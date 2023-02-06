Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Президент Украины в очередной раз предложил пролить военное положение в стране. Об этом сообщает офис Зеленского.Напомним, что военное положение на Украине было введено 24 февраля прошлого года и должно было действовать до 26 марта. После этого его продлевали еще несколько раз.Последний указ Зеленского о продлении военного положения был подписан 21 ноября. Документ предполагал сохранение данного режима в стране на 90 дней. Следовательно, срок его действия истекает уже 19 февраля.Кроме того, сегодня, 6 февраля, украинский парламент утвердил указ Зеленского о продлении всеобщей мобилизации. Соответствующий документ начнет публиковаться украинскими СМИ с сегодняшнего дня, а сам закон вступает в силу с 19 февраля.Стоит добавить, что прямо сейчас на Украине проходит очередная волна мобилизации. При этом сотрудники военкоматов и нацгвардия устраивают самые настоящие облавы на военнообязанных, о чем свидетельствуют многочисленные ролики, опубликованные в Сети.Теперь, когда на фоне колоссальных потерь на фронте, Зеленский решил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию, становится очевидным, что он намерен продолжать войну с Россией, если потребуется, до последнего украинца.