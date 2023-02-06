Власти Польши в марте начнут строительство «электронного барьера» на границе с Россией

Польские власти планируют в марте текущего года начать строительство так называемого электронного барьера на границе с Калининградской областью России.Как сообщает польская государственная радиокомпания Polskie Radio, в настоящее время готовится соответствующий проект, который планируют передать на утверждение сотрудникам пограничной службы. Предполагается, что барьер будет оборудован сложной системой электронных датчиков и видеокамер, которые дадут возможность осуществлять постоянное наблюдение над границей без необходимости непосредственного присутствия на ней пограничников. Специальные датчики способны независимо от рельефа местности и погодных условий осуществлять сбор информации, обрабатывать полученные данные, после чего передавать их в непрерывном режиме на пост пограничной охраны.По словам пресс-секретаря пограничной службы страны Анны Михальской, электронная система позволит офицерам обеспечивать постоянный контроль границы, не покидая штаб пограничной охраны. Новые системы обнаружения способны отправлять оповещения, алгоритмы которых разработаны таким образом, чтобы пограничники могли реагировать на возможные попытки пересечения линии границы реальными нарушителями-людьми, а не дикими животными.Сообщается, что соответствующий контракт на разработку и установку электронного заграждения был заключен польской пограничной охраной с компанией TELBUD еще в 2022 году.В настоящее время сотрудниками польской пограничной охраны граница с регионом оборудуется заграждением из колючей проволоки. При этом, по словам польских пограничников, обстановка в пограничном с Россией регионом остается спокойной.