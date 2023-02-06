В Берлине удивлены молчанием стран ЕС в отношении поставок обещанных Украине танков

В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить (танки), но не Германия. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо

Германия сомневается в возможностях формирования двух танковых батальонов в составе ВСУ из танков западного образца в ближайшее время, страны Евросоюза не высказывают никакой инициативы по поводу отправки танков Киеву. Об этом заявил генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт.В Киеве ожидают поставки немецких танков к возможному наступлению российской армии, но Зеленский может остаться вообще без тяжелой бронетехники. Все дело в том, что страны Европы, еще недавно требовавшие от Германии поставить танки и разрешить их реэкспорт, как воды в рот набрали и молча наблюдают за ситуацией. Теперь уже Германия вынуждена требовать от европейских стран выполнения взятых на себя обещаний.В Берлине, мягко говоря, удивлены сложившейся ситуацией, когда ни одна из стран так называемой "танковой коалиции" не подтвердила взятые на себя обязательства. На сегодняшний день только Германия обязалась поставить Киеву роту танков Leopard 2, со стороны других стран только обещания и отказы в поставках. Как оказалось, у некоторых европейских государств бронетехники слишком мало, чтобы ей делиться. Правда есть еще одна категория стран, активно выступающих за передачу танков Украине, но своей техники не имеющей. Это прибалтийские лимитрофы со своей антироссийской позицией.- заявил Кюнерт.Между тем в Киеве ожидают поставку первых танков уже в марте. Как ранее заявил Зеленский, если тяжелая бронетехника поступит позже, то "будет уже поздно".