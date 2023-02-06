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Замглавы МИД Рябков: У России в настоящее время нет диалога с США по Украине

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Замглавы МИД Рябков: У России в настоящее время нет диалога с США по Украине

Россия в настоящее время не ведет каких-либо переговоров с США по вопросу ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.


По утверждению замглавы российского дипломатического ведомства, он не располагает данными о наличии каких-либо контактов с представителями американской стороны. Рябков считает, что средства массовой информации просто спекулируют на данном вопросе.

У нас нет с американцами диалога по тематике СВО, Украины. Ни по каким линиям, кроме общения соответственно представителей МИД и госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне
- цитирует слова Рябкова РИА Новости.

Напомним, что ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в Москву якобы приезжал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, который обсуждал с представителями российской стороны вопрос мирного урегулирования на Украине. Якобы Бернс предлагал России мирный план по украинскому конфликту, предполагающий передачу РФ около 20 процентов территории Украины. Эту информацию сначала опровергли в Белом доме, заявив, что она не соответствует действительности, а затем, как видим, и в МИД России отметили, что никаких переговоров с США не ведется.

В то же время, наличие подобных информационных вбросов свидетельствует о том, что на Западе действительно могут рассматривать и обсуждать разные сценарии дальнейшего развития событий на Украине.
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13 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:56
    +3
    У России в настоящее время нет диалога с США по Украине
    fool И не надо, нужен не договор о гарантиях, а реальная безопасность России.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:56
    +1
    Россия в настоящее время не ведет каких-либо переговоров с США по вопросу ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
    Ждём. По любому мерикатос зашевелится, когда совсем жареным запахнет. Сделает зелю и гейропу крайними, впрочем как всегда. мерикатос, он и в африке мерикатос! laughing
  3. Egeny
    Egeny Сегодня, 10:56
    0
    У России в настоящее время нет диалога с США по Украине

    Вот это радует - никаких больше "минских" и "турецких" тёрок.
    Наконец-то у нашей дипломатии прорезались зубки.)
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:19
      +1
      В каком месте они эти зубки прорезались? Матвиенко на днях предлагала переговоры без предварительных условий. Когда США станут предлагать переговоры а наши скажут ,надо подумать ,вот тогда и покажут зубы
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:32
        +1
        Это совсем не интересно, если Вы о Вале.
        Но перевожу её спич - никаких условий клоуна - только капитуляция.
        Только это и ничего личного.)
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:57
      -1
      Цитата: Egeny
      Вот это радует - никаких больше "минских" и "турецких" тёрок.
      Наконец-то у нашей дипломатии прорезались зубки.)

      Не так уж всё однозначно:
      По утверждению замглавы российского дипломатического ведомства, он не располагает данными о наличии каких-либо контактов с представителями американской стороны.

      Это не отрицание, это увёртка от чёткого ответа.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:59
    -1
    Любая сделка требует тишины......, а тут такие заявления. Конечно все стороны все будут отрицать. На кой ляд црушнику переться в Москву и куев?
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:38
      0
      "На кой ляд"...?
      Так просто замутить, там тоже не дураки в отличие от клоуна. Админы сонного Джо понимают, что дела для них всё хуже и хуже. Им нужна пауза до осени.
      Но они забыли наше... что цыплят по осени считают. Замучаются)
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:06
    -1
    И не будет никакого диалога до сокрушительного поражения бандеровского Вермахта.
    А как только Вооружённые Силы РФ начнут наступать и двигаться на запад - к московским ждунам сразу приедет десант из Госдепа США и ЦРУ с предложением, от которого в Москве никто не сможет отказаться - остановить наступление, сохранить нацистский режим в Киеве и возобновить взамен business as usual с Западом.
  6. AAC
    AAC Сегодня, 11:14
    0
    Честно говоря, меня удивляет ситуация. Все всё понимают, но мы продолжаем биться с украинцами на территории РФ(!). Украинцев снабжает НАТО. Мы думаем про переговоры с Украиной, говорим про США. Украина говорит про борьбу за независимость с РФ, весь мир пытается попилить Украину. Однако тяжело будет историкам кратко изложить причины и этапы конфликта.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    0
    Россия в настоящее время не ведет каких-либо переговоров с США по вопросу ситуации на Украине
    Так и смысла нет. Американцы с "союзниками" открыто заявили о своих целях - "победить Россию на поле боя", чего бы это не стоило. Сегодня задача бить и давить, прореживая ряды нациков и НАТОвских наемников, освобождая территории.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:45
    0
    Чем наш МИД занимается?Срочно преодолеть разногласия по инспекциям по СНВ 3 .Мы в США ,они к нам.Мы им показываем Авангард,обтекатель не снимаем.Сопло Сармата,остальное в брезенте.Даём погладить Посейдон,винторулевая группа в ящике и охраняется "Музыкантами".А потом спрашиваем ,ну что будем говорить о Украине,типа Украина стоит третьей мировой?А то у нас уже три Посейдона где то рыбные косяки изучают,лавируя между сетей американских траулеров. laughing Блейфовать так по крупному,как покойный Рони.Наша очередь.
  9. V.B.
    V.B. Сегодня, 12:02
    -1
    Сутки назад у Караулова на Ютубе состоялся разговор с Максимом Шингаркиным, который вспомнил о Стамбульских соглашениях, в которых участвовал: абрамович, предатель-иудей, снабжающий ворованными у России деньгами, 2,5млрд фунтов, окраину, педофил и вор- слуцкий, мединский- талантливый человек, но замешанный в мутных финансовых схемах, следовательно, на этом фоне у западных спецслужб полно на них компромата. Могут быть агентами влияния. Какие подписаны политические соглашения с врагом- нам не сообщает Путин. Враг знает, а русский народ- нет. Кто для них свой? Шингаркин предполагает, что наши границы очерчиваются территорией луганской, донецкой, частично херсонской и частично запорожской областей, а с киевской, харьковской, сумской, черниговской, войска должны уйти, что и было сделано. Обстрелы ж. д, дорог инфраструктуры, центров принятия решений т.д. запрещены. Да и с экономическими не всё гладко и мутно. Почему бы Путину и его МИДу с лавровым, не опубликовать соглашения в полном объёме. чтобы не возникало сомнений, а? Вероятно, в свете этих договорённостей с врагами России Путиным, происходит медленное выдавливание врага с донецкой и луганской областей, чтобы не заходить за оговоренные линии, другого объяснения лобовых, предательских атак, губящих русских солдат, я не вижу.