако, и туча, и что пожелаешь. А там уж старайся -руби. Главное не жаться.
  10. AAC
    AAC Сегодня, 10:18
    0
    Это все работало пока starlink не задолбал. Сейчас столько интернета на передовой уже нет. А без интернета все это не работает. У нас все же интереснее система. Оффлайн карты, передача координат по радио и через живое общение. Надежность!
  11. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:33
    0
    Здравый смысл говорит ,что 21 век на дворе, все должны пользоваться чемто.
    И если у них есть, с 18 года , а про наш молчёк то....
    Либо руководят, вежливо, "абсолютно некомпетентные", либо засекречено...