Китайская армия раскрыла скоростные характеристики гиперзвуковой ракеты YJ-21

Пекин стремительными шагами догоняет и обгоняет Соединённые Штаты по многим направлениям, включая и военное.
Накануне Китай раскрыл технические характеристики своей новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21, которая впервые была замечена в апреле прошлого года во время испытательного пуска с крейсера Type 055, пишет издание Asia Times.
Издание отмечает, что наряду с гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования и наземного базирования, ракета YJ-21, которая запускается с военных кораблей, сигнализирует о зарождающейся полноценной китайской триаде гиперзвуковых вооружений для сдерживания США. Т.е. Пекин теперь обладает гиперзвуковыми ракетами, которые можно запускать, как с наземных установок, так и с самолётов и кораблей.
Народно–освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала сообщение в своем официальном аккаунте в Weibo, в котором говорится, что ракета YJ-21 может двигаться со скоростью до 10 Махов, тем самым раскрыв скоростные характеристики новейшего своего оружия.
В нем также утверждается, что любая известная корабельная система обороны не может перехватить ракету на такой скорости и что даже без взрыва ее огромная кинетическая энергия окажет разрушительное воздействие на цель. Как говорят эксперты, сложно себе представить, что будет с целью, если ракета будет нести боеголовку (пусть даже обычную).
Asia Times отмечает, что обнародование НОАК информации о YJ-21 может служить преднамеренным предупреждением США и их союзников, нагнетающих ситуацию вокруг Тайваня.