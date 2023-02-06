Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta

Вооруженные силы Украины используют в боевой обстановке информационную систему. Украинские военные пользуются активно системой ситуационной осведомленности Delta.
Согласно информации украинских СМИ, об этом сообщили в оборонном ведомстве Украины.
Информационная система получает данные от космических аппаратов, авиационной разведки, БПЛА, радаров, камер наблюдения, чатов и других источников. Чтобы не подвергать Delta риску уничтожения российскими ракетами или атакам хакеров, ее разместили в облачном сервисе, расположенном за пределами украинской территории.
Воспользоваться данными системы может любой подключенный пользователь, зайдя в нее с любого устройства и пройдя верификацию. Речь идет о действующих украинских военных. Delta позволяет военнослужащим отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени. «Дельтой» начали пользоваться в украинской армии впервые еще в 2018 году в ходе боевых действий против Вооруженных сил республик Донбасса.
О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля прошлого года объявил российский президент Владимир Путин. Этому предшествовала просьба о помощи руководства недавно признанных РФ Донецкой и Луганской Народных Республик. И хотя западные страны не стали напрямую участвовать в российско-украинский вооруженный конфликт, они оказывают Киеву беспрецедентную военную помощь, а также усилили санкционное давление на Россию.