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В Берлине удивлены молчанием стран ЕС в отношении поставок обещанных Украине танков

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В Берлине удивлены молчанием стран ЕС в отношении поставок обещанных Украине танков

Германия сомневается в возможностях формирования двух танковых батальонов в составе ВСУ из танков западного образца в ближайшее время, страны Евросоюза не высказывают никакой инициативы по поводу отправки танков Киеву. Об этом заявил генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт.


В Киеве ожидают поставки немецких танков к возможному наступлению российской армии, но Зеленский может остаться вообще без тяжелой бронетехники. Все дело в том, что страны Европы, еще недавно требовавшие от Германии поставить танки и разрешить их реэкспорт, как воды в рот набрали и молча наблюдают за ситуацией. Теперь уже Германия вынуждена требовать от европейских стран выполнения взятых на себя обещаний.

В Берлине, мягко говоря, удивлены сложившейся ситуацией, когда ни одна из стран так называемой "танковой коалиции" не подтвердила взятые на себя обязательства. На сегодняшний день только Германия обязалась поставить Киеву роту танков Leopard 2, со стороны других стран только обещания и отказы в поставках. Как оказалось, у некоторых европейских государств бронетехники слишком мало, чтобы ей делиться. Правда есть еще одна категория стран, активно выступающих за передачу танков Украине, но своей техники не имеющей. Это прибалтийские лимитрофы со своей антироссийской позицией.

В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить (танки), но не Германия. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо

- заявил Кюнерт.

Между тем в Киеве ожидают поставку первых танков уже в марте. Как ранее заявил Зеленский, если тяжелая бронетехника поступит позже, то "будет уже поздно".
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30 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:59
    +4
    Лох - не мамонт, лох не вымрет...
    ,,,,,,,,,,,,,,,
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:06
      +1
      Цитата: Bingo
      Лох - не мамонт, лох не вымрет...
      ,,,,,,,,,,,,,,,

      Попробовать нужно. bully
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:13
      +2
      Цитата: Bingo
      Лох - не мамонт, лох не вымрет...
      ,,,,,,,,,,,,,,,

      Кажется, в Берлине начали потихоньку подозревать, что их кинули. laughing
      А вот ещё история с "Северными потоками", её причины и её последствия дойдут до понимания... Прячьте от Шольца всё, чем можно самоубиться.

      Я не говорю о положительной или отрицательной стороне дела, но Германия много раз в истории ворочала судьбами Европы и мира.
      И во что она превратилась?
      Шольцу нужно жить вечно. Иначе его на том свете тевтоны заставят до Страшного Суда в одиночку танк с толкача заводить.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:00
    +3
    Кинули немчуру, кинули! Бандиты потому что! bully
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:07
      +2
      Цитата: Alien From
      Кинули немчуру, кинули! Бандиты потому что! bully

      А, если шестери не сделают, то пахан накажет.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:01
    +5
    Как сказали бы в Израиле - таки может и не стоит торопиться, в данном случае лучше опоздать, чем быть первым.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:09
      0
      Цитата: Uprun
      Как сказали бы в Израиле - таки может и не стоит торопиться, в данном случае лучше опоздать, чем быть первым.

      Тем более, что это не раздел пирога winked
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 10:17
      +1
      И вдруг вокруг нас стало очень тихо

      Путин обратил внимание, что спустя 80 лет немецкие танки с крестами на борту вновь угрожают России – их собираются передать украинским «последышам Гитлера». По словам Путина, Москва «знает, чем ответить», и применением военной техники дело не ограничится: современная война против РФ будет для западных поставщиков оружия Киеву «совсем другой».
      Поэтому мыши притихли и спрятались под веник . Вся суть западенской политики .
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:28
        +1
        Знать бы ещё, что значит "совсем другой". К чему готовиться-то? what
        Тушенку и крупу я на всякий случай купил. Сухари есть. В принципе и в случае санкций вставленных в европу, тоже с голоду умереть не должен. Не сразу.. recourse
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:02
    0
    В Берлине, мягко говоря, удивлены сложившейся ситуацией, когда ни одна из стран так называемой "танковой коалиции" не подтвердила взятые на себя обязательства.
     Да просто кинулись "по сусекам" скрести, а там мыши повесились..Вот и молчат.. smile
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:16
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      В Берлине, мягко говоря, удивлены сложившейся ситуацией, когда ни одна из стран так называемой "танковой коалиции" не подтвердила взятые на себя обязательства.
       Да просто кинулись "по сусекам" скрести, а там мыши повесились..Вот и молчат.. smile

      Так что-то одно, либо жить припеваючи, что они и делали, либо развивать свои вооружённые силы.
  5. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:03
    +2
    категория стран, активно выступающих за передачу танков Украине, но своей техники не имеющей

    щедрые прибалты - за чужой счёт
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:17
      +1
      Цитата: ivan1979nkl
      щедрые прибалты - за чужой счёт

      "Чужой задницей, голого ежа, давить всегда легче."
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:30
        0
        . "Чужой задницей, голого ежа, давить всегда легче."

        Голого ежа исамо собой laughing
        А если ёж не бритый будет belay
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:19
      0
      Цитата: ivan1979nkl
      категория стран, активно выступающих за передачу танков Украине, но своей техники не имеющей

      щедрые прибалты - за чужой счёт

      Вся их щедрость, это слюнявая злоба на Россию.
  6. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:03
    +2
    Это прибалтийские лимитрофы со своей антироссийской позицией.

    В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить (танки), но не Германия.
    - заявил Кюнерт.

    По мне, так эти танки жальче бить, чем прибалтийских лимитрофов. winked
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:09
      0
      Привет soldier
      Громогласно заявлять, это они наперегонки... а как до конкретных дел доходит, жеманятся, как девка на выданье.
      Хотя "девки" там, совершенно определённого сорта, с пониженной и антисоциальной...
  7. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:04
    +4
    Прошли те времена когда Германия была локомотивом Европы smile кинули все её на бабки и технику, так что не видать ей дешёвых энергоносителей и инвестиций. Главное чтобы потом если и торговать с ней, то в разы дороже ( чтобы думали как ей обошлась "война")
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:23
      0
      Цитата: Дровосек_2
      Прошли те времена когда Германия была локомотивом Европы smile кинули все её на бабки и технику, так что не видать ей дешёвых энергоносителей и инвестиций. Главное чтобы потом если и торговать с ней, то в разы дороже ( чтобы думали как ей обошлась "война")

      Это, Вы описали наилучший вариант исхода нынешней ошибки Германии.
      Всё идёт к тому, что торговать им придется только на своих блошиных рынках старой одеждой.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:29
      0
      Цитата: Дровосек_2
      Прошли те времена когда Германия была локомотивом Европы smile кинули все её на бабки и технику, так что не видать ей дешёвых энергоносителей и инвестиций.
      Вспомним, что было на месте Германии во времена незамужней молодости Софии Августы Фредерики. Раздробленная на удельные княжества страна. Захолустье Европы.
      Вспомним Германию после Первой мировой. Красочнее, чем нам об этом рассказал Э.М.Ремарк, и не придумать.

      Сегодня Германия идёт уверенно туда же.
      И начал это даже не Шольц. Началось это ещё с ГДРовской "комсомольской богини" Меркель. Было у американцев, чем её за морщинистое седалище держать. Она прогиб начала, Шольц достиг "апофигея апофеоза апокалипсиса".
      Совершенно не удивлюсь, если Польша стрясёт репарации.
      "Горе побеждённым!" услышат теперь не римляне. Немцы услышат.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:06
    +2
    Германия сомневается в возможностях формирования двух танковых батальонов в составе ВСУ из танков западного образца в ближайшее время, страны Евросоюза не высказывают никакой инициативы по поводу отправки танков Киеву. Об этом заявил генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт.
    . Громкие заявления это модно было всегда, а как до дела конкретного доходит, все становится... скушнее, прозаичнее.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:09
    0
    Но ведь Канада уже протаранила в Польшу как минимум один танк....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:13
      +1
      Четыре танка, если не ошибаюсь. Писали в интернетах про 4 танка из Канады.
    2. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 10:16
      +1
      Но ведь Канада уже протаранила в Польшу как минимум один танк....

      по одному танку они батальон будут полгода собирать,, а второй батальон смотришь, уже и не понадобится...
  10. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 10:12
    +1
    Есть у меня подозрение, что немцы удивлены гораздо меньше чем говорят.
  11. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 10:14
    +1
    страны Евросоюза не высказывают никакой инициативы по поводу отправки танков Киеву

    обещать - не значит жениться! laughing
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:23
    0
    страны Евросоюза не высказывают никакой инициативы по поводу отправки танков Киеву.
    А о какой инициативе предполагала германия? Главное главные русофобы добились согласия немцев на поставку танков, "обрадовали" Киев, а проблемы с поставками и формированием это пускай немцы головы ломают. Самое приятное для европейских и американских чиновников заключается в том, что немецкие танки опять будут воевать против нашей страны.
  13. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 10:26
    0
    Цитата: Alien From
    Кинули немчуру, кинули!

    Так еще не поздно германии их кинуть,
    пусть и последними.
  14. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:27
    0
    Побочный эффект СВО - демилитаризация Европы и милитаризация Украины.
  15. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 10:31
    0
    Пауки в банке внезапно поняли что они в банке? Да как же так... )))