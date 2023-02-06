ВСУ перебрасывают часть подразделений из Артёмовска к Угледару

Сегодня всё ожесточённее идут бои в зоне СВО на территории Донецкой Народной Республики и, в частности, в направлении райцентра Артёмовск (Бахмут) и за город Угледар.
Вероятно, в Киеве решили, что на данном этапе важнее отстоять Угледар и что на артемовском направлении ВСУ ничего не грозит. Иначе как понять их решение усилить группировку в Угледаре за счёт переброски сил из Артёмовска.
По словам советника врио ДНР Яна Гагина, ВСУ перебросили часть своих войск из Артёмовска в район Угледара, передает ТАСС.
Основа оставшихся группировок северного направления – батальоны территориальной обороны, часть которых была выведена на угледарское направление, пытаясь удержать хоть что-то
- сказал Гагин.
Советник Пушилина отметил, что перебрасываемым частям ВСУ придётся столкнуться под Угледаром с российскими морпехами и бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР «Каскад».
Напомним, что к концу прошлого месяца российские войска начали активные бои, чтобы овладеть Угледаром. Чуть ранее им удалось занять город Соледар, что в артемовском районе ДНР.
В Киеве заявляют о готовящемся Москвой крупном наступлении к 24 февраля. Наступление же украинских войск, вероятно, следует ждать с прибытием очередного западного оружия, включая танки. Однако очевидно, что это будет не ранее весны.