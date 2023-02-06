Польские аналитики посчитали количество якобы доступных для передачи Киеву танков Abrams

С 1979 года в Соединенных Штатах было произведено более десяти тысяч танков M1 Abrams, однако в настоящее время, по оценкам экспертов, в исправном состоянии находится около четырех тысяч единиц военной техники этого типа. И якобы столько США и могли бы передать Украине.
По данным польского специализированного издания Defence24, за период времени с начала запуска производства танков M1 Abrams, выпущено от 10 до 12 тысяч боевых машин как для вооруженных сил США, так и для зарубежных заказчиков. Американские предприятия изготавливали танки для поставок в такие страны, как Австралия, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Марокко. В ходе различных боевых действий было потеряно 26 танков, еще четыре сгорели во время пожара, произошедшего на американской военной базе Кэмп Доха.
На вооружении американской армии в настоящее время находятся 2 тысячи танков этого типа. Помимо этого, подобные боевые машины также стоят на вооружении танковых бригад Национальной гвардии США, а также хранятся на американских складах за пределами страны. По оценкам экспертов польского издания, всего в исправном состоянии в США может находиться до 4 тысяч танков M1 Abrams. Кроме того отмечается, что остальные имеющиеся в распоряжении американской армии танки Abrams, вероятнее всего являются неисправными.
В январе текущего года президент США Джо Байден заявил о планах поставить украинской армии 31 американский танк Abrams, необходимое количество боеприпасов и запчастей, а также обеспечить обучение танкистов.