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Китайская армия раскрыла скоростные характеристики гиперзвуковой ракеты YJ-21

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Китайская армия раскрыла скоростные характеристики гиперзвуковой ракеты YJ-21

Пекин стремительными шагами догоняет и обгоняет Соединённые Штаты по многим направлениям, включая и военное.

Накануне Китай раскрыл технические характеристики своей новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21, которая впервые была замечена в апреле прошлого года во время испытательного пуска с крейсера Type 055, пишет издание Asia Times.

Издание отмечает, что наряду с гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования и наземного базирования, ракета YJ-21, которая запускается с военных кораблей, сигнализирует о зарождающейся полноценной китайской триаде гиперзвуковых вооружений для сдерживания США. Т.е. Пекин теперь обладает гиперзвуковыми ракетами, которые можно запускать, как с наземных установок, так и с самолётов и кораблей.

Народно–освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала сообщение в своем официальном аккаунте в Weibo, в котором говорится, что ракета YJ-21 может двигаться со скоростью до 10 Махов, тем самым раскрыв скоростные характеристики новейшего своего оружия.

В нем также утверждается, что любая известная корабельная система обороны не может перехватить ракету на такой скорости и что даже без взрыва ее огромная кинетическая энергия окажет разрушительное воздействие на цель. Как говорят эксперты, сложно себе представить, что будет с целью, если ракета будет нести боеголовку (пусть даже обычную).

Asia Times отмечает, что обнародование НОАК информации о YJ-21 может служить преднамеренным предупреждением США и их союзников, нагнетающих ситуацию вокруг Тайваня.
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17 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 14:06
    -7
    А так же разработаны огромные шары, дабы запугать весь мир)
    Славно, что воздушные потоки не идут в РФ
    Саранча .................
    Вот, кто первый враг
    Вспомните Даманский
    Наших солдат с выколотыми глазами
    1. Yho
      Yho Сегодня, 14:52
      0
      Да, у товарища Си большие шары. Теперь еще и гиперзвуковой причиндал открыто продемонстрировал.
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 15:13
        0
        Да, у товарища Си большие шары.
        Кстати, о шарах. Китайцам надо было для большего эффекта на шарах всякие изображения добавить. Можно коммунистические. Можно просто обидные для США.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:06
    +2
    YJ-21 — это новая китайская противокорабельная баллистическая ракета, которая в перспективе станет основным вооружением эсминцев типа 055. Эксперты считают YJ-21 баллистической ракетой с одиночной маневренной гиперзвуковой боевой частью. Эксперты также считают, что эта ракета не только противокорабельная, но и может использоваться как ракета класса «земля-земля». В ракете реализован принцип стратегической ракеты DF-17, с баллистическим ракетным ускорителем и гиперзвуковой маневренной головной частью с самонаведением.

    Китай продемонстрировал запуск новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21, сообщают СМИ. Видео её старта с ракетного эсминца проекта «Тип 055» ВМС республики опубликовано в сети. По оценкам военных экспертов, YJ-21 — это двухступенчатая баллистическая ракета с гиперзвуковым блоком, дальность действия которой может достигать 1,5 тыс. км. Аналитики отмечают, что появление подобного оружия обеспечит азиатской державе значительное преимущество в Тихом океане, прежде всего, перед США.


    Ранее, 19 апреля, в социальных сетях также появились кадры, на которых ракету YJ-21 нёс китайский стратегический бомбардировщик H-6N. Этот самолёт представляет собой современный и глубоко модифицированный вариант советского «стратега» Ту-16.
    Технические характеристики ракеты YJ-21 в открытом доступе не публиковались, однако, по оценкам СМИ, дальность её действия может составлять до 1,5 тыс. км. Эксперты отмечают, что YJ-21 — двухступенчатая ракета, работающая по принципу «холодного» старта. Также на записи видно, что её контрольные и направляющие поверхности меньше по размеру, чем у крылатых ракет. По мнению аналитиков, это даёт основания полагать, что YJ-21 — баллистическая ракета с гиперзвуковым парящим блоком.

    https://russian.rt.com/world/article/993386-kitai-giperzvuk-raketa-yj-21
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:10
    +2
    ракета YJ-21 может двигаться со скоростью до 10 Махов
    Когда частично раскрываются ТТХ ракетного оружия, то только с одной целью - предупредить противника к нам не лезьте, есть чем ответить.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:15
      +1
      Ну это аналог Кинжала.Баллистическая ракета воздушного и морского базирования.
      1. Комментарий был удален.
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 14:16
      +1
      Противник все равно проверит...и не полезет в лоб. Но дубинку лучше иметь, чем не иметь.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:16
    -2
    Пугают... Но полосатоухие - не вменяемы. Боюсь, пока мы на Новой Земле чего нибудь не взорвем мегатонн под 100, чтобы взрывная волна три раза земной шар огбогнула - не дойдет...
    На "Кинжал" и "Циркон" они и ухом не ведут. И на китайские не отреагируют.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:18
    +2
    А теперь расскажите, как "впереди планеты всей" провели "финальный" испытательный пуск тестового макета без боеголовки и систем наведения laughing
    Короче, Россия с Китаем лидирует в реальности, а США - привычно, в комиксах и голливудских мультиках
  6. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 14:22
    +1
    the more China delays the invasion of Taiwan, the more losses they are going to have. The window of opportunity is obviously now, while the Yanks would be fighting 2 fronts and while they have few hypersonic weapons. Chine is under economic war already by the West, the problem with CHinese and Russian leaders is that they are too predictable, so the Yanks will always stretch to the limit of their known tolerance. It is very foolish to be predictable. Your enemy will use it against you.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 14:50
      0
      Цитата: Arpad_Polan
      Chine is under economic war already by the West, the problem with CHinese and Russian leaders is that they are too predictable, so the Yanks will always stretch to the limit of their known tolerance. It is very foolish to be predictable. Your enemy will use it against you.

      Китаю нет смысла форсировать события. какая разница когда свершится фактический переход острова под юрисдикцию континента, завтра или через 10 лет, а может и 100 лет пройдет. Это не важно. важно что это неминуемо произойдет. точно так же как и с Гонконгом.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:50
      0
      The window of opportunity is open now for the West, not for China. The only way for Yankees not to loose the battle of Thaiwan - is to fight right now, while they still surpass chinese army. In the nearest 10 yers the situation gonna turn out to be quite the opposite
      1. Arpad_Polan
        Arpad_Polan Сегодня, 15:56
        0
        i disagree with you assessment that the USA could defend Taiwan from an invasion right now. They cannot project sufficient power over that distance, the PLA has plenty of on shore missiles and aircraft carrier busters to deny them access to the area. Not even mentioning their airforce and own carriers.
  7. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:41
    0
    Вот и еще один оператор, нашего 10М полку снова прибыло

  8. topol717
    topol717 Сегодня, 14:52
    -1
    Я не знаю сколько штук в месяц может сделать РФ, но есть основания думать о том, что китай сможет поставить это на конвейер. Например Россия может делать 2 такие ракеты в месяц, а Китай сможет сделать 200 штук в месяц. Однако, надеюсь я заблуждаюсь.
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 16:11
      0
      Хорошо что США может сделать ноль таких в год :)
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:07
    0
    Да не просто показал, его к Шару привязал...