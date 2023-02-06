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В Турции землетрясение привело к взрыву на газопроводе в южной части страны

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В Турции землетрясение привело к взрыву на газопроводе в южной части страны

Мощное землетрясение в Турции стало причиной взрыва газопровода в провинции Хатай. Об этом сообщило информационное агентство İhlas.


Следствием взрыва стали крупные пожары в двух местах по нитке газопровода, которая проходит через населенный пункт Топбогазы. Расстояние между очагами возгорания – около трех километров.

Напомним, что в провинции Кахраманмараш было зафиксировано сильное землетрясение. Оно охватило южные провинции Турции и прилегающие регионы соседней Сирии. Провинция Хатай, в которой взорвался газопровод, находится на самом юге Турции, на берегу Средиземного моря, и граничит с северными регионами Сирии.

Как сообщают американские геологи, эпицентр первого толчка находился на глубине 18 км примерно в 33 километрах от города Газиантепа и в 26 километрах от города Нурдаги. Колебания ощущались даже в северных районах Египта.

По данным турецких правоохранительных органов, жертвами землетрясения уже стали более ста человек. В соседней Сирии погибло по меньшей мере 200 человек. Также сотнями людей измеряется и количество раненых в результате обрушений домов и других построек.

Сейчас в пострадавших от землетрясения регионах Турции и Сирии работают спасательные бригады. Они извлекают из-под завалов пострадавших жителей, ликвидируют другие последствия природного катаклизма.
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6 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:59
      0
      Путин или Байден?

      вот уже про курдов все и забыли...
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 09:55
    +3
    огромное число погибших во вражеской Турции и дружеской Сирии,разрушены исторические здания...Но в заголовке ВО про газопровод.а потом уже про каких-то людишек... капитализм,счастье...

    автору не стыдно???
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:56
    0
    Больше катаклизмов с газом - выше его цена...
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:57
    +1
    Жаль людей. А газопровод восстановят. А погибшим женщинам, детям и старикам газопровод уже не нужен, да и не поможет.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:19
    0
    В азии, в бывших советских республиках, разрушенные землетрясением города, отстраивали из расчёта до 12 баллов. То есть на века. С развалом СССР азиатскими стройками занялись турки. Судя по всему вскоре можно ожидать подобные разрушения и в азии
    1. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 10:29
      0
      Цитата: igorbrsv
      В азии, в бывших советских республиках, разрушенные землетрясением города, отстраивали из расчёта до 12 баллов. То есть на века. С развалом СССР азиатскими стройками занялись турки. Судя по всему вскоре можно ожидать подобные разрушения и в азии

      Почему-то Спитак вспомнился, не пишите чушь