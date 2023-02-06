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Польские аналитики посчитали количество якобы доступных для передачи Киеву танков Abrams

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Польские аналитики посчитали количество якобы доступных для передачи Киеву танков Abrams

С 1979 года в Соединенных Штатах было произведено более десяти тысяч танков M1 Abrams, однако в настоящее время, по оценкам экспертов, в исправном состоянии находится около четырех тысяч единиц военной техники этого типа. И якобы столько США и могли бы передать Украине.


По данным польского специализированного издания Defence24, за период времени с начала запуска производства танков M1 Abrams, выпущено от 10 до 12 тысяч боевых машин как для вооруженных сил США, так и для зарубежных заказчиков. Американские предприятия изготавливали танки для поставок в такие страны, как Австралия, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Марокко. В ходе различных боевых действий было потеряно 26 танков, еще четыре сгорели во время пожара, произошедшего на американской военной базе Кэмп Доха.

На вооружении американской армии в настоящее время находятся 2 тысячи танков этого типа. Помимо этого, подобные боевые машины также стоят на вооружении танковых бригад Национальной гвардии США, а также хранятся на американских складах за пределами страны. По оценкам экспертов польского издания, всего в исправном состоянии в США может находиться до 4 тысяч танков M1 Abrams. Кроме того отмечается, что остальные имеющиеся в распоряжении американской армии танки Abrams, вероятнее всего являются неисправными.

В январе текущего года президент США Джо Байден заявил о планах поставить украинской армии 31 американский танк Abrams, необходимое количество боеприпасов и запчастей, а также обеспечить обучение танкистов.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Brian Calhoun
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6 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:36
    +1
    США будут до последнего тянуть с поставками "абрамсов", все решится весной-летом, при поражении ВСУ на Донбассе они отыграют и как всегда с поставками залипнут их союзники по НАТО.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:41
      0
      Да,все будет зависеть от ситуации на поле боя.Но в случае поражения ВСУ га Донбассе они передадут танки стопудово,правда не сразу.Им надо упростить броню.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: Silver99
      с поставками залипнут их союзники по НАТО.

      Они уже потихоньку начали что-то смутно подозревать.
      Кто с поставками дальше от Украины окажется - тому меньше собственных зубов потом выплёвывать.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:38
    0
    Польша совсем распоясалась...
    То наши ракеты "пересчитывает", то американские танки, то деньги в кошельке у Германии...
    Явно опять просится, чтобы опять всему миру своей борзотой настоелозить и чтобы её опять поделили. Надеюсь, в последний раз.
    Пусть немцы откусят себе кусочек головной боли, чехи - да кто угодно. Лишь бы этой гиены больше в истории не возникло.

    Кстати, моё мнение - Черчилль не был зоологом. Потому и ошибся. Польша не гиена. Польша - вонючий шакал.
    Возможно, Черчилль перепутал или просто не знал разницы.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:39
    +1
    В ходе различных боевых действий было потеряно 26 танков,
    Что то занизили поляки потери абрашек. Вот только в Иракской войне -
    Иракская война 2003—2011

    Совсем не такая радужная картина для «Абрамсов» была во время второй Иракской кампании. Если во время операции «Буря в пустыне» они буквально ехали по пустыне расстреливая старые Т72 с расстояния 3-4 км, то здесь они начали использоваться в тесной городской застройке, и цифры по вышедшим из строя машинам резко взлетели вверх. В течении первого месяца было подбито порядка 150 машин и в основном все из советских РПГ.
  4. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 10:42
    0
    Если оборона ВСУ посыплется никакие Абрамсы не приедут. Первыми пустили