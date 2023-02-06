Военное обозрение
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Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

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Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Президент Украины в очередной раз предложил пролить военное положение в стране. Об этом сообщает офис Зеленского.


Напомним, что военное положение на Украине было введено 24 февраля прошлого года и должно было действовать до 26 марта. После этого его продлевали еще несколько раз.

Последний указ Зеленского о продлении военного положения был подписан 21 ноября. Документ предполагал сохранение данного режима в стране на 90 дней. Следовательно, срок его действия истекает уже 19 февраля.

Кроме того, сегодня, 6 февраля, украинский парламент утвердил указ Зеленского о продлении всеобщей мобилизации. Соответствующий документ начнет публиковаться украинскими СМИ с сегодняшнего дня, а сам закон вступает в силу с 19 февраля.


Стоит добавить, что прямо сейчас на Украине проходит очередная волна мобилизации. При этом сотрудники военкоматов и нацгвардия устраивают самые настоящие облавы на военнообязанных, о чем свидетельствуют многочисленные ролики, опубликованные в Сети.

Теперь, когда на фоне колоссальных потерь на фронте, Зеленский решил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию, становится очевидным, что он намерен продолжать войну с Россией, если потребуется, до последнего украинца.
Автор:
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21 комментарий
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:55
    +6
    Пишите правильно - на Украине не моБилизация, а моГилизация.


    [center][thumb]
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:13
      +3
      Цитата: DefenderofTruth
      Пишите правильно - на Украине не моБилизация, а моГилизация.

      А как всё весело, "с комсомольским задором", начиналось -

      И до чего докатилось...
    2. Ретвизан 8
      Ретвизан 8 Сегодня, 11:22
      +2
      Зато как радостно скакали на майдане,
      как азартно было кидать в "Беркута" бутылки с зажигательной смесью,
      как бодро орали кричалки про " гиляку" и что "батька их бандера".
      А Парашенка будучи президентом Укро-ины ванговал о том , как дети Донбасса будут сидеть в подвалах.
      А теперь когда им хрен к носу приставили , приходится наконец то включать мозги , и приходит понимание, как всё хреново!
      fool negative
    3. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 11:30
      +2
      Интересна композиция среднего снимка из серии "смерть уже в твоей квартире": на заднем плане остаётся счастливая жизнь, на среднем - скорбящий народ, а на ближнем - смерть, возрастающая в масштабе.
      1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:02
    +2
    Президент Украины в очередной раз предложил пролить
    Ну прямо самая, что ни на есть "демократическая" страна в Европе - президент предлагает, Рада от имени народа вводит и объявляет. Зато формальности соблюдены. Вот только народ от той же мобилизации, как "черт от ладана" бежит кто куда может. Про "последнего украинца" можно и не напоминать и так все ясно. Мобилизовывать будут пока мобилизаторы сами не утилизируются.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:17
      +3
      Ну законодательство у них такое. Военное положение вводится на 3 месяца и далее или продлять или оно отменится. А тогда любой кандидат на фронт сможет совершенно законно применить у сотрудникам военкоматов действия насильственного характера. Любая страна вне зависимости от ее демократичности/тоталитарности вопрос мобилизации будет проводить в рамках собственных законов. Новость абсолютно бессмысленная - хоть 1 человек ждал, что его не продлят???
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: rotmistr60
      Мобилизовывать будут пока мобилизаторы сами не утилизируются.

      А вот этого не дождетесь. Только "их утилизируют"
  3. Ольгея
    Ольгея Сегодня, 11:02
    +1
    Володимир* как-то совсем плохо выглядит.

    (автоматическое рецензирование текста выдаёт ошибку на имя "Володимир".
    Понапридумывали себе имена...)
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:16
      +2
      Цитата: Ольгея
      Володимир* как-то совсем плохо выглядит.

      "Волшевный порошок", по бедности, крахмалом бодяжить начал или поставщики что-то постороннее подмешивают?
    2. frruc
      frruc Сегодня, 11:23
      0
      Володимиру другого варианта нет: либо продлевать мобилизацию и военное положение, либо идти на переговоры, которые не в интересах его западных партнеров.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:04
    +2
    через 90 дней капитуляция?.................... yes
  5. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:06
    +4
    продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

    Интересно... а на восполнение семенного фонда кого-нибудь оставят или опять наёмникам поручат внести "свежую струю"?
    Блин, крутой замес...
    1. Flyter
      Flyter Сегодня, 11:12
      +3
      Генофонд давно уехал/улетел/откупился. Где "Белый Вождь", основатель "Азова" Билецкий? Прилетел на вертолете в Азовсталь с прической, снялся в видео и улетел и так везде, а в бой идут рабочие, крестьяне, радикалы с отбитой головой.
      1. Ольгея
        Ольгея Сегодня, 11:28
        0
        Цитата: Flyter
        Генофонд давно уехал/улетел/откупился

        "Генофонд", который "откупился" ещё тот генофонд. При такой селекции появятся ещё более выраженные черты, присущие т.н."украинству".
        С другой стороны, с ними легко будет договориваться. За деньги. lol
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:44
          0
          Цитата: Ольгея
          С другой стороны, с ними легко будет договориваться. За деньги.

          Но договорится, увы, тот у кого этих денег больше, у кого печатный станок. hi
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:19
      +2
      Цитата: Egeny
      Интересно... а на восполнение семенного фонда кого-нибудь оставят или опять наёмникам поручат внести "свежую струю"?

      Украинский генофонд, если что, на нашей территории сохранится, поделимся.

      А вот "бандеровскую поросль" надо В ЭТОТ РАЗ корчевать под корень. Пожалели их Иосиф Виссарионович и "Большой Любитель Кукурузы". Больше нельзя.
  6. Flyter
    Flyter Сегодня, 11:16
    +2
    А сколько было радостных украинцев, которые голосовали за Зеленского и думали, что комик-человечный, не олигарх и обязательно приведет страну к процветанию, не то что Порошенко и Янукович.
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:18
    +1
    Как уже эта жидовская морда надоела! negative
    1. alexsander55
      alexsander55 Сегодня, 11:51
      0
      Зеленский слабый противник - проиграет . Морда нормальная - для битья.
  8. Комментарий был удален.
  9. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:48
    0
    Зеленский решил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию, становится очевидным, что он намерен продолжать войну с Россией, если потребуется, до последнего украинца.

    Последним в очереди на могилизацию он ведь считает себя.
    Может сразу с последнего и начать?
  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:09
    0
    Так СМИ же их оболванивают говорят что у них одни перемоги и что "орков" почти не осталось.