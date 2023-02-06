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ВСУ перебрасывают часть подразделений из Артёмовска к Угледару

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ВСУ перебрасывают часть подразделений из Артёмовска к Угледару

Сегодня всё ожесточённее идут бои в зоне СВО на территории Донецкой Народной Республики и, в частности, в направлении райцентра Артёмовск (Бахмут) и за город Угледар.


Вероятно, в Киеве решили, что на данном этапе важнее отстоять Угледар и что на артемовском направлении ВСУ ничего не грозит. Иначе как понять их решение усилить группировку в Угледаре за счёт переброски сил из Артёмовска.

По словам советника врио ДНР Яна Гагина, ВСУ перебросили часть своих войск из Артёмовска в район Угледара, передает ТАСС.

Основа оставшихся группировок северного направления – батальоны территориальной обороны, часть которых была выведена на угледарское направление, пытаясь удержать хоть что-то
- сказал Гагин.

Советник Пушилина отметил, что перебрасываемым частям ВСУ придётся столкнуться под Угледаром с российскими морпехами и бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР «Каскад».

Напомним, что к концу прошлого месяца российские войска начали активные бои, чтобы овладеть Угледаром. Чуть ранее им удалось занять город Соледар, что в артемовском районе ДНР.

В Киеве заявляют о готовящемся Москвой крупном наступлении к 24 февраля. Наступление же украинских войск, вероятно, следует ждать с прибытием очередного западного оружия, включая танки. Однако очевидно, что это будет не ранее весны.
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Использованы фотографии:
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13 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:58
    +6
    В русской культуре есть богатая традиция поговорок. Вот эта ситуация называется "Тришкин кафтан". Знакомитесь с русской культурой малороссы.
    А если серьезно, то у пана атмана стратегичных резервов нема. То туда то сюда войска таскают, стачивая их по дороге. Это весьма хорошо.
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 12:54
      0
      Цитата: голос_разуma
      Знакомитесь с русской культурой малороссы.

      Малороссы-то как раз очень хорошо знакомы с русской культурой, в отличии от щирых самостийников.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:58
    +5
    ВСУ перебрасывают часть подразделений из Артёмовска к Угледару

    Знаком нам меневр “перегруппировка" winked
  3. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:00
    +4
    переброски сил из Артёмовска.

    Скрытая форма бегства в Угледар, ай да клоун.)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:04
      +1
      Да нет не бегства.От Угледара до Мариуполя 79 км.Сейчас ВСУ что то готовят на Угледарском направлении.
      Кстати, в Сети также появились сообщения, что помимо 35-й, в Угледар ВСУ перебросили 80-ю бригаду, которая считается в неньке одной из самых боеспособных. К слову, это те самые отморозки, которые расстреляли наших пленных солдат в Макеевке. Думается, и им тоже нужно задуматься о своих скорых похоронах — не одним же морпехам из 35-й записываться в «двухсотые».
      Укро-гарнизон Угледара усилили еще и десантурой 128-й Закарпатской ОГШБр, которые захватили с собой капеллана. Священник уже на всю катушку отпевает венгров и румын, которым не повезло родиться в незалежной. Снимков об этом так много, что уже пошли слухи, будто скоро злополучную бригаду будут собирать с нуля аж в седьмой (!) раз.Также стало известно, что сюда ночью перевели 55-ю артбригаду ВСУ с французскими САУ «Цезарь», которые будут работать с «Птахами Мадьяра».Похоже, что «черные запорожцы» из 72-й ОМБр понесли тяжелейшие потери на 1-й и 2-й линиях обороны, откуда их выбили наши тихоокеанцы. Но самое главное, Залужный фактически признал, что Угледар имеет принципиальное значение для широко анонсированного в неньке и США скорого наступа укровермахта.
      Что любопытно, именно отсюда самая короткий путь в Мариуполь — 79 км.


      https://svpressa.ru/war21/article/361265/
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:00
    +1
    Что такое Тришкин кафтан - знаете?
    А потерь нет. Совсем нет.
    Гы
    Цитата: голос_разуma
    эта ситуация называется "Тришкин кафтан"

    hi
    Не заметил)
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:02
    +3
    Походу, музыкальный фестиваль под Артемовском надоел, решили в Угледар за морской солью сходить....
  6. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:03
    -5
    А только вчера Пригожин пяткой в грудь стучал что "Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артёмовска"
    https://topwar.ru/210278-osnovatel-chvk-vagner-evgenij-prigozhin-oproverg-otstuplenie-vsu-iz-artemovska.html
    Не отступают- но войска выводят ?
    Вероятно, в Киеве решили, что на данном этапе важнее отстоять Угледар и что на артемовском направлении ВСУ ничего не грозит. Иначе как понять их решение усилить группировку в Угледаре за счёт переброски сил из Артёмовска.

    Да как так то? 2 месяца из каждого утюга кричат что под Бахмутом решается судьба Украины(а может и всей земной цивилизации:)) ) . 2 месяца непрерывного пиара ЧВК и их крайне важных успехов. И тут ВСУ снимает войска на совсем другой участок. Или все таки начинают осознавать что бахмут это больше пиар, чем реальная угроза для ВСУ?
    Господа/товарищи комментаторы/авторы у вас там как? Алгоритм не за сбоит, после таких разворотов на 180?
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 11:19
      +3
      Цитата: Single-n
      Или все таки начинают осознавать что бахмут это больше пиар, чем реальная угроза для ВСУ?

      Начинают осознавать,что Артёмовск для Украины потерян. Оставшиеся свинки нужны в месте, где хоть какие то теоретические возможности удержать остались
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 11:12
    0
    Может в артемовск хотят значительные заранее подготовленные резервы подтянуть
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    +4
    ВСУ перебросили часть своих войск из Артёмовска в район Угледара
    Значит приходит осознание того, что Артемовск придется сдать в любом случае.
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:22
    +2
    Главное - от Киева пусть все военные части перебросят на Донбасс!
    Это облегчит нам освобождение матери городов русских.
  10. DenD
    DenD Сегодня, 12:07
    +2
    Кто то реально считает Залужного, дураком? Так он вроде как уже доказал свою состоятельность. А из вышеизложенного вытекает одно, украинцы, что то готовят. Ну не бывает просто так, покатушек туда-сюда. Вполне возможен, весьма неприятный сюрприз, для наших войск.