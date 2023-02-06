В Турции землетрясение привело к взрыву на газопроводе в южной части страны

Мощное землетрясение в Турции стало причиной взрыва газопровода в провинции Хатай. Об этом сообщило информационное агентство İhlas.Следствием взрыва стали крупные пожары в двух местах по нитке газопровода, которая проходит через населенный пункт Топбогазы. Расстояние между очагами возгорания – около трех километров.Напомним, что в провинции Кахраманмараш было зафиксировано сильное землетрясение. Оно охватило южные провинции Турции и прилегающие регионы соседней Сирии. Провинция Хатай, в которой взорвался газопровод, находится на самом юге Турции, на берегу Средиземного моря, и граничит с северными регионами Сирии.Как сообщают американские геологи, эпицентр первого толчка находился на глубине 18 км примерно в 33 километрах от города Газиантепа и в 26 километрах от города Нурдаги. Колебания ощущались даже в северных районах Египта.По данным турецких правоохранительных органов, жертвами землетрясения уже стали более ста человек. В соседней Сирии погибло по меньшей мере 200 человек. Также сотнями людей измеряется и количество раненых в результате обрушений домов и других построек.Сейчас в пострадавших от землетрясения регионах Турции и Сирии работают спасательные бригады. Они извлекают из-под завалов пострадавших жителей, ликвидируют другие последствия природного катаклизма.