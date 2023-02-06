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Власти Польши в марте начнут строительство «электронного барьера» на границе с Россией

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Власти Польши в марте начнут строительство «электронного барьера» на границе с Россией

Польские власти планируют в марте текущего года начать строительство так называемого электронного барьера на границе с Калининградской областью России.


Как сообщает польская государственная радиокомпания Polskie Radio, в настоящее время готовится соответствующий проект, который планируют передать на утверждение сотрудникам пограничной службы. Предполагается, что барьер будет оборудован сложной системой электронных датчиков и видеокамер, которые дадут возможность осуществлять постоянное наблюдение над границей без необходимости непосредственного присутствия на ней пограничников. Специальные датчики способны независимо от рельефа местности и погодных условий осуществлять сбор информации, обрабатывать полученные данные, после чего передавать их в непрерывном режиме на пост пограничной охраны.

По словам пресс-секретаря пограничной службы страны Анны Михальской, электронная система позволит офицерам обеспечивать постоянный контроль границы, не покидая штаб пограничной охраны. Новые системы обнаружения способны отправлять оповещения, алгоритмы которых разработаны таким образом, чтобы пограничники могли реагировать на возможные попытки пересечения линии границы реальными нарушителями-людьми, а не дикими животными.

Сообщается, что соответствующий контракт на разработку и установку электронного заграждения был заключен польской пограничной охраной с компанией TELBUD еще в 2022 году.

В настоящее время сотрудниками польской пограничной охраны граница с регионом оборудуется заграждением из колючей проволоки. При этом, по словам польских пограничников, обстановка в пограничном с Россией регионом остается спокойной.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Gov.pl
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:13
    0
    Для свих контрабандистов сойдет, а для наших танков так себе......
  2. ННиколаичЪ
    ННиколаичЪ Сегодня, 10:15
    +1
    Нет таких "барьеров", товарищи, которые бы не взяли наши доблестные войска.
    А если серьезно, ну-ну, флаг им в руки, пусть еще Яценюка позовут, у того бооольшой опыт строительства барьеров.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:25
      0
      пусть еще Яценюка позовут

      Яценюка поляки по бюджету не потянут
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:15
    0
    Да пусть хоть конуру себе построят и сидят нос не высовывая, миру легче будет! фраза Лаврова!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: Alien From
      Да пусть хоть конуру себе построят и сидят нос не высовывая, миру легче будет!

      Полякам лучше бы сидеть и зубрить историю, а то может повториться 1772 год.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:17
    0
    Для погранохраны такие барьеры самое то...хорошо бы и у нас такие применять в ключевых местах госграницы.
  5. Ольгея
    Ольгея Сегодня, 10:21
    0
    барьер будет оборудован сложной системой электронных датчиков и видеокамер, которые дадут возможность осуществлять постоянное наблюдение над границей без необходимости непосредственного присутствия на ней пограничников

    А как система распознаёт пожар или если сильный туман?
    Наверное спрашивать будет: стой! кто идёт? пароль?
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:26
    0
    А электронные танки смогут этот барьер пересечь?
  7. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:26
    0
    Власти Польши в марте начнут строительство «электронного барьера» на границе с Россией

    потом скажут - Россия отгородилась от Запада железным зановесом