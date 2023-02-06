Замглавы МИД Рябков: У России в настоящее время нет диалога с США по Украине

Россия в настоящее время не ведет каких-либо переговоров с США по вопросу ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
По утверждению замглавы российского дипломатического ведомства, он не располагает данными о наличии каких-либо контактов с представителями американской стороны. Рябков считает, что средства массовой информации просто спекулируют на данном вопросе.
У нас нет с американцами диалога по тематике СВО, Украины. Ни по каким линиям, кроме общения соответственно представителей МИД и госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне
- цитирует слова Рябкова РИА Новости.
Напомним, что ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в Москву якобы приезжал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, который обсуждал с представителями российской стороны вопрос мирного урегулирования на Украине. Якобы Бернс предлагал России мирный план по украинскому конфликту, предполагающий передачу РФ около 20 процентов территории Украины. Эту информацию сначала опровергли в Белом доме, заявив, что она не соответствует действительности, а затем, как видим, и в МИД России отметили, что никаких переговоров с США не ведется.
В то же время, наличие подобных информационных вбросов свидетельствует о том, что на Западе действительно могут рассматривать и обсуждать разные сценарии дальнейшего развития событий на Украине.