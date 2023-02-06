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Минобороны: Землетрясение в Сирии не затронуло авиабазу Хмеймим и другие объекты российской группировки в САР

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Минобороны: Землетрясение в Сирии не затронуло авиабазу Хмеймим и другие объекты российской группировки в САР

Сильное землетрясение, произошедшее сегодня ночью на территории Турции и Сирии, не затронуло военные объекты российской группировки, дежурные силы несут службу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Землетрясения магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В Сирии толчки сильней всего ощущались в северо-восточных провинциях, больше всего пострадал Алеппо. Сообщается о множестве погибших, сотнях раненых, разрушенных зданиях.

Авиабаза Хмеймим, пункт военно-материального обеспечения в Тартусе и другие объекты российского Минобороны в ходе землетрясения не пострадали, каких-либо разрушений на их территории нет. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению.

Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике

- говорится в сообщении.

Напомним, что российские военные модернизировали авиабазу Хмеймим, взяв ее в аренду на 49 лет. Начиная с 2015 года российские военные расширили вертолетную базу, построили вспомогательную инфраструктуру и разместили средства обороны для пресечения атак на базу. Кроме того, были удлиненны две взлетно-посадочные полосы, что позволило не только принимать любые военно-транспортные самолеты, включая "Руслан", но и размещать на авиабазе стратегические ракетоносцы.
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11 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:43
    +1
    Авиабаза Хмеймим, пункт военно-материального обеспечения в Тартусе и другие объекты российского Минобороны в ходе землетрясения не пострадали, каких-либо разрушений на их территории нет. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению.
    На базе нет каких либо многоэтажек, что вполне объяснимо. По ТВ показывают разрушения в Сирии, Турции. Жертв много, и видимо, по ходу разбора завалов, их будет больше.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:08
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      На базе нет каких либо многоэтажек

      при чем здесь многоэтажки?!
      если строить без учета сейсмики, а судя по всему там именно так и строят, так и будет, собрали халабуды из песка и камней результат на лице
      в алма-ате в 90-м было чуть поменьше 6,4, но ни на одном доме даже тещин не было, не говоря уже о том, что бы что-то рухнуло
      строить нужно с учетом сейсмики региона, а не по принципу - быстрее и дешевле
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:12
        +1

        Василенко Владимир (Владимир Иванович Василенко)
        Сегодня, 11:08
        НОВЫЙ

        0
        Цитата: a.s.zzz888
        На базе нет каких либо многоэтажек

        при чем здесь многоэтажки?!
        если строить без учета сейсмики, а судя по всему там именно так и строят, так и будет, собрали халабуды из песка и камней результат на лице...
        Согласен с Вами.Этот момент тоже присутствует. Я не знаю их, турецких и сирийских сейсмо стандартов в строительстве, но дома, заметьте в основном МНОГОЭТАЖКИ, просто валятся.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 11:21
          +1
          я в те 6.4 был был на 6 этаже 8-ми этажки, мы переезжали и по всей квартире коробки с вещами до потолка стояли ни одна не упала, город строили с учетом 9 балов.
          кстати думаю что если сейчас тряхнет Алма-Ату устоят только советские задания новостройки - рухнут
          1. Serg65
            Serg65 Сегодня, 13:16
            0
            Цитата: Василенко Владимир
            устоят только советские задания

            Во Фрунзе в то же самое время со зданий штукатурка сыпалась и стекла с верхних этажей из окон повылетали...
            Цитата: Василенко Владимир
            новостройки - рухнут

            То же такое подозрение....контроля, как такового нету!
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:20
      -1
      "землетрясение, произошедшее сегодня ночью на территории Турции и Сирии"
      В Турции известно как минимум о 284 погибших и 2323 пострадавших,
      в Сирии, жертвами землетрясения стали 237 человек, пострадали 639.
      Всегда жаль, когда такое случается.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:25
        0
        Цитата: Egeny
        В Турции известно как минимум о 284 погибших и 2323 пострадавших

        все информ агентства дают иную цифру
        в Турции погибли не менее 76 человек в семи провинциях, в Сирии, по информации местного Минздрава, — 237 человек. Что касается пострадавших, то в Турции травмы получили 440 человек, в Сирии — 639 человек.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:49
    -1
    Сильное землетрясение, произошедшее сегодня ночью на территории Турции

    турок Аллах наказал за поставки Байрактаров на Украину
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 11:05
      +1
      турок Аллах наказал за поставки Байрактаров на Украину
      Не хочу втягиваться в теологические споры, но я бы с вами согласился, если бы рухнули здания только непосредственно тех, кто занимается поставками данных БПЛА. От переговоров, до сборки на конвейере. А сельчане то в провинции тут при чем?
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:15
        +1

        abrakadabre (Valery)
        Сегодня, 11:05
        НОВЫЙ

        0
        турок Аллах наказал за поставки Байрактаров на Украину
        Не хочу втягиваться в теологические споры, но я бы с вами согласился, если бы рухнули здания только непосредственно тех, кто занимается поставками данных БПЛА. ..
        Не знаю, не знаю. Но, скорее всего у зятя Эрдогана, были бабки для нормально строительства цехов по производству байрактаров. Хотя... Бывает, и миллиардеры экономят на копейках, в смысле лирах.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:09
      +1
      Цитата: ivan1979nkl
      турок Аллах наказал за поставки Байрактаров на Украину

      а сирийцы, что на укрАину поставляли?!!!!
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