Минобороны: Землетрясение в Сирии не затронуло авиабазу Хмеймим и другие объекты российской группировки в САР

Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике

Сильное землетрясение, произошедшее сегодня ночью на территории Турции и Сирии, не затронуло военные объекты российской группировки, дежурные силы несут службу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Землетрясения магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В Сирии толчки сильней всего ощущались в северо-восточных провинциях, больше всего пострадал Алеппо. Сообщается о множестве погибших, сотнях раненых, разрушенных зданиях.Авиабаза Хмеймим, пункт военно-материального обеспечения в Тартусе и другие объекты российского Минобороны в ходе землетрясения не пострадали, каких-либо разрушений на их территории нет. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению.- говорится в сообщении.Напомним, что российские военные модернизировали авиабазу Хмеймим, взяв ее в аренду на 49 лет. Начиная с 2015 года российские военные расширили вертолетную базу, построили вспомогательную инфраструктуру и разместили средства обороны для пресечения атак на базу. Кроме того, были удлиненны две взлетно-посадочные полосы, что позволило не только принимать любые военно-транспортные самолеты, включая "Руслан", но и размещать на авиабазе стратегические ракетоносцы.